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Walker County Arrest Report For April 24-30

Monday, May 1, 2017

Here is the Walker County arrest report for April 24-30:

COPELAND  TROY CHRISTIAN  B/M     32        Officer HICKS           OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT-FELONY, TERRORISTIC THREATS

STARLING    KEOSHIA      LATRICE       B/F      22        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-FELONY

BROWN         NOAH            WILLIAM      W/M    30        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-FELONY

WEBB ZAAKARI      SCOTT           W/M    44        Officer CAREATHERS         CONTEMPT OF CIVIL COURT (X2), BURGLARY, THEFT BY TAKING-FELONY, FAILURE TO APPEAR-MISD

KELLAR        MELISSA       KAY   W/F     37        Officer MAYNOR     FAILURE TO APPEAR-FELONY

ELLIS ROBERT        WILLIAM JR W/M    44        Officer WEBER          RETURN FROM DOCTOR VISIT

WESTERFIELD         HUEY LEE     W/M    41        WALK-IN      HOLD FOR COURT

PROCTOR     BRIAN           EUGENE        W/M    44        Officer SCARBROUGH        PUI, POSSESSION OF SCHEDULE IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

MOODY        CLARENCE   CHAENELOR            B/M     22        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

 

CLARK          GEORGE        ARTHUR       W/M    74        Officer WOOTEN      DUI-LESS SAFE

WOMBLE      CHARLES      FLOYD          W/M    42        Officer STAFFORD   FAILURE TO APPEAR-FELONY

LAWSON       JUSTIN          BLAKE           W/M    25        Officer DYE   PROBATION VIOLATION-FELONY

ADAMS         LIONEL          JOHN B/M     32        PROBATION PAROLE VIOLATION

GALVEZ        ABIGAIL       BRAVO          H/M    36        Officer WHITFIELD  DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, NO INSURANCE

TUCKER        VICTORIA     ANN   W/F     38        Officer BROWN         HOLD FOR COURT

ASHER           JOHN DAVID           W/M    39        DOC   FAILURE TO APPEAR-FELONY

HINES            ANTHONY    DEWAYNE    W/M    34        DOC   FAILURE TO APPEAR-FELONY

SIMONE        JEFFERY       LEE     W/M    39        DOC   HOLD FOR COURT

MCNEESE     DONALD       ANTHONY    W/M    52        DOC   FAILURE TO APPEAR-FELONY

VANN            ERIC   MCCALL       W/M    52        DOC   HOLD FOR COURT

MACK            CHRISTOPHER        WAYNE         W/M    37        DOC   PROBATION VIOLATION-FELONY

HUNT ANGELA       LEE     W/F     47        Officer CAREATHERS         CONSPIRACY TO COMMITT A FELONY

DRAKE          TERRY           PAUL W/M    48        Officer MILLER         CRIMINAL TRESPASS

WELLS           HUBERT        NEAL W/M    56        PROBATION PAROLE VIOLATION

MEDLEY       KENNETH     LEBRON        W/M    54        Officer BROWN         RETURN FROM HOSPITAL

JENKINS       JASON           EARL  W/M    42        Officer MILLER         THEFT BY TAKING-FELONY

MAGIN          GARY TODD JR       W/M    30        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY, THEFT BY TAKING –FELONY, SEAT BELT VIOLATION

WOOTEN       PATRICK       LANCE           W/M    30        Officer GARRISON   SIMPLE BATTERY-FVA

 

MIDDLETON            CHARLOTTE DIANA           W/F     51        Officer DYE   FTA – MISD

PATTERSON STEVEN         DERIK            W/M    27        Officer WOOTEN      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, KNOWINGLY DRIVE VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION, TAG LIGHT REQUIREMENT

WILLIAMSON          THOMAS       BRYANT       W/M    58        Officer STAFFORD   PUBLIC DRUNK

ALEXANDER           MICHAEL      ALLEN           W/M    43        Officer KELLEY        CONTEMPT CIVIL COURT

UPSHAW       MATTHEW    LATRON        B/M     17        Officer BROWN         FTA – MISD

HAWKINS, JR          FRANKLIN   DELON          B/M     46        Officer CAREATHERS         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SPEEDING

DAVENPORT           ROGER          DALE W/M    57        Officer CAREATHERS         HOLD FOR WARRANT

WISHON        SETH  AXLEY          W/M    33        Officer MILLER         FTA – MISD

WISHON        SETH  AXLEY          W/M    33        DTF    POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV (X2), POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESION OF SCHEDULE II, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY - FELONY

