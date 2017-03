Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, March 15, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

GADDIS, GARAEK W 19 M 0 1 GS 1650435 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

HOPPER, JOEY O W 45 M 0 1 GS 1647606 CRIMINAL SIMULATION

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 0 1 GS 1647888 POSS OF COCAINE FOR RESALE

SIEVERT, LYNN R W 52 F 0 1 GS 1646297 DISORDERLY CONDUCT

SIEVERT, STACY YVONNE W 29 F 0 1 GS 1646296 DISORDERLY CONDUCT

SIVELS, MARCUS B 18 M 0 1 JV 274338 POSSESSION OF WEAPON

SIVELS, MARCUS B 18 M 0 2 JV 274337 CONSPIRACY

WASHINGTON, WHITNEY ALLISON W 28 F 0 1 GS 1652607 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

True Bills:

AMMONS, KENDRA LYNETTE W 24 F 301273 1 1 GS 1627919 THEFT OF PROPERTY

AMMONS, KENDRA LYNETTE W 24 F 301273 2 1 GS 1637597 FAILURE TO APPEAR

ANDRES-PEDRO, ANDRES H 39 M 301274 1 3 GS 1599366 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

ANDRES-PEDRO, ANDRES H 39 M 301274 2 3 GS 1599367 FAIL TO YIELD

ANDRES-PEDRO, ANDRES H 39 M 301274 3 3 GS 1599368 FINANCIAL RESPONSIBILITY

ANDRES-PEDRO, ANDRES H 39 M 301274 4 3 GS 1599365 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BROOKS, DEION TERRELL B 22 M 301275 1 1 GS 1644436 DISORDERLY CONDUCT

BROOKS, JOE T B 20 M 301276 1 3 GS 1630331 POSSESSION OF MARIHUANA

BROOKS, JOE T B 20 M 301276 2 3 GS 1630332 POSSESSION OF FIREARM

BROWN, BRITTANY LOUISE W 30 F 301277 1 1 GS 1652074 THEFT OF PROPERTY

BROWN, BRITTANY LOUISE W 30 F 301277 2 1 GS 1652075 THEFT OF PROPERTY

BUMPASS, AUSTIN B 18 M 301278 1 1 GS 1647262 AGGRAVATED ROBBERY

BUMPASS, AUSTIN B 18 M 301278 2 1 GS 1647263 EVADING ARREST

BUSH, STEVEN ANDRA B 40 M 301279 1 1 GS 1635828 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BUSH, STEVEN ANDRA B 40 M 301279 2 1 GS 1635829 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301280 1 2 GS 1618414 RECKLESS ENDANGERMENT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301280 2 2 GS 1618419 CHILD NEGLECT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301280 3 2 GS 1618418 CHILD NEGLECT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301280 4 2 GS 1618417 CHILD NEGLECT

MAZARIEGOS, FLORICELDA B H 33 F 301281 1 2 GS 1618423 RECKLESS ENDANGERMENT

MAZARIEGOS, FLORICELDA B H 33 F 301281 2 2 GS 1618428 CHILD NEGLECT

MAZARIEGOS, FLORICELDA B H 33 F 301281 3 2 GS 1618427 CHILD NEGLECT

MAZARIEGOS, FLORICELDA B H 33 F 301281 4 2 GS 1618426 CHILD NEGLECT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 1 2 GS 1618410 FINANCIAL RESPONSIBILITY

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 2 2 GS 1618409 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 3 2 GS 1618408 FAIL TO MAINTAIN LANE

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 4 2 GS 1618407 VIOLATION OF SEAT BELT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 5 2 GS 1618406 VIOLATION OF CHILD RESTRAINT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 6 2 GS 1618405 VIOLATION OF CHILD RESTRAINT



CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 7 2 GS 1618404 VIOLATION OF CHILD RESTRAINT

CASTILLO, BERENICE PEREZ H 45 F 301282 8 2 GS 1618397 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CAVIN, MIA MAREE W 21 F 301283 1 3 ER 0055936 DOMESTIC ASSAULT

