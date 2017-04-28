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Breaking News


Upcoming Red Bank Commission Agenda

Friday, April 28, 2017

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday:

I. Call to Order – Mayor John Roberts

II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____

III. Invocation –

IV. Pledge of Allegiance –

V. Consideration of the Minutes for approval or correction:

A. April 18, 2017 Agenda Work Session

B. April 18, 2017 Commission Meeting

VI.

Communication from the Mayor

VII. Commissioner’s Report

A. Vice Mayor Pierce

B. Commissioner Ed LeCompte

C. Commissioner Terry Pope

D. Commissioner Carol Rose

VIII. City Manager Report

IX. Unfinished Business –

A. ORDINANCE NO. 17-1089 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND FY 2017 OPERATING BUDGET TO APPROPRIATE DONATION FUNDING
FROM TOM AND KIM QUILLEN THROUGH THE COMMUNITY FOUNDATION OF
GREATER CHATTANOOGA (SECOND AND FINAL READING)

X. New Business

A. RESOLUTION NO. 17-1164 – A RESOLUTION AUTHORIZING THE PURCHASE OF STREET
LIGHTING FROM SMART CITY MANAGEMENT

B. RESOLUTION NO. 17-1165 – A RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR TO SIGN
QUITCLAIM DEEDS PERTAINING TO PARCELS OF BACK TAX PROPERTY SOLD IN
HAMILTON COUNTY’S 2017 PROPERTY TAX SALE

C. RESOLUTION NO. 17-1166 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN
THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AND ADI PAVEMENT LLC FOR ROADWAY
REPAIRS AND REPLACEMENT ON MCCAHILL RD

D. ORDINANCE NO. 17-1090 - AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE TO
ADOPT THE RED BANK DESIGN REVIEW ORDINANCE AND REPEAL CHAPTER X OF THE
RED BANK ZONING ORDINANCE (FIRST READING)

E. AGENDA ITEM 17-826 – PRESENTATION OF THE FISCAL YEAR 2018 OPERATING
BUDGET

XI. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)

XII. Adjournment


April 28, 2017

TBI Hosts Drug Take-Back Day On Saturday

April 28, 2017

Upcoming Red Bank Commission Agenda

April 28, 2017

East Ridge Tackling Blight Problem; Deals With Fractured Sewer Line At Exit 1


The Tennessee Bureau of Investigation joins the Drug Enforcement Administration for a program  this Saturday  that gives Tennesseans a chance to rid their homes of potentially dangerous ... (click for more)

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner ... (click for more)

In order to give East Ridge more authority to eliminate blight where it exists in the city, the council on Thursday night passed a resolution establishing the East Ridge Housing and Redevelopment ... (click for more)


Breaking News

TBI Hosts Drug Take-Back Day On Saturday

The Tennessee Bureau of Investigation joins the Drug Enforcement Administration for a program  this Saturday  that gives Tennesseans a chance to rid their homes of potentially dangerous expired, unused and unwanted prescription pills. From  10 a.m. to 2 p.m.  this Saturday, residents can drop off pills or patches to be disposed of at locations all across ... (click for more)

Upcoming Red Bank Commission Agenda

Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday: I. Call to Order – Mayor John Roberts II. Roll Call – City Manager Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____, Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____ III. Invocation – IV. Pledge of Allegiance – V. Consideration of the Minutes for approval or correction: ... (click for more)

Opinion

White Coat Syndrome And The Medical System - And Response (2)

Today I wish to share what I am feeling as a patient in our medical system. I am too old to put on airs at this point, and this is too pervasive of a problem for me to contain.   As I enter my AARP years, I am faced with so many medical encounters that evoke all kinds of uncomfortable feelings. I dread physician’s appointments riddled with government regulatory hypocrisy, ... (click for more)

Roy Exum: County Commissioners Not Getting Bang For Their School Bucks

The Hamilton County School Board passed a balanced budget to present to the County Commission at a Special Called Meeting on Thursday night. They also attached a prioritized list of $24.5 million in critical needs for the County Commission to consider that will never see the light of day. The long and short of it is easy to see -- the County Commissioners have had enough. It ... (click for more)

Sports

Sales' Grand Slam Leads Lady Owls To 6-2 Comeback Win

Cheyenne Sales came close to hitting two home runs on Tuesday. She atoned for those close calls a day later with a grand slam in a five-run fourth inning and powered Ooltewah to a 6-2 victory over gritty East Hamilton in District 5-3A softball action at Jim Lovell Field. “That’s the first grand slam I’ve hit this season,” said Sales, who finished with five RBIs. “The pitch ... (click for more)

Prep Tennis: Hixson Girls, Red Bank Boys Win District Titles

Playing for the District 6 A-AA tennis title, it came down to No.2 doubles with the overall match tied at 4 all. Hixson’s Amy Carranza and Sydney Buckner defeated Grace Brown and Cheyenne Cummings, of Red Bank, 8-6, Thursday at the Hixson Rec Center courts to give the host Wildcats the district championship, 5-4, for the second straight year and fourth title in five years. ... (click for more)


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