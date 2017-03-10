 Friday, March 10, 2017 48.4°F   scattered clouds   Scattered Clouds

Breaking News


Snow Expected In Chattanooga Saturday Night

Friday, March 10, 2017

Snow is expected Saturday night and early Sunday morning in Chattanooga. Here is the report from the National Weather Service:

SPECIAL WEATHER STATEMENT UNTIL 4AM EST SAT .

..WIDESPREAD SNOWFALL EXPECTED SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY MORNING WITH MUCH COLDER AIR ANTICIPATED OVER THE WEEKEND INTO NEXT WEEK... .A COLD AIR MASS WILL CONTINUE TO SETTLE INTO THE TENNESSEE VALLEY AND SOUTHERN APPALACHIANS TONIGHT AND SATURDAY. AN UPPER LEVEL STORM SYSTEM WILL MOVE ACROSS THE SOUTHERN APPALACHIANS LATE SATURDAYTHROUGH EARLY SUNDAY MORNING. RAIN AND SNOW SHOWERS WILL BEGIN LATE SATURDAY, BECOMING ALL SNOW DURING THE EVENING. PERIODS OF SNOW IS EXPECTED SATURDAY NIGHT THROUGH EARLY SUNDAY MORNING. SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES IN THE VALLEY TO 3 TO 6 INCHES ACROSS THE FAR EASTERN TENNESSEE MOUNTAINS. TRAVEL CONDITIONS MAY DETERIORATE SATURDAY NIGHT AND EARLY SUNDAY MORNING, ESPECIALLY ACROSS THE HIGHER ELEVATIONS, SECONDARY ROADS, AND BRIDGES AND OVERPASSES. TEMPERATURES SHOULD WARM ENOUGH SUNDAY TO ALLEVIATE MOST TRAVEL ISSUES BY AFTERNOON. PLEASE STAY TUNED FOR FURTHER UPDATES THROUGH THE WEEKEND.


March 10, 2017

Catoosa County Arrest Report For March 3-9

March 10, 2017

Upcoming City Council Agenda For Tuesday

March 10, 2017

Matthew Anthony Corbin Charged With Burglarizing His Neighbor's House In Cleveland


Click  here  for the Catoosa County arrest report for March 3-9. (click for more)

Here is the upcoming City Council agenda for Tuesday: I. Call to Order. II. Pledge of Allegiance/Invocation (Chairman Freeman). III. Minute Approval. IV. Special Presentation. ... (click for more)

Detectives have charged Matthew Anthony Corbin, 28, of Cleveland, for his involvement in his neighbor’s burglary that occurred at a residence on Nottingham Circle. On Monday, patrol deputies ... (click for more)


Breaking News

Catoosa County Arrest Report For March 3-9

Click  here  for the Catoosa County arrest report for March 3-9. (click for more)

Upcoming City Council Agenda For Tuesday

Here is the upcoming City Council agenda for Tuesday: I. Call to Order. II. Pledge of Allegiance/Invocation (Chairman Freeman). III. Minute Approval. IV. Special Presentation. Proclamation - “Certified Government Financial Manager Month” March/April, 2017 V. Ordinances – Final Reading: PLANNING a. An ordinance to amend Chattanooga City Code, ... (click for more)

Opinion

The Day After The Chattanooga Elections

It’s been almost a year since my father, Senator Ward Crutchfield died.  I know from growing up and being in and around political events, campaigns and elections all my life how challenging it can be. Getting involved in politics is not easy and local elections are perhaps the hardest and often ugliest. They pit family against family, friends against friends and often the ... (click for more)

Roy Exum: Christie Jordan’s Blivit

I was still a young boy in short pants when I was taught about a blivit. Actually, a blivit isn’t a real word but it is famous just the same. In the Deep South, a blivit is what you get when you try to jam ten pounds of ‘stuff’ into a five-pound sack. Truth of the matter is it can’t be done but people – smart and learned people at that – have been trying to master it for as long ... (click for more)

Sports

Hamilton Heights' Massengill Honorable Mention All-American

The Hamilton Heights Lady Hawks, in conjunction with a USAToday High School Sports release, are honored to announce that Junior, Jazmine Massengill, has been selected to the 2017 Honorable Mention USA Today All-American Team. Massengill, a Chattanooga native, has helped lead the Lady Hawks to a 28-1 overall record. The Hamilton Heights squad is currently ranked #3 in the nation ... (click for more)

UTC's Joyner Named Player Of The Week

University of Tennessee at Chattanooga senior Jasmine Joyner (Southaven, Miss.) was selected the Player of the Week by the Tennessee Sports Writer’s Association (TSWA).   Joyner led the Mocs to the 2017 Southern Conference Tournament title, its fifth straight and 18th overall. She averaged 16.7 points, 11.3 rebounds and three blocked shots per game on her way to being named ... (click for more)


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