CHAMBERLIN III, CHARLES EDWIN W 82 M 301284 1 2 GS 1643255 STALKING

CRABTREE, ALEXANDRA TAYLOR W 25 F 301285 1 3 GS 1605127 VIOLATION OF LIGHT LAW

CRABTREE, ALEXANDRA TAYLOR W 25 F 301285 2 3 GS 1605126 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CRABTREE, JAMIE ARLENE W 40 F 301286 1 3 GS 1611910 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

CRABTREE, JAMIE ARLENE W 40 F 301286 2 3 GS 1611911 POSSESSION OF OXYCODONE

DAVIS, JEFFREY KYLE W 22 M 301287 1 3 GS 1652318 THEFT OF PROPERTY

DOMINECK, ARTHUR LYONEL B 58 M 301288 1 1 GS 1645028 VANDALISM

DUFF, SETH NATHANIAL W 20 M 301289 1 1 ER 0115959 MARIHUANA FOR RESALE

DUFF, SETH NATHANIAL W 20 M 301289 2 1 ER 0115958 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

DUFF, SETH NATHANIAL W 20 M 301289 3 1 ER 0115957 POSSESSION OF MARIHUANA

DUFF, SETH NATHANIAL W 20 M 301289 4 1 ER 0115960 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DUFF, STORMY MICHELLE W 19 F 301290 1 1 ER 0115952 MARIHUANA FOR RESALE

DUFF, STORMY MICHELLE W 19 F 301290 2 1 ER 0115949 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

DUFF, STORMY MICHELLE W 19 F 301290 3 1 ER 0115948 POSSESSION OF MARIHUANA

DUFF, STORMY MICHELLE W 19 F 301290 4 1 ER 0115953 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DUFF, SETH NATHANIAL W 20 M 301291 1 1 ER 0115956 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

FERRELL, ASHLELEY MACKENZIE B 24 F 301292 1 1 GS 1638950 VIOLAITON OF SET BELT LAW

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301293 1 2 GS 1621113 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301293 2 2 GS 1621114 POSSESSION OF MARIHUANA

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301293 3 2 GS 1621115 POSSESSION FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301293 4 2 GS 1621116 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301293 5 2 GS 1621117 DRIVING OFF-ROAD VEHICLE

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301294 1 2 GS 1633734 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301295 1 2 GS 1638053 EVADING ARREST

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301295 2 2 GS 1638054 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301295 3 2 GS 1638055 SPEEDING



FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301295 4 2 GS 1638056 RECKLESS DRIVING

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301295 5 2 GS 1638057 FINANCIAL RESPONSIBILITY

FOSTER, STEVEN ELDAN W 39 M 301295 6 2 GS 1638058 RESISTING ARREST

GADDIS, GARAEK W 19 M 301296 1 1 GS 1650433 ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY

GADDIS, GARAEK W 19 M 301296 2 1 GS 1650434 ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 301297 1 1 GS 1642032 AGGRAVATED ROBBERY

HARRIS, WILLIAM TYLER W 23 M 301298 1 1 GS 1644134 FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

HARRIS, WILLIAM TYLER W 23 M 301298 2 1 GS 1644133 THEFT OF PROPERTY

HILL, MORGAN SHELBY W 26 F 301299 1 1 GS 1647488 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

HILL, MORGAN SHELBY W 26 F 301299 2 1 GS 1647489 FAIL TO MAINTAIN LANE

HILL, MORGAN SHELBY W 26 F 301299 3 1 GS 1647490 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

HILL, MORGAN SHELBY W 26 F 301299 4 1 GS 1647491 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

HILL, MORGAN SHELBY W 26 F 301299 5 1 GS 1647487 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HOOD, LAKADA LASHAWN B 19 F 301300 1 1 GS 1653426 AGGRAVATED ASSAULT

HOOD, LAKADA LASHAWN B 19 F 301300 2 1 GS 1653427 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

