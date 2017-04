Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, April 5, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

CRUTCHER, TERELLA RENA B 28 F 0 1 GS 1639568 THEFT OF PROPERTY (O/$500)

GETER JR, JAMES EDWARD B 23 M 0 1 GS 1653613 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

GETER JR, JAMES EDWARD B 23 M 0 GS POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO

COMMITT A FELONY

2 1653614

GETER JR, JAMES EDWARD B 23 M 0 3 GS 1653615 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

GETER JR, JAMES EDWARD B 23 M 0 4 GS 1654301 FAILURE TO APPEAR

HARDEN, ALEXANDRIA NICOLE W 28 F 0 1 GS 1637405 DOG AT LARGE

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 0 1 GS 1646128 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

WHITE, GIAVANTE B 33 M 0 1 GS 1656609 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

True Bills:

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 1 2 GS 1619395 FELONIOUS POSSESSION OF OXYCODONE

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 2 2 GS 1619396 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 3 2 GS 1619397 OPEN CONTAINER LAW

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 4 2 GS 1619398 CRIMINAL IMPERSONATION

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 5 2 GS 1619399 DRIVING ON REVOKED LICENSE

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 6 2 GS 1619400 FINANCIAL RESPONSIBILITY

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 7 2 GS 1619401 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

ABERCROMBIE, ANDREW RAY W 50 M 301508 8 2 GS 1619394 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ANDERSON, SANDRA MARLENE W 54 F 301509 1 2 GS 1643081 THEFT OF PROPERTY

ANDREWS, MICHAEL SHAKURR B 22 M 301510 1 1 GS 1629183 POSS OF MDMA FOR RESALE

ANDREWS, MICHAEL SHAKURR B 22 M 301510 2 1 GS 1629184 POSS OF MARIHUANA FOR RESALE

ARNOLD, DEMETRIS JERMAINE B 36 M 301511 1 2 RB 17000060 STALKING

AUSTIN, ASHLEY MESHELLE B 25 F 301512 1 1 GS 1647151 DRIVING ON REVOKED LICENSE

AUSTIN, ASHLEY MESHELLE B 25 F 301513 1 1 GS 1654172 THEFT OF PROPERTY

BENTLEY, KEYONTA ALEXANDER B 25 M 301514 1 3 GS 1649250 POSSESSION OF MARIHUANA

BENTLEY, KEYONTA ALEXANDER B 25 M 301514 2 3 GS 1649251 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

TAYLOR, ANTOINETTE RASHON B 28 F 301515 1 3 GS 1649241 POSSESSION OF MARIHUANA

TAYLOR, ANTOINETTE RASHON B 28 F 301515 2 3 GS 1649242 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

BENTLEY, KEYONTA ALEXANDER B 25 M 301516 1 3 GS 1649247 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

BENTLEY, KEYONTA ALEXANDER B 25 M 301516 2 3 GS 1649248 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BENTLEY, KEYONTA ALEXANDER B 25 M 301516 3 3 GS 1649249 TAMPERING WITH EVIDENCE

BENTLEY, KEYONTA ALEXANDER B 25 M 301516 4 3 GS 1649252 CRIMINAL IMPERSONATION

BRACKETT, DARRELL ANTHONY W 50 M 301517 1 3 GS 1651945 HARASSMENT

BRACKETT, DARRELL ANTHONY W 50 M 301518 1 3 GS 1654800 HARASSMENT

CANNON, SAUDRAL B 18 F 301519 1 3 GS 1654731 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

CANNON, SAUDRAL B 18 F 301519 2 3 GS 1654730 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

STOUDEMIRE, JAMAYL JORDAN B 22 M 301520 1 3 GS 1654729 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

STOUDEMIRE, JAMAYL JORDAN B 22 M 301520 2 3 GS 1654728 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

CHALKER, BRANDON LEE W 34 M 301521 1 1 GS 1653487 AGG.

