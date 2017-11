Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, November 8, 2017

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury for Aug. 20.

No Bills:

CHAPPLE, SHEBA MONIQUE B 31 F 0 1 GS 1651552 POSSESSION OF MARIJUANA

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 1 GS 1663760 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 2 GS 1663762 POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 3 GS 1663763 FINANCIAL RESPONSIBILITY

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 4 GS 1663764 FELONY RECKLESS ENDANGERMENT

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 5 GS 1663765 RECKLESS DRIVING

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 6 GS 1663766 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 7 GS 1663767 EVADING ARREST

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 8 GS 1663768 DRIVING ON REVOKED LICENSE

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 9 GS 1663769 VIOLATION OF REGISTRATION

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 10 GS 1663770 TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 11 GS 1663771 TAMPERING WITH EVIDENCE

GUELDE, TERRY LYN W 39 M 0 12 GS 1663761 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

QUAYE, CORNELIUS MENSAH B 25 M 0 1 GS 1668484 DOMESTIC ASSAULT

WINSTON, ANTONIO DELMICHEAL B 35 M 0 1 GS 1681994 CRIMINAL CONSPIRACY

True Bills:

BIBBS, JEROME VIDEL B 41 M 303353 1 1 GS 1681477 BURGLARY

BIBBS, JEROME VIDEL B 41 M 303353 2 1 GS 1681478 VANDALISM

BIBBS, JEROME VIDEL B 41 M 303353 3 1 GS 1681479 RESISTING ARREST

BIBBS, JEROME VIDEL B 41 M 303353 4 1 GS 1681480 EVADING ARREST

BIBBS, JEROME VIDEL B 41 M 303353 5 1 GS 1681481 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303354 1 3 GS 1646329 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303354 2 3 GS 1646330 VIOLATION OF REGISTRATION

BONDS, LADARRIUS CARNELL B 25 M 303354 3 3 GS 1646331 FINANCIAL RESPONSIBILITY

BRYANT, ROBERT ALFONZIA B 24 M 303355 1 2 GS 1675432 THEFT OF PROPERTY

BRYANT, ROBERT ALFONZIA B 24 M 303355 2 2 GS 1675433 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

BRYANT, ROBERT ALFONZIA B 24 M 303355 3 2 GS 1675434 POSSESSION OF LEGEND DRUG

BUCKNER, BRENDA LADELL B 59 F 303356 1 1 GS 1662729 THEFT OF PROPERTY

BUSSEY, RONARDO SANTWOINE B 23 M 303357 1 3 GS 1675089 AGGRAVATED BURGLARY

BUSSEY, RONARDO SANTWOINE B 23 M 303357 2 3 GS 1675090 VANDALISM

BUSSEY, RONARDO SANTWOINE B 23 M 303357 3 3 GS 1675091 THEFT OF PROPERTY

CHAPMAN, LACIE BLAKE W 28 F 303358 1 2 ER 0118801 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

CHAPMAN, LACIE BLAKE W 28 F 303358 2 2 ER 0118802 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

CHAPMAN, LACIE BLAKE W 28 F 303358 3 2 ER 0118803 POSSESSION OF MARIHUANA

CHAPMAN, LACIE BLAKE W 28 F 303358 4 2 ER 0118800 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CLARK, SHADRICK B 26 M 303359 1 3 GS 1665032 THEFT OF PROPERTY

CLARK, SHADRICK B 26 M 303359 2 3 GS 1665033 POSS.

COCAINE FOR RESALE

CLARK, SHADRICK B 26 M 303359 3 3 GS 1665034 POSSESSION OF MARIHUANA

CLARK, SHADRICK B 26 M 303359 4 3 GS 1665035 VIOLATION OF LIGHT LAW

CLARK, SHADRICK B 26 M 303359 5 3 GS 1665036 FINANCIAL RESPONSIBILITY

DAVIS, STEVEN RAY W 50 M 303360 1 3 GS 1655245 THEFT OF PROPERTY

ELLISON, KELVIN LAMONT B 47 M 303361 1 2 GS 1666280 RESISTING ARREST

ELLISON, KELVIN LAMONT B 47 M 303361 2 2 GS 1666281 DISORDERLY CONDUCT

ELLISON, KELVIN LAMONT B 47 M 303361 3 2 GS 1666282 PUBLIC INTOXICATION

ELLISON, KELVIN LAMONT B 47 M 303361 4 2 GS 1666283 POSS. COCAINE FOR RESALE



ELLISON, KELVIN LAMONT B 47 M 303361 5 2 GS 1666279 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 303362 1 2 GS 1674717 POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 303362 2 2 GS 1674718 POSS. COCAINE FOR RESALE

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 303362 3 2 GS 1674719 POSS. MDMA FOR RESALE

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 303362 4 2 GS 1674720 POSS. MARIHUANA FOR RESALE

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 303362 5 2 GS 1674721 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303363 1 1 GS 1646893 THEFT OF PROPERTY

FRALEY, CYNTHIA RENEE W 34 F 303363 2 1 GS 1646894 CRIMINAL TRESPASSING

GOINS, REGINA LORENE W 51 F 303364 1 2 GS 1654927 FAILURE TO APPEAR

HALL, DOYLE CRAYTON W 57 M 303365 1 1 GS 1663436 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 1 2 GS 1677630 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 2 2 GS 1677631 POSS. MARIHUANA FOR RESALE

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 3 2 GS 1677632 POSSESSION OF LEGEND DRUG

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 4 2 GS 1677633 POSS. OF OXYCODONE

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 5 2 GS 1677634 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 6 2 GS 1677635 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HARRIS, ANNA LOUISE W 48 F 303366 7 2 GS 1677636 POSS. OF ALPRAZOLAM