HOPPER, JOEY O W 45 M 301301 1 1 GS 1647605 FORGERY

HOPPER, JOEY O W 45 M 301301 2 1 GS 1647604 THEFT OF PROPERTY

HOUSE JR, JEFFERY ANDREW B 29 M 301302 1 2 GS 1639863 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

HOUSE JR, JEFFERY ANDREW B 29 M 301302 2 2 GS 1639864 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HOUSE JR, JEFFERY ANDREW B 29 M 301302 3 2 GS 1639862 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HOUSE JR, JEFFERY ANDREW B 29 M 301302 4 2 GS 1639861 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HOUSE JR, JEFFERY ANDREW B 29 M 301302 5 2 GS 1641143 FAIL TO APPEAR

HOUSE JR, JEFFERY ANDREW B 29 M 301303 1 2 GS 1633359 POSSESSION OF MARIHUNA FOR RESALE

JOHNSON, CHRISTOPHER ANTON B 58 M 301304 1 3 GS 1645633 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

JONES, TRAY LEBRON B 19 M 301305 1 3 GS 1640738 THEFT OF PROPERTY

JULIAN, ANTHONY D W 38 M 301306 1 1 GS 1635491 DRIVING ON REVOKED LICENSE

JULIAN, ANTHONY D W 38 M 301306 2 1 GS 1635492 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

JULIAN, ANTHONY D W 38 M 301306 3 1 GS 1635493 FINANCIAL RESPONSIBILITY

JULIAN, ANTHONY D W 38 M 301306 4 1 GS 1635494 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA



KAISER, HANNAH COURTNEY W 25 F 301307 1 3 GS 1649319 THEFT OF PROPERTY

KENNEBREW, DEASIA NICOLE B 19 F 301308 1 1 GS 1624820 POSS OF COCAINE FOR RESALE

KENNEBREW, DEASIA NICOLE B 19 F 301308 2 1 GS 1624824 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

KINAMORE, KENDRICK TREMAIN B 26 M 301309 1 2 GS 1621199 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

KINAMORE, KENDRICK TREMAIN B 26 M 301309 2 2 GS 1621200 POSSESSION OF COCAINE

KINAMORE, KENDRICK TREMAIN B 26 M 301309 3 2 GS 1621201 POSS.A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

KINAMORE, KENDRICK TREMAIN B 26 M 301309 4 2 GS 1621202 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

KINAMORE, KENDRICK TREMAIN B 26 M 301309 5 2 GS 1621203 TAMPERING WITH EVIDENCE

LATIMORE, RONALD B 59 M 301310 1 1 GS 1638281 AGGRAVATED ASSAULT

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 1 2 GS 1632173 FAIL TO MAINTAIN LANE

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 2 2 GS 1632174 DRIVING ON REVOKED LICENSE

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 3 2 GS 1632175 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 4 2 GS 1632176 RESISTING ARREST

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 5 2 GS 1632177 FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 6 2 GS 1632178 VANDALISM

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 7 2 GS 1632179 RETALIATION FOR PAST ACTION

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 8 2 GS 1632181 VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 9 2 GS 1632182 ASSAULT

LEDFORD, DAVID PHILIP W 25 M 301311 10 2 GS 1632180 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MARLER, JESSE BRANDON W 33 M 301312 1 1 GS 1647682 CRIMINAL IMPERSONATION

MASSENGALE, ROBERT ALLEN W 36 M 301313 1 2 GS 1617501 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MAZARIEGOS, FLORICELDA B H 33 F 301314 1 2 GS 1618429 DISORDERLY CONDUCT

MAZARIEGOS, FLORICELDA B H 33 F 301314 2 2 GS 1618422 DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT

MCKEE, ANGELA M W 28 F 301315 1 2 GS 1610429 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MCKINNEY JR, GUS FRANKLIN B 48 M 301316 1 1 GS 1648191 CRIMINAL TRESPASSING

MCKINNEY JR, GUS FRANKLIN B 48 M 301316 2 1 GS 1648190 CRIMINAL IMPERSONATION

MCKINNEY JR, GUS FRANKLIN B 48 M 301316 3 1 GS 1648189 PUBLIC INTOXICATION

MCKINNEY JR, GUS FRANKLIN B 48 M 301316 4 1 GS 1648188 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

