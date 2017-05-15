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Walker County Arrest Report For May 8-15

Monday, May 15, 2017

Here is the Walker County arrest report for May 8-15:

DELANY       BREAU          ANTHONY    W/M    23        ***      HOLD FOR DEA

SELLERS       JOSHUA        LAMAR         W/M    33        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR- F

JOHNSON     STORMY       GAIL  W/F     32        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

CLARK          CODY EDWIN           W/M    22        Officer HOLLAND    REMOVING TAG, DRIVING WHILE UNLICENSED, BRAKE LIGHT REQUIREMENTS

GARRETT      KAYLA          LEEANN        W/F     30        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION- F

RODEN          TRAVIS         JAMES           W/M    23        Officer GRAHAM     PROBATION VIOLATION- F

HAMMOND  JASON           RAY   W/M    39        ***      RETURN FROM GEORGIA REGIONAL

CAPPS           JENNIFER     DAWN           W/F     43        Officer CLARK          ENTERING AUTO

HAMILTON  CHRISTOPHER        GLENN          W/M    34        Officer DOYLE          NO INSURANCE, RECKLESS DRIVING

MOORE         CHRISTON    DUANE          W/M    26        Officer GEDDY         DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO SEAT BELT, REMOVING TAG, WINDSHIELD VIOLATION

 

LIVELY          JOSHUA        LEE     W/M    22        Officer REECE           FUGITIVE FROM JUSTICE

MILLS            ASHLEY        NICHOLE      W/F     29        Officer REECE           POSSESSION OF METH, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED

MEADE          DAVID           SETH  W/M    34        PARNELL      PROBATION VIOLATION- F

GREEN           GREGORY    ALLEN           W/M    57        Officer LEWELLYN  DISORDERLY CONDUCT

HUNTER        JIMMIE          LEE     W/M    25        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

HENDERSON           JOHN LEWIS            W/M    48        Officer AGREDANO POSSESION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OR USE OF DRUG RELATED OBJECTS, INSUFFICIENT USE OF TURN SIGNALS, SEAT BELT VIOLATION

BARRETT      ALLEN           RAY   W/M    64        Officer BLACK          POSSESION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

BARRETT      GREGORY    CHARLES      W/M    43        Officer BLACK          POSSESION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

MILLICAN    TINA  MARIE           W/F     37        Officer BLACK          TAMPERING WITH EVIDENCE

ANTHONY    JEFFERY       WADE            W/M    39        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

JACKSON     TINA  LOUISE          W/F     48        MULLIS         THEFT BY SHOPLIFTING- M

HUGHES       MITHCEL      LEE     W/M    45        BROWN         RETURN FROM GEORGIA REGIONAL

FERRY           JUSTIN          HEATH          W/M    22        Officer STRICKLAND          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, EXPIRED LICENSE, OPERATING UNSAFE COMMERCIAL VEHICLE

MARSHALL  CARLA          JEAN  W/F     57        Officer TATE  DISORDERLY CONDUCT

COLEMAN    THOMAS       LAMAR         W/M    27        Officer WILLIAMSON          FAILURE TO APPEAR- M

MOSLEY       KOLBE           STERLING     B/M     20        Officer WILLIAMSON          SIMPLE ASSAULT- FVA

 

BOLEN           SAMANTHA LEEANNE      W/F     25        Officer REECE           THEFT BY SHOPLIFTING – MISD

MCGRAW     JEFF   MCKENZIE   W/M    36        Officer TATE  CRIMINAL TRESPASS

BURNETT      CHAD LEE     W/M    31        Officer HOUSER       OBSTRUCTION – MISD (X2), POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION – FELONY

MORRISON  DYLAN          JAMES           W/M    24        Officer HULSEY        DRIVING LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, SPEEDING

BENTLEY      AKIL  JAMICHAEL B/M     21        Officer MILLER            MANUFACTURING/DELIVER/DISTRIBUTE/ADMINISTER/SELL/POSSESS W/INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE

JOHNSON     LAURA          BRITTANY    W/F     22        Officer HEAD POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS

ELLIOTT        WILLIAM      LEONARD     W/M    35        Officer HEAD POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, CRACKED WINDSHIELD

MOORE         ROBERT        LEE     W/M    35        Officer HEAD POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION – FELONY

HORTON       SUSAN          ELIZABETH  W/F     43        Officer FORREST      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

