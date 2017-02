Grand Jury No Bills And True Bills

Thursday, February 23, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

ANDERSON, GLORIA LORENE B 31 F 0 1 GS 1570989 DRIVING ON REVOKED LICENSE

ANDERSON, GLORIA LORENE B 31 F 0 2 GS 1570990 LIGHT LAW VIOLATION

ARD, KEVIN W 32 M 0 1 GS 1182477 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

ARD, KEVIN W 32 M 0 2 GS 1182478 FINANCIAL RESPONSIBILITY LAW

ARD, KEVIN W 32 M 0 3 GS 1182480 VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW

BROOKS 4TH, JOE T B 20 M 0 1 GS 1650002 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

aka N FORCER

BUSH, KEVIN DEWAYNE B 19 M 0 1 GS 1649431 RECKLESS ENDANGERMENT

JACKSON, AARON TYSHAWN B 18 M 0 1 GS 1649437 RECKLESS ENDANGERMENT

GARCIA, MARLENE W 27 F 0 1 GS 1632183 DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT

GENTRY MCCORD, HALEIGH PAIGE W 23 F 0 1 GS 1617781 THEFT OF PROPERTY

HOWARD, MATTHEW CALEB W 25 M 0 1 GS 1648838 CONSPIRACY

KNOX, ERIC SCOTT W 47 M 0 1 GS 1648844 CONSPIRACY

YOUNG, ASHLEY NICHOLE W 26 F 0 1 GS 1648848 CONSPIRACY

HYMES, RODNEY DEWAYNE B 49 M 0 1 GS 1609484 POSS.

OF COCAINE FOR RESALE

aka HYNES, RODNEY DEWAYNE

JACKSON, ANDRENAY KENYETTA B 27 F 0 1 GS 1649123 DOMESTIC ASSAULT

MEADOWS III, JACKIE WENDELL W 25 M 0 1 SD 57638 POSSESSION OF MARIHUANA

True Bills:

ABERNATHY, LEROY LEE B 60 M 301031 1 2 GS 1647541 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

ADAMS, JAMYRA DESHAE B 23 F 301032 1 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 300

GRAMS

1 1627889

ADAMS, JAMYRA DESHAE B 23 F 301032 2 1 GS 1627883 POSSESSION OF MARIJUANA

ADAMS, JAMYRA DESHAE B 23 F 301032 3 1 GS 1627884 VIOLATION OF REGISTRATION

ADAMS, JAMYRA DESHAE B 23 F 301032 4 1 GS 1627885 FINANCIAL RESPONSIBILITY

BARBEE, MICHAEL DEWAYNE W 30 M 301033 1 1 GS 1638817 BURGLARY OF AUTO

BARBEE, MICHAEL DEWAYNE W 30 M 301033 2 1 GS 1638819 POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON

BARBEE, MICHAEL DEWAYNE W 30 M 301033 3 1 GS 1638821 POSSESSION OF BURGLARY TOOLS

BASHAW, MICHAEL KEITH W 58 M 301034 1 1 SD 57721 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER ACT

BASHAW, MICHAEL KEITH W 58 M 301035 1 1 SD 57849 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER ACT

BASHAW, MICHAEL KEITH W 58 M 301036 1 1 SD 50582 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENSE ACT

BASLER, BOBBY LEE W 32 M 301037 1 3 GS 1648950 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BASLER, BOBBY LEE W 32 M 301037 2 3 GS 1648951 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

BASLER, BOBBY LEE W 32 M 301037 3 3 GS 1648952 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BASLER, BOBBY LEE W 32 M 301037 4 3 GS 1648953 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BASLER, BOBBY LEE W 32 M 301037 5 3 GS 1648954 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

BASLER, BOBBY LEE W 32 M 301037 6 3 GS 1648955 FINANCIAL RESPONSIBILITY

BEAL, GEORGE LEON W 43 M 301038 1 3 GS 1643165 THEFT OF PROPERTY

BEAL, GEORGE LEON W 43 M 301038 2 3 GS 1643166 FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

