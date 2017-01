Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, January 11, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

SWEENEY, JOHNATHAN ANTHONY W 28 M 0 1 ER 8417 THEFT OF PROPERTY -

True Bills:

JONES, STEPHEN ALLAN W 29 M 300679 2 1 GS 1644838 POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE

JONES, STEPHEN ALLAN W 29 M 300679 3 1 GS 1644839 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

ROBINSON, RACHEL EILEEN W 28 F 300680 1 1 GS 1644843 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE

ROBINSON, RACHEL EILEEN W 28 F 300680 2 1 GS 1644844 POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE

ROBINSON, RACHEL EILEEN W 28 F 300680 3 1 GS 1644845 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

ENGLAND, JESSE LEE W 25 M 300681 1 1 GS 1644831 THEFT OF PROPERTY

ENGLAND, JESSE LEE W 25 M 300681 2 1 GS 1644836 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

FREEMAN, RAYMOND DOUGLAS W 33 M 300682 3 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

1 1641068

FREEMAN, RAYMOND DOUGLAS W 33 M 300682 2 3 GS 1641069 POSSESSION OF MARIJUANA

FREEMAN, RAYMOND DOUGLAS W 33 M 300682 3 3 GS 1641070 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WADE, ASHLEE ANN W 27 F 300683 3 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

1 1641062

aka WHITAKER, ASHLEY ANN

WADE, ASHLEE ANN W 27 F 300683 2 3 GS 1641064 POSSESSION OF MARIJUANA

aka WHITAKER, ASHLEY ANN

WADE, ASHLEE ANN W 27 F 300683 3 3 GS 1641063 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka WHITAKER, ASHLEY ANN

FREEMAN, TERESA ANN W 53 F 300684 1 2 GS 1633521 ASSAULT

aka FREEMAN, TERESA ANN

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 300685 1 1 RB 16000464 THEFT OF PROPERTY

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 300685 2 1 RB 16000465 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HARRELL, JOSHUA MITCHELL W 29 M 300686 1 2 GS 1643110 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

HARRELL, JOSHUA MITCHELL W 29 M 300686 2 2 GS 1643111 SEXUAL BATTERY

HODGES, JARED JOSEPH W 37 M 300687 1 2 GS 1636222 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka SHAKEY

HOPPE, TOKAR STEVEN W 40 M 300688 1 1 GS 1645198 POSS OF ADDERALL FOR RESALE

aka HOPPE, STEVEN TOKAR

HOPPE, TOKAR STEVEN W 40 M 300688 2 1 GS 1645197 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE



aka HOPPE, STEVEN TOKAR

HOPPE, TOKAR STEVEN W 40 M 300688 3 1 GS 1645196 POSS OF HEROIN FOR RESALE

aka HOPPE, STEVEN TOKAR

HOPPE, TOKAR STEVEN W 40 M 300688 4 1 GS 1645199 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka HOPPE, STEVEN TOKAR

HUGHES, JIMMY DEWAYNE W 46 M 300689 1 1 GS 1641417 CHILD NEGLECT

JONES, SUSAN T B 54 F 300690 1 3 GS 1643293 THEFT OF PROPERTY

JONES, SUSAN T B 54 F 300691 1 3 GS 1643484 ASSAULT

JONES, SUSAN T B 54 F 300691 2 3 GS 1643485 ASSAULT

JONES, SUSAN T B 54 F 300691 3 3 GS 1643488 ASSAULT

JONES, SUSAN T B 54 F 300691 4 3 GS 1643486 DISORDERLY CONDUCT

JONES, SUSAN T B 54 F 300691 5 3 GS 1643487 RESISTING ARREST

JONES, SUSAN T B 54 F 300691 6 3 GS 1643489 CRIMINAL TRESPASSING

LYNCH, DAVID MARTIN W 23 M 300692 1 1 GS 1626541 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

