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Breaking News


Upcoming Red Bank Commission Agenda

Friday, March 3, 2017

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday:

I. Call to Order – Mayor John Roberts

II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____

III. Invocation –

IV. Pledge of Allegiance –

V. Consideration of the Minutes for approval or correction:

A. February 21, 2017 Agenda Work Session

B. February 21, 2017 Commission Meeting

VI.

Communication from the Mayor

VII. Commissioner’s Report

A. Vice Mayor Pierce

B. Commissioner Ed LeCompte

C. Commissioner Terry Pope

D. Commissioner Carol Rose

VIII. City Manager Report

IX. Awards and Recognition – Red Bank Soddy Daisy Charitable Foundation

X. Unfinished Business –

A. ORDINANCE NO. AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, TO AMEND
THE ZONING ORDINANCE AS CODIFIED IN THE RED BANK CITY CODE AT TITLE 14,
SECTIONS 14-402, 14-404, 14-405, 14-501 AND 14-901 OF THE RED BANK CITY CODE
(FIRST READING)

B. ORDINANCE NO. 17-1083 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND ORDINANCE NO. 16-1080 WITH RESPECT TO SIGHT SCREENING
REQUIREMENTS (SECOND AND FINAL READING)

XI. New Business

A. ORDINANCE NO. 17-1084 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO REGULATE THE SALE OF BEER, FOR ON PREMISES CONSUMPTION, IN
RESTAURANTS HOLDING A RED BANK RESTAURANT BEER LICENSE AND IN THE
CONTEXT OF OUTDOOR DINING AREAS (FIRST READING)

B. ORDINANCE NO. 17-1085 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND FY 2017 OPERATING BUDGET TO APPROPRIATE DONATION FUNDING
FROM THE RED BANK AND SODDY DAISY CHARITABLE FOUNDATION IN THE AMOUNT
OF $23,153.00 (FIRST READING)

C. RESOLUTION NO. 17-1152 – A RESOLUTION DECLARING CITY OWNED PROPERTY AS
SURPLUS AND AUTHORIZING THE SALE, TRADE OR DESTRUCTION THEREOF

XII. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)

XIII. Adjournment


March 3, 2017

Johnson City Man Facing Charges In Officer-Involved Shooting Incident

March 3, 2017

Bradley County Commissioners To Vote On Resolution Opposing Gas Tax Hike, Setting A 4-Year Reappraisal Cycle

March 3, 2017

Chattanooga Police Department And Mayor Andy Berke Host Walk-Through Of Real Time Intelligence Center


An investigation by special agents with the Tennessee Bureau of Investigation has resulted in the indictment of a Johnson City man in connection with an officer-involved shooting incident that ... (click for more)

The Bradley County Commission on Monday is to consider a resolution opposing a gas or diesel tax increase in Tennessee. The measure says Tennessee has a $2 billion surplus. It says any ... (click for more)

The Chattanooga Police Department hosted a walk-through of its centralized intelligence, technology, analysis, and investigative center housed at the Police Service Center on Friday. The ... (click for more)


Breaking News

Johnson City Man Facing Charges In Officer-Involved Shooting Incident

An investigation by special agents with the Tennessee Bureau of Investigation has resulted in the indictment of a Johnson City man in connection with an officer-involved shooting incident that occurred in January. On Jan. 12, at the request of 2 nd  District Attorney General Barry Staubus, TBI special agents began investigating the circumstances surrounding an officer-involved ... (click for more)

Bradley County Commissioners To Vote On Resolution Opposing Gas Tax Hike, Setting A 4-Year Reappraisal Cycle

The Bradley County Commission on Monday is to consider a resolution opposing a gas or diesel tax increase in Tennessee. The measure says Tennessee has a $2 billion surplus. It says any increase would be "a further tax burden on Bradley County residents that can least afford  the additional tax burden." The panel is also to consider moving to a four-year reappraisal ... (click for more)

Opinion

Keep Our Parks Public

I used to think that privatization of public services or facilities was a good thing; get the job done better and cheaper. Now I think I drank the Kool-aid they put out. Governor Haslam is wrong in wanting to let a "private company" run the state park services. The parks were not designed to be profit centers, but they should continue to be run by the state government allowing ... (click for more)

Roy Exum: Our Bus Drivers Stumper

When the Hamilton County School Board met with a group of independent bus drivers on Tuesday night, it was the first time in my life I have been in a room where every person present wanted the same thing – and was unable to get it. So, in another first, I would like to issue a public plea because somebody real smart in today’s world of legalistic mumbo-jumbo may be able to share ... (click for more)

Sports

UTC Women Advance To 19th SoCon Tournament Final

 The University of Tennessee at Chattanooga women’s basketball cruised past UNCG 75-53 to advance to its 18th Southern Conference Tournament final. Chattanooga improves to 20-10 overall for its 21st 20-win season. UNCG falls to 17-14 on the year.   The game was tight through most of the first two quarters with the Mocs tying the game 7-7 on a 3-pointer from freshman ... (click for more)

Bradley Central Downs Lady Jets 59-47 For Region 3-3A Championship

Bradley Central’s undefeated Bearettes and the visiting Cumberland County Lady Jets were ranked first and second by coacht.com going into Thursday’s Region 3-3A tournament at Jim Smiddy Arena. Both teams played like highly rated, bitter rivals. In the end, the Bearettes (32-0) pulled away late and subdued Cumberland County 59-47 and moved to within one win of nailing down ... (click for more)


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