BEAL, GEORGE LEON W 43 M 301038 3 3 GS 1643167 FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

BLANKENBECKLEY, KRISTA JOY W 33 F 301039 2 ER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

1 0115864

BLANKENBECKLEY, KRISTA JOY W 33 F 301039 2 2 ER 0115865 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

BLANKENBECKLEY, KRISTA JOY W 33 F 301039 3 2 ER 0115866 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

INGLE, MICHAEL RAY W 44 M 301040 2 ER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

1 0115861

INGLE, MICHAEL RAY W 44 M 301040 2 2 ER 0115862 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE



INGLE, MICHAEL RAY W 44 M 301040 3 2 ER 0115863 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BORTEY, GERALD B 29 M 301041 1 2 GS 1632986 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

BORTEY, GERALD B 29 M 301041 2 2 GS 1632987 POSS OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

BORTEY, GERALD B 29 M 301041 3 2 GS 1632988 POSS OF HYDROCODONE FOR RESALE

BORTEY, GERALD B 29 M 301041 4 2 GS 1632989 POSS OF COCAINE FOR RESALE

BORTEY, GERALD B 29 M 301041 5 2 GS 1632990 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BORTEY, GERALD B 29 M 301041 6 2 GS 1632991 POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY

CLEMONS, AUSTIN LERON B 20 M 301042 1 2 GS 1632992 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

CLEMONS, AUSTIN LERON B 20 M 301042 2 2 GS 1632993 POSS OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

CLEMONS, AUSTIN LERON B 20 M 301042 3 2 GS 1632994 POSS OF HYDROCODONE FOR RESALE

CLEMONS, AUSTIN LERON B 20 M 301042 4 2 GS 1632995 POSS OF COCAINE FOR RESALE

CLEMONS, AUSTIN LERON B 20 M 301042 5 2 GS 1632996 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CLEMONS, AUSTIN LERON B 20 M 301042 6 2 GS 1632997 POSS.A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY

CLEMONS, KEDRIC LAVELL B 28 M 301043 1 2 GS 1632980 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

CLEMONS, KEDRIC LAVELL B 28 M 301043 2 2 GS 1632981 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

CLEMONS, KEDRIC LAVELL B 28 M 301043 3 2 GS 1632982 POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE

CLEMONS, KEDRIC LAVELL B 28 M 301043 4 2 GS 1632983 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

CLEMONS, KEDRIC LAVELL B 28 M 301043 5 2 GS 1632984 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CLEMONS, KEDRIC LAVELL B 28 M 301043 6 2 GS 1632985 POSS.A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY

BOUGHTON, ROBBIE LEE W 46 M 301044 1 3 CO 16004082 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BOUGHTON, ROBBIE LEE W 46 M 301044 2 3 CO 16004081 UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE

BOUGHTON, ROBBIE LEE W 46 M 301044 3 3 CO 16004085 FINANCIAL RESPONSIBILITY

BOUGHTON, ROBBIE LEE W 46 M 301044 4 3 CO 16004084 VIOLATION OF OPEN CONTAINER

BOUGHTON, ROBBIE LEE W 46 M 301044 5 3 CO 16004083 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BROOKS 4TH, JOE T B 20 M 301045 1 3 GS 1650001 POSSESSION OF A DEADLY WEAPON

aka N FORCER

BROOKS 4TH, JOE T B 20 M 301045 2 3 GS 1650003 RECKLESS ENDANGERMENT



aka N FORCER

BROOKS 4TH, JOE T B 20 M 301045 3 3 GS 1650005 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

aka N FORCER

BROWN, ADAM JERAN B 33 M 301046 1 3 GS 1645413 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

BRYANT CHAMBERS, LEXUS G W 19 F 301047 1 2 GS 1642416 DOMESTIC ASSAULT

BUCHANAN, BIONCA MENYON B 24 F 301048 1 2 GS 1645865 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

MYNATT, ADRYAN JERMAINE B 24 M 301049 1 2 GS 1645869 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

REYNOLDS, COREY DEWONTAE B 21 M 301050 1 2 GS 1645867 POSS OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

