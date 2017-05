Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 17, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

BUREAU, ROBERT FRANKLIN W 60 M 0 1 GS 1629436 STALKING

DAVIS, JEANNA DAWN W 41 F 0 1 GS 1654640 POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

HARRISON, MICHAEL RAY W 46 M 0 1 GS 1658635 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

True Bills:

ABBOTT, BRYAN CHRISTOPHER W 33 M 301935 1 2 RB 116593 SPEEDING

ABBOTT, BRYAN CHRISTOPHER W 33 M 301935 2 2 RB 116593 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

ABBOTT, BRYAN CHRISTOPHER W 33 M 301935 3 2 RB 16000615 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ARRIS, DANIEL LYNN W 44 M 301936 1 1 GS 1659773 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

BROCK, CASEY PATRICK W 18 M 301937 1 3 SD 58371 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

BROCK, CASEY PATRICK W 18 M 301937 2 3 SD 58372 UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM

BROWN JR, MARSHALL JAMAR B 20 M 301938 1 2 RB 17000177 TAMPERING WITH EVIDENCE

BROWN JR, MARSHALL JAMAR B 20 M 301938 2 2 RB 17000178 POSS.

MARIHUANA FOR RESALE

BROWN JR, MARSHALL JAMAR B 20 M 301938 3 2 RB 3563 LIGHT LAW VIOLATION

BROWN JR, MARSHALL JAMAR B 20 M 301938 4 2 RB 3563 FINANCIAL RESPONSIBILITY

BURNETT, LYONTE TOREL B 41 M 301939 1 3 GS 1646134 DOMESTIC ASSAULT

CALLAHAN, KACEE WILLIAM W 36 M 301940 1 2 ER 0116179 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

CALLAHAN, KACEE WILLIAM W 36 M 301940 2 2 ER 0116178 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

GASAWAY, CHRELL DIANE W 27 F 301941 1 2 ER 0116167 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

GASAWAY, CHRELL DIANE W 27 F 301941 2 2 ER 0116168 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CALLAHAN, KACEE WILLIAM W 36 M 301942 1 2 ER 0116180 THEFT OF PROPERTY

COLBURN, DAVID J W 36 M 301943 1 3 SD 58599 THEFT OF PROPERTY

COPELAND, KENNETH JAMES W 32 M 301944 1 2 GS 1388809 THEFT OF PROPERTY

COVINGTON, TAVORIS B 21 M 301945 1 1 GS 1652302 THEFT OF PROPERTY

COVINGTON, TAVORIS B 21 M 301945 2 1 GS 1652278 POSSESSION OF FIREARM

DANIEL JR, CHARLES RONALD W 42 M 301946 1 2 GS 1648179 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

DANIEL JR, CHARLES RONALD W 42 M 301946 2 2 GS 1648180 FAIL TO YIELD

DANIEL JR, CHARLES RONALD W 42 M 301946 3 2 GS 1648182 FINANCIAL RESPONSIBILITY

DANIEL JR, CHARLES RONALD W 42 M 301946 4 2 GS 1648183 VIOLATION OF REGISTRATION

DANIEL JR, CHARLES RONALD W 42 M 301946 5 2 GS 1648178 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DAVIS, JEANNA DAWN W 41 F 301947 1 3 GS 1654639 RECKLESS ENDANGERMENT

DAVIS, JEANNA DAWN W 41 F 301947 2 3 GS 1654641 FINANCIAL RESPONSIBILITY

DAVIS, JEANNA DAWN W 41 F 301947 3 3 GS 1654642 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

DAVIS, JEANNA DAWN W 41 F 301947 4 3 GS 1654638 DRIVING UNDER THE INFLUENCE



DAVIS, KATHRYN MARIE W 32 F 301948 2 GS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

1 1653758

DAVIS, KATHRYN MARIE W 32 F 301948 2 2 GS 1653760 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 301949 1 1 GS 1592013 BURGLARY OF AUTO

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 301949 2 1 GS 1592014 THEFT OF PROPERTY

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 301949 3 1 GS 1592015 FRAUDULENT USE OF CREDIT

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 301949 4 1 GS 1592016 FORGERY

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 1 3 RB 17000115 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 2 3 RB 17000117 RECKLESS ENDANGERMENT

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 3 3 RB 17000118 EVADING ARREST

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 4 3 RB 17000120 RECKLESS DRIVING

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 5 3 RB 17000121 DRIVING ON REVOKED LICENSE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 6 3 RB 17000122 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 7 3 RB 17000123 VIOLATION TRAFFIC CONTROL DEVICE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 8 3 RB 17000124 FAIL TO MAINTAIN LANE

DOBBS, LUCAS AARON W 29 M 301950 9 3 RB 17000116 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301951 1 3 ER 0117139 POSSESSION OF MARIJUANA

FORD, DESMOND DEONTE B 25 M 301951 2 3 ER 0117142 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FRANCIS, BERNARD B 57 M 301952 1 1 GS 1659373 PUBLIC INTOXICATION

FRANCIS, BERNARD B 57 M 301952 2 1 GS 1659374 SEXUAL BATTERY

FRAZIER, JEFFERY SCOTT W 61 M 301953 1 3 GS 1654925 ASSAULT

GLADDEN JR, MICHAEL ALLEN B 32 M 301954 1 2 GS 1628478 DOMESTIC ASSAULT

GLADDEN JR, MICHAEL ALLEN B 32 M 301954 2 2 GS 1628479 FALSE IMPRISONMENT

GLADDEN JR, MICHAEL ALLEN B 32 M 301954 3 2 GS 1636253 FAILURE TO APPEAR

HARRIS, JONATHAN ANDREW W 29 M 301955 1 1 GS 1596428 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

