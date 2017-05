Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 24, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

CAGLEY, DEREK W 39 M 0 1 GS 1648798 POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO

CAGLEY, DEREK W 39 M 0 2 GS 1648795 CRIMINAL CONSPIRACY

JOHNSON, DAVID B 52 M 0 1 GS 1659729 DOMESTIC ASSAULT

MCLIN, SHANNON KELLY W 42 F 0 1 GS 1642772 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

MCLIN, SHANNON KELLY W 42 F 0 2 GS 1642771 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ROGIERS, RAUL MELVIN B 34 M 0 1 GS 1652459 DOMESTIC ASSAULT

True Bills:

ALVEY, SHANA DIANE W 28 F 301985 1 3 GS 1652873 THEFT OF PROPERTY

ALVEY, SHANA DIANE W 28 F 301985 2 3 GS 1655591 FAILURE TO APPEAR

ARTERBURN, SEAN THOMAS W 33 M 301986 1 1 GS 1659275 AGGRAVATED ROBBERY

FOOTE, SHAWN LEE W 36 M 301987 1 1 GS 1659274 AGGRAVATED ROBBERY

ASH, ANSLEY VIRGINIA W 23 F 301988 1 2 GS 1640025 POSSESSION OF MARIHUANA

ASH, ANSLEY VIRGINIA W 23 F 301988 2 2 GS 1640026 DISORDERLY CONDUCT

ASH, ANSLEY VIRGINIA W 23 F 301988 3 2 GS 1640027 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

BERRY, DEANDRA SIMONE B 26 F 301989 1 3 GS 1637241 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

BERRY, DEANDRA SIMONE B 26 F 301989 2 3 GS 1637242 DRIVING LEFT OF CENTER

BERRY, DEANDRA SIMONE B 26 F 301989 3 3 GS 1637240 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BONNER, ACE DEWAYNE B 37 M 301990 1 1 GS 1616667 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BONNER, ACE DEWAYNE B 37 M 301991 1 1 GS 1649226 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BROCK, REYSAM JUNIOR B 40 M 301992 1 1 GS 1656343 DOMESTIC ASSAULT

BROCK, REYSAM JUNIOR B 40 M 301992 2 1 GS 1656344 AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS

BROOKS JR, EARL W 66 M 301993 1 2 GS 1663573 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

BROUILLARD, GRANT KIRKWOOD W 19 M 301994 1 2 GS 1657713 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

BROUILLARD, GRANT KIRKWOOD W 19 M 301994 2 2 GS 1657714 POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE

CAGLEY, DEREK W 39 M 301995 1 2 GS 1648796 TAMPERING WITH EVIDENCE

CAGLEY, DEREK W 39 M 301995 2 2 GS 1648797 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE

CAGLEY, DEREK W 39 M 301995 3 2 GS 1648799 POSSESSION OF MARIHUANA

CAGLEY, DEREK W 39 M 301995 4 2 GS 1648800 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

CAGLEY, DEREK W 39 M 301995 2 GS POSSESSIONOF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

5 1648801

CAMPBELL, KEITH W 33 M 301996 1 1 GS 1655834 DOMESTIC ASSAULT

CAMPBELL, KEITH W 33 M 301996 2 1 GS 1655835 VANDALISM

COOPER, DEONDRIA NICOLE B 29 F 301997 1 1 GS 1644790 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 1 2 GS 1660950 AGGRAVATED ASSAULT

COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 2 2 GS 1660951 AGGRAVATED ASSAULT

COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 3 2 GS 1660952 AGGRAVATED ASSAULT



COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 4 2 GS 1660953 AGGRAVATED ASSAULT

COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 5 2 GS 1660954 EVADING ARREST

COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 6 2 GS 1660955 FAILURE TO YIELD

COX III, WILLIE ROY B 27 M 301998 7 2 GS 1660956 SPEEDING

DAVIS, CHRISTOPHER SHAWN B 23 M 301999 1 1 GS 1660293 ARSON

DENTON, ZACHARY TYLER B 27 M 302000 1 2 ER 0118039 POSSESSION OF MEHTAMPHETAMINE FOR RESALE

DENTON, ZACHARY TYLER B 27 M 302000 2 2 ER 0118038 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

