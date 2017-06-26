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Walker County Arrest Report For June 19-25

Monday, June 26, 2017

Here is the Walker County arrest report for June 19-25:

DUNN            KENNETH     EUGENE        W/M    34        Officer EVANS          DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

KIRBY           MAX  AUSTIN         W/M    24        Officer CHANDLER  PROBATION VIOLATION- M

HARDEN       JAMESON     DANIEL         W/M    27        Officer DOYLE          POSSESSION OF METH

WILLIAMS    GABRIEL       ROBERT        W/M    28        Officer DOYLE          PROBATION VIOLATION- F

JOHNSON     JOSHUA        CAIN  W/M    30        Officer CLARK          OBSTRUCTION- M, POSSESSION OF METH, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO THE STATE

GRIFFITH      CHELSEA      LEANN          W/F     25        Officer CLARK          OBSTRUCTION- M, VIOLATION OF PAROLE

GRAF JOSHUA        KEITH            W/M    33        Officer MILLER         OBSTRUCTION- M

FIELDING     JIMMY          SHAWN         W/M    37        PROBATION PROBATION VIOLATION

DAVENPORT           CHRISTOPHER        LEE     W/M    23        Officer DOYLE          POSSESSION OF METH

WINKLES      DUSTIN         CHASE           W/M    25        Officer COKER          DUI, SEAT BELT VIOLATION

SHROPSHIRE           WILLIAM      EDGAR III     W/M    33        Officer CAREATHERS         POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH. IV CONTROLLED SUBSTANCE

KRAUSE        RICHARD      DAVID           W/M    49        COLE  CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH

NEIGHBORS SUMMER      RENEE           W/F     35        COLE  POSSESSION OF METH

DRAKE          TERRY           PAUL W/M    47        PARNELL      PROBATION VIOLATION- F

BRAMLETT   CHAD EVERETT       W/M    31        Officer SCARBROUGH        CONTEMPT OF CIVIL COURT x2, PROBATION VIOLATION- M

 

COLE  ANSLEIGH    ABIGAIL       B/F      18        TURN IN        FORGERY 4TH DEGREE x2

LYONS          DUSTIN         LAMAR         W/M    31        TURN IN        FAILURE TO APPEAR- M, BOND SURRENDER

FRAZIER       JOSHUA        DEE    W/M    33        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- M

SMITH           LINDA           DENISE          W/F     52        Officer BEDFORD     BATTERY- FVA

HENRY          JENNIFER     DAVIS           W/F     41        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- M

DENTON       JACOB           WILLIAM      W/M    20        DTF RAILEY OBSTRUCTION- M, POSSESSION OF A SCH I CONTROLLED SUBSTANCE

PRINTUP       HAVEN          ALLEXIS       B/F      23        DTF RAILEY USE OF A COMMUNICATION FACILITY DURING THE COMMISION OF A FELONY INVOLVING A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCH I CONTROLLED SUBSTANCE

BRACKETT   JEREMY        WAYNE         W/M    38        Officer AGGREDANO          GA RESIDENT HAS 60 DAYS TO CHANGE ADDRESS, SEAT BELT VIOLATION, HOLD FOR LPD

ALLEN           TAMIKA        SHAWNTA    B/F      29        Officer MILLER         PROBATOIN VIOLATION- F

RIDGE            KATRINA      MICHELLE    W/F     45        Officer HOUSER       SIMPLE BATTERY

JONES            CINDY           MARIE           W/F     55        Officer AGGREDANO          SIMPLE BATTERY- FVA, SIMPLE ASSAULT- FVA

DEAN CRYSTAL      STAR  W/F     40        Officer BREWER       SHOPLIFTING- M

TAYLOR        JESSICA        SHAE W/F     28        Officer REECE           SIMPLE BATTERY- FVA

WHITE           ZACHARY    GAGE W/M    20        Officer WOOTEN      DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING A MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED REGISTRATION

VANCE          JIMMY           LEE     W/M    52        Officer REECE           CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF METH

 

LOWE MEGAN         NICHOLE      W/F     30        Officer WILLIAMSON          THEFT BY SHOPLIFTING – M

PURSLEY, II QUENTIN      LEE     W/M    25        Officer STAFFORD   AFFRAY

JOHNSON     JOSHUA        NATHANIEL W/M    29        Officer STAFFORD   AFFRAY

BULLARD     RANDY         JOE     W/M    46        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

BLEVINS       JAMES           BRAYDEN    W/M    26        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

FARGO          MICHAEL      THOMAS       W/M    27        Officer GALYON      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL OBEY STOP SIGN

CRIDER         CATRINIA     CHARLENE   W/F     37        Officer MAYNOR     FLEEING/ATTEMPT ELUDE POLICE FOR FELONY OFFENSE, FAIL YIELD TO EMERGENCY VEHICLE

PAIR   BRYAN          JOSEPH         W/M    33        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF METH

