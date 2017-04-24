Here is the Walker County arrest report for April 17-24:
WILSON ERIC CLAY W/M 35 Officer WHITFIELD OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION OF METH, INTERFERENCE WITH CUSTODY –MISD
MCCAIN JAVARICK DAVION B/M 21 FLOYD COUNTY RETURN FROM FLOYD COUNTY
GLOVER PAUL MICHAEL W/M 35 Officer GLOVER ENDANGERING SECURITY INTEREST
JUV JUV JUV *** *** Officer WHITFIELD JUV
JOHNSON SHANNON DENISE W/F 42 96 CAREATHERS PROBATION VIOLATION – FELONY
STEVENSON EDWIN TERRELL B/M 34 CHATTOOGA COUNTY RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY
MOORE JASON SHAWN W/M 43 PROBATION FTA – MISD, PAROLE VIOLATION
DEMERRITT RICHARD THOMAS W/M 52 DTF POSSESSION OF METH
REGAL DALLAS T W/M 37 DTF HOUSING FOR ROSSVILLE PD
MAY KRIS JASON W/M 41 Officer CAREATHERS OBSTRUCTION – FELONY, PUBLIC DRUNK, PROBATION VIOLATION – MISD
BENDALL CHRISTOPHER JAMES W/M 20 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – MISD
BRAGG VERNON RAY W/M 42 DTF POSSESSION OF METH
GIDEON TERRIE LYNN W/F 55 Officer MATHIS RETURN FROM LAFAYETTE COURT
MCCURDY TIM LAMONT B/M 46 PARKER HOUSING FOR ROSSVILLE PD (7 DAYS)
FRANCISCO JOSH DAVID W/M 25 PROBATION POSSESSION OF METH
GRAYSON KIMBERLY HEATHER W/F 46 PROBATION POSSESSION OF METH
WILKEY SCOTT EDWARD W/M 36 Officer KELLEY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, GIVING FALSE INFORMATION
KEETON SAMANTHA LEANN W/F 25 Officer MILLER DUI – LESS SAFE, DRIVING UNSAFE/IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, KNOWINGLY DRIVING SUSPENDED/CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION
HUDNALL ZACHARY KANE W/M 22 Officer MILLER THEFT BY TAKING – MISD
HOOD JONATHAN WESLEY B/M 48 Officer MILLER VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
HOGUE AUSTIN CHANDLER W/M 18 DTF POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ
GRAYSON KIMBERLY HEATHER W/F 46 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
WILSON ERIC CLAY W/M 35 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
HOLLAND DAVID KEITH W/M 39 FORREST POSSESSION OF METH, POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, FTA – MISD
NICHOLS BARBARA RUTH W/F 29 FORREST POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS
SCOLES COREY PATRICK W/M 37 FORREST POSSESSION OF METH, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, SEAT BELT VIOLATION (CHILD 5YO OR LESS)
GARRETT JESSICIA SUZANNE W/F 30 Officer MILLER CONTEMPT OF CIVIL COURT, POSSESSION OF METH, SIMPLE ASSAULT – FVA
BROOKS CHRISTOPHER LEE W/M 25 Officer BROWN PROBATION VIOLATION – FELONY
HAWKINS KYRA CHEYENNE W/F 26 Officer MAYNOR CONTEMPT
GREEN CHRISTINA MICHELLE W/F 46 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – MISD
WHITWORTH JAMES ROY W/M 60 Officer OWENS TERRORISTIC THREATS AND ACTS
FRIAR WILLIAM B W/M 63 Officer DENNY PROBATION VIOLATION – MISD
GUILLOT SHARON LYNN W/F 53 Officer DENNY THEFT BY TAKING – MISD
BROWN JENNIFER LEANN W/F 30 Officer KELLEY THEFT BY DECEPTION – MISD
LAKIN PAUL LAWRENCE W/M 40 25268 Officer CARTER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HEADLIGHT REQUIREMENT, NO INSURANCE