DENTON, ZACHARY TYLER B 27 M 302000 3 2 ER 0118040 POSSESSION OF FIREARM

DENTON, ZACHARY TYLER B 27 M 302000 4 2 ER 0118037 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DOUGLAS, DARIUS JERMAINE B 19 M 302001 1 3 GS 1607730 DISORDERLY CONDUCT

DOUGLAS, DARIUS JERMAINE B 19 M 302001 2 3 GS 1607731 RESISTING ARREST

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302002 1 3 GS 1656531 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302002 2 3 GS 1656532 POSSESSION DIAZEPAM FOR RESALE

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302003 1 3 GS 1648701 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302003 2 3 GS 1648700 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302003 3 3 GS 1648699 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302003 4 3 GS 1648698 POSSESSION OF HANDGUN WITH FELONY CONVICTION

DUFF, CARL ROBERT W 41 M 302003 5 3 GS 1656316 FAIL TO APPEAR

DUFF, SKIPPER EUGENE W 53 M 302004 1 1 ER 0107679 DRIVING ON REVOKED LICENSE

DUFF, SKIPPER EUGENE W 53 M 302004 2 1 ER 0117851 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

FARRIS, JAMES MICHAEL W 22 M 302005 1 2 GS 1654195 EVADING ARREST

FARRIS, JAMES MICHAEL W 22 M 302005 2 2 GS 1654193 RECKLESS ENDANGERMENT

FARRIS, JAMES MICHAEL W 22 M 302005 3 2 GS 1654196 RESISTING ARREST

FARRIS, JAMES MICHAEL W 22 M 302005 4 2 GS 1654194 AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT

FARRIS, JAMES MICHAEL W 22 M 302005 5 2 GS 1654197 AGGRAVATED CHILD NEGLECT

FAUBION, JON-CARY VAL-JEANE W 26 M 302006 1 3 GS 1605160 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

FAUBION, JON-CARY VAL-JEANE W 26 M 302006 2 3 GS 1605159 FAIL TO MAINTAIN LANE

FAUBION, JON-CARY VAL-JEANE W 26 M 302006 3 3 GS 1605161 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

GARRETT, SHANE KEITH W 50 M 302007 1 3 GS 1658287 AGGRAVATED BURGLARY



GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 1 2 GS 1642045 EVADING ARREST

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 2 2 GS 1642046 RECKLESS ENDANGERMENT

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 3 2 GS 1642047 AGGRAVATED ASSAULT

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 4 2 GS 1642051 AGGRAVATED ASSAULT

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 5 2 GS 1642048 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 6 2 GS 1642049 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

GEORGE, ANTHONY JERMAINE B 27 M 302008 7 2 GS 1642050 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

GINN, ERNEST VERLANE W 43 M 302009 1 3 GS 1611332 PASSING WORTHLESS CHECK

GINN, ERNEST VERLANE W 43 M 302010 1 3 GS 1624856 PASSING WORTHLESS CHECK

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 302011 1 1 GS 1644286 RECKLESS DRIVING

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 302011 2 1 GS 1644287 DISORDERLY CONDUCT

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 302011 3 1 GS 1644288 FINANCIAL RESPONSIBILITY

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 302011 4 1 GS 1644289 THEFT OF PROPERTY

GREGG, LARRY RICHARD W 40 M 302011 5 1 GS 1644290 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 1 2 GS 1651277 AGGRAVATED ASSAULT

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 2 2 GS 1651278 AGGRAVATED ASSAULT

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 3 2 GS 1651279 PUBLIC INTOXICATION

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 4 2 GS 1651280 TAMPERING WITH EVIDENCE

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 5 2 GS 1651281 DISORDERLY CONDUCT

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 6 2 GS 1651282 THEFT OF PROPERTY

HARRIS, CEDERICK LAVON B 40 M 302012 7 2 GS 1651283 RESISTING ARREST

HART, SHAMIEKA ANQUANETTE B 28 F 302013 1 3 GS 1652210 ASSAULT

HAYES, JOEY LEN W 38 M 302014 1 1 GS 1650429 THEFT OF PROPERTY

HENDERSON, MICHAEL DON W 33 M 302015 1 2 GS 1651058 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HESTER, AUTUMN LAUREN W 23 F 302016 1 2 GS 1651496 THEFT OF PROPERTY

HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302017 1 2 GS 1614014 POSS.