HARRISON, MICHAEL RAY W 46 M 301956 1 1 GS 1658633 THEFT OF PROPERTY

HARRISON, MICHAEL RAY W 46 M 301956 2 1 GS 1658634 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HARRISON, MICHAEL RAY W 46 M 301956 3 1 GS 1658636 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MOORE, MARCUS WILLIAM W 45 M 301957 1 1 GS 1658639 THEFT OF PROPERTY

CJUSGRPT Hamilton County Criminal Court

Grand Jury Report for

5/17/2017

Page No: 4 5/17/2017

True Bills

Name Race Age Sex Case # Count Div Lower Court Charge

MOORE, MARCUS WILLIAM W 45 M 301957 2 1 GS 1658638 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

MOORE, MARCUS WILLIAM W 45 M 301957 3 1 GS 1658637 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HAYES, JOEY LEN W 38 M 301958 1 1 GS 1648483 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

HAYES, JOEY LEN W 38 M 301958 2 1 GS 1648484 VIOLATION OF SEAT BELT

HAYES, JOEY LEN W 38 M 301958 3 1 GS 1651877 FAILURE TO APPEAR

IDE, ELIZABETH J W 25 F 301959 1 3 GS 1640057 FAILURE TO MAINTAIN LANE

IDE, ELIZABETH J W 25 F 301959 2 3 GS 1640058 FINANCIAL RESPONSIBILITY

IDE, ELIZABETH J W 25 F 301959 3 3 GS 1640056 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ISENHOWER, JORDAN CHERRIE W 35 F 301960 1 3 GS 1646207 POSSESSION OF MARIJUANA

ISENHOWER, JORDAN CHERRIE W 35 F 301960 2 3 GS 1646208 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

JONES, CHRISTOPHER WILLIAM W 58 M 301961 1 1 GS 1647602 FAILURE TO MAINTAIN LANE

JONES, CHRISTOPHER WILLIAM W 58 M 301961 2 1 GS 1647603 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

JONES, CHRISTOPHER WILLIAM W 58 M 301961 3 1 GS 1647601 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 1 2 GS 1657026 BURGLARY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 2 2 GS 1657027 THEFT OF PROPERTY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 3 2 GS 1657028 BURGLARY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 4 2 GS 1657029 THEFT OF PROPERTY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 5 2 GS 1657030 BURGLARY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 6 2 GS 1657031 THEFT OF PROPERTY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 7 2 GS 1657032 BURGLARY

MORRISON, ADRIAN DELLANO B 35 M 301962 8 2 GS 1657033 THEFT OF PROPERTY

PATTERSON, AMBER MARIE W 31 F 301963 1 1 GS 1659179 THEFT OF PROPERTY

SANTORA, ANTHONY GEORGE W 27 M 301964 1 1 GS 1659185 THEFT OF PROPERTY

PATTERSON, AMBER MARIE W 31 F 301965 1 1 GS 1659180 DRIVING ON REVOKED LICENSE

PATTERSON, AMBER MARIE W 31 F 301965 2 1 GS 1659181 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POLLARD 2ND, DAVID WILLIAM B 20 M 301966 1 1 GS 1641448 POSSESSION OF MARIJUANA

POLLARD 2ND, DAVID WILLIAM B 20 M 301966 2 1 GS 1641449 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POUND, DEMARCUS DEMOND B 30 M 301967 1 2 GS 1650968 VANDALISM

POUND, DEMARCUS DEMOND B 30 M 301968 1 2 GS 1657975 THEFT OF PROPERTY



POUND, DEMARCUS DEMOND B 30 M 301968 2 2 GS 1657976 DRIVING ON REVOKED LICENSE

ROBERTS, DARRYL THEOPHILUS B 50 M 301969 1 2 GS 1656791 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

ROBERTS, DARRYL THEOPHILUS B 50 M 301969 2 2 GS 1656792 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

ROBERTS, DARRYL THEOPHILUS B 50 M 301969 3 2 GS 1656793 THEFT OF PROPERTY

ROBERTS, DARRYL THEOPHILUS B 50 M 301969 4 2 GS 1656794 VIOLATION OF SEAT BELT

ROBERTS, DARRYL THEOPHILUS B 50 M 301969 5 2 GS 1656795 FAILURE TO MAINTAIN LANE

ROBERTS, DARRYL THEOPHILUS B 50 M 301969 6 2 GS 1656790 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SCOTT, VINCENT GERALD B 32 M 301970 1 2 ER 0117970 POSSESSION OF FIREARM

THOMAS, JABRELLE RESHAY B 24 F 301971 1 2 GS 1639842 ASSAULT

VAUGHN, TYQUAN LA'REAK B 18 M 301972 1 1 GS 1643625 EVADING ARREST

VAUGHN, TYQUAN LA'REAK B 18 M 301972 2 1 GS 1643626 OBSTRUCT HIGHWAY

WARREN, EMILY ARIANA W 35 F 301973 1 3 GS 1661498 VANDALISM

WHITE, KATIE DARLENE W 25 F 301974 1 1 ER 0100167 FORGERY

WILLIAMS, DALE EDWARD W 25 M 301975 1 2 GS 1658711 BURGLARY

WILLIAMS, DALE EDWARD W 25 M 301975 2 2 GS 1658712 THEFT OF PROPERTY

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 1 1 GS 1650463 RECKLESS ENDANGERMENT

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 2 1 GS 1650464 FELONY EVADING ARREST

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 3 1 GS 1650465 DRIVING ON REVOKED LICENSE

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 4 1 GS 1650466 SPEEDING

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 5 1 GS 1650467 IMPROPER PASSING

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 6 1 GS 1650468 VIOLATION OF SEAT BELT

YBARRA, STEVEN MATTHEW H 26 M 301976 7 1 GS 1650469 FOLLOWING TOO CLOSELY