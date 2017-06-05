 Monday, June 5, 2017 82.8°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Walker County Arrest Report For May 29-June 4

Monday, June 5, 2017

Here is the Walker County arrest report for May 29-June 4:

SMITH, JR     RICKEY         KENNETH     W/M    27        Officer WOOTEN      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

AUSTIN, JR   JAMES           THOMAS       W/M    28        Officer MULLIS         FTA – MISD

SHORT           CYNTHIA      SUZANNE     W/F     25        Officer REYNOLDS  POSSESSION OF METH, LOITERING & PROWLING

CRAIG           JADEN           CAMILLE      W/F     25        Officer RAMEY         POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF SCHEDULE II

ZIMMERMAN          JENNIFER     LYNN W/F     41        Officer RAMEY         THEFT BY SHOPLIFTING – MISD

COOTS           JAMES           BARRY          W/M    59        Officer HEAD SIMPLE BATTERY – FVA

COFFMAN    BOWE TAYLOR        W/M    25        Officer REYNOLDS  VIOLATION OF LIMITED DRIVING PERMIT

DETTY           TYLOR           MARK            W/M    17        DNR   UNDERAGE CONSUMPTION

BROWN         MICHAEL      DAVID           W/M    19        DNR   UNDERAGE CONSUMPTION

HOGUE          COURTNEY  BREEANA     W/F     22        Officer OWENS         BATTERY – FVA

BANKSTON  KENNETH     EUGENE        W/M    46        Officer HICKS           SIMPLE BATTERY – FVA

 

HAMMILL     ROBERT        LEE     W/M    36        Officer CHANDLER  OBSTRUCTION – MISD

WEAVER       CHRISTIAN  GAIL  W/F     41        Officer MATHIS        STRIKING UNATTENDED VEHICLE

DOLLMONT JOSHUA        LEE     W/M    31        Officer CARTER        AGGRAVATED ASSAULT

MCCLENDON          JAMES           THOMAS       B/M     37        Officer DAFFRON    BATTERY – FVA

PATTERSON ANTHONY    SHANE          W/M    40        Officer FORREST      DRIVING LICENSE SUSP./REVOKED, EXPIRED LICENSE, NO INSURANCE, SPEEDING

SKIDMORE   DAVID           MATTHEW    W/M    40        DTF    POSSESSION SCHEDULE I

GOSS DRAKE          KENDRICK   W/M    17        COURT          BOND SURRENDER

MILLER         ETHAN          KYLE W/M    24        PROBATION POSSESSION SCHEDULE II

SPAIN            EMILEY         JILL    W/F     32        Officer BALLARD     DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, IMPROPER/ERRATIC LANE CHANGE

OSWALT       BRANDON    LEE     W/M    27        Officer CAREATHERS         CONTEMPT OF CIVIL COURT

KNOWLES    BOBBY          DEWAYNE    W/M    45        Officer MCBEE          CONTEMPT OF CIVIL COURT

HOGUE          RYAN CHASE           W/M    20        Officer CAREATHERS         BURGLARY – 2ND

WALLIN        TIMOTHY     GEORGE        W/M    55        Officer REYNOLDS  DUI – LESS SAFE

JOHNSON     REBECCA      LEE     W/F     37        DTF    POSSESSION OF METH

ROACH          APRIL DAWN           W/F     36        DTF    POSSESSION OF METH

JOHNSON     JENNIFER     MARIE           W/F     36        DTF    POSSESSION OF METH

PULLEY         CHRISTOPHER        BRIAN           W/M    45        Officer FORREST      FTA – MISD

SULLIVAN    MICHAEL      DARREN       W/M    39        Officer MILLER         VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

SIGMON        DANIEL         LEE     W/M    37        Officer KELLEY        POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED REGISTRATION

GENTRY        LAUREN        ALYSA          W/F     24        Officer REYNOLDS  DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

BRACKNER  JUSTIN          DALE W/M    19        Officer PERKINS       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

 

LEIGH            BRANDON    DWIGHT        W/M    33        Officer CHANDLER  IMPEDING THE FREE FLOW OF TRAFFIC, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED

