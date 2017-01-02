 Monday, January 2, 2017 52.0°F   drizzle   Light Drizzle

Breaking News


Walker County Arrest Report For Dec. 26-Jan. 1

Monday, January 2, 2017

Here is the Walker County arrest report for Dec. 26-Jan. 1:

HILL   MICHELLE    ROSANNA    W/F     41        Officer STAFFORD   DUI (LESS SAFE), DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

DAWSON      CHRISTA       MARIE           W/F     27        Officer STAFFORD   DUI

OWNBY         TYLER           RYAN W/M    24        Officer DENNY         FTA – MISD

ANDERSON  BARBARA    LYNN W/F     51        Officer GALYON      SIMPLE BATTERY – FVA

MCMORRIS  DAVID           BENJAMIN   B/M     37        Officer TERRY           DRIVING UNLICENSED, NO INSURANCE

 

HEREFORD   JAMEL           LAMAR         B/M     27        Officer TERRY           RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

MCNEESE     WILLIAM      ANDREW      W/M    59        Officer MILLER         TERRORISTIC THREATS – MISD

SMITH           ALLISON       NICHOLE      W/F     21        Officer DENNY         AFFRAY (FIGHTING), CRIMINAL TRESPASS

DOVER          AMANDA     NICHOLE      W/F     39        Officer DENNY         AFFRAY (FIGHTING)

RAMEY         LAUREN        MAE   W/F     27        Officer DENNY         AFFRAY (FIGHTING)

RAMEY         DENA DELPHINE    W/F     56        Officer DENNY         AFFRAY (FIGHTING

PERSINGER  TAMMY        MARIE           W/M    41        Officer CAREATHERS         FTA – FELONY, BOND SURRENDER

ALBACH       JONATHAN  WAYNE         W/M    25        Officer TERRY           POSSESSION OF MARIJUANA (LESS OZ)

REYNARD    KEVIN           JAMES           W/M    36        Officer DYE   BATTERY – FVA

 

STEPHENS    ERIC   JUSTIN          W/M    29        WALKIN        FTA-M, SEAT BELT

TURNBOW    DAVID           KEITH            W/M    59        WALKIN        OBTRUCTION-F, DISORDERLY CONDUCT

BALL  TESSA            LEIGHN         W/F     27        Officer MILLER         PROBATION-F

ASHWORTH FESTUS         LANE W/M    44        ***      ***

DYE    COURTNEY  BROOKE       W/F     29        Officer STAFFORD   SIMPLE BATT-FVA

PRICE RUSHAD       TRAVALL     B/M     19        Officer COKER          SHOPLIFTING-M

EAVES           ROBERT        MATTHEW    W/M    36        Officer SIMPSON      DRIVING WHILE SUSPENDED SEAT BELT

CLEGHORN  DANIEL         LAMAR         B/M     31        Officer LLEWELLYN            ***

WINKLES      DUSTIN         CHASE           W/M    25        Officer MULLIS         ***

 

SUTTON        JAMES           MICHAEL      W/M      30                             DRIVING CHARGES

CARLTON     JAMES           CARRETT      W/M    28        Officer THOMAS     TERRORISTIC THREATS AND ACTS

BROOKS       TORREY        DEWAYNE    B/M     38        ****    ****

ABBOTT        HILARIE        BROOKE       W/F     24        TURN IN        WARRANT

SMITH           WOODY        ALLEN           W/M    39        TURN IN        WARRANT

WEEMS          BILAL ARIF   B/M     35                    ****

BEARD          TERRY           DANE W/M    46        DTF    VGCSA

SELLERS       KEITH            DANIEL         W/M    28        Officer JEIWELL        FTA

CASTEEL       GEORGE        THOMAS       W/M    29        Officer MILLER         FTA

MALLEY       HASSAN       ERIC   A/M    27                    PROBATION VIOLATION

HICKMAN    HAKEEN       OLAJUON     B/M     27        Officer LANG RPD   FTA

SMITH           SHANE          DOMINIC      B/M     25        Officer LANG RPD   DRIVING ON SUSPENDED/REVOKED, NO PRROF OF INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION

 

TANT MARK            DONALD       W/M    59        Officer BALLARD     DUI, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML

PADGETT      BRYAN          WILLIAM      W/M    18        Officer MORRIS        FTA – MISD

BOLES           WALTER        CHARLES      W/M    41        Officer MORRIS        POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

EDWARDS    DAKOTA       ALLEN           W/M    22        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

VENIER         KEVIN           PAUL W/M    57        Officer BROWN         RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

HOGUE          SUSAN          MARIE           W/F     30        Officer CAREATHERS         CRIMINAL TRESPASS

KENNEDY    ZACHARY    LAMONT       W/M    42        Officer FOUTS           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

STINNET       JESSE JAMES           W/M    41        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – MISD

CROY AARON         RAY   W/M    42        Officer PERKINS       RECKLESS CONDUCT (X2)

HEREFORD   JAMEL           LAMAR         B/M     27        Officer CAREATHERS         RETURN FROM GA REGIONAL

MOORE         KATHRYN    LYNN W/F     30        WALK-IN      WEEKENDER

LAMB JOSEPH         ALEXANDER           W/M    40        Officer EVANS          POSSESSION OF METH, POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ)

TORY PATRICK       LAMAR         B/M     22        Officer SIMPSON      POSSESSION OF FIREARM BY FELON, GIVING FALSE INFORMATION

