Here is the Walker County arrest report for Dec. 26-Jan. 1:
HILL MICHELLE ROSANNA W/F 41 Officer STAFFORD DUI (LESS SAFE), DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
DAWSON CHRISTA MARIE W/F 27 Officer STAFFORD DUI
OWNBY TYLER RYAN W/M 24 Officer DENNY FTA – MISD
ANDERSON BARBARA LYNN W/F 51 Officer GALYON SIMPLE BATTERY – FVA
MCMORRIS DAVID BENJAMIN B/M 37 Officer TERRY DRIVING UNLICENSED, NO INSURANCE
HEREFORD JAMEL LAMAR B/M 27 Officer TERRY RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER
MCNEESE WILLIAM ANDREW W/M 59 Officer MILLER TERRORISTIC THREATS – MISD
SMITH ALLISON NICHOLE W/F 21 Officer DENNY AFFRAY (FIGHTING), CRIMINAL TRESPASS
DOVER AMANDA NICHOLE W/F 39 Officer DENNY AFFRAY (FIGHTING)
RAMEY LAUREN MAE W/F 27 Officer DENNY AFFRAY (FIGHTING)
RAMEY DENA DELPHINE W/F 56 Officer DENNY AFFRAY (FIGHTING
PERSINGER TAMMY MARIE W/M 41 Officer CAREATHERS FTA – FELONY, BOND SURRENDER
ALBACH JONATHAN WAYNE W/M 25 Officer TERRY POSSESSION OF MARIJUANA (LESS OZ)
REYNARD KEVIN JAMES W/M 36 Officer DYE BATTERY – FVA
STEPHENS ERIC JUSTIN W/M 29 WALKIN FTA-M, SEAT BELT
TURNBOW DAVID KEITH W/M 59 WALKIN OBTRUCTION-F, DISORDERLY CONDUCT
BALL TESSA LEIGHN W/F 27 Officer MILLER PROBATION-F
ASHWORTH FESTUS LANE W/M 44 *** ***
DYE COURTNEY BROOKE W/F 29 Officer STAFFORD SIMPLE BATT-FVA
PRICE RUSHAD TRAVALL B/M 19 Officer COKER SHOPLIFTING-M
EAVES ROBERT MATTHEW W/M 36 Officer SIMPSON DRIVING WHILE SUSPENDED SEAT BELT
CLEGHORN DANIEL LAMAR B/M 31 Officer LLEWELLYN ***
WINKLES DUSTIN CHASE W/M 25 Officer MULLIS ***
SUTTON JAMES MICHAEL W/M 30 DRIVING CHARGES
CARLTON JAMES CARRETT W/M 28 Officer THOMAS TERRORISTIC THREATS AND ACTS
BROOKS TORREY DEWAYNE B/M 38 **** ****
ABBOTT HILARIE BROOKE W/F 24 TURN IN WARRANT
SMITH WOODY ALLEN W/M 39 TURN IN WARRANT
WEEMS BILAL ARIF B/M 35 ****
BEARD TERRY DANE W/M 46 DTF VGCSA
SELLERS KEITH DANIEL W/M 28 Officer JEIWELL FTA
CASTEEL GEORGE THOMAS W/M 29 Officer MILLER FTA
MALLEY HASSAN ERIC A/M 27 PROBATION VIOLATION
HICKMAN HAKEEN OLAJUON B/M 27 Officer LANG RPD FTA
SMITH SHANE DOMINIC B/M 25 Officer LANG RPD DRIVING ON SUSPENDED/REVOKED, NO PRROF OF INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION
TANT MARK DONALD W/M 59 Officer BALLARD DUI, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML
PADGETT BRYAN WILLIAM W/M 18 Officer MORRIS FTA – MISD
BOLES WALTER CHARLES W/M 41 Officer MORRIS POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)
EDWARDS DAKOTA ALLEN W/M 22 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
VENIER KEVIN PAUL W/M 57 Officer BROWN RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL
HOGUE SUSAN MARIE W/F 30 Officer CAREATHERS CRIMINAL TRESPASS
KENNEDY ZACHARY LAMONT W/M 42 Officer FOUTS RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL
STINNET JESSE JAMES W/M 41 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – MISD
CROY AARON RAY W/M 42 Officer PERKINS RECKLESS CONDUCT (X2)
HEREFORD JAMEL LAMAR B/M 27 Officer CAREATHERS RETURN FROM GA REGIONAL
MOORE KATHRYN LYNN W/F 30 WALK-IN WEEKENDER
LAMB JOSEPH ALEXANDER W/M 40 Officer EVANS POSSESSION OF METH, POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)
TORY PATRICK LAMAR B/M 22 Officer SIMPSON POSSESSION OF FIREARM BY FELON, GIVING FALSE INFORMATION
MARMOLEO ROZENA ROSE H/F 37 Officer EVANS CRUELTY TO CHILDREN- 1ST DEGREE, SIMPLE BATTERY- FVA
BLEVINS CHARLES HUNTER W/M 18 Officer WILSON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, SPEEDING
BRUMLOW TIMOTHY LEVI W/M 19 Officer MATHIS FTA – MISD
ADAIR AMANDA MARIE W/F 39 Officer GALYON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV (X2), DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FTML, FAILTO OBEY STOP SIGN
LINGERFELT CRYSTAL STARR W/F 19 Officer GALYON CRIMINAL DAMAGE PRIVATE PROPERTY – 2ND
BANKSTON CHRISTIAN MICHAEL W/M 18 Officer GALYON CRIMINAL DAMAGE PRIVATE PROPERTY – 2ND
WALLIN JESSIE RAY W/M 28 Officer DENNY PROBATION VIOLATION – FELONY, OBSTRUCTION – MISD
SHELTON CALVIN ANTONIO B/M 41 Officer WILSON DISORDERLY CONDUCT
MORGAN ROGER DILLION W/M 25 Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER
STEVENS CHARLES EVERETTE W/M 28 Officer FRANKLIN DUI
WOODS TAMARA NICHOLE W/F 23 GSP 850 CRUISE SUSPENDED LICENSE
GODWIN KAYLA ELIZABETH W/F 21 Officer DYE SIMPLE BATTERY(FVA), AFFRAY,CRIMINAL TRESPASS
PAYNE TIFFANY JENEE W/F 23 Officer DYE SIMPLE ASSAULT (FVA) AFFRAY
MCCLENDON HAROLD DANIEL W/M 32 Officer CARTER BATTERY-FVA,CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
LOVERN CHRIS MICHAEL W/M 35 CHATTOOGA COUNTY DEPUTY SMITH PROBATION VIOLATION-MISD THROUGH LAFAYETTE CITY