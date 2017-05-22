 Monday, May 22, 2017 75.4°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Walker County Arrest Report For May 15-21

Monday, May 22, 2017

Here is the Walker County arrest report for May 15-21:

REILE JASON           ALEXANDER           W/M    36        Officer HOUSER       LOITERING AND PROWLING

GOOLSBY     MICAHEL      SHANE          W/M    40        Officer DYE   POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS

WATERS        DAVID           JAMES           W/M    29        Officer DYE   GIVING FALSE INFORMATION

GOOLSBY     HEATHER     ELIZABETH  W/M    39        Officer DYE   DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

DUKES          JAMES           RAYMOND   W/M    50        Officer MILLER         RETURN FROM CORNERSTONE

HEATH          CHARLES      ANTHONY    W/M    46        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

PHILLIPS       WILLIAM      TANNER        W/M    19        Officer HINCH           FTA – FELONY

PLANK          JOSEPH         ADAM           W/M    37        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

WELLBORN  AMANDA     LYNN W/F     30        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

COLLINS       COURTNEY  LASHAE        W/F     33        Officer HEAD SIMPLE BATTERY – FVA

BYERS           ZACHARY    ERIC   W/M    33        Officer HEAD BATTERY – FVA

TROLLING    JONATHAN  LEE     W/M    28        Officer KELLEY        POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ, PUI

RUTH WILLIAM      JACOB           W/M    27        Officer PARKER        POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, LIGHT REDUCING MATERIAL AFFIXED TO WINDSHIELD, SET BELT VIOLATION (AGES 6-17)

MARSH         JOHNNAVIOUS       ROHSD          B/M     20        Officer MILLER         INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY

MARSH         JOHNNAVIOUS       ROHSD          B/M     20        Officer GRAHAM     INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY

TWEEDY       ALICIA          KAY   W/F     29        Officer TALLENT      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING

COLBERT, II JOHN JESSEE           W/M    23        Officer MATHIS        RETURN FROM LPD COURT

ANDERSON  JASON           LAMAR         W/M    33        Officer MATHIS        RETURN FROM LPD COURT

JOHNSON     KANDY         MARIE           W/F     40        Officer CARTER        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING

HUNTER        WAYNE         JETER W/M    40        Officer WORLEY       HOLD FOR CATOOSA PROBATION PICKUP

LAPOINTE    JOHN MAJOR          W/M    53        Officer CHANDLER  ***

 

BALLARD, JR           ANDRE          LAVELL         B/M     30        Officer CARTER        POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, DRIVING WITH LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, NO INSURANCE, FAIL TO OBEY STOP SIGN

SIMPSON      TAMAR         NICHOLE      W/F     24        Officer PARKER        THEFT BY TAKING – MISD

MOORE         PHILLIP         SHAUN          W/M    33        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

RHODES        JENNIFER     NICOLE         W/F     37        Officer MILLER         HOLD FOR COURT

FLEETWOOD            JAMES           DESMOND    B/M     26        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION – MISD

GIBSON         DIANE           LYNN W/F     54        DTF    POSSESSION OF METH

LACKEY        APRIL IRENE W/F     37        DTF    POSSESSION OF METH

MYERS          JARROD        LEBRON        W/M    38        DTF    DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

LIGHT            JASON           LEE     W/M    40        DTF    FTA – FELONY (X3), FTA – MISD, POSSESSION OF METH

BARRETT      CHRISTOPHER        ALLEN           W/M    40        DTF    POSSESSION OF METH, PROBATION VIOLATION – FELONY

GANT DAVID           BRADLEY     W/M    48        Officer MILLER         HOLD FOR COURT

ELSBERRY    CANDICE      MARIE           W/F     34        GRAHAM      PROBATION VIOLATION – FELONY (ADD CHARGE)

SMITH           BRANDON    LYDELL         B/M     33        GRAHAM      BATTERY (ADD CHARGE)

HOLLOWAY SIDNEY         KELVIN         W/M    55        Officer CHANDLER  CRIMINAL TRESPASS

KASKIE         CARRINGTON         LEE     W/M    30        Officer OWENS         SIMPLE BATTERY – FVA

THOMAS       ERVIN            JAMON          B/M     30        Officer EVANS          DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, FAIL OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

 

DONOGHUE CLARENCE   DALE W/M    57        WALK IN       HIT AND RUN, FAILURE TO MAINTAIN LANE

OLIVER         ROBERT        LAWRENCE  W/M    36        PROBATION PROBATION VIOLATION- F

BROWN         STEPHEN      WAYNE         W/M    25        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION- F

SMITH           SHARIK         RONALD       B/M     24        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

ANDERSON  CODY LEE     W/M    19        Officer MILLER         AGG. ASSAULT- FVA, CRIMINAL TRESPASS

LACEY           CHARLES      WILLIAM      W/M    45        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

