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Walker County Arrest Report Fr June 5-11

Monday, June 12, 2017

Here is the Walker County arrest report for June 5-11:

DAVIS           TAYLOR        JAMES           W/M    24        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION- F

SNYDER        NICHOLES    WAYNE         W/M    23        Officer CAREATHERS         AGGRIVATED ASSAULT, PROBATION VIOLATION- F

REED  BRUCE           AARON         W/M    53        Officer HOLLAND    PUBLIC DRUNK

LACKEY        APRIL IRENE W/F     37        Officer MAYNOR     RETURN FROM GA REGIONAL

OROURKE    ERIC   BERNARD     W/M    29        PROBATION HOLD FOR CATOOSA

SPIKES          CHARLES      JAMES           B/M     40        Officer MILLER         RAPE, AGGRIVATED SODOMY

JARNAGIN   JOEL   RAY   W/M    42        Officer MILLER         CRIMINAL TRESPASS

JESSMAN      ADAM           JOSEPH         W/M    37        MATTHEWS FUGITIVE FROM JUSTICE

HARRIS         COURTNEY  JANINE          W/F     41        Officer BLACK          POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

CAMERON    JEFFERY       BAKER          W/M    57        PROBATION PROBATION VIOLATION

HIGDON        JOSHUA        ANTHONY    W/M    32        Officer HOLLAND    BATTERY- FVA

CHAPMAN   ERIN   DALE W/F     42        Officer HOUSER       D.U.I., FAILURE TO MAINTAIN LANE

JACKSON     COTY DANIEL         W/M    27        Officer TERRY           DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, EXPIRED TAG

MORRIS        ROBERT        GARY W/M    28        Officer ELLIOT          HOLD FOR WHITFIELD

KEITH            MARY            DEANNA       W/F     27        Officer DYE   PROBATION VIOLATION

 

BAKER          TRAVIS         GENE W/M    28        Officer ELLIOT          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED

HIGDON        JOSHUA        ANTHONY    W/M    32        Officer BETHUNE     RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER

STEVENSON EDWIN           TERRELL       B/M     34        ****    RETURN FROM CHATTOOGA COUNTY

WILLIAMS    JOSHUA        WADE            W/M    33        Officer AGREDANO VIOLTAION OF DRIVING PERMIT, NO SEAT BELT

SLAUGENHAUPT   WILLIAM      LEE     W/M    31        PROBATION PROBATION VIOLATION

TOMAS          ROMAN         DARIO           H/M    34        Officer TATE  DRIVING WITH NO LICENSE, NO SEAT BELT

HOLLAND    WILIAM         KYLE W/M    32        Officer WOOTEN      ***

 

CARTER        MEGAN         DANIEL         W/F     27        Officer MULLIS         HINDERING 911 CALL, SIMPLE BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN BY ALLOWING TO WITNESS FVA

BALDWIN     RONALD       LEDALE         W/M    37        Officer STAFFORD   POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

BANKSTON, JR       DAVID           RAY   W/M    37        PROBATION PROBATION VIOLATION – FELONY

HARRIS         VENESSA      JEAN  W/F     43        Officer ELLIOTT        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DUI – DRUGS

DALTON       CHRISTOPHER        TEAL  W/M    39        Officer ALFORD       CONTEMPT OF SUPERIOR COURT, FTA – MISD, PROBATION VIOLATI – F

SOSEBEE       CLARK          ERIC   W/M    57        Officer REYNOLDS  FAIL EXERCISE DUE CARE WHEN USING CELL PHONE, PROBATION VIOLATION – F

SHELTON      DENESHIA    ROCHELLE   B/F      23        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

ALBERTSON GORDON      KIRK  W/M    50        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F

HORTON       SUSAN          ELIZABETH  W/F     43        Officer GALYON      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, BROKEN TAILLIGHT, REAR WINDOW CRACK

MORRIS        JOE     ALLEN           W/M    35        Officer GALYON      FTA – MISD

MEREDITH   SARA ASHLEE         W/F     20        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F

CHANEY       DAVONTE    TAQUAN       B/M     17        Officer HEAD GIVING FALSE INFORMATION, LOITERING/PROWLING

HOLCOMB, JR         SHANNON    DEWAYNE    W/M    24        Officer CARTER        SIMPLE BATTERY – FVA, CRIMINAL TRESPASS

CARRINGTON         TIMMY          WAYNE         W/M    54        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

 

AMOS            CHRISTOPHER        JAMES           W/M    43        Officer DAFFRON    DUI-LESS SAFE, LOITERING/PROWLING

WOODY        JUSTIN          LEE     W/M    27        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – M

