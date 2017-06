Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 21, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 0 1 GS 1664702 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 0 1 GS 1660753 DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

FRANKLIN, CORNELIUS DANIEL B 33 M 0 1 GS 1654775 LIGHT LAW VIOLATION

MORRIS, MARQUEL DEVON B 26 M 0 1 GS 1640121 THEFT OF PROPERTY (OVER $1000 - AUTO)

SALAS-RUFINO, ZACARIAS H 30 M 0 1 GS 1643619 AGGRAVATED ASSAULT

TALLEY, BRIDGETT INET B 54 F 0 1 GS 1659656 FAILURE TO APPEAR

True Bills:

BAILEY, HUNTER ALEXANDER W 26 M 302193 1 3 GS 1665606 THEFT OF PROPERTY

FOSKEY, AARON JAY W 43 M 302194 1 3 GS 1665605 THEFT OF PROPERTY

BAILEY, HUNTER ALEXANDER W 26 M 302195 1 3 GS 1665555 FAIL TO YIELD

BAILEY, HUNTER ALEXANDER W 26 M 302195 2 3 GS 1665556 LEAVING SCENE OF ACCIDENT

BAILEY, HUNTER ALEXANDER W 26 M 302195 3 3 GS 1665558 DRIVERS EXERCISE DUE CARE

BAILEY, HUNTER ALEXANDER W 26 M 302195 4 3 GS 1665557 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302196 1 3 GS 1664701 CRIMINAL TRESPASS

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302196 2 3 GS 1664703 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302196 3 3 GS 1664704 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302196 3 GS POSSESSION METHYLENEDIOXIYMEHTAMPHETAMINE FOR

RESALE

4 1664705

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302196 5 3 GS 1664706 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BEARDEN, CHRISTOPHER MARK W 28 M 302197 1 2 GS 1660553 FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

BEARDEN, CHRISTOPHER MARK W 28 M 302197 2 2 GS 1660554 FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

BEARDEN, CHRISTOPHER MARK W 28 M 302197 3 2 GS 1660555 THEFT OF PROPERTY

BEARDEN, CHRISTOPHER MARK W 28 M 302198 1 2 GS 1659802 THEFT OF PROPERTY

BEERS, CYNTHIA JOYCE W 37 F 302199 1 3 GS 1661947 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BEERS, CYNTHIA JOYCE W 37 F 302199 2 3 GS 1661948 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302200 1 3 GS 1661938 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302200 2 3 GS 1661944 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BEERS, CYNTHIA JOYCE W 37 F 302201 1 3 GS 1661946 RESISTING ARREST

BENNETT, CRYSTAL RENEE W 34 F 302202 1 1 GS 1660615 THEFT OF PROPERTY

BOSTIC, DAVID ELIJAH B 24 M 302203 1 1 GS 1663111 BURGLARY OF BUSINESS

BOSTIC, DAVID ELIJAH B 24 M 302203 2 1 GS 1663112 THEFT OF PROPERTY

BOSTIC, DAVID ELIJAH B 24 M 302203 3 1 GS 1663113 VANDALISM

BRUMLOW, STEPHEN EUGENE W 63 M 302204 1 3 GS 1658088 FAIL TO MAINTAINE LANE

BRUMLOW, STEPHEN EUGENE W 63 M 302204 2 3 GS 1658089 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BRUMLOW, STEPHEN EUGENE W 63 M 302204 3 3 GS 1658090 DRIVERS EXERCISE DUE CARE

BRUMLOW, STEPHEN EUGENE W 63 M 302204 4 3 GS 1658091 IMPEDING TRAFFIC



BRUMLOW, STEPHEN EUGENE W 63 M 302204 5 3 GS 1658087 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

COX III, WILLIE ROY B 27 M 302205 1 2 GS 1656040 DISORDERLY CONDUCT

COX III, WILLIE ROY B 27 M 302205 2 2 GS 1656041 RESISTING ARREST

COX III, WILLIE ROY B 27 M 302205 3 2 GS 1656042 RETALIATION FOR PAST ACTION

COX III, WILLIE ROY B 27 M 302205 4 2 GS 1656043 ATTEMPT ESCAPE

COX III, WILLIE ROY B 27 M 302205 5 2 GS 1656044 RECKLESS ENDANGERMENT

COX III, WILLIE ROY B 27 M 302205 6 2 GS 1656039 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302206 1 3 GS 1597210 DRIVING ON REVOKED LICENSE

