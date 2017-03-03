Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday:
I. Call to Order – Mayor John Roberts
II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____
III. Invocation –
IV. Pledge of Allegiance –
V. Consideration of the Minutes for approval or correction:
A. February 21, 2017 Agenda Work Session
B. February 21, 2017 Commission Meeting
VI.
Communication from the Mayor
VII. Commissioner’s Report
A. Vice Mayor Pierce
B. Commissioner Ed LeCompte
C. Commissioner Terry Pope
D. Commissioner Carol Rose
VIII. City Manager Report
IX. Awards and Recognition – Red Bank Soddy Daisy Charitable Foundation
X. Unfinished Business –
A. ORDINANCE NO. AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, TO AMEND
THE ZONING ORDINANCE AS CODIFIED IN THE RED BANK CITY CODE AT TITLE 14,
SECTIONS 14-402, 14-404, 14-405, 14-501 AND 14-901 OF THE RED BANK CITY CODE
(FIRST READING)
B. ORDINANCE NO. 17-1083 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND ORDINANCE NO. 16-1080 WITH RESPECT TO SIGHT SCREENING
REQUIREMENTS (SECOND AND FINAL READING)
XI. New Business
A. ORDINANCE NO. 17-1084 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO REGULATE THE SALE OF BEER, FOR ON PREMISES CONSUMPTION, IN
RESTAURANTS HOLDING A RED BANK RESTAURANT BEER LICENSE AND IN THE
CONTEXT OF OUTDOOR DINING AREAS (FIRST READING)
B. ORDINANCE NO. 17-1085 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND FY 2017 OPERATING BUDGET TO APPROPRIATE DONATION FUNDING
FROM THE RED BANK AND SODDY DAISY CHARITABLE FOUNDATION IN THE AMOUNT
OF $23,153.00 (FIRST READING)
C. RESOLUTION NO. 17-1152 – A RESOLUTION DECLARING CITY OWNED PROPERTY AS
SURPLUS AND AUTHORIZING THE SALE, TRADE OR DESTRUCTION THEREOF
XII. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)
XIII. Adjournment