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Walker County Arrest Report For June 12-18

Monday, June 19, 2017

Here is the Walker County arrest report for June 12-18:

FICKEY         RYAN DAVID           W/M    26        Officer HULSEY        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, HIT AND RUN, FAIL TO REPORT ACCIDENT WITH INJURY

HUDGINS     JOSEPH         DANIEL         W/M    33        Officer SCARBROUGH        SIMPLE ASSAULT – FVA

RAKER, JR    KURT ALLEN           W/M    47        Officer HEAD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL OBEY STOP SIGN

TUCKER        ELIZABETH  MICOLE         W/F     37        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

BROWN         MARCUS       HEATH          W/M    37        Officer JEWELL         THEFT BY SHOPLIFTING – M

FORESTER    BRYAN          PATRICK       W/M    48        Officer JEWELL         SIMPLE BATTERY – FVA

YOUNG         JOHNATHAN           DEWAYNE    W/M    34        Officer MILLER         THEFT BY TAKING – F, PROBATION VIOLATION – F

FAULKNER  HANNAH      MARIE           W/M    21        Officer PERRY           OBSTRUCTION – F

JUV    JUV    JUV    ***      ***      Officer BROWN         ***

JUV    JUV    JUV    ***      ***      Officer BROWN         ***

JUV    JUV    JUV    ***      ***      Officer BROWN         ***

KIMBLE         SETH  ALEXANDER           W/M    31        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

WISHON        SETH  AXLEY          W/M    33        Officer MILLER         AGGRAVATED ASSAULT – OTHER WEAPON

CHARLES      MARLON      KEVIN           B/M     31        Officer CARTER        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, EXPIRED LICENSE PLATE, NO INSURANCE

 

MOORE         ROCKY          JEROME        W/M    43        Officer DAFFRON    FUGITIVE FROM HAMILTON COUNTY

GODFREY     KRISTEN       BAILEY         W/F     20        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, SIMPLE BATTERY – FVA

YOUNCE       LORIE LYNNE          W/F     50        Officer MILLER         THEFT BY CONVERSION – M

VARNELL     TRAVIS         LEBRON        B/M     21        Officer AVANS         RETURN FROM GA REGIONAL

JOHNSON     TIMOTHY     ANDREW      W/M    35        Officer MILLER         POSSESSION OF METH, FAIL TO REGISTER AS SEX OFFENDER, PROBATION VIOLATION – F

RUSSELL       BRADLEY     WARD            W/M    26        Officer MATHIS        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO OBEY STOP SIGN

TURNER        BREANNA    JANILLE        B/F      24        Officer CARTER        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL TO OBEY STOP SIGN, NO INSURANCE

 

MORAN         THOMAS       WILLIAM JR W/M    32        Officer PERKINS       PROBATION VIOLATION- F

SNODGRASS           JONATHAN  TRENT           W/M    22        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- M

TALLEY         PIERRE          JEROME        B/M     32        Officer COKER          OBSTRUCTION- M

WILSON        STEPHANIE  LEANNE        W/F     31        PROBATION RETURN FROM COURT HEARING

MORTON      VERNON       LEON W/M    57        Officer CLARK          SIMPLE BATTERY- FVA, EXPLOITATION OR INTIMIDATION OF AN ELDERLY PERSON

RIVERS          TIMOHY        LAMAR         B/M     32        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

BURNS          RICKY           WINSTON     W/M    30        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

LEWIS            FRANCIS       ANNETTE      W/F     51        PROBATION PROBATION VIOLATION- F

HENDERSON           JESSICA        NICOLE         W/F     23        Officer AVANS         PROBATION VIOLATION- F

CROUCH       DARREL        LEBRON        W/M    34        Officer ENGLAND    BATTERY- FVA

WARE            JOSHUA        CLINTON      W/M    31        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR- M

 

GARREN       JEREMY        RYAN W/M    28        Officer DYE   DUI, OPEN CONTAINER

ASHWORTH VICTORIA     ELIZABETH  W/F     25        Officer HUGGINS     DUI

DOTSON       CHRISTOPHER        SHAWN         W/M    31        Officer BETHUNE     RETURN FROM FLOYD MEDICAL CENTER

WOOTEN       REBECCA      MICHELLE    W/F     20        Officer ENGLAND    CRIMINAL TRESPASS, PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE

BALL  JEREMY        ALLEN           W/M    32        Officer HOLLAND    CONTEMPT OF COURT- CIVIL, FAILURE TO APPEAR- M

HOLDEN       NANCY         INGRAM       W/F     41        PROBATION PROBATION VIOLATION- F

NELSON        JAMES           DONALD       W/M    79        Officer MILLER         CRIMINAL TRESPASS, PEEPING TOM

JORDAN        JOSHUA        PHILMORE   B/M     28        DTF    POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTED FELON x2, POSSESSION OF COCAINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF A SCH I OR II CONTROLLED SUBSTANCE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DELIVER, DISTRIBUTE, POSSESS W/ INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE, PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE OR SALE OF MARIJUANA

HENLEY        JOHN WILLIAM      W/M    21        Officer HOLLAND    POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

SUTTON        TIMOTHY     ASHLEY        W/M    20        Officer TERRY           DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, SPEEDING