MARSH         JOHNTAVIOUS       R         B/M     20        COURT          HOLD FOR COURT

HERBERT      ANNABELLA           EMMA           W/F     18        Officer BATTLES      TERRORISTIC THREATS AND ACTS, DISRUPTING PUBLIC SCHOOL, DISSEMINATION OF INFORMATION RELATING TO TERRORISTIC THREATS ACTS VIA COMPUTER

WEBB MATTHEW    TYLER           W/M    26        PROBATION POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

MORGAN      SYDNEY       ALEXANDRIA         W/F     25        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE INFORMATION, DRIVING LICENSE SUSPENDED OR REVOKED

MCBRYAR    DARRYL       WAYNE         W/M    26        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, PROBATION VIOLATION – FELONY

MORGAN      JUSTIN          TERRY           W/M    26        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS

LOVETT         RANDALL     WADE            W/M    44        Officer RAMEY         SIMPLE BATTERY – FVA

JACKSON     CHRISTA       ELENA           W/F     35        Officer RAMEY         FTA – MISD, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, OPEN CONTAINER, FTML

 

WAYCASIE   JAMES           CLEASE         W/M    55        Officer MILLER         SIMPLE ASSAULT – FVA

SMITH           TIMOTHY     WADE            W/M    42        DOC   HOLD FOR COURT

UPSHAW       ROGER          WILLIAM      B/M     55        DTF    FTA – MISD

LEWIS            JENNIFER     LYNN W/M    38        DTF    POSSESSION OF SCHEDULE IV

HALL, JR       TERRY           LINN  W/M    36        Officer CAREATHERS         POSSESSION FIREARM BY CONVICTED FELON, POSSESSION OF METH

BEARD          TONYA          RENEE           W/M    44        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, TEXTING WHILE DRIVING, DRIVING WRONG SIDE OF ROAD

BROWN         RICHARD      ALLEN           W/M    38        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE INFORMATION

LEMING        TIM     RALPH           W/M    44        DTF    POSSESSION OF METH, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – FELONY

VALAZQUEZ-RIVERA       MIGUEL        A         H/M    31        Officer THOMAS      CONCEALING ID OF VEHICLE, EXPIRED LICENSE PLATE, FAILURE TO AFFIX REVALIDATION DECAL, DRIVING UNLICENSED – 4TH, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT & RUN

TEMPLETON BRADLEY     MITCHELL    W/M    31        Officer MILLER         ENTERING AUTO, THEFT BY DECEPTION – FELONY

JOHNSON     BILLY DEWAYNE    W/M    39        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – MISD

ADAIR           OLIVER         SHEA W/M    42        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – FELONY

SAINE            VINCENT      LAMAR         W/M    44        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

HALL AMBER          MARIE           W/F     23        Officer PARKER        POSSESSION FIREARM BY CONVICTED FELON

CORLEY        KAREN          ELIZABETH  W/F     42        Officer WORLEY       FTA – MISD

 

PLEDGER      CHRISTOPHER        JAMESON     W/M    23        Officer MATHIS        CRIMINAL TRESPASS

MILLS            PAUL EGUENE JR   W/M    41        Officer CHANDLER  DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, BOND SURRENDER

DAVIS           ERICA            MICHELLE    B/F      31        Officer LLEWELLYN            DISORDERLY CONDUCT

ROTHART     JAMES           DAVID           W/M    31        Officer COKER          ***

HARRELSON            DENITA         CARROLL     W/F     42        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION- F

HUGHES       MICHAEL      ***      W/M    ***      Officer COKER          REFUSED FOR MEDICAL REASONS

FOWLER        MARK            DEWAYNE    W/M    50        Officer HOLLAND    SIMPLE BATTERY, TERRORISTIC THREATS, NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION

PEARDON     KEITH            DOUGLAS    W/M    28        Officer BLACK          BATTERY- FVA, BATTERY AGAINST A FEMALE WHO IS PREGNANT, CRIMINAL TRESPASS

HOWLAND   BROOKE       ANNE W/F     41        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

TREMAINE   DAVID           SCOTT           W/M    35        Officer ENGLAND    FORGERY 2ND DEGREE, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ

MARSH         JOHNAVIOUS          ROHSD          B/M     20        Officer WALKER       RETURN FROM CORNERSTONE

HAMILTON  ANTIONE      LAMONT       B/M     39        Officer JEWELL         CONTEMPT OF CIVIL COURT

HARTBURGER         DONOVAN   ZEL     W/M    29        HUGGINS     FAILURE TO APPEAR- M

AVERILL       TIFFANY       ROSE  W/F     26        HUGGINS     FAILURE TO APPEAR- M

CLINE ALICIA          FAITH            W/F     26        PARK SERVICES     HOLD FOR OTHER AGENCY

GALLOWAY CHARLES      EDWARD      W/M    32        PARK SERVICES     HOLD FOR OTHER AGENCY

VENABLE     EDWARD      ALLEN           W/M    41        Officer WEBBER       FAILURE TO APPEAR

BALDWIN     RONALD       LADALE        W/M    37        Officer WEBBER       ***

ADAMS         JORDAN        WAYNE         W/M    26        Officer REECE           DRIVING WHILE UNLICENSED, HEADLIGHT REQUIREMENTS

 

JACOBS         JEFFERY       SHANE          W/M    28        Officer HOUSER       DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

WHITTAKER STEVEN         LEWIS            W/M    57        Officer SIMPSON      DUI, DRIVING ON SUSPENDED, OPEN CONTAINER, FAILURE TO MAINTANE LANE

BARTLEY      SAMUEL       EUGENE        B/M     49        Officer MILLER         RETURN FROM CORNERSTONE

SIMPSON      CANDACE    SHANTAL     W/F     34        Officer DOYLE          POSSESSION OF METH

GOSS DRAKE          KENDRICK   W/M    17        Officer BEDFORD     KNOWINGLY REMOVE OR DESTROY ELECTRONIC MONITORING DEVICE

ELLIS BRANDON    LEE     W/M    23        Officer ENGLAND    BATTERY-FVA, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

GRISHOM     KENNETH     LEBRON        W/M    34        Officer HULSEY        DUI, OPEN CONTAINER, SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

VERJINIKOV            MICHAEL      NICHOLAS   W/M    20        Officer MULLIS         DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NOISE VIOLATION, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FLEEING ATTEMPTING TO ELUDE POLICE

ELLSBERRY CANDICE      MARIE           W/F     34        Officer HOUSER       ***

HOOD            JOSHUA        SHANE          W/M    26        Officer WEBBER       ***

UMBRIET      MISTY           NICHOLE      W/F     28        Officer WEBBER       ***

STAILEY       BRADLEY     RYAN W/M    22        Officer SCARBROUGH        ***

 

GLADDEN    AQUA            CHERI            B/F      33        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., FAILURE TO REGISTER VEHICLE, SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

DUNCAN      LEAH FAITH            W/F     20        Officer VANDYKE   HOLD FOR MURRAY COUNTY

GILREATH    JOHNATHON           LAMAR         W/M    34        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED

FARMER       EMILY           EILEEN          W/F     19        Officer GRIFFIN        DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, SPEEDING

JOHNSON     KANDY         MARIE           W/F     40        Officer HUGGINS     FAILURE TO APPEAR- M

POST  JAMES           FREDRICK    W/M    40        Officer DYE   FAILURE TO APPEAR- M

HEARD          DEVON          MONTRELL  B/M     28        Officer AGREDANO DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, STARBURST WINDSHIELD

HUMPHRY   JOSH  SHANE          W/M    28        LLEWLLYN   POSSESSION OF METH, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED

HENRY          SETH  WILLIAM      W/M    27        Officer AGREDANO CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF SCH IV CONTROL SUBSTANCE

STEWART     CORDARIUS LEBRON        B/M     19        Officer AGREDANO POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

OBELL           KELSEY         MICHELLE    W/F     20        Officer AGREDANO POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

ABOUELFATOUH   FAYZA          SABRY          W/F     22        Officer BLACK          RECKLESS DRIVING, SPEEDING, IMPROPER PASSING, FOLLOWING TO CLOSESLY

DUKES          JAMES           RAMOND      W/M    50        Officer CLARK          BATTERY- FVA, CRIMINAL TRESPASS, HINDERING PERSON MAKING 911 CALLS

WALKER       ANGELIQUE DANELL        B/F      17        Officer SCOTT           SPEEDING, DRIVING WHILE UNLICENSED, FAILURE TO SIGNAL WHILE TURNING

DYKES          BILLY            JOE     W/M    29        Officer MILLER         RETURN FROM CORNERSTONE

HURST           TRACE           KAMERON   W/M    17        Officer SCARBROUGH        ***

WILLIAMS    LUKE WADE            W/M    19        Officer SCARBROUGH        ***

BEARDEN     JEFFERY       WAYNE         W/M    40        Officer STAFFORD   FAILURE TO APPEAR- M

WEBB KENNETH     JASON           W/M    32        Officer STAFFORD   DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO INUSRANCE, NO TAGLIGHT

 

 

 

 

 

 

 


May 15, 2017

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