 

MARMOLEO ROZENA        ROSE  H/F      37        Officer EVANS          CRUELTY TO CHILDREN- 1ST DEGREE, SIMPLE  BATTERY- FVA

BLEVINS       CHARLES      HUNTER        W/M    18        Officer WILSON        DRIVING WHILE LICENSE  SUSPENDED OR REVOKED, SPEEDING

BRUMLOW   TIMOTHY     LEVI   W/M    19        Officer MATHIS        FTA – MISD

ADAIR           AMANDA     MARIE           W/F     39        Officer GALYON      POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV (X2), DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FTML, FAILTO OBEY STOP SIGN

LINGERFELT            CRYSTAL      STARR           W/F     19        Officer GALYON      CRIMINAL DAMAGE PRIVATE PROPERTY – 2ND

BANKSTON  CHRISTIAN  MICHAEL      W/M    18        Officer GALYON      CRIMINAL DAMAGE PRIVATE PROPERTY – 2ND

WALLIN        JESSIE            RAY   W/M    28        Officer DENNY         PROBATION VIOLATION – FELONY, OBSTRUCTION – MISD

SHELTON      CALVIN         ANTONIO     B/M     41        Officer WILSON        DISORDERLY CONDUCT

 

MORGAN      ROGER          DILLION        W/M    25        Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER

STEVENS      CHARLES      EVERETTE    W/M    28        Officer FRANKLIN   DUI

WOODS         TAMARA      NICHOLE      W/F     23        GSP 850 CRUISE      SUSPENDED LICENSE

GODWIN       KAYLA          ELIZABETH  W/F     21        Officer DYE   SIMPLE BATTERY(FVA), AFFRAY,CRIMINAL TRESPASS

PAYNE          TIFFANY       JENEE W/F     23        Officer DYE   SIMPLE ASSAULT (FVA) AFFRAY

MCCLENDON          HAROLD       DANIEL         W/M    32        Officer CARTER        BATTERY-FVA,CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

LOVERN        CHRIS            MICHAEL      W/M    35        CHATTOOGA COUNTY DEPUTY SMITH          PROBATION VIOLATION-MISD THROUGH LAFAYETTE CITY

 

 

 

 

 

 

 


January 2, 2017

Walker County Arrest Report For Dec. 26-Jan. 1

January 2, 2017

City Police Officer Brock Charged With Domestic Assault By Signal Mountain Police

January 2, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report


Here is the Walker County arrest report for Dec. 26-Jan. 1: HILL   MICHELLE    ROSANNA    W/F     41        ... (click for more)

Chattanooga Police Officer Charles Andrew Brock has turned himself into the Hamilton County Jail on a warrant issued by the Signal Mountain Police Department for an incident which occurred ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: AMASON, CHRISTIAN BRAD  8929 BRAMLETT RD HARRISON, 37341  Age at Arrest: 45 years old Arresting Agency: Hamilton ... (click for more)


Breaking News

Walker County Arrest Report For Dec. 26-Jan. 1

Here is the Walker County arrest report for Dec. 26-Jan. 1: HILL   MICHELLE    ROSANNA    W/F     41        Officer STAFFORD   DUI (LESS SAFE), DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED DAWSON      CHRISTA       ... (click for more)

City Police Officer Brock Charged With Domestic Assault By Signal Mountain Police

Chattanooga Police Officer Charles Andrew Brock has turned himself into the Hamilton County Jail on a warrant issued by the Signal Mountain Police Department for an incident which occurred on Christmas Day. Officer Brock was charged with domestic assault following an investigation by the Signal Mountain Police Department. Officer Brock is an eight-year veteran of the ... (click for more)

Opinion

A New Year’s Gift

I woke up this morning and was handed a brand new and clean ledger to start the new year God had allowed me.  The old sheets were crumpled and smudged by my efforts to erase or correct my errors, to underline my successes and to audit the losses and gains of my past efforts.   But somehow I couldn’t just close up and throw away the old one.  Too many memories were ... (click for more)

Roy Exum: My January Garden 2017

As I took my monthly stroll through my garden to see what new things I can find, the ground was wet, deliciously wet on New Year’s Day. In 2016 we were a full 20 inches less than normal rainfall but in December we had 4.82 inches of rain, just .05 of an inch under normal. So here’s to the hope we are over the forest fires and drought-ravaged farms in 2017. Here’s what else I notice ... (click for more)

Sports

Oklahoma State Leads Southern Scuffle After Day One

The dominance by the nation’s No.1 ranked Oklahoma State Cowboys is evident. Looking for their first Southern Scuffle title, the Cowboys of coach John Smith have a wrestler in each of the 10 weight class semifinals (semis start today at noon) and lead second place Missouri by 45.5 points (116-70.5). Missouri, Minnesota and Northern Iowa are next each with four wrestlers ... (click for more)

Luthringer, Braman Voted TSWA All-State Cross Country

Signal Mountain's Taylor Luthringer (A/AA) and GPS' Carley Braman (DII/AA) have been voted to the Tennessee Sports Writers Association all-state cross country team. 2016 TSWA CROSS COUNTRY ALL-STATE   Class A-AA Girls   Rebecca Story, Christian Academy of Knoxville Taylor Luthringer, Signal Mountain Taylor Cosey, Christian Academy of Knoxville Shila ... (click for more)


Happenings
Dining
Business
Student Scene
Church
Memories
Real Estate
Living Well
Outdoors