Grand Jury No Bills And True Bills

Thursday, March 30, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 0 1 GS 1648791 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 0 2 GS 1648792 TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 0 3 GS 1648793 CRIMINAL CONSPIRACY

WRIGHT, ANASTASIA LOUISE W 21 F 0 1 GS 1648783 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

WRIGHT, ANASTASIA LOUISE W 21 F 0 2 GS 1648786 TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE

WRIGHT, ANASTASIA LOUISE W 21 F 0 3 GS 1648787 CRIMINAL CONSPIRACY

JACKSON, TERELL DEVAUGHN B 20 M 0 1 GS 1655166 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 0 1 GS 1639988 SAFETY EQUIPMENT VIOLATION

True Bills:

AMENT, ROBERT TOWNSON W 22 M 301409 1 1 GS 1636557 PUBLIC INTOXICATION

AUSTIN, ASHLEY MESHELLE B 25 F 301410 1 1 GS 1642481 THEFT OF PROPERTY

AUSTIN, ASHLEY MESHELLE B 25 F 301410 2 1 GS 1651670 FAILURE TO APPEAR

BARDE, ERIC LOGAN W 25 M 301411 1 3 GS 1649695 CAR JACKING

BARDE, ERIC LOGAN W 25 M 301411 2 3 GS 1649694 AGGRAVATED ASSAULT

PERVEZ, SHAROON SHAFQAT W 25 M 301412 1 3 GS 1649690 CAR JACKING

PERVEZ, SHAROON SHAFQAT W 25 M 301412 2 3 GS 1649689 AGGRAVATED ASSAULT

BELL, TOM PERRY B 58 M 301413 1 2 GS 1649573 VANDALISM

BLACK III, JACK E W 32 M 301414 1 1 GS 1635142 SPEEDING

BLACK III, JACK E W 32 M 301414 2 1 GS 1635151 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

BLACK III, JACK E W 32 M 301414 3 1 GS 1635141 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BROADNAX, QUINTUS ANTONINE B 32 M 301415 1 3 GS 1655018 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BROADNAX, QUINTUS ANTONINE B 32 M 301415 2 3 GS 1655019 POSS OF COCAINE FOR RESALE

BROADNAX, QUINTUS ANTONINE B 32 M 301415 3 3 GS 1655020 POSS OF MARIHUANA

BROADNAX, QUINTUS ANTONINE B 32 M 301415 4 3 GS 1655021 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BROADNAX, QUINTUS ANTONINE B 32 M 301415 5 3 GS 1655022 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BROADNAX, QUINTUS ANTONINE B 32 M 301415 6 3 GS 1655023 SPEEDING

BROWN, LEBRON TERRELL B 28 M 301416 1 2 GS 1567294 POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION

CALDWELL, JULIAN PATRICK B 44 M 301417 1 1 GS 1648224 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

CALDWELL, JULIAN PATRICK B 44 M 301417 2 1 GS 1648225 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CHRISTIAN, SAMMIE B 33 M 301418 1 3 GS 1652225 AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT

