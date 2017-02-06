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Walker County Arrest Report For Jan. 30-Feb. 5

Monday, February 6, 2017

Here is the Walker County arrest report Jan. 30-Feb. 5:

LEDBETTER  AMY  HEATHER     W/F     21        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF SCHEDULE II (X2), HEADLIGHT REQUIREMENT

SWEENEY     JONATHAN  ANTHONY    W/M    28        Officer CAREATHERS         PAROLE VIOLATION

COOK BRIAN           KYLE W/M    26        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

WHITE           ZACHARY    GAGE W/M    19        Officer MCBEE          CONTEMPT OF CIVIL COURT

CARTER        JANON          ANGELIQUE W/F     34        Officer SCROGGINS OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT-MISD

HARDEN       JAMISON      DANIEL         W/M    27        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

BARLEY        ELLEN            MICHELLE    W/F     61        Officer SCARBROUGH        DUI-ALCOHOL, OPEN CONTAINER VIOLATION, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT-MIS

JONES            JEFFERY       LEE II W/M    27        Officer COKER          PROBATION VIOLATION-FELONY

 

SNODGRASS           TAMMY        LOUISE          W/F     48        Officer WHITFIELD  PROBATION VIOLATION-MISD

SANTORA     ANTHONY    GEORGE        W/M    27        Officer LLEWELLEN DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, HEADLIGHT REQUIREMENT, NO TAG

VINYARD     TERRI LYNETTE      W/F     54        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

BLANSIT       BRANDON    RAY   W/M    33        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISD

HARRIS         BRANDON    DEWAYNE    B/M     29        Officer TATE  DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

MENDEZ-BRAVO    ARNOLDO    HERMITONIA          H/M    38        Officer WEBBER       DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, NO INSURANCE

VILLEGAS    FERNANDO  RETA  W/M    37        Officer WOOTEN      PROBATION VIOLATION-FELONY

GUFFEY        JAMES           RUSSELL       W/M    54        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

WHITE           BRANDON    LABRON       B/M     22        Officer PARKER        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

CROSS           WILLIAM      ROSCOE        W/M    37        Officer WHITFIELD  FAILURE TO APPEAR-MISD

MELLVILLE  CHARLES      FRANKLIN   W/M    59        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR-MISD

MCKAIG       SANDRA       DENISE          W/F     45        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR-MISD

 

DAVIS           CHRISTOPHER        JARMAN       W/M    26        Officer LLEWELYN  DISORDERLY CONDUCT

FERCHICHI   NACEREDDINE       NMN  W/M    24        Officer BLACK          OPEN CONTAINER VIOLATION, DUI-MULTIPLE SUBSTANCES

DODSON       SHANE          WINSTON     W/M    45        Officer BLACK          DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

BROWN         ERIC   MARSHALL  W/M    32        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

ALEXANDER           ALICIA          RENEE           B/F      29        Officer DUNN            CHILD SUPPORT

PHILLIPS       MICHAEL      LLOYD          W/M    35        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

THOMAS       PRESTON      VAUGHN      W/M    34        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

SIMMONS     JESSICA        MARIE           W/F     32        DTF BROWN POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

SCHRADER  JONATHAN  EUGENE        W/M    28        Officer MATHIS        THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

PLEDGER      CHRISTOPHER        JAMESON     W/M    22        Officer DYE   THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR

COCKBURN JOHNATHON           LEE TANNER            W/M    21        Officer WILSON        DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE

BARNETTE   LARRY          JOEY, JR        W/M    33        Officer OWENS         DRIVING ON SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE, SEAT BELT VIOLATION

BANKS          MICHAEL      LEWIS            W/M    37        Officer HICKS           DISORDERLY CONDUCT

HOLLINGSWORTH JIMMY           WAYNE         W/M    47        Officer CAMPBELL  DISORDERLY CONDUCT

ORTIZ ADAM                       W/M    32        Officer EVANS          POSSESSION OF MARAJUANA LESS THAN 1 OZ

 

PENCE           MICHELLE    NANCY         W/F     48        DTF BROWN POSSESSION OF METH

CLAY DERRICK      MICAH          B/M     30        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

WILSON        JAMES           TIMOTHY     W/M    41        Officer HICKS           HIT AND RUN, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, FAILURE TO REPORT ACCIDENT WITH INJURIES OR DEATH, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS

