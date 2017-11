Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, November 1, 2017

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury for Aug. 20.

No Bills:

HALE, MICHAEL WAYNE W 54 M 0 1 GS 1658151 POSSESSION OF ICE METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HALE, MICHAEL WAYNE W 54 M 0 2 GS 1658153 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HALE, MICHAEL WAYNE W 54 M 0 GS POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO COMMITT A FELONY 3 1658154

HALE, TAMMY LYNN W 48 F 0 1 GS 1658623 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

KING, ERICA VICTORIA B 31 F 0 1 GS 1675145 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

ROBERTS, SCOTTY DOUGLAS W 31 M 0 1 GS 1645094 THEFT OF PROPERTY OVER 1,000 (AUTO)

SMITH, ANTONIO TANA B 38 M 0 1 GS 1675134 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

True Bills:

BAILES, PAUL TRACY W 43 M 303274 1 2 GS 1681799 TAMPERING WITH EVIDENCE

BAILES, PAUL TRACY W 43 M 303274 2 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 2 1681803

BAILES, PAUL TRACY W 43 M 303274 3 2 GS 1681800 POSSESSION OPF MARIHUANA

BAILES, PAUL TRACY W 43 M 303274 4 2 GS 1681802 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SWAFFORD, ELIZABETH LEE W 39 F 303275 1 2 GS 1681804 TAMPERING WITH EVIDENCE

SWAFFORD, ELIZABETH LEE W 39 F 303275 2 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 2 1681808

SWAFFORD, ELIZABETH LEE W 39 F 303275 3 2 GS 1681805 POSSESSION OF MARIHUANA

SWAFFORD, ELIZABETH LEE W 39 F 303275 4 2 GS 1681807 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BAILES, PAUL TRACY W 43 M 303276 1 2 GS 1681798 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

BAILEY, AVEUS MARQUEL B 25 M 303277 1 1 GS 1634392 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

BAILEY, AVEUS MARQUEL B 25 M 303277 2 1 GS 1634393 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

BEASLEY, DORI LEVON W 39 F 303278 1 2 GS 1675623 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BEASLEY, DORI LEVON W 39 F 303278 2 2 GS 1675621 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BRETT, DUSTIN WILLIAM W 28 M 303279 1 2 GS 1675620 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BRETT, DUSTIN WILLIAM W 28 M 303279 2 2 GS 1675619 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SPILLMAN, CHARLES HENERY W 33 M 303280 1 2 GS 1675618 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

SPILLMAN, CHARLES HENERY W 33 M 303280 2 2 GS 1675617 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BEASLEY, DORI LEVON W 39 F 303281 1 2 GS 1675622 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303282 1 3 GS 1653364 POSSESSION OF COCAINE

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303282 2 3 GS 1653365 VIOLATION OF LIGHT LAW

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303282 3 3 GS 1664711 FAILURE TO APPEAR

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303283 1 3 GS 1675368 CRIMINAL IMPERSONATION

BUCKNER, ROBERT ARRON W 38 M 303284 1 3 GS 1661813 THEFT OF PROPERTY

BUCKNER, ROBERT ARRON W 38 M 303285 1 3 GS 1678280 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

CHRISTIAN, SAMMIE B 34 M 303286 1 3 GS 1679375 DOMESTIC ASSAULT

DIXON, DAVID ANTHONY W 21 M 303287 1 1 GS 1678070 THEFT OF PROPERTY

DIXON, DAVID ANTHONY W 21 M 303287 2 1 GS 1678071 THEFT OF PROPERTY

DOUGLAS, DARIUS JERMAINE B 20 M 303288 1 3 GS 1672155 POSSESSION OF MARIHUANA



EDMONDS, ANTWAIN MARQUELLE B 20 M 303289 1 1 GS 1677145 POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR CRIME OF VIOLENCE

