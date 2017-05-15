Here is the Walker County arrest report for May 8-15:
DELANY BREAU ANTHONY W/M 23 *** HOLD FOR DEA
SELLERS JOSHUA LAMAR W/M 33 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR- F
JOHNSON STORMY GAIL W/F 32 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
CLARK CODY EDWIN W/M 22 Officer HOLLAND REMOVING TAG, DRIVING WHILE UNLICENSED, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS
GARRETT KAYLA LEEANN W/F 30 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION- F
RODEN TRAVIS JAMES W/M 23 Officer GRAHAM PROBATION VIOLATION- F
HAMMOND JASON RAY W/M 39 *** RETURN FROM GEORGIA REGIONAL
CAPPS JENNIFER DAWN W/F 43 Officer CLARK ENTERING AUTO
HAMILTON CHRISTOPHER GLENN W/M 34 Officer DOYLE NO INSURANCE, RECKLESS DRIVING
MOORE CHRISTON DUANE W/M 26 Officer GEDDY DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO SEAT BELT, REMOVING TAG, WINDSHIELD VIOLATION
LIVELY JOSHUA LEE W/M 22 Officer REECE FUGITIVE FROM JUSTICE
MILLS ASHLEY NICHOLE W/F 29 Officer REECE POSSESSION OF METH, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED
MEADE DAVID SETH W/M 34 PARNELL PROBATION VIOLATION- F
GREEN GREGORY ALLEN W/M 57 Officer LEWELLYN DISORDERLY CONDUCT
HUNTER JIMMIE LEE W/M 25 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
HENDERSON JOHN LEWIS W/M 48 Officer AGREDANO POSSESION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OR USE OF DRUG RELATED OBJECTS, INSUFFICIENT USE OF TURN SIGNALS, SEAT BELT VIOLATION
BARRETT ALLEN RAY W/M 64 Officer BLACK POSSESION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
BARRETT GREGORY CHARLES W/M 43 Officer BLACK POSSESION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
MILLICAN TINA MARIE W/F 37 Officer BLACK TAMPERING WITH EVIDENCE
ANTHONY JEFFERY WADE W/M 39 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
JACKSON TINA LOUISE W/F 48 MULLIS THEFT BY SHOPLIFTING- M
HUGHES MITHCEL LEE W/M 45 BROWN RETURN FROM GEORGIA REGIONAL
FERRY JUSTIN HEATH W/M 22 Officer STRICKLAND DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, EXPIRED LICENSE, OPERATING UNSAFE COMMERCIAL VEHICLE
MARSHALL CARLA JEAN W/F 57 Officer TATE DISORDERLY CONDUCT
COLEMAN THOMAS LAMAR W/M 27 Officer WILLIAMSON FAILURE TO APPEAR- M
MOSLEY KOLBE STERLING B/M 20 Officer WILLIAMSON SIMPLE ASSAULT- FVA
BOLEN SAMANTHA LEEANNE W/F 25 Officer REECE THEFT BY SHOPLIFTING – MISD
MCGRAW JEFF MCKENZIE W/M 36 Officer TATE CRIMINAL TRESPASS
BURNETT CHAD LEE W/M 31 Officer HOUSER OBSTRUCTION – MISD (X2), POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION – FELONY
MORRISON DYLAN JAMES W/M 24 Officer HULSEY DRIVING LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, SPEEDING
BENTLEY AKIL JAMICHAEL B/M 21 Officer MILLER MANUFACTURING/DELIVER/DISTRIBUTE/ADMINISTER/SELL/POSSESS W/INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE
JOHNSON LAURA BRITTANY W/F 22 Officer HEAD POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS
ELLIOTT WILLIAM LEONARD W/M 35 Officer HEAD POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, CRACKED WINDSHIELD
MOORE ROBERT LEE W/M 35 Officer HEAD POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION – FELONY
HORTON SUSAN ELIZABETH W/F 43 Officer FORREST DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