LYNCH, DAVID MARTIN W 23 M 300692 2 1 GS 1635544 FAILURE TO APPEAR

LYONS, DARYL DEWAYNE B 28 M 300693 1 2 GS 1623467 POSS OF COCAINE FOR RESALE

LYONS, DARYL DEWAYNE B 28 M 300693 2 2 GS 1623468 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MONTGOMERY, THADDIUS GERRARD B 26 M 300694 1 2 GS 1623460 POSS OF COCAINE FOR RESALE

aka THAD G

MONTGOMERY, THADDIUS GERRARD B 26 M 300694 2 2 GS 1623461 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka THAD G

MANUEL-VILLALVA, JUAN CARLOS H 27 M 300695 1 3 SD 57623 POSS.

MARIHUANA FOR RESALEaka VILLALVA-MANUEL, JUAN CARLOSMANUEL-VILLALVA, JUAN CARLOS H 27 M 300695 2 3 SD 57624 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIAaka VILLALVA-MANUEL, JUAN CARLOSMANUEL-VILLALVA, JUAN CARLOS H 27 M 300695 3 3 SD 57625 VIO. DRIVERS LICENSE LAWaka VILLALVA-MANUEL, JUAN CARLOSMANUEL-VILLALVA, JUAN CARLOS H 27 M 300695 4 3 SD 57626 SPEEDINGaka VILLALVA-MANUEL, JUAN CARLOSMAYNOR, DEBRA LYNN W 32 F 300696 1 2 SD 58008 THEFT OF PROPERTYaka ALEXANDER, DEBRA LYNNaka MAYNOR, DEBRA LYNNaka MAYNOR, DEBRA LYNNaka MAYNOR, DEBRA LYNNaka MAYNOR, DEBRA LYNNaka MAYNOR, DEBRA LYNNaka MAYNOR, DEBRA LYNNMCGAHEE, DORSEY EUGENE B 39 M 300697 1 2 GS 1646039 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRYMCKEVIE, DESMOND B 16 M 300698 1 3 JV 272879 BURGLARY OF AUTOMCKEVIE, DESMOND B 16 M 300698 2 3 JV 272878 ATTEMPT FIRST DEGREE MURDERMCKEVIE, DESMOND B 16 M 300698 3 3 JV 272880 EMPLOY FIREARM DURING DANGEROUS FELONYMCKEVIE, DESMOND B 16 M 300698 4 3 JV 272881 EVADING ARRESTMERCIERS, JOSHUA DAVID W 26 M 300699 1 2 GS 1642698 CAR JACKINGaka MERCIERS, JOSHUA DAVIDMILES, CHRISTIE A W 40 F 300700 1 2 RB 16000234 DRIVING UNDER THE INFLUENCEaka CLINTON, CHRISTIE AMONTGOMERY, THADDIUS GERRARD B 26 M 300701 1 2 GS 1623458 VIOLATION OF REGISTRATION LAWaka THAD GMOORE, JAMICAH DEMARCUS B 24 M 300702 1 1 GS 1610311 EXCESSIVE MOTOR VEHICLE NOISEMOORE, JAMICAH DEMARCUS B 24 M 300702 2 1 GS 1610312 DRIVING ON REVOKED LICENSEMOORE, JAMICAH DEMARCUS B 24 M 300702 3 1 GS 1610313 FINANCIAL RESPONSIBILITYPATTERSON, CIERA NICOLE W 24 F 300703 1 1 GS 1645125 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALEaka PATTERSON, LAURA APATTERSON, CIERA NICOLE W 24 F 300703 2 1 GS 1645126 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIAaka PATTERSON, LAURA APATTERSON, ELIZABETH JEAN W 21 F 300704 1 3 GS 1641047 CAR JACKINGPATTERSON, ELIZABETH JEAN W 21 F 300704 2 3 GS 1641048 AGGRAVATED ASSAULTPATTERSON, ELIZABETH JEAN W 21 F 300704 3 3 GS 1641049 AGGRAVATED ASSAULTPATTERSON, ELIZABETH JEAN W 21 F 300704 4 3 GS 1641050 CRIMINAL IMPERSONATIONPATTERSON, ELIZABETH