BURGLARY



CHALKER, BRANDON LEE W 34 M 301521 2 1 GS 1653488 THEFT OF PROPERTY

CHALKER, BRANDON LEE W 34 M 301521 3 1 GS 1653489 VANDALISM

REVIS, THOMAS EDWARD W 23 M 301522 1 1 GS 1653495 AGG. BURGLARY

REVIS, THOMAS EDWARD W 23 M 301522 2 1 GS 1653496 THEFT OF PROPERTY

REVIS, THOMAS EDWARD W 23 M 301522 3 1 GS 1653497 VANDALISM

COLLINS JR, JERRY ALAN W 32 M 301523 1 1 GS 1650843 THEFT OF PROPERTY

COPELAND, MORGAN NICOLE W 26 F 301524 1 1 GS 1650565 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

COPELAND, MORGAN NICOLE W 26 F 301524 2 1 GS 1650564 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

COPELAND, MORGAN NICOLE W 26 F 301524 3 1 GS 1650563 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

GRANT, JOHN DAKOTA W 21 M 301525 1 1 GS 1650537 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

GRANT, JOHN DAKOTA W 21 M 301525 2 1 GS 1650536 POSS. MARIHUANA FOR RESALE

GRANT, JOHN DAKOTA W 21 M 301525 3 1 GS 1650535 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HANCOCK, BRANDON SCOTT W 27 M 301526 1 1 GS 1650559 POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HANCOCK, BRANDON SCOTT W 27 M 301526 2 1 GS 1650558 POSS. MARIHUANA FOR RESALE

HANCOCK, BRANDON SCOTT W 27 M 301526 3 1 GS 1650557 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

KELLER, KIMBERLY GAYLE W 30 F 301527 1 1 GS 1650542 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

KELLER, KIMBERLY GAYLE W 30 F 301527 2 1 GS 1650541 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

KELLER, KIMBERLY GAYLE W 30 F 301527 3 1 GS 1650540 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301528 1 1 GS 1650529 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301528 2 1 GS 1650528 POSS. MARIHUANA FOR RESALE

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301528 3 1 GS 1650527 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

COPELAND, MORGAN NICOLE W 26 F 301529 1 1 GS 1650566 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

COPELAND, MORGAN NICOLE W 26 F 301529 2 1 GS 1650567 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

KELLER, KIMBERLY GAYLE W 30 F 301530 1 1 GS 1650543 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

KELLER, KIMBERLY GAYLE W 30 F 301530 2 1 GS 1650544 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301531 1 1 GS 1650533 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301531 2 1 GS 1650534 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

DAVIS, BRYCEN LEE W 25 M 301532 1 3 GS 1650177 AGGRAVATED BURGLARY

DOBBINS, RONNIE DYRAIL B 29 M 301533 1 3 GS 1640743 POSSESSION OF A FIREARM

DOBBINS, RONNIE DYRAIL B 29 M 301533 2 3 GS 1640744 EVADING ARREST

DOBBINS, RONNIE DYRAIL B 29 M 301533 3 3 GS 1640745 POSSESSION OF MARIHUANA

DOBBINS, RONNIE DYRAIL B 29 M 301533 4 3 GS 1640746 AGGRAVATED CRIMINAL TRESSPASS

EAGLE, BRIAN MATTHEW W 22 M 301534 1 3 GS 1654697 AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT

EUBANKS, JAMICHAEL B 22 M 301535 1 3 GS 1634017 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE

EUBANKS, JAMICHAEL B 22 M 301535 2 3 GS 1634018 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

EUBANKS, JAMICHAEL B 22 M 301535 3 3 GS 1634019 TINTED WINDOWS VIOLATION

FAIRBANKS, CARL DEWITT W 23 M 301536 1 3 GS 1646788 THEFT OF PROPERTY

FERRELL, ASHLELEY MACKENZIE B 24 F 301537 1 1 GS 1624360 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

FERRELL, ASHLELEY MACKENZIE B 24 F 301537 2 1 GS 1624359 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

FITCH, GARY DEWAYNE B 46 M 301538 1 2 GS 1624985 VIO. MOTOR VEHICLE OFFENDERS ACT

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301539 1 3 GS 1638040 EVADING ARREST

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301539 2 3 GS 1638041 RECKLESS DRIVING

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301539 3 3 GS 1638042 RECKLESS ENDANGERMENT

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301539 4 3 GS 1638043 IMPROPER TURNING

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301539 5 3 GS 1638044 EXCESSIVE MOTOR VEHICLE NOISE

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301539 6 3 GS 1638045 FINANCIAL RESPONSIBILITY

