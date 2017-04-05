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Breaking News


Tornado Watch Issued For Hamilton County

Wednesday, April 5, 2017

A tornado watch has been issued for Hamilton County.

Here is the watch from the National Weather Service:

TORNADO WATCH FROM 2:50PM EDT WED UNTIL 10PM EDT WED TN.

TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BEDFORD BLEDSOE CAMPBELL CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS FRANKLIN GILES GRUNDY HAMILTON HICKMAN JACKSON LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MARION MARSHALL MAURY MEIGS MOORE MORGAN OVERTON PICKETT PUTNAM RHEA ROANE ROBERTSON RUTHERFORD SCOTT SEQUATCHIE SMITH SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON.


April 5, 2017

Grand Jury No Bills And True Bills

April 5, 2017

AUDIO: County Commission Meeting 4/5/17

April 5, 2017

2 Arrested In East Ridge On Drug And Weapons Charges


Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: CRUTCHER, TERELLA RENA B 28 F 0 1 GS 1639568 THEFT OF PROPERTY (O/$500) GETER JR, JAMES EDWARD ... (click for more)

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A day shift East Ridge patrol officer made a vehicle stop on Tuesday for a traffic violation. During the course of the investigation, the officer discovered a resale quantity of marijuana ... (click for more)


Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: CRUTCHER, TERELLA RENA B 28 F 0 1 GS 1639568 THEFT OF PROPERTY (O/$500) GETER JR, JAMES EDWARD B 23 M 0 1 GS 1653613 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED GETER JR, JAMES EDWARD B 23 M 0 GS POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO COMMITT A FELONY 2 1653614 ... (click for more)

AUDIO: County Commission Meeting 4/5/17

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Opinion

Something To Think About Regarding Our Defense Spending

According to the International Institute of Strategic Studies, America spends approximately $597 billion a year on our defense budget.   China spends approximately $145 billion a year on its defense budget.   Russia spends approximately $65 billion a year on its defense budget.   Of the remaining top 15 military spending countries in the world, all are currently ... (click for more)

Roy Exum: The Check That Doak Wrote

When Bob Doak, the head of the Chattanooga Convention and Visitors Bureau, appears before the openly-miffed Hamilton County Commission this morning, it’s anybody’s guess who he will bring with him. It has been learned in recent days he has already hired an advisor to “coach” him on what to say, a PR man who is scrambling “in crisis mode” to control public contempt, and a “high-priced ... (click for more)

Sports

Benefield Gets Game-Winning Hit As GPS Nips Central

If you wanted to see a classic pitcher’s dual, then you should have been at GPS Tuesday afternoon. Hannah Kincer and Brooke Parrott are two of the best pitchers in town and both win a whole lot more than they lose, but Kincer was the one who left T.A. Lupton Field with a smile on her face after her Bruisers scored the only run of the game with two outs in the seventh for a stirring ... (click for more)

UTC Basketball Coach Lamont Paris Loves People, Winning and Jolly Dipper Ice Cream

Newly hired UTC men’s basketball coach Lamont Paris cares about people, his players, defense and among other things Jolly Dipper Ice Cream. Example #1 – A Good Samaritan: Hired Saturday in Phoenix, Ariz. (site of the Men’s D-I NCAA Final Four) as UTC’s 20th men’s basketball coach, Paris – now a former U. of Wisconsin assistant coach - flew Sunday morning from Phoenix to ... (click for more)


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