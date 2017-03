Grand Jury No Bills And True Bills

Thursday, March 2, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

RILEY, BRANDON AUSTIN W 19 M 0 1 GS 1647138 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

ROGERS, CHRISTOPHER MICHAEL W 39 M 0 1 GS 1643575 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

SEHON SR., JOSEPH CODY W 23 M 0 1 GS 1646967 POSS. HEROIN FOR RESALE

SEHON SR., JOSEPH CODY W 23 M 0 2 GS 1646968 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WATT, CHRISTOPHER CHARLES B 37 M 0 1 GS 1635106 OBSTRUCTION OF JUSTICE

WYATT, ALFRED LATREY B 21 M 0 1 GS 1628840 THEFT OF PROPERTY

WYATT, ALFRED LATREY B 21 M 0 2 GS 1628842 POSSESSION OF FIREARM

True Bills:

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301117 1 2 GS 1603460 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka ABERCROMBIE, ANDREW R

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301117 2 2 GS 1603461 VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW

aka ABERCROMBIE, ANDREW R

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301117 3 2 GS 1603462 PUBLIC INTOXICATION

aka ABERCROMBIE, ANDREW R

ACHATA, WILLIAM R W 53 M 301118 1 1 GS 1635599 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

aka ACHATA, WILLIAM RANDOLPH

ANDERSON, MICHAEL ANTHONY W 24 M 301119 1 3 GS 1652730 DOMESTIC ASSAULT

aka ANDERSON, MICHAEL ANTHONY

ANDERSON, MICHAEL ANTHONY W 24 M 301119 2 3 GS 1652731 POSSESSION OF MARIJUANA

aka ANDERSON, MICHAEL ANTHONY

ANDERSON, MICHAEL ANTHONY W 24 M 301119 3 3 GS 1652732 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka ANDERSON, MICHAEL ANTHONY

BAILEY, CORDARRIUS DEQUAN B 18 M 301120 1 2 GS 1648687 AGGRAVATED BURGLARY

aka BO

aka DEADEND

BALLEW, WILLIAM CHAD W 35 M 301121 1 1 GS 1633843 AGGRAVATED BURGLARY

BALLEW, WILLIAM CHAD W 35 M 301121 2 1 GS 1633844 THEFT OF PROPERTY

BELL SR, MICHAEL TYRONE B 55 M 301122 1 1 GS 1635097 CRIMINAL TRESPASSING

BESECKER, CANDY INEZ W 53 F 301123 1 1 GS 1647547 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

BLEVINS, KATHY LYNN W 40 F 301124 1 1 GS 1652481 THEFT OF PROPERTY

BUMPASS, SHERYLA ANN B 59 F 301125 1 2 GS 1642989 THEFT OF PROPERTY

aka BUMPASS, SHIRLEY ANN

aka BUMPASS, SHIRLEY ANN

aka BUMPASS, SHIRLEY ANN

aka BUMPASS, SHIRLEY ANN

aka SMITH, SHIRLEY ANN

aka SMITH, SHIRLEY ANN

CRAWFORD, MICHAEL ANTHONY B 61 M 301126 1 2 GS 1636150 DRIVING UNDER THE INFLUENCE



CRESSWELL, DARWIN ALAN W 35 M 301127 1 2 GS 1648361 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

DEERING, DALTON JENNINGS W 22 M 301128 1 3 GS 1643423 VIOLATION OF PROTECTION

FISHER JR, PHILLIP RANDAL W 28 M 301129 1 3 GS 1651504 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

FORTE, JACOREY TYVON B 19 M 301130 1 3 GS 1649236 AGGRAVATED ROBBERY

GREEN, JIMMY WILLIAM W 45 M 301131 1 2 GS 1637201 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HOLLOWAY, AMANDA W 35 F 301132 1 1 GS 1639119 THEFT OF PROPERTY

HOLLOWAY, AMANDA W 35 F 301132 2 1 GS 1639120 EVADING ARREST

HOLLOWAY, JAMES EDWARD W 28 M 301133 1 1 SD 58066 RECKLESS ENDANGERMENT

HOLLOWAY, JAMES EDWARD W 28 M 301133 2 1 SD 58067 AGGRAVATED ASSAULT

HOLLOWAY, JAMES EDWARD W 28 M 301133 3 1 SD 58068 AGGRAVATED ASSAULT

HOLLOWAY, JAMES EDWARD W 28 M 301133 4 1 SD 58069 AGGRAVATED ASSAULT

HOLLOWAY, JAMES EDWARD W 28 M 301133 5 1 SD 58070 AGGRAVATED ASSAULT

JACKSON JR, JOE B 47 M 301134 1 1 GS 1647390 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

KYLE JR, CHARLES ARTHUR B 28 M 301135 1 3 ER 0068204 DOMESTIC ASSAULT

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301136 1 2 GS 1637022 POSSESSION OF MARIHUANA