BUCHANAN, BIONCA MENYON B 24 F 301051 1 2 GS 1645864 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

REYNOLDS, COREY DEWONTAE B 21 M 301052 1 2 GS 1645866 POSS OF HEROIN FOR RESALE

BUCHANAN, BIONCA MENYON B 24 F 301053 1 2 GS 1645863 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

BUSH, KEVIN DEWAYNE B 19 M 301054 1 3 GS 1649426 RECKLESS ENDANGERMENT

BUSH, KEVIN DEWAYNE B 19 M 301054 2 3 GS 1649427 POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY

BUSH, KEVIN DEWAYNE B 19 M 301054 3 3 GS 1649428 TAMPERING WITH EVIDENCE

BUSH, KEVIN DEWAYNE B 19 M 301054 4 3 GS 1649429 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

BUSH, KEVIN DEWAYNE B 19 M 301054 5 3 GS 1649430 POSSESSION OF MARIHUANA

JACKSON, AARON TYSHAWN B 18 M 301055 1 3 GS 1649432 RECKLESS ENDANGERMENT

JACKSON, AARON TYSHAWN B 18 M 301055 2 3 GS 1649433 POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

JACKSON, AARON TYSHAWN B 18 M 301055 3 3 GS 1649434 TAMPERING WITH EVIDENCE

JACKSON, AARON TYSHAWN B 18 M 301055 4 3 GS 1649435 POSS OF CRACK COCAINE FOR RESALE

JACKSON, AARON TYSHAWN B 18 M 301055 5 3 GS 1649436 POSSESSION OF MARIHUANA

CHRISTMAS, ELIZABETH JO W 60 F 301056 1 1 GS 1637403 THEFT OF PROPERTY > $250,000.00

COOK, JOSEPH GERALD W 37 M 301057 1 3 ER 0116352 POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE

COOK, JOSEPH GERALD W 37 M 301057 2 3 ER 0116353 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

COOK, JOSEPH GERALD W 37 M 301057 3 3 ER 0116355 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MORRISON, DESTINY W 20 F 301058 1 3 ER 0116363 POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE

MORRISON, DESTINY W 20 F 301058 2 3 ER 0116362 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE



MORRISON, DESTINY W 20 F 301058 3 3 ER 0116361 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 1 2 GS 1648056 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 2 2 GS 1648057 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 3 2 GS 1648058 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 4 2 GS 1648059 UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 5 2 GS 1648060 UNLAWFUL POSSESSION OF WEAPON

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 6 2 GS 1648061 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 7 2 GS 1648062 FINANCIAL RESPONSIBILITY

CORDELL, JASON C W 36 M 301059 8 2 GS 1648063 DRIVING ON REVOKEDLICENSE

ELDER, TROY E B 54 M 301060 1 3 GS 1646131 DOMESTIC ASSAULT

FLEMING, FRANCIS LATASHA B 30 F 301061 1 1 GS 1609968 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FLEMING, FRANCIS LATASHA B 30 F 301061 2 1 GS 1609969 FINANCIAL RESPONSIBILITY

FLEMING, FRANCIS LATASHA B 30 F 301061 3 1 GS 1609970 SPEEDING

FLEMING, FRANCIS LATASHA B 30 F 301061 4 1 GS 1609971 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 1 2 GS 1648262 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 2 2 GS 1648264 AGGRAVATED ASSAULT

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 3 2 GS 1648265 RECKLESS ENDANGERMENT

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 4 2 GS 1648266 FOLLOWING TOO CLOSE

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 5 2 GS 1648269 FINANCIAL RESPONSIBILITY

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 6 2 GS 1648270 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 7 2 GS 1648271 FAIL TO EXERCISE DUE CARE

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 8 2 GS 1648272 RECKLESS DRIVING