SANDRIDGE AVEROYAN ALDETWON B/M     28        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – M

STOKER        RICKY           LEE     W/M    44        Officer MILLER         ENDANGERING SECURITY INTEREST

ALEXANDER           SHANA          LASHELLE    W/F     35        Officer HEAD PROBATION VIOLATION – M

BAINE            DAYMON     JOSEPH         W/M    57        DCS – MATTHEWS OBSTRUCTION – M

PERKINS       ROBERT        JOEL   W/M    44        DCS – GREEN           PROBATION VIOLATION – F

BROWN         TERRANCE   LEANNE        W/F     37        Officer OWENS         PROBATION VIOLATION – M

DUNN            ADRIAN        LEE     W/M    28        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF METH

HEROD          JEREMY        KIRK  W/M    44        Officer PERKINS       DUI, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

ONBEY          SAGE GAINES         W/M    27        DCS – MATTHEWS POSSESSION OF METH

JERNIGAN    LAUREN        ELISE W/F     27        Officer DUNN            HOLD FOR FULTON COUNTY

CLARK          MICHAEL      CHRISTOPHER        W/M    25        Officer PARKER        VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

 

ANDERSON  ANDY            BURKE          W/M    45        Officer PARKER        PROBATION VIOLATION – F

MIDDLETON            CHRISTOPHER        NEIL   W/M    51        Officer MCBEE          FTA – M

MANSEL       HEATHER     MARIE           W/F     31        DTF    POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE

HIBBETT       BRIAN           SCOTT           W/M    44        DTF    POSSESSION OF METH

GRIMES         MICHAEL      EARL  W/M    27        DTF    POSSESSION OF METH, CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH

KELLETT       CHARLES      MARSHALL  W/M    46        Officer BRADFORD DUI – DRUGS, PILLS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, FTML, POSSESSION OF METH

MORTON, JR            VERNON       LEON W/M    57        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F (ADD CHARGE)

ANDERSON  ANDY            BURK W/M    45        Officer CHANDLER  POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, CROSSING GUARD LINE WITH DRUGS (ADD CHARGES)

BREEDWELL DUSTIN         ADAM           W/M    21        Officer WORLEY       BATTERY –FVA

STATON        BELINDA      GAIL  W/F     84        Officer HICKS           AGGRAVATED ASSAULT, TERRORISTIC THREATS/ACTS

YOUNG         SAMUEL       PAUL W/M    35        Officer CHANDLER  SIMPLE ASSAULT, SIMPLE BATTERY – FVA

 

KELLEY         WILLIAM      CAMERON    W/M    25        Officer WORLEY       CRIMINAL TRESPASS, SIMPLE ASSAULT- FVA

CARSON       KERRY          LAMONT       B/M     30        Officer PARKER        FTA- M, FTA- M

BURNS          JONIE MICHELLE    W/F     37        TURN IN        POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OF A SCH I CONTROLED SUBSTANCE, POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF A SCH II CONTROLLED SUBSTANCE, TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA OR METH

BROWN         GORDON      MADISON     W/M    24        Officer COKER          CRUELTY TO CHILDREN- DEPREVATION OF NECESSARY SUSTINANCE

BROWN         DAVIS           OLIVER         W/M    53        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F

MOSLEY       JULIUS          CALHOUN    B/M     46        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION- F, FTA- M

ROCKHOLT  PHILLIP         LAMAR         W/M    ***      ***      ***

THORNTON  CONNOR       ADDISON     W/M    19        Officer MILLER         PROBTION VIOLATION- F

COTTER         CHRISTOPHER        ALEXANDER           W/M    19        Officer TERRY           DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

BARNES        JEREMY        STEVEN         W/M    29        Officer WOOTEN      OBSTRUCTION- M

PARKER        CHRIS            EUGENE        W/M    30        Officer GRAHAM     RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

WARREN       WILLIAM      RONALD       W/M    41        Officer WEBER          FTA- M

 

STOKER        DENNIS         LEE     W/M    55        Officer VANDYKE   DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED, NO INSURANCE, CONCEALING THE IDENTITY OF A VEHICLE

TAYLOR        BOBBY          JOE     W/M    34        Officer VANDYKE   POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., POSSESSION OF A SCH IV CONTROLLED SUBSTANCE

LUMPKINS   JUSTIN          LEE     W/M    26        Officer AGREDANO POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ., NO INSURANCE, SPEEDING

SMITH           CHRISTOPHER        ALLEN           W/M    43        Officer WOOTEN      PROBATION VIOLATION- F, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, FUGITIVE FROM JUSTICE

BRADSHAW JOSHUA        CODY W/M    28        Officer WEBER          POSSESSION OF METH

CROFTS         STACEY        LYNN W/F     41        Officer WOOTEN      POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, GIVING FALSE NAME, ADDRESS, DATE OF BIRTH TO LAW ENFORCEMENT

