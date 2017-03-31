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Breaking News


Upcoming Red Bank Commission Agenda

Friday, March 31, 2017

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday:

I. Call to Order – Mayor John Roberts

II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____

III. Invocation –

IV. Pledge of Allegiance –

V. Consideration of the Minutes for approval or correction:

A. March 21, 2017 Agenda Work Session

B. March 21, 2017 Commission Meeting

VI.

Communication from the Mayor

VII. Commissioner’s Report

A. Vice Mayor Pierce

B. Commissioner Ed LeCompte

C. Commissioner Terry Pope

D. Commissioner Carol Rose

VIII. City Manager Report

IX. Unfinished Business –

A. ORDINANCE NO. 17-1084 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO ALLOW AND REGULATE THE SALE OF BEER, FOR ON PREMISES CONSUMPTION,
 IN RESTAURANTS HOLDING A RED BANK RESTAURANT BEER LICENSE AND
 BUSINESSES HOLDING A CRAFT BREWER’S LICENSE IN THE CONTEXT OF OUTDOOR
 DINING AREAS AND TO PROHIBIT OUTDOOR CONSUMPTION IN OTHER CONTEXTS
 (SECOND AND FINAL READING)

B. ORDINANCE NO. 17-1086 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
AMENDING THE ZONING MAP TO REZONE PROPERTY AT 4704 DAYTON BLVD. FROM
C-1 COMMERCIAL ZONE TO L-1 LIGHT MANUFACTURING ZONE (SECOND AND FINAL
READING)

C. ORDINANCE NO. 17-1087 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND ORDINANCE NO. 15-1043, CODIFIED AT RED BANK CITY CODE TITLE 15,
CHAPTER 15, SECTION 15-108 AND SECTION 15-117 IN ORDER TO FURTHER DEFINE
MOBILE FOOD SERVICE VEHICLE ZONE (SECOND AND FINAL READING)

X. New Business

A. RESOLUTION NO. 17-1156 – A RESOLUTION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
 THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, ADOPTING A PUBLIC RECORDS POLICY

B. RESOLUTION NO. 17-1157 – A RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
 THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AUTHORIZING THE PERFORMANCE OF AN
 ANNUAL AUDIT BY OUTSIDE INDEPENDENT AUDITORS

C. RESOLUTION NO. 17-1158 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN
 THE CITY OF RED BANK AND SOUTHEAST TENNESSEE DEVELOPMENT DISTRICT FOR
 PROVIDING PLANNING ADVISORY SERVICES

D. RESOLUTION NO. 17-1159 - A RESOLUTION APPROVING AN AGREEMENT WITH RAM
JACK FOUNDATION REPAIR IN THE AMOUNT OF $23,058.20 FOR FOUNDATION
 REPAIRS AT FIRE HALL #2

E. RESOLUTION NO. 17-1160 – A RESOLUTION APPROVING AN AGREEMENT WITH D & G
 ROOFING SPECIALISTS, LLC IN THE AMOUNT OF $10,860.00 TO REPLACE THE ROOF
 OF THE CITY HALL ANNEX

F. ORDINANCE NO. 17-1088 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND THE FY 2017 OPERATING BUDGET, BEGINNING JULY 1, 2016 AND ENDING
JUNE 30, 2017 IN ORDER TO APPROPRIATE UNBUDGETED EMERGENCY
EXPENDITURES (FIRST READING)

XI. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)

XII. Adjournment


March 31, 2017

Upcoming Red Bank Commission Agenda

March 31, 2017

Bradley County Sheriff Eric Watson Warns Of Scams As Result Of Recent Storms

March 31, 2017

Chattanooga Woman Dies from Injuries Received In Feb. 18 House Fire


Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner ... (click for more)

Sheriff Eric Watson is warning citizens to be on the lookout for scams due to the recent Bradley County hail storm. Sheriff Watson said, “Those hit by storms can suffer again when scammers ... (click for more)

A Chattanooga woman has succumbed to the injuries she received in a house fire on Feb. 18.   Chattanooga firefighters carried Bessie Whiteside, 78, out of her burning home on N. Hickory ... (click for more)


Breaking News

Upcoming Red Bank Commission Agenda

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____, Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____ III. Invocation – IV. Pledge of Allegiance – V. Consideration of the Minutes for approval or correction: ... (click for more)

Bradley County Sheriff Eric Watson Warns Of Scams As Result Of Recent Storms

Sheriff Eric Watson is warning citizens to be on the lookout for scams due to the recent Bradley County hail storm. Sheriff Watson said, “Those hit by storms can suffer again when scammers target families, businesses, and communities working to recover from the damage. Steer clear of scams by learning the warning signs, and any suspected fraud should be immediately reported to ... (click for more)

Opinion

Obamacare Repeal: Broken Promises By A President, A Party, And Its Politicians

It was March 23, 2010.  One of the most contentious political battles in recent American history was over. President Obama had just signed into law his signature legislation: the Patient Protection and Affordable Care Act, aka Obamacare. House Republicans immediately introduced legislation to repeal Obamacare, and over the next six years, Republicans would introduce more than ... (click for more)

Roy Exum: Ohio's 7-Day Prescription

Governor John Kasich has just issued an order that will limit opioid prescriptions in Ohio to seven days for adults and five days for children. In the city of Columbus, it is not a second too soon. Police claim they are seeing at least two deaths for overdoses every day. Earlier this month a 13-year-old called 911 and said he couldn’t wake up his dad – a senior airline pilot – or ... (click for more)

Sports

Lady 'Canes Stop Lady Trojans 1-0 On Rogers' 4-Hit Shutout

Prior to Thursday’s softball game East Hamilton coach Norma Nelson was bemoaning the fact her Lady Hurricanes were struggling, having won just once in seven games. On the drive to East Hamilton, Soddy-Daisy coach Travis Hale was on the phone with his pal Greg Rosser, an assistant coach at Arts & Sciences. Hale was fretting over his Lady Trojans’ lack of run production, ... (click for more)

Lookout Valley, Red Bank Softball Winners Thursday

The Lookout Valley Lady Yellow Jackets scored four runs in the first inning and added five more in the fifth en route to an 11-7 win at Signal Mountain Thursday afternoon. Beth Crownover, Brianna Sexton, Zoe McGlamery and Jordan Cabrera all had two hits for the Lady Jackets as they finished the game with 11.  Sexton also had four runs batted in. Payton Albritton had three ... (click for more)


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