GRIFFIN, JOSHUA ALEXANDER W 18 M 301062 9 2 GS 1648273 VANDALISM

HILL, JAMES TABOR W 23 M 301063 1 2 GS 1639311 THEFT OF PROPERTY

WOODWARD, JOSEPH DILLON W 23 M 301064 1 2 GS 1639310 THEFT OF PROPERTY

HODGE, HEATHER SUZANNE W 39 F 301065 1 3 GS 1643522 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

aka AYERS, HEATHER



aka SNEED, HEATHER S

HODGE, HEATHER SUZANNE W 39 F 301065 2 3 GS 1643523 IDENTITY THEFT

aka AYERS, HEATHER

aka SNEED, HEATHER S

HODGE, HEATHER SUZANNE W 39 F 301065 3 3 GS 1643524 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka AYERS, HEATHER

aka SNEED, HEATHER S

HOPPER, JOEY O W 45 M 301066 1 1 GS 1651200 THEFT OF PROPERTY

HOPPER, JOEY O W 45 M 301066 2 1 GS 1651201 CRIMINAL SIMULATION

HOWARD, MATTHEW CALEB W 25 M 301067 1 2 GS 1648835 POSS OF HEROIN FOR RESALE

HOWARD, MATTHEW CALEB W 25 M 301067 2 2 GS 1648836 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HOWARD, MATTHEW CALEB W 25 M 301067 3 2 GS 1648837 TAMPERING WITH EVIDENCE

KNOX, ERIC SCOTT W 47 M 301068 1 2 GS 1648841 POSS OF HEROIN FOR RESALE

KNOX, ERIC SCOTT W 47 M 301068 2 2 GS 1648842 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

KNOX, ERIC SCOTT W 47 M 301068 3 2 GS 1648843 TAMPERING WITH EVIDENCE

YOUNG, ASHLEY NICHOLE W 26 F 301069 1 2 GS 1648845 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

YOUNG, ASHLEY NICHOLE W 26 F 301069 2 2 GS 1648846 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

YOUNG, ASHLEY NICHOLE W 26 F 301069 3 2 GS 1648847 TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE

HYMES, RODNEY DEWAYNE B 49 M 301070 1 2 GS 1609483 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

aka HYNES, RODNEY DEWAYNE

HYMES, RODNEY DEWAYNE B 49 M 301070 2 2 GS 1609485 POSSESSION OF MARIJUANA

aka HYNES, RODNEY DEWAYNE

HYMES, RODNEY DEWAYNE B 49 M 301070 3 2 GS 1609486 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka HYNES, RODNEY DEWAYNE

JONES, MICHAEL LASHAWN B 43 M 301071 1 2 GS 1643022 AGGRAVATED ASSAULT

aka DUCK

aka JONES, MICHAEL LASHAWN

aka WILLIAMS, DARYL

KNOX, ERIC SCOTT W 47 M 301072 1 2 GS 1648839 FAIL TO SIGNAL TURN



KNOX, ERIC SCOTT W 47 M 301072 2 2 GS 1648840 DRIVING ON REVOKED LICENSE

LAMB, ROBERT AUSTIN W 22 M 301073 1 2 GS 1611037 ASSAULT

LAMB, ROBERT AUSTIN W 22 M 301073 2 2 GS 1611038 DISORDERLY CONDUCT

LAMB, ROBERT AUSTIN W 22 M 301073 3 2 GS 1611039 RESISTING ARREST

LAMB, ROBERT AUSTIN W 22 M 301073 4 2 GS 1611040 PUBLIC INTOXICATION

LANE, MARQUEL B 29 M 301074 1 2 GS 1621183 RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT

LANE, MARQUEL B 29 M 301074 2 2 GS 1621181 DOMESTIC ASSAULT

LANE, MARQUEL B 29 M 301074 3 2 GS 1621182 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

