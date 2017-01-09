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Walker County Arrest Report For Jan. 2-8

Monday, January 9, 2017

Here is the Walker County arrest report for Jan. 2-8:

        MYERS          JARROD                  LEBRON  W/M    38        Officer HEAD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

        PENCE           MECHELE               NANCY   W/F     48        Officer KELLEY        OBSTRUCTION OF LAW ENFROCEMENT, SAFETY BELT VIOLATION

        ALEXANDER           ISCHA          ANNE       B/F      25        Officer RAMEY         BATTERY

        LOVERN            CHRISTOPHER             MICHAEL            W/M    33        Officer KELEY           FAILURE TO APPEAR

        GEORGE                    JIMMY         J    W/M    77        WALK IN       SEXUAL EXPLOITATION OF DISABLED ADULTS

        FOX                RUSSELL                 ALLEN     W/M    42        FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED 1ST OFFENSE, SPEEDING, HEAD LIGHT REQ.

        LIMAUGE                 TYLER          DALY      W/M    26        HOUSER        TRANSFER FROM CATOOSA

        ROBINSON               ASHLEY                   MONIQUE          B/F      29        HOUSER        TRANSFER FROM CATOOSA

        BROCK          WILLIAM                 RILEY     W/M    51        GSP    TRAFFIC VIOLATIONS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAT 1 OZ, POSS. OF METH

        OGLE             JEFF              M B/M     34        BREWER        FAILURE TO OBEY TRAFFIC OFFICER, SUSP. LICENSE

        STEPHENS               WILLIAM                  ALLEN    W/M    43        DAVENPORT CHATTOOGA         CHATTOOGA HOLD FOR TRANSPORT

       GILBREATH             SETH              AARON  W/M    27                    DUI

       WILLIAMS                COREY          TIPTON   W/M    28        GSP    DADE HOLD FOR TRANSPORT

 

     DANIEL-GOSSETT         BRENDA       GAIL  W/F     42        PROBATION PROBATION WARRANT-FELONY

     WALKER  SEAN PATRICK       W/M    41        DTF    POSSESSION OF METH

     THOMPSON        KESHA          LEAGH          W/F     36        DTF    POSSESSION OF METH

     GASKEY  EMILY           CHEREE         W/F     39        DTF    POSSESSION OF METH

     BAXTER   MAY  CLAUDETTE W/F     38        RPD   THEFT BY TAKING

     STEELE     TRINA            MARIE           W/F     44        DTF    POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE

     SEAL         STEELE          AARON         W/M    23        PROBATION PROBATION VIOLATION

     WESTERFIELD    HUEY LEE     W/M    41        MILLER         WARRANT INTERSTATE INTERFERENCE WITH CUSTODY

     PITTMAN TIFFANIE      MICHELLE    W/F     27        CAREATHERS          WARRANT SIMPLE BATTERY FVA

     LAWRENCE         JOSHUA        WILLIAM      W/M    44        CAREATHERS          WARRANT

     KENNEDY           ZACHARY    LAMONT       W/M    42        LANG RPD    RETURN FROM ROSSVILLE CITY COURT

     BANKSTON         CHRISTIAN  MICHAEL      W/M    18

 

BARNES        MICHAEL      STEPHEN      W/M    30        Officer ENGLAND    FTA – MISD

GRIMES         OLLIE LESTER          W/M    48        Officer DAVIS           CHILD MOLESTATION

BROWN         JAKE  TYLER           W/M    26        Officer TERRY           POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ), TEXTING WHILE DRIVING

ALLEN           RYAN GARRETT      W/M    17        Officer MILLER         SIMPLE BATTERY – FVA, CRIMINAL TRESPASS

FAIRES          RICHARD      TIMOTHY     W/M    55        Officer TAYLOR       PUI

RICHARDS-LURVEY          DREW            ALEXANDER           W/M    22        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – MISD

MCCLENDON          HAROLD       DANIEL         W/M    32        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

BALLARD     ALAN LEE     W/M    36        CAMBPELL   DUI – LESS SAFE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML, SEAT BELT VIOLATION (ADULT)

BOLES           CHRISTINA  BLAKEMORE           W/F     38        Officer WORLEY       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, REMOVE/AFFIX TAG TO CONCEAL ID OF CAR

BROWN         JAKE  TYLER           W/M    26        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

PANTAGES   MICHAEL      DAMIAN       W/M    30        Officer MILLER         FTA – FELONY

MALONE       JUSTIN          COREY          W/M    29        Officer MILLER         THEFT BY RECEVING STOLEN PROPERTY – FELONY, THEFT BY DECEPTION – MISD

ANDERTON  THOMAS       WILLIAM      W/M    17        Officer BROWN         AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY, ROBBERY

SLICKER       MELISSA       ANNE W/F     44        REYNOLDS  DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, IMPROPER LEFT TURN

WRIGHT        AMANDA     LEE     W/F     33        Officer GRIFFIN        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

RICHARDS-LURVEY          DREW ALEXANDER           W/M    22        Officer HINCH           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

 

EDGEMAN    TONY RAY   W/M    45        Officer PERKINS       OBSTRUCTION – MISD, SPEEDING, FLEE/ATTEMPT ELUDE POLICE, PROBATION VIOLATION – FELONY

WESTBROOKS         TRAVIS         WAYNE         W/M    46        WALK-IN      BURGLARY, CRIMINAL TRESPASS (X4)