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302206 2 3 GS 1597216 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302206 3 3 GS 1603008 FAIL TO APPEAR

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302206 4 3 GS 1662251 FAIL TO APPEAR

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302207 1 3 GS 1661939 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302207 2 3 GS 1661940 POSSESSION OF MARIHUANA

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302207 3 3 GS 1661941 UNLAWFUL POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302207 4 3 GS 1661942 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

COY, JEREMY ROBERT W 37 M 302207 5 3 GS 1661943 THEFT OF PROPERTY

CUDD, TRISTAN DOUGLAS W 19 M 302208 1 3 GS 1654759 FAIL TO MAINTAIN LANE

CUDD, TRISTAN DOUGLAS W 19 M 302208 2 3 GS 1654760 SPEEDING

CUDD, TRISTAN DOUGLAS W 19 M 302208 3 3 GS 1654761 VIOLATION TRAFFIC CONTROL DEVICE

CUDD, TRISTAN DOUGLAS W 19 M 302208 4 3 GS 1654763 MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL

CUDD, TRISTAN DOUGLAS W 19 M 302208 5 3 GS 1654762 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DUKE, MARCELLA DIANE W 47 F 302209 1 3 GS 1660227 HARASSMENT

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302210 1 2 GS 1660752 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302210 2 2 GS 1660754 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302210 2 GS POSSESSION OF METHYLENEDIOXYMETHAMPHEAMINE FOR

RESALE

3 1660755

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302210 4 2 GS 1660756 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302211 1 1 GS 1662730 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302211 2 1 GS 1662731 THEFT OF PROPERTY



FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302211 3 1 GS 1662732 POSSESSION OF FIREARM

GOINS, JOSHUA DWAYNE W 26 M 302212 1 3 GS 1662467 THEFT OF PROPERTY

GOINS, JOSHUA DWAYNE W 26 M 302212 2 3 GS 1662468 VANDALISM

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 1 3 GS 1640961 SPEEDING

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 2 3 GS 1640962 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 3 3 GS 1640964 DRIVING LEFT OF CENTER

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 4 3 GS 1640963 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 5 3 GS 1640965 FAILURE TO YIELD

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 6 3 GS 1640966 FOLLOWING TOO CLOSELY

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 7 3 GS 1640967 DRIVING ON REVOKED LICENSE

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 8 3 GS 1640968 RECKLESS DRIVING

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 9 3 GS 1640969 EVADING ARREST

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 10 3 GS 1640970 RECKLESS ENDANGERMENT

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 11 3 GS 1640971 TAMPERING WITH EVIDENCE

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 12 3 GS 1640972 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

GRIER, ANDRE SHAUNE B 30 M 302213 13 3 GS 1640973 POSSESSION OF MARIHUANA

HARDY, TYLER ALEXANDER B 21 M 302214 1 2 GS 1662440 AGGRAVATED ROBBERY

HARDY, TYLER ALEXANDER B 21 M 302214 2 2 GS 1662441 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

HOLLINS III, EVERETT LEE B 33 M 302215 1 2 GS 1660968 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

HOLLINS III, EVERETT LEE B 33 M 302215 2 2 GS 1660967 POSSESSION OF A FIREARM WITH FELONY DRUG CONVICTION

HOLLINS III, EVERETT LEE B 33 M 302215 3 2 GS 1660969 THEFT OF PROPERTY

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 1 3 GS 1663750 THEFT OF PROPERTY

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 2 3 GS 1663751 UNLAWFUL POSSESSION OF HANDGUN

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 3 3 GS 1663752 UNLAWFUL POSSESSION OF HANDGUN

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 4 3 GS 1663753 EVADING ARREST

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 5 3 GS 1663755 ALTERATION OF SERIAL NUMBER

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 6 3 GS 1663756 UNATTENDED MOTOR VEHICLE

HOLLOWAY, MARQUIS D B 17 M 302216 7 3 GS 1663757 THEFT OF PROPERTY

KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 1 1 GS 1631830 FAIL TO MAINTAIN LANE



KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 2 1 GS 1631831 DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 3 1 GS 1631832 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 4 1 GS 1631833 FINANCIAL REPSONSIBILITY

KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 5 1 GS 1631834 BRIBERY OF PUBLIC SERVANT

KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 6 1 GS 1631835 VIOLATION OF OPEN CONTAINER

KING, CHRISTINA RENEE W 27 F 302217 7 1 GS 1631829 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LAWRENCE, PATRICK JAMES W 29 M 302218 1 3 GS 1661857 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