TAYLOR        JESSICA        SHAE W/F     28        Officer MILLER         FTA –MISD

SHIRLEY       RANDALL     LAMAR         W/M    55        Officer GOULART    RETURN FROM DOCTOR APPT

ANTHONY    JAMES           LEE     W/M    40        Officer FORREST      FTA – MISD

MCDANIEL   CHRISTINA  LYNN W/F     34        Officer WILSON        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

COSBY, JR    DAVID           LAMAR         B/M     31        Officer FORREST      THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY

HARRIS         COURTNEY  JANINE          W/F     41        Officer FORREST      THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY

HOLLAND    DAVID           KEITH            W/M    39        Officer WORLEY       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FTML

 

WRIGHT        JUSTUS         MICAH          W/M    23        Officer PARKER        FTA –MISD

PEREZ            GENARO       PATHISHTAN          H/M    22        Officer CAMPBELL  DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, NO INSURANCE, HIT & RUN, FAIL TO YIELD – WITH INJURIES

FREEMAN     FREE  SHANNON    W/M    40        DOC   HOLD FOR COURT

REESE            MICHAEL      SHANE          W/M    46        DOC   HOLD FOR COURT

PURSELY      CHRISTOPHER        DOUGLAS    W/M    24        Officer MILLER         FAIL TO REGISTER AS SEX OFFENDER

YOUNG, JR   ROBERT        DALE W/M    35        FORREST      FTA – MISD

CHAMBERS  DONNIE        WAYNE         W/M    42        Officer MILLER         FTA – MISD (X2)

MOORE         LASHAUN    NMN  W/F     47        Officer WILSON        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

WILSON        ERIC   CLAY W/M    35        Officer TERRY           RETURN FROM LOOKOUT MOUNTAIN COMMUNITY SERVICES

ROLLINS       DAVINA        STACY           W/F     45        Officer MILLER         FTA – MISD

TEETERS       JOSHUA        WAYNE         W/M    78        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – MISD

SPRAYBERRY         MATTHEW    CHASE           W/M    30        Officer HEAD CRIMINAL TRESPASS

GREEN           JAMES           DANIEL         W/M    38        Officer GRAHAM     FUGITIVE FROM JUSTICE

GRIFFITH      ANDREW      JEREMY        W/M    28        Officer EVANS          PROBATION VIOLATION - FELONY                                                                                                                                                                          

BROWN         JUSTIN          PAUL W/M    26        Officer EVANS          HOLD FOR GORDON COUNTY

 

BOOKER       KEVIN           LAQUON       B/M     20        Officer EVANS          POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, NO INSURANCE

BURKHART  SUMMER      NICOLE         W/F     26        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

FRAZIER       WHITNEY     LASHANDA W/F     26        Officer BLACK          DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

SMITH           AMANDA     LAUREN        W/F     27        Officer MAYNOR     FAILURE TO APPEAR-FELONY

MOORE         KATHRYN    LYNN W/F     30        Officer MAYNOR     HOLD FOR COURT

DURDEN       THOMAS       RICHARD      W/M    54        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISD

AUSTIN         JIMMY           THOMAS       W/M    59        Officer BLACK          BATTERY-FVA

SERVELLON ROBERTO     ASTUL           H/M    58        Officer SCOTT           DUI, FAILURE TO YIELD WHEN TURNING LEFT

EADES           MICHAEL      KNIGHT        W/M    32        WALK-IN      WEEKENDER

SARTIN         AUSTIN         GUNNER       W/M    21        Officer VANDYKE   POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE

WILSON        NICHOLAS   VAUGHN      W/M    19        Officer DYE   DUI-UNDER 21

 

CONKLE        RODNEY       DANIEL         W/M    32        Officer DYE   AGGRAVATED BATTERY, AGGRAVATED ASSAULT

GRAVES        AMANDA     JEAN  W/F     28        Officer LLEWELLEN DISORDERLY CONDUCT

CHAPMAN   CHRISTOPHER        ALAN W/M    28        WALK-IN      THEFT BY TAKING-FELONY

TAPP  JAMES           BRIAN           W/M    59        Officer WHITFIELD  PROBATION VIOLATION-FELONY, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE

MORGAN      JUSTIN          KERRY          W/M    26        Officer ENGLAND    DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, BROKEN WINDSHIELD

BASSHAM    JOSHUA        AARON         W/M    27        GWINETTE COUNTY          RETURN FROM COURT

BROYLES      ALVIN           CHESTER      W/M    66        Officer CLARK          FAILURE TO APPEAR-MISD, PROBATION VIOLATION-MISD

WALKER       KIMBERLY   LASHAWN    W/F     43        Officer STAFFORD   FAILURE TO APPEAR-MISD

WALKER       NICHOLAS   LAMONT       W/M    38        Officer DYE   ***

MITCHELL    DAVID           LEE     W/M    41        Officer DYE   ***

DYKES          BILLY JOE JR            W/M    29        Officer DYE   THEFT OF A CONTROLLED SUBSTANCE, THEFT BY TAKING-MISD

 

ODANIEL      RANDY         ALLEN           W/M    40        Officer WOOTEN      PROBATION VIOLATION-MISD

BIRD  ALEXANDER           CHRISTIAN  W/M    19        Officer STAFFORD   FURNISH, POSSESS, SALE OF ALCOHOL TO A MINOR

TAYLOR        AUSTIN         RYAN W/M    23        Officer WOOTEN      POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF SCHEDULE IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL

GRAVITT      CHRISTOPHER        EVAN W/M    21        WALK-IN      RETURN FROM FURLOUGH

HAMILTON  ANDREW      TYLER           W/M    25        Officer WHITFIELD  DRIVING WHILE LICENSE SUSPNEDED, SPEEDING

HOLLAND    BRANDON    MATTHEW    W/M    30        Officer WEBBER       SIMPLE ASSAULT-FVA, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

KIRKPATRICK         WILLIAM      TODD W/M    27        Officer MULLIS         AGGRAVATED ASSAUTLT

 

 

 

 

 

 


May 1, 2017

TNGOP Announces New Staff Hires

May 1, 2017

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May 1, 2017

Man With 10-Year Drug Sentence Says Young Sons "Will Be The Ones To Suffer"


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A man who was handed a 10-year federal prison on Monday for meth sales said, "My two little boys will be the ones to suffer for this - not me." Cody Minnear appeared before Judge Sandy Mattice. ... (click for more)


Breaking News

TNGOP Announces New Staff Hires

Tennessee Republican Party Chairman Scott Golden announced two new hires Monday, naming Michael Sullivan as executive director and Ashley Hesseldahl-Harbin as finance director. “Republicans in Tennessee have had tremendous success in recent years, but we must remain focused on maintaining and growing a strong and robust Republican Party. Michael and Ashley are excellent additions ... (click for more)

Man With Prior Rape, Arson, Assault Charges Gets 4-Year Federal Sentence

A longtime Chattanooga resident with prior rape, arson and assault charges was sentenced on Monday to serve four years in federal prison. Terry "T-Money" Thomas pleaded guilty earlier to being a felon in possession of a weapon. After being stopped by officers in Rhea County last July 2, he admitted having the gun for a year, having traded 10 Percocet tablets for it. He ... (click for more)

Opinion

Whatever Happened To The People's Game Warden? - And Response

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Roy Exum: My Garden This May

Do you realize that despite the roar and rage of last night’s storm, we are four inches above normal in rainfall for the year? My garden is green and what’s more there are no drought conditions presently anywhere in all of the United States. Yes, April showers bring May flowers so I don’t know when my garden has been as blessed as I search out the orchids and onions of a brand-new ... (click for more)

Sports

Lee Baseball Wins 4-3 In Season Finale

 The Lee University baseball team recorded 14 hits in a 4-3, 10-inning win in its season finale at the University of West Florida. The Flames finished the 2017 season with an overall record of 27-23. With a 13-20 record in the Gulf South Conference, Lee placed ninth in the regular season, two games shy of eighth place and earning a spot in the GSC Tournament. “I’m ... (click for more)

PHOTOS: #8 Tennessee Softball Upends #1 Florida, 5-1

Megan Geer's fourth inning grand slam brought Tennessee back from a 1-0 deficit and the #8 Vols went on to defeat the #1 Florida Gators by a 5-1 margin. Winning pitcher Caylan Arnold pitched five innings in relief for the Volunteers giving up one hit, two base on balls and striking out five. Florida's Aleshia Ocasio went the distance, giving up eight hits, one base ... (click for more)


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