CAMPBELL   JONATHON  YOUNG         W/M    33        Officer WEBER          RETURN FROM CORNERSTONE

HEWITT         JAMES           GREGORY    W/M    34        Officer MILLER         CHILD SUPPORT

VANNICE      HANNAH      ASHLEY        W/F     26        WALK IN       PROBATION VIOLATION- F

STEVENS      JOSHUA        NEAL W/M    37        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

HEADRICK   PHILLIP         WAYNE         W/M    52        Officer GRIFFIN        FAILURE TO REGISTER VEHICLE, IMPROPER TRANSFER OF TAG, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, CONCEALING THE IDENTITY OF VEHILCE

WORD            NORMAN      RANEY          W/M    47        Officer HOUSER       SUSPENDED LICENSE, EXPIRED TAG

WINGLFIELD           JEFFERY       DONALD       W/M    27        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

FLEETWOOD            JIMMY           LEE     B/M     53        Officer CLARK          HOLD FOR OTHER AGENCY

MARTIN        CURTIS          DEWAYNE    B/M     38        Officer SIMPSON      SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ. NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION

GOLDEN       ARTHUR       DALE W/M    42        Officer WOOTEN      POSSESSION OF SCHEDULE II CS, POSSESSION OF SCH IV CS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ, FAILURE TO MAINTAIN LANE, DUI DRUGS

 

CHILDERS    WILLIAM      WESLEY        W/M    27        Officer REECE           BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE, HINDERING 911 CALLS

NEWSOM      KIMBERLY   AMANDA     W/F     28        Officer BLACK          POSSESSION OF METH, POSSESSION OR USE OF DRUG RELATED OBJECTS, DUI- DRUGS, EXPIRED LICENSE, SEAT BELT VIOLATION

SMITH           TINIKKA       STARR           W/F     28        Officer CAREATHERS         FORGERY 4TH, FORGERY 4TH

HOWARD      JOSHUA        KEVIN           W/M    32        Officer CAREATHERS         FTA- F

NARMORE    CYNTHIA      AMANDA     W/F     41        PARKER/ GREEN     PROBATION VIOLATION

BAGLEY        MARCUS       ANTONIO     B/M     27        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

CAMPBELL   ROBERT        LEE     W/M    30        Officer GRIFFIN        GIVING FALSE NAME, SEAT BELT VIOLATION

MATHIS        JOHNNY       LYNDON       B/M     55        Officer AGREDANO DRIVING WHILE UNLICENSED, STRABURST WINDSHIELD, EXPIRED PLATE

RANDOLF     TERRY           DEVANT       W/F     43        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION- F

GORDON      NICK  DWAYNE      W/M    57        Officer MILLER         FTA- M

NELSON        JONATHAN  PAUL W/M    30        Officer BROWN         POSSESSION OF SCH II (METH)

MCCONATHY          BOBBY          JOE     W/M    46        Officer BARKLEY     TRANSPORT TO CORNERSTONE

HELTON        RUSSELL       WAYNE         W/M    48        PROBATION PROBATION VIOLATION-

PHARR          RONALD       LYNN W/M    58        Officer SCARBROUGH        BATTERY- FVA

LEAMON       TRISTAN       TANNER        W/M    18        Officer MULLIS         LOITERING/ PROWLING

WATTS          JACOB           RAY   W/M    24        Officer HOUSER       OBSTRUCTION

 

POWER          MICHAEL      STEPHAN      W/M    31        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – FELONY

LARMON      CHRISTOPHER        JAMES           W/M    25        Officer CAREATHERS         CONTEMPT OF CIVIL COURT

SONGER        SAMANTHA ANNE W/F     40        Officer KELLEY        THEFT BY TAKING –MISD

ROACH          JENNIFER     LYNN W/F     31        Officer MILLER         CONTEMPT OF CIVIL COURT, OBSTRUCTION – MISD, POSSESSION OF METH, FTA – MISD

LEE     CORY GAGE B/M     22        Officer WILSON        DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – MISD

STARNES      MIKE  DOUGLAS    W/M    45        Officer REYNOLDS  EXPIRED LICENSE, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – MISD

DEAN REBA LOUISE          W/F     35        WALK-IN      DUI – LESS SAFE

YOTT NICHOLAS   SEAN W/M    21        Officer BROWN         FAIL TO REGISTER AS SEX OFFENDER, PROBATION VIOLATION – FELONY

WOODY        SHELIA          MARIE           W/F     32        PERRY           CRIMINAL TRESPASS

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

BLAKE           PORSHA        JONES            B/F      29        Officer HEAD DISORDERLY

CAULDER     MESHAK       DANIEL         B/M     20        Officer GRIFFIN        SEAT BELT VIOLATION – ADULT, POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

MCDONALD DONALD       HEATH          W/M    45        Officer CHANDLER  PROBATION VIOLATION – FELONY

 

SNOW            DAMON        LORAND       W/M    39        Officer HICKS           AGGRAVATED ASSAULT – OTHER WEAPON, SIMPLE BATTERY