GOWAN, KEVIN LEE W 37 M 301540 1 1 GS 1653388 EVADING ARREST

GOWAN, KEVIN LEE W 37 M 301540 2 1 GS 1653389 RECKLESS ENDANGERMENT

GOWAN, KEVIN LEE W 37 M 301540 3 1 GS 1653391 SPEEDING

GRANT, JOHN DAKOTA W 21 M 301541 1 1 GS 1650538 POSSESSION OF FIREARM

GREEN, CYNTHIA DENISE B 51 F 301542 1 1 GS 1656424 AGGRAVATED BURGLARY

GREEN, CYNTHIA DENISE B 51 F 301542 2 1 GS 1656425 THEFT OF PROPERTY

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 301543 1 1 GS 1614814 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 301543 2 1 GS 1614815 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HAGGARD, LATAVIA ASHA B 26 F 301543 3 1 GS 1614816 VIOLATION OF REGISTRATION

HAGGARD, LAVOSIA ALEXANDRIA B 30 F 301544 1 1 GS 1639532 FAILURE TO APPEAR

HAGGARD, LAVOSIA ALEXANDRIA B 30 F 301545 1 1 GS 1654575 CRIMINAL IMPERSONATION

HANCOCK, BRANDON SCOTT W 27 M 301546 1 1 GS 1650561 POSSESSION OF A FIREARM



HANCOCK, BRANDON SCOTT W 27 M 301546 2 1 GS 1650562 TAMPERING WITH EVIDENCE

HARRIS, ARTERIOUS TRENDALL B 26 M 301547 1 1 GS 1644964 SEXUAL BATTERY

HARRIS, JIMMIE LEBRON B 25 M 301548 1 3 GS 1652102 POSSESSION OF MARIHUANA

HARRIS, JIMMIE LEBRON B 25 M 301548 2 3 GS 1652103 TAMPERING WITH EVIDENCE

HEATHINGTON, DELANEY THOMAS B 23 M 301549 1 3 GS 1652105 POSSESSION OF MARIHUANA

HEATHINGTON, DELANEY THOMAS B 23 M 301549 2 3 GS 1652108 TAMPERING WITH EVIDENCE

HARRIS, JIMMIE LEBRON B 25 M 301550 1 3 GS 1652104 LIGHT LAW VIOLATION

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 1 3 GS 1646118 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 2 3 GS 1646119 DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 3 3 GS 1646120 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 4 3 GS 1646121 POSSESSION OF BUTANE HASH OIL FOR RESALE

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 5 3 GS 1646122 POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 6 3 GS 1646123 POSSESSION OF MARIJUANA

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 7 3 GS 1646124 POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 8 3 GS 1646125 POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 9 3 GS 1646126 THEFT OF PROPERTY

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 10 3 GS 1646127 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301551 11 3 GS 1646129 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301552 1 3 GS 1651497 POSSESSION OF FIREARM

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301552 2 3 GS 1651498 THEFT OF PROPERTY

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301552 3 3 GS 1651499 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301552 4 3 GS 1651500 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HATFIELD, DEREK LEE W 31 M 301552 5 3 GS 1651501 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

HEATHINGTON, DELANEY THOMAS B 23 M 301553 1 3 GS 1652106 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HEATHINGTON, DELANEY THOMAS B 23 M 301553 2 3 GS 1652107 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

HELLERSTEDT, GEORGE EVAN W 23 M 301554 1 2 GS 1621751 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HOLLAND JR, TERRENCE DEON B 31 M 301555 1 1 GS 1631012 POSS OF COCAINE FOR RESALE

PRICE, MARTELL DEWANE B 30 M 301556 1 1 GS 1631014 POSS OF COCAINE FOR RESALE

HOLLAND JR, TERRENCE DEON B 31 M 301557 1 1 GS 1631013 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE



HOLLAND JR, TERRENCE DEON B 31 M 301557 2 1 GS 1631011 TINTED WINDOWS VIOLATION

JAMES, STEPHEN PAUL W 56 M 301558 1 3 CO 16003383 POSSESSION OF HEROIN

JAMES, STEPHEN PAUL W 56 M 301558 2 3 CO 16003375 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JUSTICE, ERICA AMARI B 28 F 301559 1 3 GS 1642711 THEFT OF PROPERTY

KAISER, HANNAH COURTNEY W 25 F 301560 1 3 GS 1651714 THEFT OF PROPERTY

KELLY, MICHAEL EUGENE W 44 M 301561 1 3 GS 1655738 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION

KNOX, VELLVENIA B 46 F 301562 1 2 GS 1645645 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

LAMB JR, JOHN MILTON B 65 M 301563 1 2 GS 1639228 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

LAMB JR, JOHN MILTON B 65 M 301563 2 2 GS 1639229 VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW

LAMB JR, JOHN MILTON B 65 M 301563 3 2 GS 1639227 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LAWHORN, SHANDRA LEWHAY B 45 F 301564 1 3 GS 1645338 THEFT OF PROPERTY