A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY

HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302017 2 2 GS 1614015 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302017 3 2 GS 1614016 POSSESSION OF MARIHUANA

HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302017 4 2 GS 1614017 DRIVING ON REVOKED LICENSE



HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302017 5 2 GS 1614018 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302017 6 2 GS 1656623 FAILURE TO APPEAR

HUBBARD, ERIC BLAIR B 41 M 302018 1 2 GS 1654220 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JACKSON, WILLIE BARTHOLOMEW B 37 M 302019 1 1 GS 1630676 POSSESSING A FIREARM WITH FELONY DRUG CONVICTION

JACKSON, WILLIE BARTHOLOMEW B 37 M 302019 2 1 GS 1630677 RECKLESS ENDANGERMENT

JONES, ANTHONY JAWAUN B 27 M 302020 1 1 GS 1659269 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

JONES, ANTHONY JAWAUN B 27 M 302020 1 GS POSSESSION OF FIREARM WITH DOMESTIC VIOLENCE

CONVICTION

2 1659270

JORDAN, AISHA DESHAY B 19 F 302021 1 3 GS 1652630 THEFT OF PROPERTY

WELLS, ANISSA MONAE B 23 F 302022 1 3 GS 1652629 THEFT OF PROPERTY

JORDAN, AISHA DESHAY B 19 F 302023 1 3 GS 1657467 FAILURE TO APPEAR

KOGER, PHILLIP WAYNE W 32 M 302024 1 2 GS 1649073 THEFT OF PROPERTY

LAWSON II, DONALD RAY W 26 M 302025 1 1 GS 1638608 SEAT BELT LAW VIOLATION

LAWSON II, DONALD RAY W 26 M 302025 2 1 GS 1638609 FINANCIAL RESPONSIBILITY

LAWSON II, DONALD RAY W 26 M 302025 3 1 GS 1638607 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LONGSTRETH, JORDAN ZACHARY W 30 M 302026 1 1 GS 1650281 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

LONGSTRETH, JORDAN ZACHARY W 30 M 302026 2 1 GS 1650282 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

LONGSTRETH, JORDAN ZACHARY W 30 M 302026 3 1 GS 1650283 DRIVING ON REVOKED LICENSE

LONGSTRETH, JORDAN ZACHARY W 30 M 302026 4 1 GS 1650280 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LUTSKO, ALEC JASON W 30 M 302027 1 3 GS 1646291 DISORDERLY CONDUCT

LUTSKO, ALEC JASON W 30 M 302027 2 3 GS 1646292 POSSESSION OF MARIJUANA

LUTSKO, ALEC JASON W 30 M 302027 3 3 GS 1646293 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MARSH, KEVIN CORTEZ B 30 M 302028 1 2 GS 1648126 POSSESSION OF HANDGUN

MARTIN, ANTHONY DWAYNE W 24 M 302029 1 3 GS 1652116 FELONY EVADING ARREST

MELVIN, BRANDY LEE'SHAE B 19 F 302030 1 2 GS 1647609 ASSAULT

WATKINS, AYONNIKA BRIANNA B 20 F 302030 2 2 GS 1647610 ASSAULT

MILLS, CORDELLO LEDELL B 30 M 302031 1 3 GS 1646799 POSSESSION OF MARIHUANA

MILLS, CORDELLO LEDELL B 30 M 302031 2 3 GS 1646800 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MILLS, CORDELLO LEDELL B 30 M 302031 3 3 GS 1646801 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE



PATILLO, KELCEY DERRON B 29 M 302032 1 1 GS 1641444 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

PATILLO, KELCEY DERRON B 29 M 302032 2 1 GS 1641443 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

PATTERSON, AMBER MARIE W 31 F 302033 1 1 GS 1651380 UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE

PATTERSON, AMBER MARIE W 31 F 302033 2 1 GS 1653642 FAILURE TO APPEAR

PATTERSON, AMBER MARIE W 31 F 302033 3 1 GS 1656332 FAILURE TO APPEAR

PEREZ, JUAN DOMINGO H 42 M 302034 1 2 GS 1636636 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

PITTS, ARRAS LAMAR B 21 M 302035 1 2 GS 1660530 VIOLATION OF LIGHT LAW

PITTS, ARRAS LAMAR B 21 M 302035 2 2 GS 1660531 POSSESSION OF MARIJUANA

POUND, DEMARCUS DEMOND B 30 M 302036 1 2 GS 1651288 VANDALISM

RAMIREZ, FELIPE H 33 M 302037 1 2 GS 1660474 CRIMINAL SIMULATION

RAMIREZ, FELIPE H 33 M 302037 2 2 GS 1660475 FORGERY

RAMIREZ, FELIPE H 33 M 302037 3 2 GS 1660476 IDENTITY THEFT

RICHARDSON JR, DUANE ESTIL W 26 M 302038 1 2 GS 1659196 AGGRAVATED BURGLARY

RICHARDSON JR, DUANE ESTIL W 26 M 302038 2 2 GS 1659197 EVADING ARREST

RINGER, CORNELIUS LAMONT B 36 M 302039 1 2 GS 1654554 DOMESTIC ASSAULT

RINGER, CORNELIUS LAMONT B 36 M 302039 2 2 GS 1654555 VANDALISM

RINGER, CORNELIUS LAMONT B 36 M 302039 3 2 GS 1654556 DISORDERLY CONDUCT

RINGER, CORNELIUS LAMONT B 36 M 302039 4 2 GS 1654557 RESISTING ARREST

RINGER, CORNELIUS LAMONT B 36 M 302039 5 2 GS 1654558 ASSAULT

RODRIGUEZ-MARTINEZ, ANAYETSY H 21 F 302040 1 1 GS 1628139 MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL

RODRIGUEZ-MARTINEZ, ANAYETSY H 21 F 302040 2 1 GS 1628140 FAILURE TO MAINTAIN LANE

RODRIGUEZ-MARTINEZ, ANAYETSY H 21 F 302040 3 1 GS 1628141 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

RODRIGUEZ-MARTINEZ, ANAYETSY H 21 F 302040 4 1 GS 1628138 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SHACKLEFORD, DASHUN JAWUAN B 18 M 302041 1 2 GS 1654487 POSSESSION OF FIREARM

SIMS, JONATHAN WADE W 51 M 302042 1 2 GS 1653923 DOMESTIC ASSAULT

SLAYTON, TIMOTHY PAUL W 31 M 302043 1 1 GS 1635832 DOMESTIC ASSAULT

SMITH, RAYMOND FREDERICK W 64 M 302044 1 3 GS 1649530 DOMESTIC ASSAULT

SUMO, LUKMAN SALIH W 37 M 302045 1 2 GS 1651702 DOMESTIC ASSAULT

SUTTLES, MONTY ANTONIO B 45 M 302046 1 2 GS 1644851 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT



SUTTLES, MONTY ANTONIO B 45 M 302046 2 2 GS 1644852 POSSESSION OF MARIHUANA

SUTTLES, MONTY ANTONIO B 45 M 302046 3 2 GS 1644853 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SUTTLES, MONTY ANTONIO B 45 M 302046 4 2 GS 1644854 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

SUTTLES, MONTY ANTONIO B 45 M 302046 5 2 GS 1644850 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

WRIGHT, SAMUEL DUANE W 33 M 302047 1 2 GS 1630275 RECKLESS DRIVING

WRIGHT, SAMUEL DUANE W 33 M 302047 2 2 GS 1630276 FAILURE TO MAINTAIN LANE

WRIGHT, SAMUEL DUANE W 33 M 302047 3 2 GS 1630277 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

WRIGHT, SAMUEL DUANE W 33 M 302047 4 2 GS 1630278 FINANCIAL RESPONSIBILITY

WRIGHT, SAMUEL DUANE W 33 M 302047 5 2 GS 1630279 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

WRIGHT, SAMUEL DUANE W 33 M 302047 6 2 GS 1630274 DRIVING UNDER THE INFLUENCE