MCMILLON, JEREMIAH B 21 M 301317 1 3 GS 1646195 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE



MCMILLON, JEREMIAH B 21 M 301317 2 3 GS 1646196 TAMPERING WITH EVIDENCE

MCNABB, BRADLEY S W 29 M 301318 1 1 GS 1633046 POSSESSION OF MARIHUANA

MCNABB, BRADLEY S W 29 M 301318 2 1 GS 1633047 SPEEDING

MILLER, KENNETH LEVON W 23 M 301319 1 1 GS 1647492 DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301320 1 2 GS 1631510 DRIVING ON REVOKED LICENSE

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301321 1 2 GS 1635177 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301321 2 2 GS 1635179 POSSESSION OF ADDERALL FOR RESALE

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301321 3 2 GS 1635178 POSSESSION OF MARIJUANA

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301321 4 2 GS 1635176 EVADING ARREST

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301321 5 2 GS 1635180 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301322 1 2 GS 1647886 POSS OF COCAINE FOR RESALE

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301322 2 2 GS 1647887 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301322 3 2 GS 1647889 POSS OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301322 4 2 GS 1647890 POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301322 5 2 GS 1647891 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

NEWSOM, ANTHONY LEVAIL B 33 M 301323 1 3 GS 1643262 THEFT OF PROPERTY

OLIVER, DAVID BRANDON W 33 M 301324 1 3 GS 1566733 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

OLIVER, DAVID BRANDON W 33 M 301324 2 3 GS 1566734 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

OLIVER, DAVID BRANDON W 33 M 301324 3 3 GS 1566735 THEFT OF PROPERTY

OLIVER, DAVID BRANDON W 33 M 301324 4 3 GS 1566736 ALTER SERIAL NUMBER

OLIVER, DAVID BRANDON W 33 M 301325 1 3 GS 1568445 THEFT OF PROPERTY

OLIVER, DAVID BRANDON W 33 M 301325 2 3 GS 1568446 THEFT OF PROPERTY

RADOCCHIO, CAROLYN NICOLE W 22 F 301326 1 3 GS 1649277 AGG. BURGLARY

RADOCCHIO, CAROLYN NICOLE W 22 F 301326 2 3 GS 1649278 THEFT OF PROPERTY

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301327 1 3 GS 1645884 AGG. CRIMINAL TRESPASS

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301327 2 3 GS 1645888 EVADING ARREST

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301327 3 3 GS 1645887 RESISTING ARREST

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301327 4 3 GS 1645885 POSSESSION OF BURGLARY TOOLS

RIPPLE, ROBERT COREY W 27 M 301327 5 3 GS 1645886 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA



ROBERSON, CHRISTOPHER MARDRIC B 34 M 301328 1 1 GS 1584557 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

ROBERSON, CHRISTOPHER MARDRIC B 34 M 301328 2 1 GS 1584558 DRIVING ON REVOKED LICENSE

ROBERSON, CHRISTOPHER MARDRIC B 34 M 301329 1 1 GS 1584935 THEFT OF PROPERTY

ROBERSON, CHRISTOPHER MARDRIC B 34 M 301329 2 1 GS 1584933 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

ROBERSON, CHRISTOPHER MARDRIC B 34 M 301329 3 1 GS 1584934 FINANCIAL RESPONSIBILITY

ROBERSON, CHRISTOPHER MARDRIC B 34 M 301329 4 1 GS 1584936 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SANFORD JR, CHRISTOPHER LEBRON B 37 M 301330 1 1 GS 1627798 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SANFORD JR, CHRISTOPHER LEBRON B 37 M 301330 2 1 GS 1627797 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SANFORD JR, CHRISTOPHER LEBRON B 37 M 301330 3 1 GS 1627796 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