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301565 1 1 GS 1650530 THEFT OF PROPERTY

LEWIS, JOSHUA LEE W 32 M 301565 2 1 GS 1650532 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

LONG, AMY E W 46 F 301566 1 3 GS 1630314 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MARSHALL, DANGELO TYRONE B 20 M 301567 1 3 GS 1622518 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

MARSHALL, DANGELO TYRONE B 20 M 301567 2 3 GS 1622519 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MARSHALL, DANGELO TYRONE B 20 M 301567 3 3 GS 1622517 IMPROPER PARKING

MCCALLIE, TROY LEE B 49 M 301568 1 1 GS 1653143 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

MCCORMICK, SAMUEL COEDY W 29 M 301569 1 1 GS 1635041 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

MCCORMICK, SAMUEL COEDY W 29 M 301569 2 1 GS 1635042 POSSESSION OF MORPHINE

MCCORMICK, SAMUEL COEDY W 29 M 301569 3 1 GS 1635043 POSSESSION OF DIAZEPAM

MCCORMICK, SAMUEL COEDY W 29 M 301569 4 1 GS 1635044 POSSESSION OF MARIJUANA

MCCORMICK, SAMUEL COEDY W 29 M 301569 5 1 GS 1635045 POSSESSION OF ADDERALL

MCCORMICK, SAMUEL COEDY W 29 M 301569 6 1 GS 1635046 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MCCRARY, TYLER JONATHAN B 22 M 301570 1 2 GS 1636934 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

MCCRARY, TYLER JONATHAN B 22 M 301570 2 2 GS 1636935 POSSESSION OF FIREARM DURING FELONY

MCCRARY, TYLER JONATHAN B 22 M 301570 3 2 GS 1636936 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MCCRARY, TYLER JONATHAN B 22 M 301570 4 2 GS 1636937 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

MCCULLOUGH, MARCUS ANTOWONE B 31 M 301571 1 1 GS 1641198 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE



MIGUEL, JUAN MANUEL H 21 M 301572 1 3 GS 1646976 AGGRAVATED ROBBERY

PAINTER, TAYLOR BRADLEY W 20 M 301573 1 2 GS 1639251 AGGRAVATED ASSAULT

PAINTER, TAYLOR BRADLEY W 20 M 301573 2 2 GS 1639248 DISORDERLY CONDUCT

PAINTER, TAYLOR BRADLEY W 20 M 301573 3 2 GS 1639249 PUBLIC INTOXICATION

PAINTER, TAYLOR BRADLEY W 20 M 301573 4 2 GS 1639250 RESISTING ARREST

PEAVYHOUSE, GREGORY ALLEN W 48 M 301574 1 1 GS 1636686 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

PEAVYHOUSE, GREGORY ALLEN W 48 M 301574 2 1 GS 1636687 DRIVING ON REVOKED LICENSE

PEAVYHOUSE, GREGORY ALLEN W 48 M 301574 3 1 GS 1636688 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

PEAVYHOUSE, GREGORY ALLEN W 48 M 301574 4 1 GS 1636685 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

PENN III, ROBERT LEE B 22 M 301575 1 3 ER 0117006 POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

POLLARD, CARLOS LAVON B 33 M 301576 1 2 GS 1629178 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

POLLARD, CARLOS LAVON B 33 M 301576 2 2 GS 1629179 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

POLLARD, CARLOS LAVON B 33 M 301576 3 2 GS 1629180 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POLLARD, PATRICK ALLEN W 23 M 301577 1 2 RB 17000033 AGGRAVATED BURGLARY

POLLARD, PATRICK ALLEN W 23 M 301577 2 2 RB 17000034 AGGRAVATED BURGLARY

POLLARD, PATRICK ALLEN W 23 M 301577 3 2 RB 17000035 THEFT OF PROPERTY

POWELL, STEPHEN LOGAN W 18 M 301578 1 1 GS 1643952 RECKLESS DRIVING

POWELL, STEPHEN LOGAN W 18 M 301578 2 1 GS 1643953 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

RAITCH, SARAH LYNNE W 35 F 301579 1 3 GS 1654878 THEFT OF PROPERTY

RAITCH, SARAH LYNNE W 35 F 301579 2 3 GS 1654879 THEFT OF PROPERTY

RAITCH, SARAH LYNNE W 35 F 301579 3 3 GS 1654880 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

