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Walker County Arrest Report For April 17-24

Monday, April 24, 2017

Here is the Walker County arrest report for April 17-24:

WILSON        ERIC   CLAY W/M    35        Officer WHITFIELD  OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION OF METH, INTERFERENCE WITH CUSTODY –MISD

MCCAIN        JAVARICK    DAVION        B/M     21        FLOYD COUNTY    RETURN FROM FLOYD COUNTY

GLOVER        PAUL MICHAEL      W/M    35        Officer GLOVER       ENDANGERING SECURITY INTEREST

JUV    JUV    JUV    ***      ***      Officer WHITFIELD  JUV

JOHNSON     SHANNON    DENISE          W/F     42        96 CAREATHERS     PROBATION VIOLATION – FELONY

STEVENSON EDWIN           TERRELL       B/M     34        CHATTOOGA COUNTY     RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY

MOORE         JASON           SHAWN         W/M    43        PROBATION FTA – MISD, PAROLE VIOLATION

DEMERRITT RICHARD      THOMAS       W/M    52        DTF    POSSESSION OF METH

REGAL           DALLAS        T          W/M    37        DTF    HOUSING FOR ROSSVILLE PD

MAY  KRIS   JASON           W/M    41        Officer CAREATHERS         OBSTRUCTION – FELONY, PUBLIC DRUNK, PROBATION VIOLATION – MISD

BENDALL     CHRISTOPHER        JAMES           W/M    20        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – MISD

BRAGG          VERNON       RAY   W/M    42        DTF    POSSESSION OF METH

GIDEON        TERRIE          LYNN W/F     55        Officer MATHIS        RETURN FROM LAFAYETTE COURT

MCCURDY   TIM     LAMONT       B/M     46        PARKER        HOUSING FOR ROSSVILLE PD (7 DAYS)

FRANCISCO JOSH  DAVID           W/M    25        PROBATION POSSESSION OF METH

GRAYSON    KIMBERLY   HEATHER     W/F     46        PROBATION POSSESSION OF METH

 

WILKEY        SCOTT           EDWARD      W/M    36        Officer KELLEY        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, GIVING FALSE INFORMATION

KEETON        SAMANTHA LEANN          W/F     25        Officer MILLER         DUI – LESS SAFE, DRIVING UNSAFE/IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, KNOWINGLY DRIVING SUSPENDED/CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION

HUDNALL    ZACHARY    KANE W/M    22        Officer MILLER         THEFT BY TAKING – MISD

HOOD            JONATHAN  WESLEY        B/M     48        Officer MILLER         VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

HOGUE          AUSTIN         CHANDLER  W/M    18        DTF    POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

GRAYSON    KIMBERLY   HEATHER     W/F     46        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

WILSON        ERIC   CLAY W/M    35        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

HOLLAND    DAVID           KEITH            W/M    39        FORREST      POSSESSION OF METH, POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, FTA – MISD

NICHOLS      BARBARA    RUTH W/F     29        FORREST      POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS

SCOLES         COREY          PATRICK       W/M    37        FORREST      POSSESSION OF METH, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, SEAT BELT VIOLATION (CHILD 5YO OR LESS)

GARRETT      JESSICIA       SUZANNE     W/F     30        Officer MILLER         CONTEMPT OF CIVIL COURT, POSSESSION OF METH, SIMPLE ASSAULT – FVA

BROOKS       CHRISTOPHER        LEE     W/M    25        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION – FELONY

HAWKINS     KYRA CHEYENNE  W/F     26        Officer MAYNOR     CONTEMPT

GREEN           CHRISTINA  MICHELLE    W/F     46        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – MISD

WHITWORTH           JAMES           ROY   W/M    60        Officer OWENS         TERRORISTIC THREATS AND ACTS

FRIAR            WILLIAM      B         W/M    63        Officer DENNY         PROBATION VIOLATION – MISD

GUILLOT       SHARON       LYNN W/F     53        Officer DENNY         THEFT BY TAKING – MISD

BROWN         JENNIFER     LEANN          W/F     30        Officer KELLEY        THEFT BY DECEPTION – MISD

 

LAKIN           PAUL LAWRENCE  W/M    40        25268  Officer CARTER        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, HEADLIGHT REQUIREMENT, NO INSURANCE

DAVIS           ADAM           KEAN W/M    32        47022  Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY, FAILURE TO APPEAR-MISD

BROADRICK            JESSICA        REBECCA      W/F     27        78807  Officer MILLER         OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

JONES            KEITH            LEE     W/M    29        4995    Officer MILLER         VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER

BROADRICK            DAVID           LEONARD     W/M    29        2916    Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISD, FAILURE TO APPEAR-MISD

ROGERS        BRANDON    JAMES           W/M    26        34760  Officer MILLER         POSSESSION OF SCHEDULE I (X3)

HISSA            CAYLEE        NICOLE         W/F     22        49554  Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

STOKER        CASSIE          RENEE           W/F     30        17744  Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION-FELONY

WILLIAMS    CARL DEONTE        B/M     25        17800  Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

WILSON        JAMES           TIMOTHY     W/M    41        19848  Officer BEDFORD     ***

BAILEY         LACEY           DANIELLE    W/F     27        33310  Officer MILLER         POSSESSION OF MARIJUANA-MISD

WRIGHT        SHERRY        YVONNE       W/F     36        8040    Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR-MISD

 

ALLEN           SHAKIRA      GENEVA       B/F      20        Officer STAFFORD   BATTERY-FVA

DUNN            HEATHER     CHYANN      W/F     21        Officer COKER          DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