JEAN W 21 F 300704 5 3 GS 1641051 RESISTING ARRESTPATTERSON, ELIZABETH JEAN W 21 F 300705 1 3 GS 1641709 FALSE REPORTSPRITCHETT, BRANDON VAUNGHN W 22 M 300706 1 3 GS 1629777 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIAPRITCHETT, BRANDON VAUNGHN W 22 M 300706 2 3 GS 1629778 POSSESSION OF FIREARM IN STATE PARKPRITCHETT, BRANDON VAUNGHN W 22 M 300706 3 3 GS 1629779 CONSUMING ALCOHOL IN STATE PARKRACKLEY, AMY SHERRA W 38 F 300707 1 1 ER 0109144 FACILITATION OF AN ESCAPERAY, ANTOINE MARQUIS B 35 M 300708 1 3 GS 1646243 THEFT OF PROPERTYRAY, ANTOINE MARQUIS B 35 M 300708 2 3 GS 1646245 VANDALISMRAY, ANTOINE MARQUIS B 35 M 300708 3 3 GS 1646244 EVADING ARRESTRICE, MONTREE LUNTELL B 37 M 300709 1 3 RB 16001072 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULTRICE, MONTREE LUNTELL B 37 M 300709 2 3 CO 16001071 FALSE IMPRISONMENTROBINSON, RACHEL EILEEN W 28 F 300710 1 1 GS 1644847 TAMPERING WITH EVIDENCESAVOY, DONOVAN Z B 22 M 300711 1 3 GS 1643612 THEFT OF PROPERTYSAWYER, JACKIE B 21 M 300712 1 2 GS 1621447 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALEaka TRESAWYER, JACKIE B 21 M 300712 2 2 GS 1621448 POSSESSION OF MDMA FOR RESALEaka TRESILVERS, DEREKE ANTWANN B 44 M 300713 1 2 GS 1621616 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALEaka SILVERS, DEREKEaka SIVELS, DEREKE ANTWANNSILVERS, DEREKE ANTWANN B 44 M 300713 2 2 GS 1621619 POSS. MARIHUANA FOR RESALEaka SILVERS, DEREKEaka SIVELS, DEREKE ANTWANNSILVERS, DEREKE ANTWANN B 44 M 300713 3 2 GS 1621620 POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALEaka SILVERS, DEREKEaka SIVELS, DEREKE ANTWANNSILVERS, DEREKE ANTWANN B 44 M 300713 4 2 GS 1621618 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIAaka SILVERS, DEREKEaka SIVELS, DEREKE ANTWANNSILVERS, DEREKE ANTWANN B 44 M 300713 5 2 GS 1621617 DRIVING ON REVOKED LICENSEaka SILVERS, DEREKEaka SIVELS, DEREKE ANTWANNSMITH, ALLEN W 59 M 300714 1 2 GS 1645087 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULTSMITH, ALLEN W 59 M 300714 2 2 GS 1645088 RESISTING ARRESTSMITH, ALLEN W 59 M 300714 3 2 GS 1645089 ASSAULTTHORNE, THEONDA JEROME B 17 M 300715 1 3 GS 1643205 ROBBERYaka THRONE, THEONDA JEROMETILLERY, JERMICHAEL SHERRELL B 23 M 300716 1 2 GS 1626511 SECOND DEGREE MURDERTILLERY, JERMICHAEL SHERRELL B 23 M 300716 2 2 GS 1626512 POSS. OF DEADLY WEAPONTRAMMELL, BENITA DONYELL B 20 F 300717 1 3 GS 1625748 DISORDERLY CONDUCTTRAMMELL, BENITA DONYELL B 20 F 300717 2 3 GS 1625749 CRIMINAL TRESPASSINGTRAMMELL, BENITA DONYELL B 20 F 300717 3 3 GS 1625750 RESISTING ARRESTWHITE, NOAH DENNIS ROSS W 19 M 300718 1 3 GS 1644500 THEFT OF PROPERTY