RAITCH, SARAH LYNNE W 35 F 301579 4 3 GS 1654881 EVADING ARREST

RASH, ALISON CHRISTY W 33 F 301580 1 3 GS 1634050 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

RASH, ALISON CHRISTY W 33 F 301580 2 3 GS 1634051 POSSESSION OF SUBOXONE FOR RESALE

RASH, ALISON CHRISTY W 33 F 301580 3 3 GS 1634052 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

RAY, ERIC DEWAYNE B 29 M 301581 1 2 GS 1648196 VANDALISM

RAY, ERIC DEWAYNE B 29 M 301581 2 2 GS 1648197 RECKLESS ENDANGERMENT

SHADDEN, CHAD LEBRON W 26 M 301582 1 1 GS 1635004 DOMESTIC ASSAULT

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301583 1 2 GS 1654437 AGGRAVATED ASSAULT



SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301583 2 2 GS 1654438 RECKLESS ENDANGERMENT

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301583 3 2 GS 1654439 BURGLARY OF AUTO

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301583 4 2 GS 1654440 THEFT OF PROPERTY

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301584 1 2 GS 1654441 BURGLARY OF AUTO

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301584 2 2 GS 1654442 BURGLARY OF AUTO

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301584 3 2 GS 1654443 BURGLARY OF AUTO

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301584 4 2 GS 1654444 THEFT OF PROPERTY

SHOEMAKER, MORGAN LYNDSEY W 27 F 301584 5 2 GS 1654451 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

SKWIOT, SALLY ANN W 30 F 301585 1 1 GS 1644708 FAILURE TO MAINTAIN LANE

SKWIOT, SALLY ANN W 30 F 301585 2 1 GS 1644707 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SMITH, SHERRY LAVETE B 37 F 301586 1 1 GS 1627368 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

SMITH, SHERRY LAVETE B 37 F 301586 2 1 GS 1627369 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SMITH, SHERRY LAVETE B 37 F 301586 3 1 GS 1627370 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SMITH, SHERRY LAVETE B 37 F 301586 4 1 GS 1627367 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

STOUDEMIRE, JAMAYL JORDAN B 22 M 301587 1 3 GS 1654726 POSSESSION OF COCAINE

STOUDEMIRE, JAMAYL JORDAN B 22 M 301587 2 3 GS 1654727 RESISTING ARREST

SWANGER, DANIEL A W 62 M 301588 1 2 GS 1648366 AGGRAVATED ASSAULT

SWANGER, DANIEL A W 62 M 301588 2 2 GS 1648367 AGGRAVATED ASSAULT

SWANGER, DANIEL A W 62 M 301588 3 2 GS 1648368 ASSAULT

SWANGER, DANIEL A W 62 M 301588 4 2 GS 1648369 INFLICTING HARM ON A SERVICE ANIMAL

SWANGER, DANIEL A W 62 M 301588 5 2 GS 1648370 RESISTING ARREST

TAYLOR, ANTOINETTE RASHON B 28 F 301589 1 3 GS 1649240 VIOLATION OF LIGHT LAW

TAYLOR, ANTOINETTE RASHON B 28 F 301589 2 3 GS 1649243 POSSESSION OF WEAPON

THURMAN, CHRISTOPHER JACK W 32 M 301590 1 3 CO 16003002 POSSESSION OF MARIJUANA

THURMAN, CHRISTOPHER JACK W 32 M 301590 2 3 CO 16003004 SPEEDING

THURMAN, CHRISTOPHER JACK W 32 M 301590 3 3 CO 16003001 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

TRIVETTE, CHRISTOPHER RYAN W 25 M 301591 1 1 CO 16004459 DOMESTIC ASSAULT

WALKER, ROBERT EUGENE W 44 M 301592 1 1 ER 0101196 DRIVING ON REVOKED LICENSE

WATKINS, LATOYA B 35 F 301593 1 2 GS 1629181 POSS OF MARIJUANA FOR RESALE



WATKINS, LATOYA B 35 F 301593 2 2 GS 1629182 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

WHITAKER, JOSHUA CHARLES B 36 M 301594 1 1 GS 1632050 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

WILKEY, LESTER JR W 60 M 301595 1 3 GS 1626388 POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

WILKEY, LESTER JR W 60 M 301595 2 3 GS 1626389 POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE

WILKEY, LESTER JR W 60 M 301595 3 3 GS 1626390 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WILKEY, LESTER JR W 60 M 301595 4 3 GS 1626391 DRIVING LEFT OF CENTER