COLLINS JR, JERRY ALAN W 32 M 301419 1 1 ER 0049729 HARASSMENT

COLLINS JR, JERRY ALAN W 32 M 301420 1 1 ER 0115869 AGGRAVATED BURGLARY

COLLINS JR, JERRY ALAN W 32 M 301420 2 1 ER 0115867 DOMESTIC ASSAULT

COLLINS JR, JERRY ALAN W 32 M 301420 3 1 ER 0115868 FALSE IMPRISONMENT

COSBY, REESE LAMAR B 31 M 301421 1 3 GS 1652524 THEFT OF PROPERTY

COSBY, REESE LAMAR B 31 M 301421 2 3 GS 1652525 RECKLESS ENDANGERMENT

COSBY, REESE LAMAR B 31 M 301421 3 3 GS 1652526 DISORDERLY CONDUCT

JONES, DIAMOND MONIQUE B 20 F 301422 1 3 GS 1652528 THEFT OF PROPERTY



JONES, DIAMOND MONIQUE B 20 F 301422 2 3 GS 1652530 RECKLESS ENDANGERMENT

JONES, DIAMOND MONIQUE B 20 F 301422 3 3 GS 1652529 DISORDERLY CONDUCT

LANDMON, DARRISHA LESHAYE B 25 F 301423 1 3 GS 1652532 THEFT OF PROPERTY

LANDMON, DARRISHA LESHAYE B 25 F 301423 2 3 GS 1652533 RECKLESS ENDANGERMENT

LANDMON, DARRISHA LESHAYE B 25 F 301423 3 3 GS 1652534 DISORDERLY CONDUCT

COSBY, REESE LAMAR B 31 M 301424 1 3 GS 1652527 VANDALISM

COUSIN, EBONY FAYE B 22 F 301425 1 1 ER 0116699 AGGRAVATED ROBBERY

CRAWFORD, BRIANA B 24 F 301426 1 2 GS 1645454 ASSAULT

CRAWFORD, BRIANA B 24 F 301426 2 2 GS 1645455 VANDALISM

CUZZORT, TERRY LEE W 62 M 301427 1 1 GS 1647591 THEFT OF PROPERTY

DAVIS, JEFFREY KYLE W 23 M 301428 1 3 GS 1651114 THEFT OF PROPERTY

DELONEY, LUSTER DEWAYNE B 23 M 301429 1 1 GS 1642460 EVADING ARREST

DELONEY, LUSTER DEWAYNE B 23 M 301429 2 1 GS 1642461 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FERGUSON, SHANTEZ DEVONTE B 22 M 301430 1 2 ER 0116789 RAPE

FERRELL, ASHLELEY MACKENZIE B 24 F 301431 1 1 GS 1653532 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

FOSKEY, AARON JAY W 43 M 301432 1 2 GS 1648495 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

FOSKEY, AARON JAY W 43 M 301432 2 2 GS 1648498 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WILEY, KINDRA JILLIAN W 40 F 301433 1 2 GS 1648500 POSSESSION METHAMPHETAMINE FOR RESALE

WILEY, KINDRA JILLIAN W 40 F 301433 2 2 GS 1648501 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FOSKEY, AARON JAY W 43 M 301434 1 2 GS 1648492 THEFT OF PROPERTY

FOSKEY, AARON JAY W 43 M 301434 2 2 GS 1648493 VIOLATION OF LIGHT LAW

GIPSON, ANDREW RAY W 21 M 301435 1 1 SD 57658 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

GIPSON, ANDREW RAY W 21 M 301435 2 1 SD 57659 AGGRAVATED ASSAULT

GIPSON, ANDREW RAY W 21 M 301435 3 1 SD 57660 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

GIPSON, ANDREW RAY W 21 M 301435 4 1 SD 57661 VANDALISM

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 301436 1 1 GS 1634851 THEFT OF PROPERTY

HAGGARD, LAVOSIA ALEXANDRIA B 30 F 301437 1 1 GS 1634852 THEFT OF PROPERTY

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 301438 1 1 GS 1646311 THEFT OF PROPERTY

HAGGARD, LAVOSIA ALEXANDRIA B 30 F 301439 1 1 GS 1646310 THEFT OF PROPERTY



HANNER, ARMOND L B 44 M 301440 1 3 GS 1614674 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

HANNER, ARMOND L B 44 M 301440 2 3 GS 1614675 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HANNER, ARMOND L B 44 M 301440 3 3 GS 1614673 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HARDNETT, ZACCHEUS A B 21 M 301441 1 3 GS 1643529 AGGRAVATED ASSAULT

HENDERSON, DUSTIN CLYDE W 31 M 301442 1 2 GS 1646065 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 301443 1 2 GS 1646067 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HENRY, PAMELA LYNN W 43 F 301444 1 2 CO 16003289 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HENRY, PAMELA LYNN W 43 F 301444 2 2 CO 16003296 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HENRY, PAMELA LYNN W 43 F 301444 3 2 CO 16003288 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 301445 1 2 GS 1648788 POSSESSION OF METH FOR RESALE OVER 26 GRAMS

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 301445 2 2 GS 1648789 POSS.

OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

HENSLEY, MICHAEL WADE W 41 M 301445 3 2 GS 1648794 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WRIGHT, ANASTASIA LOUISE W 21 F 301446 1 2 GS 1648785 POSSESSION OF METH FOR RESALE OVER 26 GRAMS

WRIGHT, ANASTASIA LOUISE W 21 F 301446 2 2 GS 1648782 POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

WRIGHT, ANASTASIA LOUISE W 21 F 301446 3 2 GS 1648784 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HOOD, LAKADA LASHAWN B 19 F 301447 1 1 GS 1642150 ASSAULT

HORTON, SAMUEL LEBRON B 27 M 301448 1 2 GS 1653761 ATTEMPT CAR JACKING

HORTON, SAMUEL LEBRON B 27 M 301448 2 2 GS 1653762 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

HUGHES, WENDY FAYE B 46 F 301449 1 1 GS 1631150 DOMESTIC ASSAULT

HUGHES, WENDY FAYE B 46 F 301449 2 1 GS 1631151 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

JACKSON, TERELL DEVAUGHN B 20 M 301450 1 1 GS 1655165 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

JACKSON, TERELL DEVAUGHN B 20 M 301450 2 1 GS 1655167 POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

JACKSON, TERELL DEVAUGHN B 20 M 301450 3 1 GS 1655168 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

JACKSON, TERELL DEVAUGHN B 20 M 301450 4 1 GS 1655169 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JACKSON, TERELL DEVAUGHN B 20 M 301450 5 1 GS 1655170 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

JOHNSON, JEHOSHUAH LAYMETREA B 31 M 301451 1 2 GS 1611141 FAILURE TO MAINTAIN LANE

JOHNSON, JEHOSHUAH LAYMETREA B 31 M 301451 2 2 GS 1611143 SPEEDING

JOHNSON, JEHOSHUAH LAYMETREA B 31 M 301451 3 2 GS 1611140 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

JOHNSON, JOSHUA NATHANIEL W 29 M 301452 1 2 GS 1628798 FINANCIAL RESPONSIBILITY



JOHNSON, JOSHUA NATHANIEL W 29 M 301452 2 2 GS 1628799 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JOHNSON, JOSHUA NATHANIEL W 29 M 301452 3 2 GS 1628797 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

JONES, DAMEAN ALEXANDER W 20 M 301453 1 2 GS 1654072 POSSESSION OF MARIHUANA

JONES, DAMEAN ALEXANDER W 20 M 301453 2 2 GS 1654073 FINANCIAL RESPONSIBILITY

JONES, DAMEAN ALEXANDER W 20 M 301453 3 2 GS 1654074 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JONES, DAMEAN ALEXANDER W 20 M 301453 4 2 GS 1654075 DRIVING ON REVOKED LICENSE

JONES, DAMEAN ALEXANDER W 20 M 301453 5 2 GS 1654076 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

JONES, DIAMOND MONIQUE B 20 F 301454 1 3 GS 1648891 POSSESSION OF COCAINE

JONES, DIAMOND MONIQUE B 20 F 301454 2 3 GS 1648892 LIGHT LAW VIOLATION

JONES, DIAMOND MONIQUE B 20 F 301455 1 3 GS 1652531 CRIMINAL TRESSPASS

KEEREEWAN, MARY A 45 F 301456 1 2 GS 1610578 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

KEEREEWAN, MARY A 45 F 301456 2 2 GS 1610579 POSSESSION OF HYDROCODONE

KEEREEWAN, MARY A 45 F 301457 1 2 GS 1617103 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

KEEREEWAN, MARY A 45 F 301457 2 2 GS 1617104 POSSESSION OF HYDROCODONE

KELLAR, RAD MANDELA W 31 M 301458 1 2 GS 1654428 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE B 21 M 301459 1 1 GS 1631148 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

LINDSEY, JEFFREY LAMAR B 30 M 301460 1 3 GS 1637863 POSS. COCAINE FOR RESALE

LINDSEY, JEFFREY LAMAR B 30 M 301460 2 3 GS 1637864 POSS. OF MDMA FOR RESALE

LINDSEY, JEFFREY LAMAR B 30 M 301460 3 3 GS 1637862 POSSESSION OF MARIHUANA

LLOYD, DAVID ZACCHEUS B 37 M 301461 1 2 GS 1651748 AGGRAVATED ASSAULT

LLOYD, DAVID ZACCHEUS B 37 M 301461 2 2 GS 1651749 AGGRAVATED ASSAULT

LOGAN, CEDRIC DONNELL B 45 M 301462 1 3 GS 1643620 POSSESSION OF MARIHUANA

LOGAN, CEDRIC DONNELL B 45 M 301462 2 3 GS 1643621 RESISTING ARREST

LOGAN, CEDRIC DONNELL B 45 M 301462 3 3 GS 1643622 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