CASE  MICHELLE    DANYELLE   W/F     37        Officer OWENS         PROBATION VIOLATION – MISD

LOWE ROBERT        MICHAEL      W/M    50        Officer EVANS          DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

CLARK          JONATHON  DAVID           W/M    28        Officer TERRY           NO LICENSE PLATE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

HILBURN      MATTHEW    SHANE          W/M    41        Officer TERRY           CONTEMPT OF SUPERIOR COURT

WALKER       JAMES           BARREN        W/M    43        Officer OWENS         DUI, FTML

 

STERZIK        AARON         MICHAEL      W/M    24        Officer BALLARD     DUI, FTML

STEPHENS    BRIAN           DOUGLAS    W/M    39        Officer REYNOLDS  POSSESSION OF MARIJUANA – LESS OZ

BARNES        TAMMY        RENEE           W/F     30        Officer KELLEY        SIMPLE BATTERY – FVA

CRIDER, JR   RANDY         LAMAR         W/M    41        WALK-IN      TURN IN FOR TRANSPORT

HALL MATTHEW    JAMES           W/M    31        Officer WILSON        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

STEPHENS    BRIAN           DOUGLAS    W/M    39        Officer MATHIS        SIMPLE ASSAULT – FVA

STEPHENSON          BILLY            JOE     W/M    44        CHATTOOGA           HOLD FOR TRANSPORT

PRICE, JR      ROY   SANFORD     B/M     33        CHATTOOGA           HOLD FOR TRANSPORT

BROWN         JASON           EUGENE        W/M    33        Officer OWENS         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, EXPIRED PLATE

 

 

 

 

 

 

 


May 22, 2017

Green Arrested After Man Renovating Home Finds Him Inside

May 22, 2017

Crist Arrested For Pressuring Young Trio To Buy His Book

May 22, 2017

Dews Pleads Guilty To Selling Crack Cocaine In Chattanooga


A man renovating a house on Harrison Pike said he arrived to find a man inside who was carrying out items. William Hubert Green, 51, of 111 Sunnyside Dr., was charged with aggravated burglary. ... (click for more)

A Patten Towers resident has been charged with aggressive panhandling after three people said he kept after them to buy his book. Taken into custody on Saturday was Mitchell Scott Crist, 53. ... (click for more)

Rickey Louis "Uncle Rickey" Dews pleaded guilty on Monday to his part in a Chattanooga cocaine ring. Dews is set to be sentenced on Aug. 28 by Judge Sandy Mattice. The agreed term is 54 months. ... (click for more)


Breaking News

Green Arrested After Man Renovating Home Finds Him Inside

A man renovating a house on Harrison Pike said he arrived to find a man inside who was carrying out items. William Hubert Green, 51, of 111 Sunnyside Dr., was charged with aggravated burglary. The incident happened Feb. 8 and Green was picked up on Saturday. The man renovating the house said when he arrived at the residence he saw a black Ford Explorer in his driveway. ... (click for more)

Crist Arrested For Pressuring Young Trio To Buy His Book

A Patten Towers resident has been charged with aggressive panhandling after three people said he kept after them to buy his book. Taken into custody on Saturday was Mitchell Scott Crist, 53. The paperbook book is a collection of some of his sayings and thoughts. An 18-year-old said he was with a younger female and her much-younger brother when they were approached by Crist ... (click for more)

Opinion

Local School Boards Should Not Delegate Their Authority To Others

Education is primarily a state and local responsibility in the United States. Most Tennesseans support local control of public education by the district board of education. This includes the autonomy of the local school district to adopt curriculum, assessments, and programs to meet recognized educational goals and objectives.  It is clear in the Tennessee Constitution that ... (click for more)

Roy Exum: DeVos Changes Everything

I believe that from every point on my moral compass the state’s hijacking of five public schools in Hamilton County is wrong. I also believe I can argue with success from any direction on my compass against any of the proposals or terms that Commissioner Candice McQueen just threatened to impose on the county’s Department of Education. But today let’s go to ‘True North’ on my compass ... (click for more)

Sports

State Softball, Baseball Matchups Set

The opening 2017 state tournament baseball and softball matchups involving local high school teams have been finalized. The next-to-last pairing came Sunday morning when Ooltewah (32-8) drew Dyer County (19-15) for a Tuesday game with a 4 p.m. (CT) start on Field 1 at the Starplex softball complex in Murfreesboro. Ooltewah, which lost to Soddy-Daisy in the District 5-3A ... (click for more)

Boyd-Buchanan Reaches Class A/AA State Soccer Tournament

The setting was nothing new for the seven seniors on the Boyd-Buchanan boys’ soccer team, but this time the Bucs got to celebrate a different outcome.   Playing in their fourth consecutive Class A/AA state sectional, the Bucs put three years of heartbreak behind them by earning a 1-0 victory over Merrol Hyde and a trip to this week’s state tournament in Murfreesboro. ... (click for more)


Happenings
Dining
Business
Student Scene
Church
Memories
Real Estate
Living Well
Outdoors