EDMONDS, ANTWAIN MARQUELLE B 20 M 303289 2 1 GS 1677146 POSSESSION OF MARHUANA

GARDENHIRE, BRYAN JACOB W 28 M 303290 1 2 ER 0121208 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

GLADDEN, JEREMY RYAN W 27 M 303291 1 2 GS 1675634 ATTEMPT AGGRAVATED BURGLARY

GLADDEN, JEREMY RYAN W 27 M 303291 2 2 GS 1675635 ASSAULT

GLADDEN, JEREMY RYAN W 27 M 303291 3 2 GS 1675636 CIVIL RIGHTS INTIMIDATION

MCCOY, HEATHER ANN W 31 F 303292 1 2 GS 1675631 ATTEMPT AGGRAVATED BURGLARY

MCCOY, HEATHER ANN W 31 F 303292 2 2 GS 1675632 ASSAULT

MCCOY, HEATHER ANN W 31 F 303292 3 2 GS 1675633 CIVIL RIGHTS INTIMIDATION

HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO B 45 M 303293 1 2 GS 1678375 DISORDERLY CONDUCT

HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO B 45 M 303293 2 2 GS 1678376 OBSTRUCTING HIGHWAY

HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO B 45 M 303293 3 2 GS 1678377 PUBLIC INTOXICATION

HIGHFIELD, TERRY LYNN W 61 M 303294 1 2 GS 1682786 BURGLARY OF BUSINESS

HIGHFIELD, TERRY LYNN W 61 M 303294 2 2 GS 1682787 THEFT OF PROPERTY

HIXSON, ANTHONY DARRYL W 52 M 303295 1 3 GS 1676929 DOMESTIC ASSAULT

HIXSON, ANTHONY DARRYL W 52 M 303295 2 3 GS 1676930 DOMESTIC ASSAULT

HOLDER, TABITHA LYNN W 38 F 303296 1 3 GS 1676146 FALSE REPORTS

HOLDER, TABITHA LYNN W 38 F 303296 2 3 GS 1676147 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303297 1 1 GS 1673625 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303297 2 1 GS 1673626 POSSESSION OF MARIHUANA

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303297 3 1 GS 1673627 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303297 4 1 GS 1673628 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303297 5 1 GS 1673629 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 1 1 GS 1678367 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 2 1 GS 1678368 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 3 1 GS 1678369 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 4 1 GS 1678370 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 5 1 GS 1678371 VIOLATION OF LIGHT LAW

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 6 1 GS 1678373 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE



HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 7 1 GS 1678374 FAILURE TO SIGNAL TURN

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 8 1 GS 1678366 POSSESSION OF ADDERALL FOR RESALE

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303298 9 1 GS 1678372 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HUBBARD JR, TOMMY LEE B 20 M 303299 1 2 GS 1678542 THEFT OF PROPERTY

HUBBARD JR, TOMMY LEE B 20 M 303299 2 2 GS 1678543 EVADING ARREST

HUBBARD JR, TOMMY LEE B 20 M 303299 3 2 GS 1678538 THEFT OF PROPERTY

HUBBARD JR, TOMMY LEE B 20 M 303299 4 2 GS 1678539 UNLAWFUL POSSESSION OF WEAPON

HUBBARD JR, TOMMY LEE B 20 M 303299 5 2 GS 1678540 POSSESSION OF MARIHUANA

HUBBARD, DEMARCUS KEONTA B 18 M 303300 1 1 GS 1668200 UNLAWFUL POSSESSING OF WEAPON

HUTCHESON, ASHLEY W 32 F 303301 1 3 SD 58573 ASSAULT

HUTCHESON, ASHLEY W 32 F 303301 2 3 SD 58574 DISORDERLY CONDUCT

JACINTO, JASMIN GABRIELLA H 22 F 303302 1 2 GS 1663829 DOMESTIC ASSAULT

JACKSON, BRIAN KEITH W 22 M 303303 1 2 GS 1675477 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JACKSON, BRIAN KEITH W 22 M 303304 1 2 GS 1680384 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