MORGAN      GREGORY    LAMAR         W/M    50        DTF BROWN POSSESSION OF METH

PADGETT      JODY DILLON         W/M    24        Officer CAREATHERS         SIMPLE BATTERY-FVA, FALSE IMPRISONMENT

ANTHONY    JEFFERY       WADE            W/M    35        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

CROWDER    JUSTIN          HEATH          W/M    35        DTF DOYLE  POSSESSION OF METH

PARNELL      JERRY            ROSS  W/M    52        DTF DOYLE  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

BRYSON       LUKE VAN DAM    W/M    20        DTF DOYLE  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 0Z

HUGHES       MELISSA       ANN   W/F     30        Officer CAREATHERS         POSSESSION OF METH

PINES ANTONIO     DARTEZ        B/M     24        PROBATION MATTHEWS PROBATION VIOLATION-FELONY

HOLLINGSWORTH JIMMY           WAYNE         W/M    47        Officer MATHIS        THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

BELL  WILLIAM      ZACHERY     W/M    36        Officer CAREATHERS         HOLD FOR MURRAY COUNTY

WAGNER      RONALD       EUGENE        W/M    22        Officer ALFORD       FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

GRIFFIN        RONNIE         KYLE W/M    26        Officer CAMPBELL  NO LICENSE, OPEN CONTAINER, TAGLIGHT

DORSEY        BRITTANY    DASHAIQUE            B/F      20        GSP Officer BALLARD        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, DRIVING WHILE UNLICENSED, IMPROPER LANE CHANGE

 

MOSELEY     JULIUS          CALHOUN    B/M     45        Officer EVANS          DISRUPTING PERSON MAKING 911 CALL

PATTERSON BUFFY           JEAN  W/F                 Officer CARTER        THEFT BY TAKING-MISD

TAYLOR        ALISHA         DANIELLE    W/F     31        Officer MILLER        

MCCULLOUGH       KENNETH     FRANK          W/M    44        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

BRADLEY     CHRISTOPHER        RYAN W/M    34        Officer MILLER         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

NEZ    JAMES           JOSHUA        W/M    36        Officer BARKLEY     RETURN FROM DR VISIT

KELLEY         BRITTANY    JANEL            B/F      25        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TURN SIGNAL VIOLATION, MISSING LICENSE PLATE

JONES            CAITLIN        BROOKE       W/F     17        Officer HOUSER       POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF HYDROCODONE, MARIJUANA-MISD

MARKUM     KAITLYN      HELEN           W/F     18        Officer HOUSER       POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF HYDROCODONE, MARIJUANA-MISD

NOLES           ANGELA       LEE     W/F     35        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

KELLY           TRAVIS         JACOB           W/M    28        Officer WEBBER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF HYDROCODONE, MARIJUANA-MISD

MILLS            PAUL MATTHEW    W/M    18        Officer WEBBER       POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF HYDROCODONE, MARIJUANA-MISD

KINCAID       BRENDA       SUE    W/F     41        Officer WOOTEN      BURGLARY

WARREN       PAUL DEWAYNE    W/M    45        Officer BROWN         USE OF COMMUNICATION DEVICE TO COMMIT A FELONY, CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY

SKILES          BILLY JAN    W/M    30        Officer BROWN         USE OF COMMUNICATION DEVICE TO COMMIT A FELONY, CONSPIRACY TO COMMIT

FRANCISCO JIMENEZ       NMN  W/M    28        Officer SIMPSON      VIOLATION OF TPO

BROWN         GORDON      MADISON     W/M    24        Officer STANFIELD  THEFT OF LOST OR MISLAID PROPERTY-MISD

WITLOW        SUMMER      DION  W/F     24        Officer LANG DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FOLLOWING TOO CLOSELY

SERRANO-REYES   LINDA           RAYE W/F     33        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

MARKLEY    JONATHAN  HARLAN       W/M    35        Officer SIMPSON      POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, WINDOW TINT VIOLATION

DEVLIN         JULIE DIANE           W/F     38        Officer THOMAS      DUI-MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO MAINTAIN LANE

WOOTEN       DARIAN        TAYLOR        B/M     25        Officer WHITFIELD  EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

MOORE         KATHRYN    LYNN W/F     30        WALK-IN      WEEKENDER

 

HAYES          HEATHER     UDELE           W/F     39        Officer WHITFIELD  FAILURE TO APPEAR-MISD

CANTRELL   RANDY         LAVAUGHN W/M    35        Officer SCARBROUGH        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, TAILLIGHT REQUIREMENT

FELDER         MARGARET ALEXANDER           W/F     25        Officer WOOTEN      POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SIMPLE BATTERY-FVA