ALEXANDER           WILLIAM      POLK W/M    37        Officer REYNOLDS  POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF SCHEDULE III, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, FAIL TO EXERCISE DUE CARE WHEN USING CELL PHONE, FTML

MATNER       MEGAN         LEANN          W/F     26       Officer PARKER        SIMPLE ASSAULT – FVA

BLEDSOE      AUSTIN         REED  W/M    23        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION – FELONY

WILSON        STEPHANIE  REANNE        W/F     31        Officer LOWE RETURN FROM DOCTOR

OVERBY       DUSTIN         BLAKE           W/M    23        Officer CAMPBELL  BATTERY, CRUELTY TO CHILDREN – 3RD DEGREE, SEXUAL BATTERY – M

CHADWICK  DANIEL         ERIC   W/M    24        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F

KUNZELMAN          KANE HUNTER        W/M    20        Officer GALYON      POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, FTML, IMPROPER BACKING, DRIVING WITH PERMIT BUT NO LICENSED DRIVER PRESENT IN VEHICLE

CHILDRESS  ADAM           LYNN W/M    20        Officer PARKER        PROBATION VIOLATION – F

MILLER         MORGAN      NICOLE         W/F     24        DTF    POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

FARRIOR      CHRISTOPHER        ALLEN           W/M    32        DTF    TRAFFICKING METH

BOATFIELD  DANIEL         LEWIS            W/M    25        Officer PERKINS       SIMPLE BATTERY – FVA

GRIM WILLIAM      CHASE           W/M    24        PROBATION ***

 

ANDERTON  THOMAS       WILLIAM      W/M    17        Officer PERKINS       ***

BOLTON        SABRINA      RENEE           W/F     30        COKER          PROBATION VIOLATION- M

RADAR          ERIC   JASON           W/M    46        LLEWELLYN SIMPLE ASSAULT- FVA

HOOD            JONATHAN  WESTLEY      B/M     48        Officer CAREATHERS         VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER

LEMONS       CHRISTIAN  LEE     W/M    23        MATTHEWS ***

COYNE          JOSEPH         LEE     W/M    26        Officer CAREATHERS         PROBAITON VIOLATION- F

LEWIS            MARK            STEVEN         W/M    47        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION- F

WINTERS      LEBRON        CHARLES      W/M    43        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION- F

REEVES         DEREK           COYLE           W/M    22        Officer HOLLAND    DUI, POSSESSION OF SCH II, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

VILLERS        ISSAC WILLIAM      W/M    21        Officer BROWN         FAILURE TO APPEAR- F

RIDLEY         ZACHARY    CARL W/M    17        WALK IN       SIMPLE BATTERY- FVA

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

FOSTER         JUDY LYNN W/F     33        DADE CO.     HOUSED FOR DADE CO.

HOLLOWAY AMANDA     DEMARIOUS            W/F     36        Officer MAYNOR     RETURN FROM HOSPITAL

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

EDGEMAN    BRANDON    PAUL W/M    22        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

SLAYTON     DAGAN         RILEY W/M    17        Officer REECE           POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

 

HORTON       JAMATHAN BLAINE         W/M    31        Officer WOOTEN      HOLD FOR CATOOSA

WEBB BRANDON    LEE     W/M    22        Officer ELLIOT          POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

CARTER        TASHIA         ANN   W/F     35        Officer AGGREDANO          BATTERY- FVA

CRAWLEY    JUANITA       CARMIA        W/F     49        Officer AGGREDANO          DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

WOODS         TIFFANY       ROCHELLE   B/F      17        Officer HOLLAND    DRIVING WHILE UNLICENSED

PARKER        SIERRA          SKYE W/F     24        Officer GRIFFIN        RETURNING FROM HAMILTON MEDICAL

ROBERTS      JOEY  DALE W/M    57        Officer GARRISON   SIMPLE ASSAULT- FVA

QUALLS        ROCKY          EUGENE        W/M    43        Officer AGGREDANO          DUI, DUI ENDANGERING CHILD 14 YOA OR YOUNGER

MILLS            TIFFANY       NICOLE         W/F     21        Officer ELLIOT          POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

MILLS            PAUL MICHAEL      W/M    18        WALK IN       BOND SURRENDER, FAILURE TO APPEAR

ADAMS         JAMIE            ALLEN           W/M    41        Officer WOOTEN      FAILURE TO APPEAR- M

DICKERSON JENNIFER     NICOLE         W/F     29        Officer ELLIOT          FAILURE TO APPEAR- M

STEPHENS    JOSHUA        AARON         W/M    34        Officer DYE   OBSTRUCTION- M

WARE KENNON       DIANTE         B/M     23        Officer HOUSER       HOLD FOR WHITFIELD COUNTY

TOMPKINS   CHRISTOPHER        MICHAEL JR.           W/M    22        Officer STAFFORD   POSSESSION OF METH

 