MASON II, WILLIAM MICHAEL W 24 M 301463 1 1 GS 1616681 SPEEDING

MASON II, WILLIAM MICHAEL W 24 M 301463 2 1 GS 1616680 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MCCALLIE, TROY LEE B 49 M 301464 1 1 GS 1653103 DOMESTIC ASSAULT

MCCALLIE, TROY LEE B 49 M 301464 2 1 GS 1653104 VANDALISM

MCCALLIE, TROY LEE B 49 M 301464 3 1 GS 1653105 SOLICITATION OF A MINOR



MCCALLISTER, MICHAEL EDWARD W 33 M 301465 1 1 CO 16003576 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

MCCALLISTER, MICHAEL EDWARD W 33 M 301465 2 1 CO 16003575 POSSESSION OF AMOXICILLIN

MCCALLISTER, MICHAEL EDWARD W 33 M 301465 3 1 CO 16003574 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

NEWSOM, ANTHONY LEVAIL B 33 M 301466 1 3 GS 1648864 RECKLESS ENDANGERMENT

NEWSOM, ANTHONY LEVAIL B 33 M 301466 2 3 GS 1648865 THEFT OF PROPERTY

NEWSOM, ANTHONY LEVAIL B 33 M 301466 3 3 GS 1648866 POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY DRUG CONVICTION

NEWSOM, ANTHONY LEVAIL B 33 M 301466 4 3 GS 1648867 EVADING ARREST

PAULSEN, RANDALL STERLING W 30 M 301467 1 1 CO 16003128 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

PEDEN, BRIAN CRAIG W 32 M 301468 1 1 GS 1647684 FOLLOWING TOO CLOSELY

PEDEN, BRIAN CRAIG W 32 M 301468 2 1 GS 1647685 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

PEDEN, BRIAN CRAIG W 32 M 301468 3 1 GS 1647686 FINANCIAL RESPONSIBILITY

PEDEN, BRIAN CRAIG W 32 M 301468 4 1 GS 1647687 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

PEDEN, BRIAN CRAIG W 32 M 301468 5 1 GS 1647688 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

PEDEN, BRIAN CRAIG W 32 M 301468 6 1 GS 1647683 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

POLLARD, PATRICK ALLEN W 23 M 301469 1 2 GS 1653299 THEFT OF PROPERTY

RENDER, TREVONTE DASHUN B 19 M 301470 1 1 GS 1638865 AGGRAVATED ROBBERY

RICHARDSON, DAVID LEE B 26 M 301471 1 2 GS 1642247 DOMESTIC ASSAULT

ROGERS, JAMES DEAN W 56 M 301472 1 1 GS 1650640 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S

SCRUGGS, CHANEL T B 25 F 301473 1 3 GS 1618575 LIGHT LAW VIOLATION

SCRUGGS, CHANEL T B 25 F 301473 2 3 GS 1618576 FAILURE TO DIM LIGHTS

SCRUGGS, CHANEL T B 25 F 301473 3 3 GS 1618577 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SHELTON, GARY LEE W 53 M 301474 1 2 SD 58403 AGGRAVATED BURGLARY

SHELTON, GARY LEE W 53 M 301474 2 2 SD 58402 SEXUAL BATTERY

STEWART, TERRY VAUGHN W 36 M 301475 1 3 GS 1652697 DRIVING ON REVOKED LICENSE

STEWART, TERRY VAUGHN W 36 M 301475 2 3 GS 1652698 CRIMINAL IMPERSONATION

STEWART, TERRY VAUGHN W 36 M 301475 3 3 GS 1652699 THEFT OF PROPERTY

TAYLOR, JACQUES TREVON B 19 M 301476 1 2 GS 1654364 THEFT OF PROPERTY

TAYLOR, JACQUES TREVON B 19 M 301476 2 2 GS 1654365 CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR

TAYLOR, JACQUES TREVON B 19 M 301476 3 2 GS 1654366 CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR



TAYLOR, JACQUES TREVON B 19 M 301476 4 2 GS 1654367 CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR

TAYLOR, JACQUES TREVON B 19 M 301476 5 2 GS 1654369 FINANCIAL RESPONSIBILITY

TAYLOR, JACQUES TREVON B 19 M 301476 6 2 GS 1654370 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 1 1 GS 1645047 DRIVING ON REVOKED LICENSE

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 2 1 GS 1645049 RECKLESS DRIVING

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 3 1 GS 1645051 THEFT OF PROPERTY

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 4 1 GS 1645052 EVADING ARREST

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 5 1 GS 1645055 TAMPERING WITH EVIDENCE

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 6 1 GS 1645057 RECKLESS ENDANGERMENT

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 7 1 GS 1645059 FAILURE TO MAINTAIN LANE

TRAMMELL, DEKENDRICK LAMAR B 23 M 301477 8 1 GS 1645060 POSS. OF DEADLY WEAPON

VANCE, ANTHONY PETER B 53 M 301478 1 3 GS 1649074 ASSAULT

VANCE, ANTHONY PETER B 53 M 301478 2 3 GS 1649075 ASSAULT

WALKER, ROBERT EUGENE W 44 M 301479 1 1 ER 0099489 DRIVING ON REVOKED LICENSE

WARDLAW-DAWSON, SHANNON 301480

NICOLE

W 43 F 1 1 GS 1652089 THEFT OF PROPERTY

WEBBER, KELLI ALISE W 46 F 301481 1 3 SD 58254 AGGRAVATED BURGLARY

WEBBER, KELLI ALISE W 46 F 301481 2 3 SD 58166 THEFT OF PROPERTY

WHITE, REBECCA ANNE W 30 F 301482 1 1 GS 1612326 LIGHT LAW VIOLATION

WHITE, REBECCA ANNE W 30 F 301482 2 1 GS 1612327 FAIL TO MAINTAIN LANE

WHITE, REBECCA ANNE W 30 F 301482 3 1 GS 1612328 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

WHITE, REBECCA ANNE W 30 F 301482 4 1 GS 1612325 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 1 3 GS 1643304 FAILURE TO MAINTAIN LANE

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 2 3 GS 1643305 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 3 3 GS 1643306 VIOLATION OF REGISTRATION

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 4 3 GS 1643307 FINANCIAL RESPONSIBILITY

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 5 3 GS 1643309 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 6 3 GS 1643310 FAILURE TO REPORT ACCIDENT

WIDENER, JOSHUA W 42 M 301483 7 3 GS 1643303 DRIVING UNDER THE INFLUENCE



WILLIAMS, RYAN GAGE W 21 M 301484 1 2 GS 1653405 THEFT OF PROPERTY

WILLIAMS, SARAH ELLEN W 27 F 301485 1 1 GS 1622521 DRIVING ONE WAY STREET

WILLIAMS, SARAH ELLEN W 27 F 301485 2 1 GS 1622520 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WITT, JEREMY LEE W 39 M 301486 1 3 GS 1647561 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

WITT, JEREMY LEE W 39 M 301486 2 3 GS 1647559 THEFT OF PROPERTY

WITT, JEREMY LEE W 39 M 301486 3 3 GS 1647560 THEFT OF PROPERTY

WITT, JEREMY LEE W 39 M 301486 4 3 GS 1647558 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 301487 1 2 GS 1639985 OBSTRUCTING HIGHWAY

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 301487 2 2 GS 1639986 DRIVING ON REVOKED LICENSE

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 301487 3 2 GS 1639987 FINANCIAL RESPONSIBILITY

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 301487 4 2 GS 1639989 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 301487 5 2 GS 1639990 POSSESSION OF MARIHUANA

WORLEY, KYLE SCOTT W 30 M 301487 6 2 GS 1639984 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WYNN, SHEILA RENEE B 47 F 301488 1 2 GS 1643413 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

YOUNG, PERRY RAY W 60 M 301489 1 2 GS 1652340 AGGRAVATED ASSAULT

YOUNG, PERRY RAY W 60 M 301489 2 2 GS 1652341 VANDALISM