DAVIS           JESSE LEE     W/M    33        Officer WOOTEN      OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT (X3), INTERFERING WITH 911, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, SIMPLE BATTERY-FVA

HOWELL       MARQUIS     LARELL         B/M     21        Officer TATE  PROBATION VIOLATION-MISD

UPSHAW       ROCKIE         LAMAR         B/M     31        Officer HOUSER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

BELL  ROGER          LEE     B/M     27        Officer FORREST      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

PARLETT       APRIL MICHELLE    W/F     36        Officer HOLLAND    THEFT BY TAKING-MISD

VENABLE     EDWARD      ALLEN           W/M    41        Officer HOLLAND    GIVING FALSE NAME, FAILURE TO APPEAR-MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HELTON        RUSSELL       WAYNE         W/M    48        Officer BALLARD     DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

FRASER         ZACHARY    KYLE W/M    24        Officer TATE  THEFT BY SHOPLIFTING-MISD

BARNES        ALEXIS          KAY   W/F     19        Officer JONES           POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

BAREFIELD  CODY LEE     W/M    20        Officer JONES           POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

PARKER        CHEYENNE  ROSE  W/F     20        Officer JONES           POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF SCH IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

MCGLOCTON          GARY SANWAREN B/M     35        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

HENDRICKSON       JOHN ARTHUR       W/M    37        Officer STAFFORD   DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

WHITWORTH           JAME RAY   W/M    59        Officer WEBBER       DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

MCCALLISTER        AUSTIN         RAY   W/M    21        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

CARTER        JANET            LESAGE         W/F     60        Officer COKER          DUI ALCOHOL, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

RAMOS         ARTEMAO                H/M    49        Officer ENGLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SPEEDING

 

MORAN         THOMAS       WILLIAM      W/M    32        76436  Officer VANDYKE   POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED REGISTRATION, NO INSURANCE, VEHICLE OR LOAD DRAGGING ON HIGHWAY

SEXTON        WILLIAM      JUNIOR         B/M     49        35282  Officer WEBBER       FAILURE TO APPEAR-MISD

FEERO           CODY LEE     W/M    22        8813    Officer BALLARD     DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

JOHNSON     TRACY          LEE     W/F     35        3760    Officer BALLARD     FAILURE TO APPEAR-MISD, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, REMOVING OR AFFIXING TAG, EXPIRED LICENSE PLATE, NO INSURANCE

SMITH           CHRISTOPHER        EUGENE        W/M    46        50029  Officer COOK            FUGITIVE FROM JUSTICE

PARKS           CHARLES      EDWARD      W/M    42        23997  Officer WHITFIELD  DRIVING ON SUSPENDED LICENSE; EXPIRED LICENSE PLATE, REMOVING/AFFIXING TAG, NO INSURANCE

 

 

 

 

 

 

 


February 6, 2017

1 Killed, 1 Injured In Accident On Bonny Oaks Drive

February 6, 2017

Upcoming Red Bank Commission Agenda

February 6, 2017

Walker County Arrest Report For Jan. 30-Feb. 5


One person was killed, and another was injured in an accident on Bonny Oaks Drive early Monday morning. Officials said the two-vehicle accident happened around 2 a.m. Bonny Oaks was shut down ... (click for more)

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Here is the Walker County arrest report Jan. 30-Feb. 5: LEDBETTER  AMY  HEATHER     W/F     21        Officer ... (click for more)


Breaking News

1 Killed, 1 Injured In Accident On Bonny Oaks Drive

One person was killed, and another was injured in an accident on Bonny Oaks Drive early Monday morning. Officials said the two-vehicle accident happened around 2 a.m. Bonny Oaks was shut down at Jersey Pike, but was opened later. The injured driver was taken to an area hospital with non-life threatening injuries. (click for more)

Upcoming Red Bank Commission Agenda

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____, Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____ III. Invocation – IV. Pledge of Allegiance – V. Consideration of the Minutes for approval or correction: ... (click for more)

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Roy Exum: ‘Go Pray With Byron’

My grandmother was Elizabeth McDonald and, in all the years we were growing up, “Mammaw” was the most Christian person and genuinely Godly woman I have ever known. One summer day in the mid-1990s, she called me out of the blue to say she’d been praying for a man named ‘Byron Beckwith’ and … well, that the Lord had put it on her heart to urge me to go see this man and tell him about ... (click for more)

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Father Ryan Beats McCallie For D-II Duals Title

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