MARSH JOHNTAVIOUS R B/M 20 COURT HOLD FOR COURT
HERBERT ANNABELLA EMMA W/F 18 Officer BATTLES TERRORISTIC THREATS AND ACTS, DISRUPTING PUBLIC SCHOOL, DISSEMINATION OF INFORMATION RELATING TO TERRORISTIC THREATS ACTS VIA COMPUTER
WEBB MATTHEW TYLER W/M 26 PROBATION POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ
MORGAN SYDNEY ALEXANDRIA W/F 25 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE INFORMATION, DRIVING LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
MCBRYAR DARRYL WAYNE W/M 26 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION VIOLATION – FELONY
MORGAN JUSTIN TERRY W/M 26 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS
LOVETT RANDALL WADE W/M 44 Officer RAMEY SIMPLE BATTERY – FVA
JACKSON CHRISTA ELENA W/F 35 Officer RAMEY FTA – MISD, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, OPEN CONTAINER, FTML
WAYCASIE JAMES CLEASE W/M 55 Officer MILLER SIMPLE ASSAULT – FVA
SMITH TIMOTHY WADE W/M 42 DOC HOLD FOR COURT
UPSHAW ROGER WILLIAM B/M 55 DTF FTA – MISD
LEWIS JENNIFER LYNN W/M 38 DTF POSSESSION OF SCHEDULE IV
HALL, JR TERRY LINN W/M 36 Officer CAREATHERS POSSESSION FIREARM BY CONVICTED FELON, POSSESSION OF METH
BEARD TONYA RENEE W/M 44 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, TEXTING WHILE DRIVING, DRIVING WRONG SIDE OF ROAD
BROWN RICHARD ALLEN W/M 38 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE INFORMATION
LEMING TIM RALPH W/M 44 DTF POSSESSION OF METH, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – FELONY
VALAZQUEZ-RIVERA MIGUEL A H/M 31 Officer THOMAS CONCEALING ID OF VEHICLE, EXPIRED LICENSE PLATE, FAILURE TO AFFIX REVALIDATION DECAL, DRIVING UNLICENSED – 4TH, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT & RUN
TEMPLETON BRADLEY MITCHELL W/M 31 Officer MILLER ENTERING AUTO, THEFT BY DECEPTION – FELONY
JOHNSON BILLY DEWAYNE W/M 39 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – MISD
ADAIR OLIVER SHEA W/M 42 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – FELONY
SAINE VINCENT LAMAR W/M 44 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
HALL AMBER MARIE W/F 23 Officer PARKER POSSESSION FIREARM BY CONVICTED FELON
CORLEY KAREN ELIZABETH W/F 42 Officer WORLEY FTA – MISD
PLEDGER CHRISTOPHER JAMESON W/M 23 Officer MATHIS CRIMINAL TRESPASS
MILLS PAUL EGUENE JR W/M 41 Officer CHANDLER DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, BOND SURRENDER
DAVIS ERICA MICHELLE B/F 31 Officer LLEWELLYN DISORDERLY CONDUCT
ROTHART JAMES DAVID W/M 31 Officer COKER ***
HARRELSON DENITA CARROLL W/F 42 Officer BROWN PROBATION VIOLATION- F
HUGHES MICHAEL *** W/M *** Officer COKER REFUSED FOR MEDICAL REASONS
FOWLER MARK DEWAYNE W/M 50 Officer HOLLAND SIMPLE BATTERY, TERRORISTIC THREATS, NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION
PEARDON KEITH DOUGLAS W/M 28 Officer BLACK BATTERY- FVA, BATTERY AGAINST A FEMALE WHO IS PREGNANT, CRIMINAL TRESPASS
HOWLAND BROOKE ANNE W/F 41 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
TREMAINE DAVID SCOTT W/M 35 Officer ENGLAND FORGERY 2ND DEGREE, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ
MARSH JOHNAVIOUS ROHSD B/M 20 Officer WALKER RETURN FROM CORNERSTONE
HAMILTON ANTIONE LAMONT B/M 39 Officer JEWELL CONTEMPT OF CIVIL COURT
HARTBURGER DONOVAN ZEL W/M 29 HUGGINS FAILURE TO APPEAR- M