LAWRENCE, PATRICK JAMES W 29 M 302218 2 3 GS 1661858 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

LAWRENCE, PATRICK JAMES W 29 M 302218 3 3 GS 1661859 THEFT OF PROPERTY

LAWRENCE, PATRICK JAMES W 29 M 302218 4 3 GS 1661860 DRIVING ON REVOKED LICENSE

LAWRENCE, PATRICK JAMES W 29 M 302218 5 3 GS 1661861 IGNITION INTERLOCK VIOLATION

LAWSON, EDWARD LEBRON B 53 M 302219 1 2 GS 1648380 AGGRAVATED ROBBERY

MADDEN, BRANDY NICOLE B 33 F 302220 1 1 GS 1642089 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

MARSH, MIIESHA CALANDRIA B 19 F 302221 1 3 GS 1662408 THEFT OF PROPERTY

MASSENGALE, SAMUEL HOWARD W 73 M 302222 1 3 RB 17000187 HARASSMENT

MASSENGALE, SAMUEL HOWARD W 73 M 302222 2 3 RB 17000186 STALKING

PATTERSON, WHITNEY GABRIELLE W 29 F 302223 1 3 GS 1661500 DOMESTIC ASSAULT

PATTON, ANTONIO PREZE B 27 M 302224 1 1 GS 1656471 AGGRAVATED ROBBERY

POSEY, CHRISTOPHER SHANE W 42 M 302225 1 3 GS 1660400 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

POSEY, CHRISTOPHER SHANE W 42 M 302225 2 3 GS 1660401 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POSEY, CHRISTOPHER SHANE W 42 M 302225 3 3 GS 1660402 RESISTING ARREST

POWER, NICHOLAS STEWART W 32 M 302226 1 1 RB 17000154 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

POWER, NICHOLAS STEWART W 32 M 302226 2 1 RB 17000155 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

REEVES, COLBY EDWARD W 31 M 302227 1 3 RB 16001183 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ROPER, DWIGHT EFREM B 58 M 302228 1 3 GS 1666069 THEFT OF PROPERTY

SALAS-RUFINO, ZACARIAS H 30 M 302229 1 1 GS 1644521 SECOND DEGREE MURDER

SHEPHERD, FRANK LEE W 25 M 302230 1 1 GS 1623445 FAIL TO MAINTAIN LANE

SHEPHERD, FRANK LEE W 25 M 302230 2 1 GS 1623444 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

SIMONS, WILLIAM TROY W 54 M 302231 1 1 GS 1637164 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA



SIMONS, WILLIAM TROY W 54 M 302231 2 1 GS 1641793 FAILURE TO APPEAR

SMITH SR, JONATHAN ALLEN B 35 M 302232 1 3 GS 1655925 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

SMITH SR, JONATHAN ALLEN B 35 M 302232 2 3 GS 1655926 THEFT OF PROPERTY

SMITH SR, JONATHAN ALLEN B 35 M 302232 3 3 GS 1655927 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SPANGLER, MARCUS AARON W 40 M 302233 1 1 GS 1663286 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SPANGLER, MARCUS AARON W 40 M 302234 1 1 GS 1663285 THEFT OF PROPERTY

SPENCER, STEPHEN DOUGLAS W 65 M 302235 1 2 GS 1663442 AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 1 2 GS 1662429 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 2 2 GS 1662430 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 3 2 GS 1662431 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 4 2 GS 1662432 DRIVING ON REVOKED LICENSE

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 5 2 GS 1662433 LIGHT LAW VIOLATION

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 6 2 GS 1662434 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 7 2 GS 1662436 FINANCIAL RESPONSIBILITY

WALKER, KRISTY NICOLE W 38 F 302236 8 2 GS 1662437 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

WHITE, CONNIE DARLENE W 59 F 302237 1 3 RB 17000234 AGGRAVATED ASSAULT

WHITE, CONNIE DARLENE W 59 F 302237 2 3 RB 17000233 RESISTING ARREST

WHITE, CONNIE DARLENE W 59 F 302238 1 3 RB 17000235 CRIMINAL TRESPASSING

WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO B 39 M 302239 1 2 GS 1662264 BURGLARY OF BUSINESS

WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO B 39 M 302239 2 2 GS 1662265 VANDALISM

WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO B 39 M 302239 3 2 GS 1662266 THEFT OF PROPERTY