HARRIS         JOSEPH         SAMUEL       W/M    27        Officer WILLIAMSON          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

PETTY            JOHN GREGORY    W/M    40        Officer HOUSER       DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION

WEICHSELBAUM    SARAH          BETH  W/F     28        Officer TERRY           DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

 

JENKINS       CHARLES      ALLEN           W/M    23        Officer SCARBROUGH        DUI

GOINS           JENNIFER     NICOLE         W/F     33        Officer ENGLAND    CRIMINAL TRESPASS

SWANN         CHRISTOPHER        DAVID           W/M    27        Officer AGREDANO DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED, CRIMINAL TRESPASS

SMITH           MICHAEL      JOSHUA        W/M    39        Officer SCHRADER  POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

COX   ROBERT        LEE     W/M    17        Officer SCHRADER  POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

KILGORE      DARNELL     RESAHUD     B/M     31        Officer CLARK          DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED

COOPER        FELICIA         CANSAS        W/F     27        Officer CLARK          POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

SMITH           BROOK          LENAY          W/F     36        TURN IN        HOLD FOR OTHER AGENCY

STEVENS      JOSHUA        NEAL W/M    37        Officer FOUTS/ Officer BARKLEY RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

PENCE           CHRIS            BRIAN           W/M    33        Officer WILLIAMSON          BATTERY- FVA, HOLD FOR LPD

LOFTY           MICHAEL      ANDREW      W/M    32        Officer ELLIOT          FALSE IMPRISONMENT

SMALL          JACK  LEON W/M    35        Officer REECE           DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED OR REVOKED, DEFECTIVE EQUIPMENT, HOLD FOR RPD

SMITH           JOSHUA        LABRON       B/M     20        Officer VANDYKE   POSSESSION W/ INTENT TO DISTRIBUTE MARIJUANA

MONTGOMERY      QUENTIN      DEVON          B/M     22        Officer VANDYKE   POSSESSION W/ INTENT TO DISTRIBUTE MARIJUANA

BELL  JAHMAR       DEWAYNE    B/M     17        Officer VANDYKE   POSSESSION W/ INTENT TO DISTRIBUTE MARIJUANA

WALLIN        PHILLIP         EARL  W/M    48        Officer BREWER       PROBATION VIOLATION- M

 

 

 

 

 

 

 


June 26, 2017

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Police Kick In Door To Find Man Still Beating Much-Smaller Woman

Police responding to a call of a man beating a much smaller woman on Sunday found the attack still underway when they arrived. An officer had to kick in a door to rescue the battered victim. Francisco Rodolfo Cortez, 23, was charged with aggravated assault, aggravated sexual battery, especially aggravated burglary and interference with an emergency call.  In the early ... (click for more)

Knowles Says IMPROVE Act To Cause Certain Fees To Rise In Clerk Offices Across The State

County Clerk Bill Knowles said the IMPROVE Act that was recently signed into law by Governor Bill Haslam to fund 1,000 road and bridge projects across the state will cause certain fees to rise in all 95 county clerk offices.   In order to fund the improvements, one portion of the plan calls for an increase in vehicle registration fees.  Mr. Knowles said ... (click for more)

Opinion

Exempt Volunteer Fire Departments From Procurement Policies - And Response (2)

The Hamilton County Commission just grouped a bunch of departments together in an attempt to reign in the CVB. I haven't spoken to any commissioners, but I truly believe it was unknowingly. By mandating that all non profits that receive 25 percent of their revenue follow county procurement policies, they might as well have padlocked all local volunteer fire departments. We expect ... (click for more)

Roy Exum: The Deadly ‘Holy Trinity’

If you have grown tired and calloused to America’s horrifying opioid epidemic, please consider what the epidemic has become. A report last week found that, in the United States, emergency room cases including opioid abuse jumped a staggering 99 percent between 2009 and 2014. It is believed that last year over 60,000 Americans died from drug overdoses and – far worse – more than ... (click for more)

Sports

Chattanooga Continues Hot Second-Half Start With Two 6-0 Wins Over Pensacola Sunday

Game One Sunday Andy Wilkins had three hits and two RBI, and Dereck Rodriguez allowed just two hits over six innings as the Chattanooga Lookouts beat the Pensacola Blue Wahoos 6-0 in the first game of a doubleheader on Sunday. Rodriguez (1-0) struck out six and walked two to pick up the win. Up 1-0 in the fourth, Chattanooga added to its lead when LaMonte Wade hit a two-run ... (click for more)

Cleveland High School Selects Joey Knox As Head Wrestling Coach

Cleveland High School has selected Joey Knox as the next head coach for the Blue Raider Wrestling program.  Coach Knox has been with the wrestling program as an assistant since 2013.  During his assistant coaching tenure, the team has secured six Team State Championships, including five individual State Champions and 20 State Medalists.    Cleveland High ... (click for more)


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