STANLEY      MIRANDA    NICOLE         W/F     29        Officer MAYNOR     RETURN FROM WOMENS OUTREACH

HASTY          CHRISTOPHER        LEE     W/M    43        WALK-IN      CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY – 2ND

BRADLEY     AMANDA     PEACHES      W/F     21        Officer CAMPBELL  THEFT BY SHOPLIFTING –MISD

COAN BOBBIE         LYNN W/F     34        Officer BROWN         INTERSTATE INTERFERENCE WITH CUSTODY

TIPTON          RASHAD       EUGENE        B/M     33        Officer MILLER         POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF FELONY, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELONY, AGGRAVATED ASSAULT

HARRIS         CHRISTOPHER        JUSTIN          W/M    27        Officer FOUTS           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL

BROWN         STEPHEN      WAYNE         W/M    25        Officer SIMPSON      OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION MARIJUANA (LESS OZ), POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY –MISD, INSUFFICIENT USE OF TURN SIGNAL (X3)

SMITH           CLARENCE   BROOKLYN B/M     56        Officer KELLEY        SIMPLE BATTERY – FVA

ANDERSON  KAYLA          MICHELLE    W/F     20        Officer WILSON        PROBATION VIOLATION – MISD

MILLIGAN    PARRIS          NMN  B/M     23        Officer CARTER        BATTERY – FVA, HINDERING 911 CALL, FALSE IMPRISONMENT

REEVES         BROOKE       NICOLE         W/F     18        Officer KELLEY        DUI – DRUGS, FTML

 

BALLEW        JESSICA        PAULETTE    W/F     32        Officer WILSON        POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OPEN CONTAINER, SEATBELT VIOLATION

TEMPLETON BRADLEY     MITCHELL    W/M    31        Officer KELLEY        POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, ENTERING AUTO (X2)

HENRICH      BRETT            NORMAN      W/M    24        Officer EVANS          DUI-ALCOHOL, DRIVING ON WRONG SIDE OF THE ROAD, SEAT BELT VIOLATION

CARITHERS  JUSTIN          CHANCE       W/M    24        Officer HOLLAND    NO INSURANCE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

ADKINS        JANICE          RENEE           W/F     55        Officer CAREATHERS         VIOLATION OF PROBATION-FELONY

DENISE          NICHOLAS   PAUL W/M    21        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION

MCDONALD DONALD       HEATH          W/M    45        Officer SCARBROUGH        VIOLATION OF PROBATION-FELONY

YOUNG         ANGELA       DANIELLE    W/F     41        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-FELONY

ARIKS            JOSHUA        DAKOTA       W/M    23        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-FELONY

WHITE           LINDSEY       HOPE W/F     19        Officer WEBBER       WILLFULL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, CRUELTY TO CHILDREN

CAMP CHARLES      WENDELL     W/M    57        Officer JEWELL         VIOLATION OF PROBATION-FELONY

HUMPHREY JOSHUA        SHANE          W/M    28        Officer HOLLAND    BURGLARY-FORCED ENTRY, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, TAMPERING WITH EVIDENCE-FELONY

BLEDSOE      DANIEL         RAY   W/M    28        Officer MILLER         THEFT BY TAKING-MISD

MOORE         KATHRYN    LINN  W/F     30        WALK-IN      WEEKENDER

MANNING    BRANDON    LEE     W/M    29        Officer MULLIS         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

 

HUMPHREY JOSHUA        SHANE          W/M    28        Officer BARKLEY     RETURN FROM CORNERSTONE

PATTERSON APRIL NICOLE         W/F     24        Officer WOOTEN      PROBATION VIOLATION-MISD

WARE DESIREE        LASHAN       B/F      28        Officer BREWER       FAILURE TO APPEAR-MISD

BURNETTE   LANDON       SHIELDS DWIGHT  W/M    23        Officer LLEWELLEN FAILURE TO APPEAR-MISD

 

GOOLSBY     MICHAEL      SHANE          W/M    40        Officer BEDFORD     DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

HILL   JOHN EDWIN           W/M    52        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

ROSS  JAMES           DYLAN          W/M    22        Officer LANG CRIMINAL TRESPASS, CRUELTY TO CHILDREN-FVA

WILSON        AMANDA     DANIELLE    W/M    35        Officer COOK            PROBATION VIOLATION-MISD

 

 

 

 

                       

 

 


January 9, 2017

Candle Linked To Early Morning House Fire

January 9, 2017

Walker County Arrest Report For Jan. 2-8

January 9, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report


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Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ARNOLD, DEMETRIS JERMAINE  726 CARUTHERS RD APT A CHATTANOOGA, 37411  Age at Arrest: 35 years old Arresting Agency: ... (click for more)


Breaking News

Candle Linked To Early Morning House Fire

Chattanooga firefighters responded to a house fire at 6514 Pine Manor Dr. at 1:22 Monday morning. When the first firefighters arrived on the scene, thick, black smoke was pouring out a bedroom window on the ground floor. The firefighters made an interior attack and had the fire out in minutes. The fire damage was contained to the bedroom, but the rest of the house had smoke ... (click for more)

Walker County Arrest Report For Jan. 2-8

Here is the Walker County arrest report for Jan. 2-8:         MYERS          JARROD                  LEBRON  W/M    38        Officer HEAD DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED ... (click for more)

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