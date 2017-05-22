Here is the Walker County arrest report for May 15-21:
REILE JASON ALEXANDER W/M 36 Officer HOUSER LOITERING AND PROWLING
GOOLSBY MICAHEL SHANE W/M 40 Officer DYE POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS
WATERS DAVID JAMES W/M 29 Officer DYE GIVING FALSE INFORMATION
GOOLSBY HEATHER ELIZABETH W/M 39 Officer DYE DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
DUKES JAMES RAYMOND W/M 50 Officer MILLER RETURN FROM CORNERSTONE
HEATH CHARLES ANTHONY W/M 46 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
PHILLIPS WILLIAM TANNER W/M 19 Officer HINCH FTA – FELONY
PLANK JOSEPH ADAM W/M 37 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
WELLBORN AMANDA LYNN W/F 30 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
COLLINS COURTNEY LASHAE W/F 33 Officer HEAD SIMPLE BATTERY – FVA
BYERS ZACHARY ERIC W/M 33 Officer HEAD BATTERY – FVA
TROLLING JONATHAN LEE W/M 28 Officer KELLEY POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ, PUI
RUTH WILLIAM JACOB W/M 27 Officer PARKER POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, LIGHT REDUCING MATERIAL AFFIXED TO WINDSHIELD, SET BELT VIOLATION (AGES 6-17)
MARSH JOHNNAVIOUS ROHSD B/M 20 Officer MILLER INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
MARSH JOHNNAVIOUS ROHSD B/M 20 Officer GRAHAM INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
TWEEDY ALICIA KAY W/F 29 Officer TALLENT DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING
COLBERT, II JOHN JESSEE W/M 23 Officer MATHIS RETURN FROM LPD COURT
ANDERSON JASON LAMAR W/M 33 Officer MATHIS RETURN FROM LPD COURT
JOHNSON KANDY MARIE W/F 40 Officer CARTER DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING
HUNTER WAYNE JETER W/M 40 Officer WORLEY HOLD FOR CATOOSA PROBATION PICKUP
LAPOINTE JOHN MAJOR W/M 53 Officer CHANDLER ***
BALLARD, JR ANDRE LAVELL B/M 30 Officer CARTER POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, DRIVING WITH LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, NO INSURANCE, FAIL TO OBEY STOP SIGN
SIMPSON TAMAR NICHOLE W/F 24 Officer PARKER THEFT BY TAKING – MISD
MOORE PHILLIP SHAUN W/M 33 PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY
RHODES JENNIFER NICOLE W/F 37 Officer MILLER HOLD FOR COURT
FLEETWOOD JAMES DESMOND B/M 26 Officer BROWN PROBATION VIOLATION – MISD
GIBSON DIANE LYNN W/F 54 DTF POSSESSION OF METH
LACKEY APRIL IRENE W/F 37 DTF POSSESSION OF METH
MYERS JARROD LEBRON W/M 38 DTF DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
LIGHT JASON LEE W/M 40 DTF FTA – FELONY (X3), FTA – MISD, POSSESSION OF METH
BARRETT CHRISTOPHER ALLEN W/M 40 DTF POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION – FELONY
GANT DAVID BRADLEY W/M 48 Officer MILLER HOLD FOR COURT
ELSBERRY CANDICE MARIE W/F 34 GRAHAM PROBATION VIOLATION – FELONY (ADD CHARGE)
SMITH BRANDON LYDELL B/M 33 GRAHAM BATTERY (ADD CHARGE)
HOLLOWAY SIDNEY KELVIN W/M 55 Officer CHANDLER CRIMINAL TRESPASS
KASKIE CARRINGTON LEE W/M 30 Officer OWENS SIMPLE BATTERY – FVA
THOMAS ERVIN JAMON B/M 30 Officer EVANS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, FAIL OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
DONOGHUE CLARENCE DALE W/M 57 WALK IN HIT AND RUN, FAILURE TO MAINTAIN LANE
OLIVER ROBERT LAWRENCE W/M 36 PROBATION PROBATION VIOLATION- F
BROWN STEPHEN WAYNE W/M 25 Officer BROWN PROBATION VIOLATION- F
SMITH SHARIK RONALD B/M 24 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
ANDERSON CODY LEE W/M 19 Officer MILLER AGG. ASSAULT- FVA, CRIMINAL TRESPASS
LACEY CHARLES WILLIAM W/M 45 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
CAMPBELL JONATHON YOUNG W/M 33 Officer WEBER RETURN FROM CORNERSTONE
HEWITT JAMES GREGORY W/M 34 Officer MILLER CHILD SUPPORT
VANNICE HANNAH ASHLEY W/F 26 WALK IN PROBATION VIOLATION- F
STEVENS JOSHUA NEAL W/M 37 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
HEADRICK PHILLIP WAYNE W/M 52 Officer GRIFFIN FAILURE TO REGISTER VEHICLE, IMPROPER TRANSFER OF TAG, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, CONCEALING THE IDENTITY OF VEHILCE
