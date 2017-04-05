Tornado Watch Issued For Hamilton County

A tornado watch has been issued for Hamilton County.
Here is the watch from the National Weather Service:
TORNADO WATCH FROM 2:50PM EDT WED UNTIL 10PM EDT WED TN. TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BEDFORD BLEDSOE CAMPBELL CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS FRANKLIN GILES GRUNDY HAMILTON HICKMAN JACKSON LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MARION MARSHALL MAURY MEIGS MOORE MORGAN OVERTON PICKETT PUTNAM RHEA ROANE ROBERTSON RUTHERFORD SCOTT SEQUATCHIE SMITH SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON.