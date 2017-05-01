Here is the Walker County arrest report for April 24-30:
COPELAND TROY CHRISTIAN B/M 32 Officer HICKS OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT-FELONY, TERRORISTIC THREATS
STARLING KEOSHIA LATRICE B/F 22 Officer CAREATHERS FAILURE TO APPEAR-FELONY
BROWN NOAH WILLIAM W/M 30 Officer CAREATHERS FAILURE TO APPEAR-FELONY
WEBB ZAAKARI SCOTT W/M 44 Officer CAREATHERS CONTEMPT OF CIVIL COURT (X2), BURGLARY, THEFT BY TAKING-FELONY, FAILURE TO APPEAR-MISD
KELLAR MELISSA KAY W/F 37 Officer MAYNOR FAILURE TO APPEAR-FELONY
ELLIS ROBERT WILLIAM JR W/M 44 Officer WEBER RETURN FROM DOCTOR VISIT
WESTERFIELD HUEY LEE W/M 41 WALK-IN HOLD FOR COURT
PROCTOR BRIAN EUGENE W/M 44 Officer SCARBROUGH PUI, POSSESSION OF SCHEDULE IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
MOODY CLARENCE CHAENELOR B/M 22 Officer WOOTEN DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
CLARK GEORGE ARTHUR W/M 74 Officer WOOTEN DUI-LESS SAFE
WOMBLE CHARLES FLOYD W/M 42 Officer STAFFORD FAILURE TO APPEAR-FELONY
LAWSON JUSTIN BLAKE W/M 25 Officer DYE PROBATION VIOLATION-FELONY
ADAMS LIONEL JOHN B/M 32 PROBATION PAROLE VIOLATION
GALVEZ ABIGAIL BRAVO H/M 36 Officer WHITFIELD DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, NO INSURANCE
TUCKER VICTORIA ANN W/F 38 Officer BROWN HOLD FOR COURT
ASHER JOHN DAVID W/M 39 DOC FAILURE TO APPEAR-FELONY
HINES ANTHONY DEWAYNE W/M 34 DOC FAILURE TO APPEAR-FELONY
SIMONE JEFFERY LEE W/M 39 DOC HOLD FOR COURT
MCNEESE DONALD ANTHONY W/M 52 DOC FAILURE TO APPEAR-FELONY
VANN ERIC MCCALL W/M 52 DOC HOLD FOR COURT
MACK CHRISTOPHER WAYNE W/M 37 DOC PROBATION VIOLATION-FELONY
HUNT ANGELA LEE W/F 47 Officer CAREATHERS CONSPIRACY TO COMMITT A FELONY
DRAKE TERRY PAUL W/M 48 Officer MILLER CRIMINAL TRESPASS
WELLS HUBERT NEAL W/M 56 PROBATION PAROLE VIOLATION
MEDLEY KENNETH LEBRON W/M 54 Officer BROWN RETURN FROM HOSPITAL
JENKINS JASON EARL W/M 42 Officer MILLER THEFT BY TAKING-FELONY
MAGIN GARY TODD JR W/M 30 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY, THEFT BY TAKING –FELONY, SEAT BELT VIOLATION
WOOTEN PATRICK LANCE W/M 30 Officer GARRISON SIMPLE BATTERY-FVA
MIDDLETON CHARLOTTE DIANA W/F 51 Officer DYE FTA – MISD
PATTERSON STEVEN DERIK W/M 27 Officer WOOTEN DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, KNOWINGLY DRIVE VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION, TAG LIGHT REQUIREMENT
WILLIAMSON THOMAS BRYANT W/M 58 Officer STAFFORD PUBLIC DRUNK
ALEXANDER MICHAEL ALLEN W/M 43 Officer KELLEY CONTEMPT CIVIL COURT
UPSHAW MATTHEW LATRON B/M 17 Officer BROWN FTA – MISD
HAWKINS, JR FRANKLIN DELON B/M 46 Officer CAREATHERS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SPEEDING
DAVENPORT ROGER DALE W/M 57 Officer CAREATHERS HOLD FOR WARRANT
WISHON SETH AXLEY W/M 33 Officer MILLER FTA – MISD
WISHON SETH AXLEY W/M 33 DTF POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV (X2), POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESION OF SCHEDULE II, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY - FELONY
TAYLOR JESSICA SHAE W/F 28 Officer MILLER FTA –MISD
SHIRLEY RANDALL LAMAR W/M 55 Officer GOULART RETURN FROM DOCTOR APPT
ANTHONY JAMES LEE W/M 40 Officer FORREST FTA – MISD
MCDANIEL CHRISTINA LYNN W/F 34 Officer WILSON DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
COSBY, JR DAVID LAMAR B/M 31 Officer FORREST THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY
HARRIS COURTNEY JANINE W/F 41 Officer FORREST THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – FELONY