WORD NORMAN RANEY W/M 47 Officer HOUSER SUSPENDED LICENSE, EXPIRED TAG
WINGLFIELD JEFFERY DONALD W/M 27 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
FLEETWOOD JIMMY LEE B/M 53 Officer CLARK HOLD FOR OTHER AGENCY
MARTIN CURTIS DEWAYNE B/M 38 Officer SIMPSON SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ. NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION
GOLDEN ARTHUR DALE W/M 42 Officer WOOTEN POSSESSION OF SCHEDULE II CS, POSSESSION OF SCH IV CS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DUI DRUGS
CHILDERS WILLIAM WESLEY W/M 27 Officer REECE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, HINDERING 911 CALLS
NEWSOM KIMBERLY AMANDA W/F 28 Officer BLACK POSSESSION OF METH, POSSESSION OR USE OF DRUG RELATED OBJECTS, DUI- DRUGS, EXPIRED LICENSE, SEAT BELT VIOLATION
SMITH TINIKKA STARR W/F 28 Officer CAREATHERS FORGERY 4TH, FORGERY 4TH
HOWARD JOSHUA KEVIN W/M 32 Officer CAREATHERS FTA- F
NARMORE CYNTHIA AMANDA W/F 41 PARKER/ GREEN PROBATION VIOLATION
BAGLEY MARCUS ANTONIO B/M 27 Officer MILLER PROBATION VIOLATION- F
CAMPBELL ROBERT LEE W/M 30 Officer GRIFFIN GIVING FALSE NAME, SEAT BELT VIOLATION
MATHIS JOHNNY LYNDON B/M 55 Officer AGREDANO DRIVING WHILE UNLICENSED, STRABURST WINDSHIELD, EXPIRED PLATE
RANDOLF TERRY DEVANT W/F 43 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION- F
GORDON NICK DWAYNE W/M 57 Officer MILLER FTA- M
NELSON JONATHAN PAUL W/M 30 Officer BROWN POSSESSION OF SCH II (METH)
MCCONATHY BOBBY JOE W/M 46 Officer BARKLEY TRANSPORT TO CORNERSTONE
HELTON RUSSELL WAYNE W/M 48 PROBATION PROBATION VIOLATION-
PHARR RONALD LYNN W/M 58 Officer SCARBROUGH BATTERY- FVA
LEAMON TRISTAN TANNER W/M 18 Officer MULLIS LOITERING/ PROWLING
WATTS JACOB RAY W/M 24 Officer HOUSER OBSTRUCTION
POWER MICHAEL STEPHAN W/M 31 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – FELONY
LARMON CHRISTOPHER JAMES W/M 25 Officer CAREATHERS CONTEMPT OF CIVIL COURT
SONGER SAMANTHA ANNE W/F 40 Officer KELLEY THEFT BY TAKING –MISD
ROACH JENNIFER LYNN W/F 31 Officer MILLER CONTEMPT OF CIVIL COURT, OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION OF METH, FTA – MISD
LEE CORY GAGE B/M 22 Officer WILSON DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – MISD
STARNES MIKE DOUGLAS W/M 45 Officer REYNOLDS EXPIRED LICENSE, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – MISD
DEAN REBA LOUISE W/F 35 WALK-IN DUI – LESS SAFE
YOTT NICHOLAS SEAN W/M 21 Officer BROWN FAIL TO REGISTER AS SEX OFFENDER, PROBATION VIOLATION – FELONY
WOODY SHELIA MARIE W/F 32 PERRY CRIMINAL TRESPASS
JUV JUV JUV *** *** *** ***
BLAKE PORSHA JONES B/F 29 Officer HEAD DISORDERLY
CAULDER MESHAK DANIEL B/M 20 Officer GRIFFIN SEAT BELT VIOLATION – ADULT, POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ
MCDONALD DONALD HEATH W/M 45 Officer CHANDLER PROBATION VIOLATION – FELONY
SNOW DAMON LORAND W/M 39 Officer HICKS AGGRAVATED ASSAULT – OTHER WEAPON, SIMPLE BATTERY
CASE MICHELLE DANYELLE W/F 37 Officer OWENS PROBATION VIOLATION – MISD
LOWE ROBERT MICHAEL W/M 50 Officer EVANS DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
CLARK JONATHON DAVID W/M 28 Officer TERRY NO LICENSE PLATE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
HILBURN MATTHEW SHANE W/M 41 Officer TERRY CONTEMPT OF SUPERIOR COURT
WALKER JAMES BARREN W/M 43 Officer OWENS DUI, FTML
STERZIK AARON MICHAEL W/M 24 Officer BALLARD DUI, FTML
STEPHENS BRIAN DOUGLAS W/M 39 Officer REYNOLDS POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ
BARNES TAMMY RENEE W/F 30 Officer KELLEY SIMPLE BATTERY – FVA
CRIDER, JR RANDY LAMAR W/M 41 WALK-IN TURN IN FOR TRANSPORT
HALL MATTHEW JAMES W/M 31 Officer WILSON DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
STEPHENS BRIAN DOUGLAS W/M 39 Officer MATHIS SIMPLE ASSAULT – FVA
STEPHENSON BILLY JOE W/M 44 CHATTOOGA HOLD FOR TRANSPORT
PRICE, JR ROY SANFORD B/M 33 CHATTOOGA HOLD FOR TRANSPORT
BROWN JASON EUGENE W/M 33 Officer OWENS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, EXPIRED PLATE