LAWSON, JAMES SCOTT W 32 M 301075 1 3 GS 1648672 BURGLARY OF BUSINESS

LAWSON, JAMES SCOTT W 32 M 301075 2 3 GS 1648673 THEFT OF PROPERTY

LAYNE, NOLA MARIE W 33 F 301076 1 3 GS 1643424 THEFT OF PROPERTY

LEMING, AMY MICHELLE W 44 F 301077 1 3 SD 58156 THEFT OF PROPERTY

aka JENKINS, AMY

LEMING, AMY MICHELLE W 44 F 301078 1 3 SD 57872 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

aka JENKINS, AMY

LEMING, AMY MICHELLE W 44 F 301078 2 3 SD 57873 CRIMINAL IMPERSONATION

aka JENKINS, AMY

LINDSEY, CLIFFORD ERIC B 19 M 301079 1 1 GS 1628395 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

LINDSEY, CLIFFORD ERIC B 19 M 301079 2 1 GS 1628396 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

LINDSEY, CLIFFORD ERIC B 19 M 301079 3 1 GS 1628397 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

LINDSEY, CLIFFORD ERIC B 19 M 301079 4 1 GS 1628398 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MANNING, SPENCER GILES W 34 M 301080 1 3 GS 1637250 THEFT OF PROPERTY

MANNING, SPENCER GILES W 34 M 301080 2 3 GS 1637251 BURGLARY OF PROPERTY

MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 1 3 GS 1649980 RECKLESS DRIVING

MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 2 3 GS 1649981 RECKLESS ENDANGERMENT

MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 3 3 GS 1649982 EVADING ARREST

MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 4 3 GS 1649984 IMPROPER PASSING



MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 5 3 GS 1649986 SPEEDING

MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 6 3 GS 1649987 EXERCISE DUE CARE

MCCORMACK, HAYLEY ELIZABETH W 22 F 301081 7 3 GS 1649989 ACCESSORY AFTER FACT

MORRISON, DESTINY W 20 F 301082 1 3 ER 0116360 TAMPERING WITH EVIDENCE

MYNATT, ADRYAN JERMAINE B 24 M 301083 1 2 GS 1645871 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MYNATT, ADRYAN JERMAINE B 24 M 301084 1 2 GS 1645870 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

REYNOLDS, COREY DEWONTAE B 21 M 301085 1 2 GS 1645868 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

NIZNICK, JENNIFER LYNN W 25 F 301086 1 3 SD 58192 DRIVING ON REVOKED LICENSE

NIZNICK, JENNIFER LYNN W 25 F 301087 1 3 SD 58190 POSS. METH FOR RESALE

NIZNICK, JENNIFER LYNN W 25 F 301087 2 3 SD 58191 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

PUGH, TREVOR NATHANIEL W 23 M 301088 1 3 SD 58188 POSS. METH FOR RESALE

PUGH, TREVOR NATHANIEL W 23 M 301088 2 3 SD 58189 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

OVERTON, CHAMBRIA L B 26 F 301089 1 2 GS 1636564 AGGRAVATED ASSAULT

OVERTON, CHAMBRIA L B 26 F 301089 2 2 GS 1636565 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

PATTEN, ANTHONY WAYNE W 42 M 301090 1 2 GS 1648131 DOMESTIC ASSAULT

PENDERGRASS, CODY BLAKE W 22 M 301091 1 3 GS 1648674 AGGRAVATED BURGLARY

PENDERGRASS, CODY BLAKE W 22 M 301091 2 3 GS 1648675 THEFT OF PROPERTY

RAY, JOHNNY THOMAS B 51 M 301092 1 1 GS 1644889 SETTING FIRE TO PERSONAL PROPERTY

aka RAY, JOHNNIE THOMAS

RAYMOND II, KENNETH EDWARD W 48 M 301093 1 1 CO 492542 BURGLARY OF AUTO

RAYMOND II, KENNETH EDWARD W 48 M 301093 2 1 CO 492543 VANDALISM

RAYMOND II, KENNETH EDWARD W 48 M 301093 3 1 CO 492540 THEFT OF PROPERTY

RAYMOND II, KENNETH EDWARD W 48 M 301093 4 1 CO 492541 THEFT OF PROPERTY

RAYMOND II, KENNETH EDWARD W 48 M 301093 5 1 CO 16003156 FAIL TO APPEAR

RHODES, MARQUELLE ALEXANDER B 25 M 301094 1 1 GS 1644300 POSSESSION OF MARIHUANA

RHODES, MARQUELLE ALEXANDER B 25 M 301094 2 1 GS 1644301 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