MCCAIN        JAVARICK    DAVION        B/M     21        FLOYD COUNTY    RETURN FROM COURT

CROPPER      BRENDEN     CODY W/M    28        Officer BROWN         RETURN FROM FURLOUGH

HOGUE          CHRISTY       CORENE        W/F     36        Officer WILLIAMSON          HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

POWELL        HOWARD      WESLEY III   W/M    49        Officer WOOTEN      HOLD FOR PARK SERVICES

MANNING    MICHAEL      SCOTT           W/M    48        Officer BROWN         DISORDERLY CONDUCT

MARSH         PAMELA       SHARVETT   B/F      48        Officer WOOTEN      DUI-ALCOHOL, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIREMENT

MARTIN        MARIAH       VIVIAN         W/F     21        Officer WOOTEN      BATTERY-FVA

 

ROSE  SARA KATHRYN    W/F     32        Officer HOUSER       OBSTRUCTION, LOITERING

COLBERT      JOHN JESSE III        W/M    23        Officer WILLIAMSON          MISD PROBATION FTA-

NEAL ANDREW      DONALD       W/M    47        Officer WOOTEN      SUSPENDED LICENSE,NO INS,SUSPENDED REG,TAG LIGHT,IMPROPER TRANS OF TAG

BRADLEY     CHRIS            STEVEN         W/M    26        Officer HUGINS        FTA-MISD

ROBERTS      JEFFERY       KIRK  W/M    56        Officer CAREATHERS         STRIKING A FIXED OBJECT

WELLBORN  KEVIN           ASHLEY        W/M    56        Officer CAREATHERS         THEFT BY SHOPLIFTING

JUVENILE     ---        ---        -           -           Officer WILSON        ---

BEARD          PAULA          LEEANN        W/F     37        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION

BIRD  JONATHAN  CHANCE       W/M    21        Officer KELLY           TERRORISTIC THREATS FVA

FORD TIMOTHY     JOE     W/M    50        Officer JEWELL         RETURNED FROM GA REGIONAL

GRIFFIN        LISA   KAY   W/M    49        Officer TRP THOMAS          DRIVING ON SUSPENDED

ELROD           QUINTON     JEARMAL     B/M     32        Officer MATHIS        SUSPENDED LICENSE, EXPIRED TAG

CALDWELL  DAVID           CHARLES      W/M    30        Officer DYE   SUSPENDED LICENSE, NO INS, EXPIRED TAG

WALKER       SHIRLEY       LORRAINE    W/F     29        Officer OWENS         SUSPENDED LICENSE

SCRUGGS     CHRISTOPHER        LABRON       B/M     30        Officer CARTER        SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE

 

BRITTON       BRENDA       ANN   W/F     62        Officer TRP C.THOMAS      2/WARRANTS – PROBATION VIOLATION

MORGAN      CHRISTOPHER        WAYNE         W/M    34        Officer STREET         PROBATION VIOLATION (M)

HENSON       TEANNA       MARIE           W/F     47        Officer CASON          RETURNED FROM HOSPITAL

CHASTAIN   MATTHEW    ALLEN           W/M    29        Officer HEAD FTA X2

WILSON        ERIC   CLAY W/M    35        Officer DEAN RETURNED FROM HOSPITAL

 

BROWN         CLIFTON       EUGENE        W/M    61        Officer EVANS          FALSE INFORMATION, WARRANT

CLOWERS     ROBIN           DACIA           W/F     44        Officer EVANS          EXPIRED TAG, TAFFIC CONTROL DEVICE,NO TAGLIGHT,NO INSURANCE, PAROLE HOLD

 

 

 

 

 

 

 


April 24, 2017

Catoosa County Arrest Report For April 14-20

April 24, 2017

Businessman Bill Lee Announces Candidacy For Tennessee Governor

April 24, 2017

Parts Of Riverpark Temporarily Closed Due To Rainfall


Click  here  for the Catoosa County arrest report for April 14-20. (click for more)

Conservative Williamson County businessman Bill Lee announced on Monday that he is running for governor of Tennessee as a Republican. “I love Tennessee, and I can’t wait to get this campaign ... (click for more)

Parts of the Riverpark are temporarily closed due to rainfall. They include the entire trail behind Chattanooga State, a ll fishing piers, the main boat ramp and trail near the boat ramp. ... (click for more)


Breaking News

Catoosa County Arrest Report For April 14-20

Click  here  for the Catoosa County arrest report for April 14-20. (click for more)

Businessman Bill Lee Announces Candidacy For Tennessee Governor

Conservative Williamson County businessman Bill Lee announced on Monday that he is running for governor of Tennessee as a Republican. “I love Tennessee, and I can’t wait to get this campaign started and get out on the road,” said Mr. Lee, chairman of Franklin-based Lee Company. “Over the next year and a half, I will travel the state to engage Tennesseans in a vital conversation ... (click for more)

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No Tax-Supported Entity Should Get Secrecy In Spending

A shadowy situation has emerged in Chattanooga with an organization that manages millions of taxpayer dollars with no transparency and such a surprising disregard for accountability that one wonders what it would take to wake up elected officials who are supposedly in charge. Welcome to the Chattanooga Area Convention and Visitors Bureau, whose lawyer threatened to sue the ... (click for more)

Roy Exum: A Genius Comes This Way

They claim that about 50 years ago there was this special night at the Tivoli Theater. The “Jewel of the South” had been sold out for weeks and about 45 minutes before Louis Armstrong, or whoever, was to appear, incomparable John Robere had pulled out all the stops on “The Mighty Wurlitzer” and the excitement was keen. This tuxedoed dandy – he was even wearing spats – escorted his ... (click for more)

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UTC Track Completes In War Eagle Invitational

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