HOLLAND DAVID KEITH W/M 39 Officer WORLEY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FTML
WRIGHT JUSTUS MICAH W/M 23 Officer PARKER FTA –MISD
PEREZ GENARO PATHISHTAN H/M 22 Officer CAMPBELL DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, NO INSURANCE, HIT & RUN, FAIL TO YIELD – WITH INJURIES
FREEMAN FREE SHANNON W/M 40 DOC HOLD FOR COURT
REESE MICHAEL SHANE W/M 46 DOC HOLD FOR COURT
PURSELY CHRISTOPHER DOUGLAS W/M 24 Officer MILLER FAIL TO REGISTER AS SEX OFFENDER
YOUNG, JR ROBERT DALE W/M 35 FORREST FTA – MISD
CHAMBERS DONNIE WAYNE W/M 42 Officer MILLER FTA – MISD (X2)
MOORE LASHAUN NMN W/F 47 Officer WILSON DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
WILSON ERIC CLAY W/M 35 Officer TERRY RETURN FROM LOOKOUT MOUNTAIN COMMUNITY SERVICES
ROLLINS DAVINA STACY W/F 45 Officer MILLER FTA – MISD
TEETERS JOSHUA WAYNE W/M 78 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – MISD
SPRAYBERRY MATTHEW CHASE W/M 30 Officer HEAD CRIMINAL TRESPASS
GREEN JAMES DANIEL W/M 38 Officer GRAHAM FUGITIVE FROM JUSTICE
GRIFFITH ANDREW JEREMY W/M 28 Officer EVANS PROBATION VIOLATION - FELONY
BROWN JUSTIN PAUL W/M 26 Officer EVANS HOLD FOR GORDON COUNTY
BOOKER KEVIN LAQUON B/M 20 Officer EVANS POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, NO INSURANCE
BURKHART SUMMER NICOLE W/F 26 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY
FRAZIER WHITNEY LASHANDA W/F 26 Officer BLACK DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
SMITH AMANDA LAUREN W/F 27 Officer MAYNOR FAILURE TO APPEAR-FELONY
MOORE KATHRYN LYNN W/F 30 Officer MAYNOR HOLD FOR COURT
DURDEN THOMAS RICHARD W/M 54 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-MISD
AUSTIN JIMMY THOMAS W/M 59 Officer BLACK BATTERY-FVA
SERVELLON ROBERTO ASTUL H/M 58 Officer SCOTT DUI, FAILURE TO YIELD WHEN TURNING LEFT
EADES MICHAEL KNIGHT W/M 32 WALK-IN WEEKENDER
SARTIN AUSTIN GUNNER W/M 21 Officer VANDYKE POSSESSION OF MARIJUANA-MISD, FAILURE TO MAINTAIN LANE
WILSON NICHOLAS VAUGHN W/M 19 Officer DYE DUI-UNDER 21
CONKLE RODNEY DANIEL W/M 32 Officer DYE AGGRAVATED BATTERY, AGGRAVATED ASSAULT
GRAVES AMANDA JEAN W/F 28 Officer LLEWELLEN DISORDERLY CONDUCT
CHAPMAN CHRISTOPHER ALAN W/M 28 WALK-IN THEFT BY TAKING-FELONY
TAPP JAMES BRIAN W/M 59 Officer WHITFIELD PROBATION VIOLATION-FELONY, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE
MORGAN JUSTIN KERRY W/M 26 Officer ENGLAND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, BROKEN WINDSHIELD
BASSHAM JOSHUA AARON W/M 27 GWINETTE COUNTY RETURN FROM COURT
BROYLES ALVIN CHESTER W/M 66 Officer CLARK FAILURE TO APPEAR-MISD, PROBATION VIOLATION-MISD
WALKER KIMBERLY LASHAWN W/F 43 Officer STAFFORD FAILURE TO APPEAR-MISD
WALKER NICHOLAS LAMONT W/M 38 Officer DYE ***
MITCHELL DAVID LEE W/M 41 Officer DYE ***
DYKES BILLY JOE JR W/M 29 Officer DYE THEFT OF A CONTROLLED SUBSTANCE, THEFT BY TAKING-MISD
ODANIEL RANDY ALLEN W/M 40 Officer WOOTEN PROBATION VIOLATION-MISD
BIRD ALEXANDER CHRISTIAN W/M 19 Officer STAFFORD FURNISH, POSSESS, SALE OF ALCOHOL TO A MINOR
TAYLOR AUSTIN RYAN W/M 23 Officer WOOTEN POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF SCHEDULE IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL
GRAVITT CHRISTOPHER EVAN W/M 21 WALK-IN RETURN FROM FURLOUGH
HAMILTON ANDREW TYLER W/M 25 Officer WHITFIELD DRIVING WHILE LICENSE SUSPNEDED, SPEEDING
HOLLAND BRANDON MATTHEW W/M 30 Officer WEBBER SIMPLE ASSAULT-FVA, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
KIRKPATRICK WILLIAM TODD W/M 27 Officer MULLIS AGGRAVATED ASSAUTLT