HELMHOLTZ, KEVIN W W 50 M 303367 1 1 GS 1672889 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HIGHFIELD, TERRY LYNN W 61 M 303368 1 2 GS 1682504 BURGLARY OF A BUSINESS

HIGHFIELD, TERRY LYNN W 61 M 303369 1 2 GS 1682503 BURGLARY OF A BUSINESS

HORTON, BRANDON KYLE W 31 M 303370 1 3 GS 1660465 THEFT OF PROPERTY

HORTON, BRANDON KYLE W 31 M 303370 2 3 GS 1664119 FAILURE TO APPEAR

HORTON, MITCHELL TAYLOR W 27 M 303371 1 1 GS 1669727 SPEEDING

JACKSON JR, JEROME OSHAY B 27 M 303372 1 1 GS 1652035 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

JACKSON JR, JEROME OSHAY B 27 M 303372 2 1 GS 1652036 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JOHNSON, CHRISTOPHER RAY B 32 M 303373 1 3 GS 1674197 AGGRAVATED ROBBERY

JOHNSON, JASON RAYMOND W 41 M 303374 1 2 CO 17002572 RECKLESS ENDANGERMENT

JOHNSON, JASON RAYMOND W 41 M 303374 2 2 CO 17002573 DRIVING ON REVOKED LICENSE

JOHNSON, JASON RAYMOND W 41 M 303374 3 2 CO 17002574 EVADING ARREST



JOHNSON, JASON RAYMOND W 41 M 303374 4 2 CO 17002626 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

MCCULLOUGH, TERRANCE DERINDO B 30 M 303375 1 2 GS 1674546 POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE

MCCULLOUGH, TERRANCE DERINDO B 30 M 303375 2 2 GS 1674547 DRIVING ON REVOKED LICENSE

REDDEN, JOSHUA LUKE W 35 M 303376 1 3 GS 1667929 POSSESSION OF EXPLOSIVE COMPONENTS

REDDEN, JOSHUA LUKE W 35 M 303376 2 3 GS 1667930 POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON

REDDEN, JOSHUA LUKE W 35 M 303376 3 3 GS 1667932 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

REDDEN, JOSHUA LUKE W 35 M 303376 4 3 GS 1667933 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

REEL, JAMES EDWARD W 46 M 303377 1 3 GS 1660001 PUBLIC INTOXICATION

REEL, JAMES EDWARD W 46 M 303377 2 3 GS 1660002 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

REEL, JAMES EDWARD W 46 M 303378 1 3 GS 1669603 BURGLARY OF A BUSINESS

REEL, JAMES EDWARD W 46 M 303378 2 3 GS 1669604 VANDALISM

SALES, WILLIE DEXTER B 41 M 303379 1 3 GS 1665324 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

SALES, WILLIE DEXTER B 41 M 303379 2 3 GS 1674493 FAILURE TO APPEAR

SEGURA-SANCHEZ, ANTONIO H 36 M 303380 1 1 GS 1662551 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

SEGURA-SANCHEZ, ANTONIO H 36 M 303380 2 1 GS 1662552 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SEGURA-SANCHEZ, ANTONIO H 36 M 303380 3 1 GS 1662553 FAILURE TO MAINTAIN LANE

SEGURA-SANCHEZ, ANTONIO H 36 M 303380 4 1 GS 1662550 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SMITH, CASEY JAY W 34 M 303381 1 1 GS 1680971 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

SOUTHERS, TEDRA MARQUIS B 36 M 303382 1 1 GS 1677427 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

SOUTHERS, TEDRA MARQUIS B 36 M 303382 2 1 GS 1677428 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SOUTHERS, TEDRA MARQUIS B 36 M 303382 3 1 GS 1677429 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SOUTHERS, TEDRA MARQUIS B 36 M 303382 4 1 GS 1677430 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SOUTHERS, TEDRA MARQUIS B 36 M 303383 1 1 GS 1672537 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

SUMMERS, GREGORY SCOTT W 40 M 303384 1 3 GS 1667309 THEFT OF PROPERTY

THOMAS, DERRICK LAMONT B 20 M 303385 1 3 GS 1680347 POSSESSION OF MARIJUANA

THOMAS, DERRICK LAMONT B 20 M 303385 2 3 GS 1680348 POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

THOMAS, DERRICK LAMONT B 20 M 303385 3 3 GS 1680349 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

WADE, CADARIUS LAMONT B 25 M 303386 1 2 GS 1654698 DOMESTIC ASSAULT

WALSTON, JAMES LAWRENCE W 36 M 303387 1 1 GS 1677369 FAILURE TO APPEAR



WHITE, ROBERT DAVID W 41 M 303388 1 2 CO 16002071 EVADING ARREST

WHITE, ROBERT DAVID W 41 M 303388 2 2 CO 16002597 FAILURE TO APPEAR

WIGGINS, MACK TRAVIS W 43 M 303389 1 3 GS 1668373 VIOLATION OF LIGHT LAW

WIGGINS, MACK TRAVIS W 43 M 303389 2 3 GS 1668374 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WILLIAMS, JAMIE MICHELLE B 36 F 303390 1 3 GS 1630286 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

WILLIAMS, JAMIE MICHELLE B 36 F 303390 2 3 GS 1630287 FINANCIAL RESPONSIBILITY

WILLIAMS, JAMIE MICHELLE B 36 F 303390 3 3 GS 1630288 DRIVING ON REVOKED LICENSE

WINSTON, ANTONIO DELMICHEAL B 35 M 303391 1 2 GS 1681995 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

WINSTON, ANTONIO DELMICHEAL B 35 M 303391 2 2 GS 1681996 IMPROPER PARKING