SAVOY, DONOVAN Z B 22 M 301331 1 3 GS 1640880 AGGRAVATED ROBBERY

SEALS, MICHAEL ANTHONY B 38 M 301332 1 3 GS 1592969 POSSESSION OF MARIJUANA

SHEPHEARD, JERMAINE LYDELL B 36 M 301333 1 3 GS 1646111 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SHEPHEARD, JERMAINE LYDELL B 36 M 301333 2 3 GS 1646112 OBSTRUCT HIGHWAY

SHEPHEARD, JERMAINE LYDELL B 36 M 301333 3 3 GS 1646113 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

SHEPHEARD, JERMAINE LYDELL B 36 M 301333 4 3 GS 1646114 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SHEPHEARD, JERMAINE LYDELL B 36 M 301333 5 3 GS 1646115 RECKLESS DRIVING

SHEPHEARD, JERMAINE LYDELL B 36 M 301333 6 3 GS 1646110 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SIVELS, MARCUS B 18 M 301334 1 1 JV 274340 AGGRAVATED ROBBERY

SIVELS, MARCUS B 18 M 301334 2 1 JV 274339 EVADING ARREST

SMITH, JEROME B 33 M 301335 1 2 GS 1648764 THEFT OF PROPERTY

SMITH, KELLEY JAMES B 60 M 301336 1 1 GS 1631653 DOMESTIC ASSAULT

SMITH, KELLIE J W 24 F 301337 1 1 GS 1633591 POSSESSION OF HEROIN

SMITH, KELLIE J W 24 F 301337 2 1 GS 1633592 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

TAYLOR, THOMAS DARYL B 20 M 301338 1 1 GS 1650848 OBTAINING CONTROLLED SUBSTANCE BY FRAUD

THOMAS, PERRY B 22 M 301339 1 1 GS 1642052 EVADING ARREST

THOMAS, PERRY B 22 M 301339 2 1 GS 1642333 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

THOMAS, PERRY B 22 M 301339 3 1 GS 1642334 POSSESSION OF COCAINE

TONEY, CHARLES OLAN B 49 M 301340 1 2 GS 1645729 AGGRAVATED ASSAULT

TONEY, CHARLES OLAN B 49 M 301340 2 2 GS 1645730 RECKLESS ENDANGERMENT



VEGA-PAREDES, JUAN JESUS H 22 M 301341 1 1 GS 1605268 SPEEDING

VEGA-PAREDES, JUAN JESUS H 22 M 301341 2 1 GS 1605269 RECKLESS DRIVING

VEGA-PAREDES, JUAN JESUS H 22 M 301341 3 1 GS 1605270 VIO. DRIVERS LICENSE LAW

VEGA-PAREDES, JUAN JESUS H 22 M 301341 4 1 GS 1605271 FINANCIAL RESPONSIBILITY

VEGA-PAREDES, JUAN JESUS H 22 M 301341 5 1 GS 1605267 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

VELAZQUEZ, YANETH GARCIA H 27 F 301342 1 1 GS 1605266 DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT

WASHINGTON, WHITNEY ALLISON W 28 F 301343 1 3 GS 1652606 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

WASHINGTON, WHITNEY ALLISON W 28 F 301343 2 3 GS 1652608 POSS.A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

WASHINGTON, WHITNEY ALLISON W 28 F 301343 3 3 GS 1652609 POSS.OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

WASHINGTON, WHITNEY ALLISON W 28 F 301343 4 3 GS 1652610 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WILLIAMS, CHILYNN MARQUIS B 21 M 301344 1 1 GS 1653593 AGGRAVATED BURGLARY

WILLIAMS, CHILYNN MARQUIS B 21 M 301344 2 1 GS 1653594 THEFT OF PROPERTY

WILSON, LOGAN TAYLOR W 22 M 301345 1 3 GS 1646843 FAILURE TO MAINTAIN LANE

WILSON, LOGAN TAYLOR W 22 M 301345 2 3 GS 1646844 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

WILSON, LOGAN TAYLOR W 22 M 301345 3 3 GS 1646842 DRIVING UNDER THE INFLUENCE