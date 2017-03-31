Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday:
I. Call to Order – Mayor John Roberts
II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____
III. Invocation –
IV. Pledge of Allegiance –
V. Consideration of the Minutes for approval or correction:
A. March 21, 2017 Agenda Work Session
B. March 21, 2017 Commission Meeting
VI.
Communication from the Mayor
VII. Commissioner’s Report
A. Vice Mayor Pierce
B. Commissioner Ed LeCompte
C. Commissioner Terry Pope
D. Commissioner Carol Rose
VIII. City Manager Report
IX. Unfinished Business –
A. ORDINANCE NO. 17-1084 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO ALLOW AND REGULATE THE SALE OF BEER, FOR ON PREMISES CONSUMPTION,
IN RESTAURANTS HOLDING A RED BANK RESTAURANT BEER LICENSE AND
BUSINESSES HOLDING A CRAFT BREWER’S LICENSE IN THE CONTEXT OF OUTDOOR
DINING AREAS AND TO PROHIBIT OUTDOOR CONSUMPTION IN OTHER CONTEXTS
(SECOND AND FINAL READING)
B. ORDINANCE NO. 17-1086 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY AT 4704 DAYTON BLVD. FROM
C-1 COMMERCIAL ZONE TO L-1 LIGHT MANUFACTURING ZONE (SECOND AND FINAL
READING)
C. ORDINANCE NO. 17-1087 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND ORDINANCE NO. 15-1043, CODIFIED AT RED BANK CITY CODE TITLE 15,
CHAPTER 15, SECTION 15-108 AND SECTION 15-117 IN ORDER TO FURTHER DEFINE
MOBILE FOOD SERVICE VEHICLE ZONE (SECOND AND FINAL READING)
X. New Business
A. RESOLUTION NO. 17-1156 – A RESOLUTION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, ADOPTING A PUBLIC RECORDS POLICY
B. RESOLUTION NO. 17-1157 – A RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AUTHORIZING THE PERFORMANCE OF AN
ANNUAL AUDIT BY OUTSIDE INDEPENDENT AUDITORS
C. RESOLUTION NO. 17-1158 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN
THE CITY OF RED BANK AND SOUTHEAST TENNESSEE DEVELOPMENT DISTRICT FOR
PROVIDING PLANNING ADVISORY SERVICES
D. RESOLUTION NO. 17-1159 - A RESOLUTION APPROVING AN AGREEMENT WITH RAM
JACK FOUNDATION REPAIR IN THE AMOUNT OF $23,058.20 FOR FOUNDATION
REPAIRS AT FIRE HALL #2
E. RESOLUTION NO. 17-1160 – A RESOLUTION APPROVING AN AGREEMENT WITH D & G
ROOFING SPECIALISTS, LLC IN THE AMOUNT OF $10,860.00 TO REPLACE THE ROOF
OF THE CITY HALL ANNEX
F. ORDINANCE NO. 17-1088 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND THE FY 2017 OPERATING BUDGET, BEGINNING JULY 1, 2016 AND ENDING
JUNE 30, 2017 IN ORDER TO APPROPRIATE UNBUDGETED EMERGENCY
EXPENDITURES (FIRST READING)
XI. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)
XII. Adjournment