NEAL, KYSEAN LEVAUGHN B 23 M 301136 2 2 GS 1642344 FAIL TO APPEAR

OLIVER, COLBY CHASE W 24 M 301137 1 3 GS 1637612 THEFT OF PROPERTY

OLIVER, COLBY CHASE W 24 M 301137 2 3 GS 1637613 FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY

PASLEY, JAVON CANTRELL B 19 M 301138 1 3 GS 1646318 THEFT OF PROPERTY

PASLEY, JAVON CANTRELL B 19 M 301138 2 3 GS 1646317 THEFT OF PROPERTY

PASLEY, JAVON CANTRELL B 19 M 301138 3 3 GS 1646319 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

PASLEY, JAVON CANTRELL B 19 M 301138 4 3 GS 1646320 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 32 M 301139 1 2 GS 1646865 UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 32 M 301139 2 2 GS 1646866 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 32 M 301139 3 2 GS 1646867 POSSESSION OF MARIHUANA

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 32 M 301139 4 2 GS 1646868 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 32 M 301139 5 2 GS 1646869 POSSESSION OF ALPRAZOLAM



PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 32 M 301139 6 2 GS 1646870 POSSESSION OF OXYCODONE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 1 1 GS 1632020 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 2 1 GS 1632021 DRIVING ON REVOKED LICENSE

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 3 1 GS 1632022 VIOLATION OF SEAT BELT

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 4 1 GS 1632023 UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 5 1 GS 1632024 FINANCIAL RESPONSIBILITY

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 6 1 GS 1632025 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

PULLIAM, MARKEITH CHAPALE B 37 M 301140 7 1 GS 1635697 FAIL TO APPEAR

aka TOWNSEND, MARKEITH CHAPALE

REDMAN, JOHN ALAN W 52 M 301141 1 1 GS 1636155 THEFT OF PROPERTY

aka REDMAN, JOHN ALLAN

RIDDLE, DAVID WAYNE W 32 M 301142 1 1 GS 1644442 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL W 40 M 301143 1 3 GS 1640769 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

aka SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL

SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL W 40 M 301143 2 3 GS 1640768 FINANCIAL RESPONSIBILITY

aka SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL

SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL W 40 M 301143 3 3 GS 1640767 FOLLOWING TOO CLOSE

aka SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL

SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL W 40 M 301143 4 3 GS 1640766 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

aka SCHEIVELHUD, JAMES MICHAEL

SEALS, MICHAEL ANTHONY B 38 M 301144 1 3 GS 1647096 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

SEALS, MICHAEL ANTHONY B 38 M 301144 2 3 GS 1647097 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SEWELL, CALEB LOGAN W 24 M 301145 1 3 GS 1648295 BURGLARY



SEWELL, CALEB LOGAN W 24 M 301145 2 3 GS 1648296 THEFT OF PROPERTY

SEWELL, CALEB LOGAN W 24 M 301146 1 3 GS 1650965 BURGLARY

SEWELL, CALEB LOGAN W 24 M 301146 2 3 GS 1650967 THEFT OF PROPERTY

SEWELL, CALEB LOGAN W 24 M 301146 3 3 GS 1650966 VANDALISM

SKALKA, DAVID JOHNNY W 26 M 301147 1 2 SD 52983 AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS

SMITH, SHAMYRA DAMITA B 32 F 301148 1 3 GS 1648105 RAPE

SUTTLES, JERMAINE LABRONE B 35 M 301149 1 3 GS 1646963 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

aka BUTTER, BUTTA BALL

aka MAINE

SUTTLES, JERMAINE LABRONE B 35 M 301149 2 3 GS 1646966 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

aka BUTTER, BUTTA BALL

aka MAINE

SUTTLES, JERMAINE LABRONE B 35 M 301150 1 3 GS 1646964 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

aka BUTTER, BUTTA BALL

aka MAINE

SUTTLES, JERMAINE LABRONE B 35 M 301150 2 3 GS 1646965 POSSESSION OF MARIHUANA

aka BUTTER, BUTTA BALL

aka MAINE

SUTTLES, JERMAINE LABRONE B 35 M 301150 3 3 GS 1646962 CRIMINAL IMPERSONATION

aka BUTTER, BUTTA BALL

aka MAINE

THORNSBURY, KESHA LANE W 26 F 301151 1 1 GS 1638431 DOMESTIC ASSAULT

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301152 1 1 GS 1639304 CRIMINAL TRESPASS

aka D

VINES, ETHAN L W 25 M 301153 1 2 SD 57757 THEFT OF PROPERTY

WATT, CHRISTOPHER CHARLES B 37 M 301154 1 1 GS 1635107 DISORDERLY CONDUCT

WATT, CHRISTOPHER CHARLES B 37 M 301154 2 1 GS 1635108 RESISTING ARREST

WATT, CHRISTOPHER CHARLES B 37 M 301154 3 1 GS 1635109 PUBLIC INTOXICATION

WITT, JEREMY LEE W 38 M 301155 1 2 ER 0112196 BURGLARY OF STORAGE UNIT

WITT, JEREMY LEE W 38 M 301155 2 2 ER 0111766 THEFT OF PROPERTY