ADAMS         JERRY            LAMAR         W/M    61        Officer HUGGINS     DISORDERLY CONDUCT

LOGAN          GABRIEL       JACOB           W/M    22        Officer HOUSER       LOITERING

WOODWARD           HUNTER        LEE     W/M    20        Officer HUGGINS     FAILURE TO APPEAR- M

BROWN         CODY ALAN W/M    23        Officer WOOTEN      OBSTRUCTION- M

STOKER        ALYSSA        SHAE W/F     25        Officer WOOTEN      POSSESSION OF SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER

CORDELL      JOSHUA        DAVID           W/M    27        Officer ELLIOT          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO INSURANCE, CROSSING THE GUARD LINE WITH DRUGS, WEAPONS OR OTHER INTOXICANTS, POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE

BERRY           SAMANTHA SHAWN         B/F      37        Officer HOLLAND    PROBATION VIOLATION- F

ARIZMENDI CECILIA        PATRICIA     W/F     22        Officer CLARK          PROBATION VIOLATION- M

KNOX            DAMON        BLAINE         W/M    25        Officer HOLLAND    BATTERY- FVA

COOK LEONARD     PARKER        W/M    62        Officer COKER          DUI DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE/ IMPROPER LANE CHANGE

MCCARVER ALLEN           DALE W/M    36        Officer ENGLAND    DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED,

BUCKNER     CURTIS          GRADY LEON          W/M    25        Officer LLEWELLYN            THEFT BY TAKING- M

MITCHELL    TERRY           LAVERN        W/M    52        Officer CLARK          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

BARKLEY     JEWELL         DIANA           W/F     41        TURN IN        TRANSPORT TO PDC

MANN           DORIS            AMANDA     W/F     35        Officer ELLIOT          CONTRIBUTING TO A MINOR

ARNOLD       JONHATHAN           LLOYD          W/M    36        Officer ELLIOT          CONTRIBUTING TO A MINOR

ARNOLD       JOHNATHAN           LLOYD JR.    W/M    17        Officer ELLIOT          UNDERAGE CONSUMPTION

EVERETT       BRANDY       NICOLE         W/M    32        Officer ELLIOT          ***

 

 

 

 

 

 

 


June 12, 2017

Walker County Arrest Report Fr June 5-11

June 12, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

June 11, 2017

Bradley County Sheriff's Office Searching For Missing K-9 "Lucy"


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Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ADU-BOAHENE, ISAAC KOJO  8957 FULLER RD CHATTANOOGA, 37421  Age at Arrest: 36 years old Arresting Agency: Chattanooga ... (click for more)

The Bradley County Sheriff’s Office is asking for the public’s help with locating one of the department's K-9 units, “Lucy”. The female canine was discovered missing earlier Sunday in Charleston, ... (click for more)


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Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ADU-BOAHENE, ISAAC KOJO  8957 FULLER RD CHATTANOOGA, 37421  Age at Arrest: 36 years old Arresting Agency: Chattanooga PUBLIC INTOXICATION --- AGUSTIN-MIRANDA, JACOBO  4208 10TH AVE CHATTANOOGA, 37407  Age at Arrest: 31 years old Arresting Agency: Hamilton County Booked for Previous ... (click for more)

Opinion

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Many residents of Hamilton County will be delighted to know that their property taxes will not go up this year. But I invite you to do more than dabble in delight that our local government has stayed its hand from dipping deeper into our pockets for one more year. Imagine instead a Hamilton County that has no property taxes of any kind. Property taxes are a perpetual slap in the ... (click for more)

Roy Exum: The Final 36 Hours

I will never forget it. It was Christmas Week in 2015 when a longtime newspaper friend of mine in Knoxville called one morning and, amid Season’s Greetings, wanted to know what kind of basketball we played in Chattanooga. I said something like, “much better than Knoxville,” and he laughed out loud. “You haven’t heard?” That’s how I learned an Ooltewah High player had been raped ... (click for more)

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Currys' Mom: I Don't Plan to Pull My Boys Out Of Cleveland High School

The mother of Cleveland High School basketball standout KK Curry shot down reports that her son plans to leave the Blue Raiders’ program prior to his senior season. And, the mother of two other players that have chosen to play at private schools starting next season says that decision was part of a family plan to provide the best educational and athletic opportunities for ... (click for more)

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