DAVIS ADAM KEAN W/M 32 47022 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY, FAILURE TO APPEAR-MISD
BROADRICK JESSICA REBECCA W/F 27 78807 Officer MILLER OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
JONES KEITH LEE W/M 29 4995 Officer MILLER VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
BROADRICK DAVID LEONARD W/M 29 2916 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-MISD, FAILURE TO APPEAR-MISD
ROGERS BRANDON JAMES W/M 26 34760 Officer MILLER POSSESSION OF SCHEDULE I (X3)
HISSA CAYLEE NICOLE W/F 22 49554 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
STOKER CASSIE RENEE W/F 30 17744 Officer MAYNOR PROBATION VIOLATION-FELONY
WILLIAMS CARL DEONTE B/M 25 17800 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
WILSON JAMES TIMOTHY W/M 41 19848 Officer BEDFORD ***
BAILEY LACEY DANIELLE W/F 27 33310 Officer MILLER POSSESSION OF MARIJUANA-MISD
WRIGHT SHERRY YVONNE W/F 36 8040 Officer MULLIS FAILURE TO APPEAR-MISD
ALLEN SHAKIRA GENEVA B/F 20 Officer STAFFORD BATTERY-FVA
DUNN HEATHER CHYANN W/F 21 Officer COKER DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
MCCAIN JAVARICK DAVION B/M 21 FLOYD COUNTY RETURN FROM COURT
CROPPER BRENDEN CODY W/M 28 Officer BROWN RETURN FROM FURLOUGH
HOGUE CHRISTY CORENE W/F 36 Officer WILLIAMSON HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
POWELL HOWARD WESLEY III W/M 49 Officer WOOTEN HOLD FOR PARK SERVICES
MANNING MICHAEL SCOTT W/M 48 Officer BROWN DISORDERLY CONDUCT
MARSH PAMELA SHARVETT B/F 48 Officer WOOTEN DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIREMENT
MARTIN MARIAH VIVIAN W/F 21 Officer WOOTEN BATTERY-FVA
ROSE SARA KATHRYN W/F 32 Officer HOUSER OBSTRUCTION, LOITERING
COLBERT JOHN JESSE III W/M 23 Officer WILLIAMSON MISD PROBATION FTA-
NEAL ANDREW DONALD W/M 47 Officer WOOTEN SUSPENDED LICENSE,NO INS,SUSPENDED REG,TAG LIGHT,IMPROPER TRANS OF TAG
BRADLEY CHRIS STEVEN W/M 26 Officer HUGINS FTA-MISD
ROBERTS JEFFERY KIRK W/M 56 Officer CAREATHERS STRIKING A FIXED OBJECT
WELLBORN KEVIN ASHLEY W/M 56 Officer CAREATHERS THEFT BY SHOPLIFTING
JUVENILE --- --- - - Officer WILSON ---
BEARD PAULA LEEANN W/F 37 Officer MILLER PAROLE VIOLATION
BIRD JONATHAN CHANCE W/M 21 Officer KELLY TERRORISTIC THREATS FVA
FORD TIMOTHY JOE W/M 50 Officer JEWELL RETURNED FROM GA REGIONAL
GRIFFIN LISA KAY W/M 49 Officer TRP THOMAS DRIVING ON SUSPENDED
ELROD QUINTON JEARMAL B/M 32 Officer MATHIS SUSPENDED LICENSE, EXPIRED TAG
CALDWELL DAVID CHARLES W/M 30 Officer DYE SUSPENDED LICENSE, NO INS, EXPIRED TAG
WALKER SHIRLEY LORRAINE W/F 29 Officer OWENS SUSPENDED LICENSE
SCRUGGS CHRISTOPHER LABRON B/M 30 Officer CARTER SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
BRITTON BRENDA ANN W/F 62 Officer TRP C.THOMAS 2/WARRANTS – PROBATION VIOLATION
MORGAN CHRISTOPHER WAYNE W/M 34 Officer STREET PROBATION VIOLATION (M)
HENSON TEANNA MARIE W/F 47 Officer CASON RETURNED FROM HOSPITAL
CHASTAIN MATTHEW ALLEN W/M 29 Officer HEAD FTA X2
WILSON ERIC CLAY W/M 35 Officer DEAN RETURNED FROM HOSPITAL
BROWN CLIFTON EUGENE W/M 61 Officer EVANS FALSE INFORMATION, WARRANT
CLOWERS ROBIN DACIA W/F 44 Officer EVANS EXPIRED TAG, TAFFIC CONTROL DEVICE,NO TAGLIGHT,NO INSURANCE, PAROLE HOLD