JACKSON, BRIAN KEITH W 22 M 303304 2 2 GS 1680385 EVADING ARREST

JACKSON, BRIAN KEITH W 22 M 303304 3 2 GS 1680386 DRIVING ON REVOKED LICENSE

KING, ERICA VICTORIA B 31 F 303305 1 2 GS 1675144 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

KING, ERICA VICTORIA B 31 F 303305 2 2 GS 1675146 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

SMITH, ANTONIO TANA B 38 M 303306 1 2 GS 1675135 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

SMITH, ANTONIO TANA B 38 M 303306 2 2 GS 1675136 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303307 1 2 SD 59002 POSSESSION OF MARIHUANA

KING, ZAKARY KARR W 28 M 303308 1 2 GS 1674738 EVADING ARREST

LAQUATRA, SABRENA LYNN W 37 F 303309 1 1 GS 1675123 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

LAQUATRA, SABRENA LYNN W 37 F 303309 2 1 GS 1675124 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FORE RESALE

LAQUATRA, SABRENA LYNN W 37 F 303309 3 1 GS 1675125 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

LAQUATRA, SABRENA LYNN W 37 F 303309 4 1 GS 1675126 POSSESSION OF ALPRAZOLOM

LAQUATRA, SABRENA LYNN W 37 F 303309 5 1 GS 1675127 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

LAQUATRA, SABRENA LYNN W 37 F 303309 6 1 GS 1675128 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

MACKINNON, TAYLOR JAMES W 37 M 303310 1 2 ER 0120792 AGGRAVATED ASSAULT



MACKINNON, TAYLOR JAMES W 37 M 303310 2 2 ER 0120793 AGGRAVATED ASSAULT

MACKINNON, TAYLOR JAMES W 37 M 303310 3 2 ER 0120791 RESISTING ARREST

MARTIN, KENTRELL ANTOINE B 30 M 303311 1 1 GS 1673943 EVADING ARREST

MARTIN, KENTRELL ANTOINE B 30 M 303311 2 1 GS 1673944 RECKLESS DRIVING

MARTIN, KENTRELL ANTOINE B 30 M 303311 3 1 GS 1673945 FAIL TO MAINTAIN LANE

MARTIN, KENTRELL ANTOINE B 30 M 303311 4 1 GS 1673946 FAIL TO SIGNAL TURN

MARTIN, KENTRELL ANTOINE B 30 M 303311 5 1 GS 1673947 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

MCCRARY, AARON DEMOND B 44 M 303312 1 2 GS 1664074 DOMESTIC ASSAULT

MCCRARY, AARON DEMOND B 44 M 303312 2 2 GS 1664075 DOMESTIC ASSAULT

MCCRARY, AARON DEMOND B 44 M 303312 3 2 GS 1664076 SIMPLE ASSAULT

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303313 1 2 GS 1650934 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

MCCULLOUGH, JAMAINE LEE B 33 M 303313 2 2 GS 1650935 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

MCCULLOUGH, TERRANCE DERINDO B 30 M 303314 1 2 GS 1664887 DRIVING ON REVOKED LICENSE

MCCULLOUGH, TERRANCE DERINDO B 30 M 303314 2 2 GS 1664888 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

MOORE, CONNELL ALLEN B 60 M 303315 1 1 GS 1659861 FAIL TO MAINTAIN LANE

MOORE, CONNELL ALLEN B 60 M 303315 2 1 GS 1659862 CRIMINAL LITTERING

MOORE, CONNELL ALLEN B 60 M 303315 3 1 GS 1659863 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

MOORE, CONNELL ALLEN B 60 M 303315 4 1 GS 1659864 DRIVING ON REVOKED LICENSE

MOORE, CONNELL ALLEN B 60 M 303315 5 1 GS 1659860 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

POLK JR.