AVERILL TIFFANY ROSE W/F 26 HUGGINS FAILURE TO APPEAR- M
CLINE ALICIA FAITH W/F 26 PARK SERVICES HOLD FOR OTHER AGENCY
GALLOWAY CHARLES EDWARD W/M 32 PARK SERVICES HOLD FOR OTHER AGENCY
VENABLE EDWARD ALLEN W/M 41 Officer WEBBER FAILURE TO APPEAR
BALDWIN RONALD LADALE W/M 37 Officer WEBBER ***
ADAMS JORDAN WAYNE W/M 26 Officer REECE DRIVING WHILE UNLICENSED, HEADLIGHT REQUIREMENTS
JACOBS JEFFERY SHANE W/M 28 Officer HOUSER DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED
WHITTAKER STEVEN LEWIS W/M 57 Officer SIMPSON DUI, DRIVING ON SUSPENDED, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTANE LANE
BARTLEY SAMUEL EUGENE B/M 49 Officer MILLER RETURN FROM CORNERSTONE
SIMPSON CANDACE SHANTAL W/F 34 Officer DOYLE POSSESSION OF METH
GOSS DRAKE KENDRICK W/M 17 Officer BEDFORD KNOWINGLY REMOVE OR DESTROY ELECTRONIC MONITORING DEVICE
ELLIS BRANDON LEE W/M 23 Officer ENGLAND BATTERY-FVA, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
GRISHOM KENNETH LEBRON W/M 34 Officer HULSEY DUI, OPEN CONTAINER, SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
VERJINIKOV MICHAEL NICHOLAS W/M 20 Officer MULLIS DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NOISE VIOLATION, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FLEEING ATTEMPTING TO ELUDE POLICE
ELLSBERRY CANDICE MARIE W/F 34 Officer HOUSER ***
HOOD JOSHUA SHANE W/M 26 Officer WEBBER ***
UMBRIET MISTY NICHOLE W/F 28 Officer WEBBER ***
STAILEY BRADLEY RYAN W/M 22 Officer SCARBROUGH ***
GLADDEN AQUA CHERI B/F 33 Officer GRIFFIN POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., FAILURE TO REGISTER VEHICLE, SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
DUNCAN LEAH FAITH W/F 20 Officer VANDYKE HOLD FOR MURRAY COUNTY
GILREATH JOHNATHON LAMAR W/M 34 Officer WOOTEN DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED
FARMER EMILY EILEEN W/F 19 Officer GRIFFIN DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, SPEEDING
JOHNSON KANDY MARIE W/F 40 Officer HUGGINS FAILURE TO APPEAR- M
POST JAMES FREDRICK W/M 40 Officer DYE FAILURE TO APPEAR- M
HEARD DEVON MONTRELL B/M 28 Officer AGREDANO DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, STARBURST WINDSHIELD
HUMPHRY JOSH SHANE W/M 28 LLEWLLYN POSSESSION OF METH, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED
HENRY SETH WILLIAM W/M 27 Officer AGREDANO CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF SCH IV CONTROL SUBSTANCE
STEWART CORDARIUS LEBRON B/M 19 Officer AGREDANO POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
OBELL KELSEY MICHELLE W/F 20 Officer AGREDANO POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
ABOUELFATOUH FAYZA SABRY W/F 22 Officer BLACK RECKLESS DRIVING, SPEEDING, IMPROPER PASSING, FOLLOWING TO CLOSESLY
DUKES JAMES RAMOND W/M 50 Officer CLARK BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS, HINDERING PERSON MAKING 911 CALLS
WALKER ANGELIQUE DANELL B/F 17 Officer SCOTT SPEEDING, DRIVING WHILE UNLICENSED, FAILURE TO SIGNAL WHILE TURNING
DYKES BILLY JOE W/M 29 Officer MILLER RETURN FROM CORNERSTONE
HURST TRACE KAMERON W/M 17 Officer SCARBROUGH ***
WILLIAMS LUKE WADE W/M 19 Officer SCARBROUGH ***
BEARDEN JEFFERY WAYNE W/M 40 Officer STAFFORD FAILURE TO APPEAR- M
WEBB KENNETH JASON W/M 32 Officer STAFFORD DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO INUSRANCE, NO TAGLIGHT