HARRISON   ANDREW      SCOTT           W/M    29        Officer SCARBROUGH        BATTERY- FVA

SKYLES         MICKEY        LEWIS            W/M    54        Officer WEBER          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, HABITUAL VIOLATOR, DUI

KELLEY         BRIAN           THOMAS       B/M     44        Officer WILLIAMSON          DUI, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., FAILURE TO SIGNAL LANE CHANGE OR TURN

 

HICKS            MICHAEL      LEE     W/M    52        Officer HOUSER       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, BROKEN TAILLIGHT LENS

WHITT           LEE     STARLING    W/M    21        Officer MULLIS         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

HENLEY, JR  JOHN WILLIAM      W/M    21        Officer SCHRADER  POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

BLEVINS       PRESLEY       BROOKE       W/F     26        Officer MAYNOR     FTA – F

DEAN FARON          CHASE           W/M    22        Officer BATTLES      PROBATION VIOLATION – F

DOVER          LISA   KAY   W/F     32        Officer OWENS         OBSTRUCTION – M

RITCHEY       ALLISON       BRIANA        W/F     28        Officer EVANS          POSSESSION OF METH

DUFF ROBERT        EUGENE        W/M    53        Officer PERKINS       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING

MOORE         AMANDA     MAE   W/F     38        Officer CARTER        POSSESSION OF METH, THEFT BY SHOPLIFTING – M, CROSSING GUARD LINE WITH DRUGS

DEAN SHANNON    BLAKE           W/M    45        WALK-IN      HOLD FOR COURT

 

BRAMLETT   MICHAEL      CHAD W/M    43        Officer EVANS          DUI – LESS SAFE, FAIL TO OBEY TRAFFIC LIGHT

PHILLIPS       MATTHEW    TYLER           W/M    26        Officer ALFORD       POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, DUI – DRUGS

SHUMAKE    PAMELA       DENISE          B/F      54        Officer EVANS          DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, DRIVING WRONG SIDE OF ROAD, FAIL TO OBEY STOP SIGN

WOODARD   HANNAH      MADISON     W/F     17        Officer DAFFRON    BATTERY – FVA

 

BRAMLETT   MICHAEL      CHAD W/M    43        Officer EVANS          DUI – LESS SAFE, FAIL TO OBEY TRAFFIC LIGHT

PHILLIPS       MATTHEW    TYLER           W/M    26        Officer ALFORD       POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE, DUI – DRUGS

SHUMAKE    PAMELA       DENISE          B/F      54        Officer EVANS          DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, DRIVING WRONG SIDE OF ROAD, FAIL TO OBEY STOP SIGN

WOODARD   HANNAH      MADISON     W/F     17        Officer DAFFRON    BATTERY – FVA

 

ELLISON       CLYDE           LEWIS            W/M    45        Officer PERKINS       FTA – MISD

PARKER        CHRISTOPHER        EUGENE        W/M    29        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF METH, POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

REYNOLDS  HEATHER     MICHELLE    W/F     45        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF METH, POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ

STINETT        JESSIE            JAMES           W/M    41        Officer MATHIS        THEFT BY TAKING – M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


June 20, 2017

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Walker County Arrest Report For June 12-18

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Here is the latest jail booking report from Hamilton County: AARON, DONAVAN RAY  34 KELLY STREET CHICKAMAUGA, 30707  Age at Arrest: 25 years old Arresting Agency: Hamilton ... (click for more)


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Walker County Arrest Report For June 12-18

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Opinion

A Tribute To A Good Man

On Monday, June 19, Mr. Rawlin Parker will turn right out of Sale Creek Middle/High School’s parking lot for the last time as the assistant principal of that school.  Mr. Parker has devoted 47 years of his life to the Hamilton County Department of Education as a teacher, a coach, and an administrator. I have had the privilege of working with him for the last eight years. ... (click for more)

Roy Exum: The Horror At Okinawa

On this day in 1945, as the sun came up on Okinawa Island, the Americans had the Japanese on a desperate run and the fiercest battle in all of World War II was just days from victory. In the 84-day fight for the tactical gemstone, 110,071 Japanese had been killed in combat. Additionally, a full half of the Okinawan population – 300,000 at the start of the invasion – had been killed ... (click for more)

Sports

Knoxville's Eric Nelius Wins Riverbend 10K Run

It was somewhat cool at daybreak, but it got hot and muggy later as almost 400 runners gathered under the Ogiati Bridge on Riverfront Parkway for the 35 th running of the Riverbend Run. In other words, typical weather for anything in downtown Chattanooga during the middle of June. The event, which included a 5K and 10K races as well as a one-mile fun run/walk, was sponsored ... (click for more)

Chattanooga Lookouts End First Half Play Sunday With 10-2 Romp Over Tennessee Smokies

KODAK, Tenn.  -- Andy Wilkins homered and had two hits, driving in three, as the Chattanooga Lookouts exploded for a season-high six extra-base hits in a 10-2 win over the Tennessee Smokies on Sunday. The Lookouts won the Southern League North Division first half with a 42-28 record; 4 1/2 games ahead of second place Jackson. Chattanooga right-hander Paul Clemens (2-0), ... (click for more)


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