RHODES, MARQUELLE ALEXANDER B 25 M 301094 3 1 GS 1644302 POSSESSION OF PERCOCET



RHODES, MARQUELLE ALEXANDER B 25 M 301094 4 1 GS 1644303 EVADING ARREST

RHODES, MARQUELLE ALEXANDER B 25 M 301094 5 1 GS 1644304 CRIMINAL TRESPASS

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301095 1 3 GS 1639457 BURGLARY OF AUTO

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301095 2 3 GS 1639458 ASSAULT

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301095 3 3 GS 1639459 VANDALISM

SAWYER, KIMBERLY GAY W 45 F 301096 1 3 GS 1638617 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE IN SCHOOL ZONE

SAWYER, KIMBERLY GAY W 45 F 301096 2 3 GS 1638618 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SAWYER, KIMBERLY GAY W 45 F 301096 3 3 GS 1638619 MANUFACTURING MARIHUANA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301097 1 1 GS 1648278 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301097 2 1 GS 1648279 FAIL TO MAINTAIN LANE

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301097 3 1 GS 1648280 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301097 4 1 GS 1648281 EVADING ARREST

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN



aka

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301097 5 1 GS 1648282 FINANCIAL RESPONSIBILITY

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

SHROPSHIRE, TIRRELL DONAE B 35 M 301098 1 1 GS 1648634 EVADING ARREST

aka CARTER, TIRRELL

aka GREEN, QUINTELL LAMON

aka GREENE, QUINTELL

aka SHROPSHIRE, NATHAN

aka SHROPSHIRE, TIRRELL DONYA

STURDIVANT, TRAMMELL LAMONT B 24 M 301099 1 2 CO 16003634 RESISTING ARREST

STURDIVANT, TRAMMELL LAMONT B 24 M 301100 1 2 CO 16003151 DRIVING ON REVOKED LICENSE

THACKER, CHRISTOPHER DION W 43 M 301101 1 1 GS 1612459 AGGRAVATED BURGLARY

TURNER, MICHAEL LEBRON B 43 M 301102 1 2 GS 1635970 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

aka TURNER, MICHAEL LEBRON

VINES, ETHAN L W 25 M 301103 1 2 SD 58141 THEFT OF PROPERTY

WAGGONER, CODY LEE W 22 M 301104 1 1 GS 1648382 AGGRAVATED ARSON

WICK, RYAN JACK W 23 M 301105 1 3 GS 1615644 IMPROPER TURN

WICK, RYAN JACK W 23 M 301105 2 3 GS 1615643 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

WICK, RYAN JACK W 23 M 301105 3 3 GS 1615642 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WILLIAMS, DEONTA SHAWN B 30 M 301106 1 3 GS 1622261 CRIMINAL TRESPASS

aka WILLIAMS, DEONTE SHAWN

WILLIAMS, DEONTA SHAWN B 30 M 301106 2 3 GS 1622260 EVADING ARREST

aka WILLIAMS, DEONTE SHAWN

WOODS III, JEROME B 20 M 301107 1 1 GS 1641464 AGGRAVATED ASSAULT

WOODS III, JEROME B 20 M 301107 2 1 GS 1641465 AGGRAVATED ASSAULT



WOODS III, JEROME B 20 M 301107 3 1 GS 1641466 AGGRAVATED ASSAULT

ZHOGAN, ROMAN Y W 24 M 301108 1 1 GS 1635245 SPEEDING

ZHOGAN, ROMAN Y W 24 M 301108 2 1 GS 1635246 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

ZHOGAN, ROMAN Y W 24 M 301108 3 1 GS 1635247 IMPROPER PASSING

ZHOGAN, ROMAN Y W 24 M 301108 4 1 GS 1635248 FINANCIAL RESPONSIBILITY

ZHOGAN, ROMAN Y W 24 M 301108 5 1 GS 1635244 DRIVING UNDER THE INFLUENCE