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Breaking News


Upcoming Red Bank Commission Agenda For Tuesday

Thursday, November 2, 2017

Here is the Red Bank Commission agenda for Tuesday:

I. Call to Order – Mayor John Roberts

II. Roll Call – City Manager 

Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____, Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____


III. Invocation –

 

IV.

Pledge of Allegiance –

 

V. Consideration of the Minutes for approval or correction:

 

A. October 17, 2017 Agenda Work Session

 

B. October 17, 2017 Commission Meeting

 

VI. Communication from the Mayor 

 

VII. Commissioner’s Report A. Vice Mayor Pierce 

 

B. Commissioner Ed LeCompte C. Commissioner Terry Pope 

 

D. Commissioner Carol Rose 

 

VIII. City Manager Report 

 

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Public Hearing 

The Purpose of the Public Hearing is to consider citizen input in regard to the following items; 

1) Rezoning request for 109 Woodrow Avenue from R-1 to C-1 

2) Rezoning request for 103 Woodrow Avenue from R-1 to C-1 

3) Rezoning request for 217 W. Ridgewood Avenue from R-1 to R-T/Z 

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IX. Unfinished Business –

 

A. ORDINANCE NO. 17-1098 - AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, TO AMEND RED BANK MUNICIPAL CODE, TITLE 20, CHAPTER 1, AIR POLLUTION CONTROL REGULATION, BY PROVIDING FOR REVISED RULES FOR NEW SOURCE REVIEW; INCREASED PERMIT FEES; REVISED AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS; AND CERTAIN HOUSEKEEPING PROVISIONS (FIRST READING)

 

X. New Business

 

A. AGENDA ITEM 17-827 – PRESENTATION OF THE FISCAL YEAR 2017 AUDIT

 

B. ORDINANCE NO. 17-1100 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY AT 109 WOODROW AVENUE FROM R-1 RESIDENTIAL ZONE TO C-1 COMMERCIAL ZONE (FIRST READING)

 

C. ORDINANCE NO. 17-1101 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY AT 103 WOODROW AVENUE FROM R-1 RESIDENTIAL ZONE TO C-1 COMMERCIAL ZONE (FIRST READING)

 

D. ORDINANCE NO. 17-1102 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY AT HAMILTON COUNTY TAX PARCEL NUMBER 126C-G-014 AT 217 W. RIDGEWOOD AVENUE FROM R-1 RESIDENTIAL ZONE TO R-T/Z RESIDENTIAL TOWNHOUSE / ZERO LOT LINE ZONE, SUBJECT TO CONDITIONS (FIRST READING)

 

E. RESOLUTION NO. 17-1188 – A RESOLUTION DECLARING SEIZED, FOUND, UNCLAIMED PROPERTY AS SURPLUS AND AUTHORIZING THE SALE, TRADE OR DESTRUCTION THEREOF

 

F. RESOLUTION NO. 17-1189 – A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY OF RED BANK TO PARTICIPATE IN THE TML RISK MANAGEMENT POOL PROPERTY CONSERVATION MATCHING GRANT PROGRAM

 

G. RESOLUTION NO. 17-1190 – A RESOLUTION APPROVING THE PURCHASE AND INSTALLATION OF EMERGENCY EQUIPMENT FROM MOUNTAIN VIEW FORD OF CHATTANOOGA, IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $16,863.00 FOR THE POLICE DEPARTMENT

 

H. RESOLUTION NO. 17-1191 – A RESOLUTION AUTHORIZING A DONATION AGREEMENT WITH THE TRUST FOR PUBLIC LAND IN REGARD TO ACCEPTING A PARCEL OF LAND, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN THIS RESOLUTION

 

I. RESOLUTION NO. 17-1192 – A RESOLUTION ADOPTING THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, SECTION 125 CAFETERIA PLAN FOR CALENDAR YEAR 2018, THAT INCLUDES A DEPENDENT CARE FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT AND A HEALTH FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT

 

