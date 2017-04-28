Here is the upcoming Red Bank Commission agenda for Tuesday:
I. Call to Order – Mayor John Roberts
II. Roll Call – City Manager
Mayor Roberts ____, Vice-Mayor Pierce ____, Commissioner LeCompte ____,
Commissioner Pope ___, Commissioner Rose ____
III. Invocation –
IV. Pledge of Allegiance –
V. Consideration of the Minutes for approval or correction:
A. April 18, 2017 Agenda Work Session
B. April 18, 2017 Commission Meeting
VI.
Communication from the Mayor
VII. Commissioner’s Report
A. Vice Mayor Pierce
B. Commissioner Ed LeCompte
C. Commissioner Terry Pope
D. Commissioner Carol Rose
VIII. City Manager Report
IX. Unfinished Business –
A. ORDINANCE NO. 17-1089 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
TO AMEND FY 2017 OPERATING BUDGET TO APPROPRIATE DONATION FUNDING
FROM TOM AND KIM QUILLEN THROUGH THE COMMUNITY FOUNDATION OF
GREATER CHATTANOOGA (SECOND AND FINAL READING)
X. New Business
A. RESOLUTION NO. 17-1164 – A RESOLUTION AUTHORIZING THE PURCHASE OF STREET
LIGHTING FROM SMART CITY MANAGEMENT
B. RESOLUTION NO. 17-1165 – A RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR TO SIGN
QUITCLAIM DEEDS PERTAINING TO PARCELS OF BACK TAX PROPERTY SOLD IN
HAMILTON COUNTY’S 2017 PROPERTY TAX SALE
C. RESOLUTION NO. 17-1166 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN
THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AND ADI PAVEMENT LLC FOR ROADWAY
REPAIRS AND REPLACEMENT ON MCCAHILL RD
D. ORDINANCE NO. 17-1090 - AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE TO
ADOPT THE RED BANK DESIGN REVIEW ORDINANCE AND REPEAL CHAPTER X OF THE
RED BANK ZONING ORDINANCE (FIRST READING)
E. AGENDA ITEM 17-826 – PRESENTATION OF THE FISCAL YEAR 2018 OPERATING
BUDGET
XI. Citizen Comments from Red Bank Citizens about Red Bank business (3 minute limit)
XII. Adjournment