J. RESOLUTION NO. 17-1193 – A RESOLUTION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AMENDING THE EXISTING PUBLIC RECORDS POLICY

 

K. RESOLUTION NO. 17-1194 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AND MORELAND ALTOBELLI ASSOCIATES, INC., IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $41,195.00 FOR RIGHT-OF-WAY SERVICES IN REGARD TO CONSTRUCTION EASEMENTS

 

L. RESOLUTION NO. 17-1195 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENTS WITH TOTAL RESOURCE, INC., IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $18,000.00, FOR TEMPORARY LABORER I SERVICES DURING LEAF PICK-UP SEASON

 

M. ORDINANCE NO. 17-1103 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, TO ESTABLISH REGULATIONS FOR MOBILE FOOD VEHICLES AND PUSHCARTS IN THE CITY OF RED BANK (FIRST READING)

 

XI. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit) 

 

XII. Adjournment



November 2, 2017

Surprise Party At Jay's Bar Winds Up Costing 3-Day Beer License Suspension

November 2, 2017

Upcoming Red Bank Commission Agenda For Tuesday

November 2, 2017

Alexander Welcomes House Committee Action On Tax Reform


A "surprise appreciation party" for the owner of Jay’s, 1914 Wilder St., ended up causing big problems for Johna Douglas. Her bar / restaurant was closed for a week prior to and after Sept. 28. ... (click for more)

Here is the Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager  Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner ... (click for more)

 Senator Lamar Alexander (R-Tenn.) today released the following statement on the draft tax reform legislation released by the House Ways and Means Committee: “You don’t need to be an ... (click for more)


Breaking News

Surprise Party At Jay's Bar Winds Up Costing 3-Day Beer License Suspension

A "surprise appreciation party" for the owner of Jay’s, 1914 Wilder St., ended up causing big problems for Johna Douglas. Her bar / restaurant was closed for a week prior to and after Sept. 28. When she was returning from a vacation with her husband, they stopped at a restaurant and he received a call about a problem at the bar. The couple went to Jay’s where Ms. Douglas’ customers ... (click for more)

Upcoming Red Bank Commission Agenda For Tuesday

Here is the Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager  Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____, Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____ III. Invocation –   IV. Pledge of Allegiance –   V. Consideration of the Minutes for approval or ... (click for more)

Opinion

Commission Needs To Step Up And Support The 2-Vote Resolution

We hope that what we have read is simply not true--that eight members of the County Commission are not even willing to discuss Commissioner Boyd's proposal to have the Commission vote twice any time it decides to raise our property taxes.  Is there any legitimate reason why anyone would not support this proposal, especially since seven of our commissioners are running for re-election ... (click for more)

Roy Exum: Paul Newman’s Rolex

In August of 1983, James Cox had just unpacked at College of the Atlantic in Bar Harbor, Maine, and stepped out in the August sun to take a closer look at his new college. He was walking across the parking lot when this spikey-haired chick roared up in a little Nissan, stopped it with the handbrake to throw up some gravels, and got out carrying a six pack of beer. As Paul watched, ... (click for more)

Sports

Vols' Jones Now Battling Kendrick Concussion Controversy

Tennessee football, mired in controversy over how much longer will Butch Jones coach the team, was fighting a new firestorm Wednesday. Senior offensive lineman Brett Kendrick reportedly played the second half against Kentucky with a concussion and Jones and athletic director John Currie quickly addressed the situation. “I can tell you this: We would never, ever knowingly ... (click for more)

Georgia Bulldogs Are No. 1 In Season’s First College Football Playoff Rankings

For the first time in school history, Georgia has opened the College Football Playoff rankings in the No. 1 spot. On Tuesday, the College Football Playoff Committee put the Bulldogs at No. 1 in the rankings, just ahead of Alabama. Rounding out the top four teams in the country were Notre Dame at No. 3 and Clemson at No. 4. The Bulldogs haven’t been ranked this high since 2008 ... (click for more)


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