STEVENS      JEFFERY       LYNN W/M    32        Officer ENGLAND    CONTEMPT OF CIVIL COURT

DYKES          BILLY JOE     W/M    29        Officer WEBER          RETURN FROM CORNERSTONE

RICHARDSON         CHARLES      ALLEN           W/M    21        PROBATION VIOLATION OF PROBATION- F

HAWKINS     CAMERON    ALEXANDER           W/M    41        Officer CAREATHERS         VIOLATION OF PROBATION- F

KENNEDY    HENRY          LEE     W/M    47        ***      HOLD FOR OTHER AGENCY

ALLEN           RACHEL        ANN   W/F     26        Officer HOLLAND    FAILURE TO APPEAR-M, FAILURE TO APPEAR- M

POLLARD     DAVID           JOSEPH         W/M    36        Officer HOUSER       SIMPLE BATTERY- FVA, CRUELTY TO CHILDREN

SMITH           KAYLAN       NICOLE         W/F     19        Officer BREWER       DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, SPEEDING

SMITH           BROOKLYN DEANNE       W/F     25        Officer TERRY           DRVIING WHILE LICENSE IS SUSPENDED

TETA  DEBORAH    LYNN W/F     53        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR- M

BUTLER         WILLIAM      BLAKE           W/M    27        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR- M

WEBBER        THOMAS       CLAUDE        W/M    48        Officer VANDYKE   INTERFERING WITH PERSONS MAKING EMERGENCY PHONE CALLS

 

MULLINS      JOEL   WAYNE         W/M    45        Officer DYE   HOLD FOR DADE COUNTY

VARNELL     TRAVIS         LOBRON       B/M     21        Officer WOOTEN      GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR DATE OF BIRTH TO LAW ENFORCEMENT, NO INSURANCE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE, EXPIRED TAG, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, TAG LIGHT

LAWSON       KEELIE          RENEE           B/F      20        Officer WOOTEN      GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR DATE OF BIRTH TO LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

SKILES          BILLY JAN    W/M    30        Officer ENGLAND    SIMPLE BATTERY- FVA

PALMER        BRANDON    EUGENE        W/M    38        Officer WEBER          BACK FROM DENTIST OFFICE

SIPSY AMANDA     RENEA           W/F     25        PROBATION PROBATION VIOLATION- F

LONG LINSEY          ALEXANDRA           W/F     28        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION- F

BRAGG          DUSTY          SHANNON    W/F     33        Officer STREET         PROBATION VIOLATION- F

MARTIN        MARY            ELIZABETH  W/F     36        Officer TERRY           POSSESSION OF METH

LOPEZ            ROALANDO SUSUE           H/M    17        Officer TATE  DRIVING WHILE UNLICENSED, SPEEDING

GARNER       JEFFERY       SCOTT           W/M    46        ***      BOND SURRENDER

LEES   ANTHONY    DEWAYNE    W/M    30        Officer WORLEY       PROBATION VIOLATION- F

CLAYTON     BARRY          ALAN W/M    60        Officer WILLIAMSON          FAILURE TO APPEAR- M x4

 

JONES            KRISTEN       SHALEAH     W/F     19        Officer WOOTEN      POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS

ALEXANDER           MATTHEW    TODD W/M    37        Officer WOOTEN      DUI – DRUGS, EXPIRED LICENSE, TAG LIGHT REQUIREMENT

FORESTER    BRYAN          PATRICK       W/M    30        Officer FORREST      BATTERY

BRUCE           JEREMY        RAY   W/M    43        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – FELONY

WOMBLE      ADAM           EDWARD      W/M    36        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – FELONY

RIDLEY         ROBERT        TYLER           W/M    34        Officer CAREATHERS         FTA – FELONY, FTA – MISD

BURNETTE   MARTIN        LEE     W/M    33        Officer MILLER         HOLD FOR COURT

HAWKINS     TYRONE        DESHON       B/M     40        Officer BURGESS     ***

LEWIS            MARIAH       FAITH            B/F      22        Officer BURGESS     ***

FRAIZER       LESTER          DEE    W/M    52        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, FAIL TO REGISTER VEHICLE, CONCEAL ID OF VEHICLE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE

STEVENS      JOSHUA        NEAL W/M    37        Officer MILLER         CRUELY TO CHILDREN – 1ST (ADD CHARGE)

OWENS          GARY DELL  W/M    53        DTF    POSSESSION OF METH

CLAIRE          STUART        DARREN       W/M    43        DTF    METH TRAFFICKING, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURING MARIJUANA, POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT TO DISTRIBUTE

DEMERRITT RICHARD      THOMAS       W/M    53        Officer DAFFRON    CRIMINAL TRESPASS

 

CONNALLY  TODD EUGENE        W/M    47        Officer EVANS          DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC LIGHT

GALE CHARLES      GREGORY    W/M    39        Officer CAMPBELL  FTA – MISD, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

BLASSINGAME       JAMES           TODD W/M    46        Officer CAMPBELL  DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

BRADLEY     CHRISTOPHER        DAVID           W/M    45        REYNOLDS  PAROLE VIOLATION

HILL   LORI   JILL    W/F     32        Officer HEAD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

NANNEY       JACKIE          EDWARDS    W/M    31        Officer FRANKLIN   DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

WHITTAKER STEVEN         LEWIS            W/M    57        Officer BURGESS     AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS

RAMBO         ERIC   RYAN W/M    28        Officer OWENS         DUI, FTML, OPEN CONTAINER

WELLS           LORI   ELIZABETH  W/F     28        Officer MATHIS        THEFT BY SHOPLIFTING – MISD

JOHNSON, JR           FOREST         LEE     W/M    38        Officer CARTER        EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, `DEFECTIVE TIRES

BROWN         KAYLA          DANIELLE    W/F     22        Officer CAMPBELL  DISORDERLY CONDUCT

JARNAGIN   JASON           WAYNE         W/M    45        Officer PERKINS       CARRYING CONCEALED WEAPON

 

SKYLES         MICKEY        LEWIS            W/M    54        Officer CHANDLER  HABITUAL VIOLATOR, OPEN CONTAINER, DUI – LESS SAFE, FTML

BOOHER       ASHLEY        RAYE W/F     28        Officer HEAD FTA – M

TURNER        BOBBY          RAY   W/M    31        Officer DENNY         FTA – M

BAKER          CHELSEY      LYNN W/F     27        Officer CHANDLER  FTA -M

HINKLE         VAUGHN      DOUGLAS    W/M    68        Officer CARTER        AGG. ASSAULT (X2)

 

 

 

 

 

 

 


June 5, 2017

Police Blotter: Shoplifter Wins Struggle Over Cheetos Sweetos; Guy With Gap In His Teeth Poses As Air Conditioner Repair Man

June 5, 2017

Walker County Arrest Report For May 29-June 4

June 4, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report


A Dollar General employee tried valiantly to stop the theft of a 7 ounce bag of Cheetos Sweetos, but the offender got away. In the incident at the store on East Brainerd Road, the assistant manager ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for May 29-June 4: SMITH, JR     RICKEY         KENNETH     W/M    ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BAKER, TAREK TREMAINE  913 WEST 38TH STREET APT B CHATTANOOGA, 37410  Age at Arrest: 38 years old Arresting Agency: ... (click for more)


Breaking News

Police Blotter: Shoplifter Wins Struggle Over Cheetos Sweetos; Guy With Gap In His Teeth Poses As Air Conditioner Repair Man

A Dollar General employee tried valiantly to stop the theft of a 7 ounce bag of Cheetos Sweetos, but the offender got away. In the incident at the store on East Brainerd Road, the assistant manager said a black female, later identified as Ann Ragsdale, took the $2.95 item off the shelf, walked past all points of sale, and attempted to walk out of the store. The assistant manager ... (click for more)

Walker County Arrest Report For May 29-June 4

Here is the Walker County arrest report for May 29-June 4: SMITH, JR     RICKEY         KENNETH     W/M    27        Officer WOOTEN      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED AUSTIN, JR   ... (click for more)

Opinion

A Random American Responds To London, In Detail

On March 22, four pedestrians and a police officer were killed at Westminster. On May 22, 22 peaceful citizens were murdered at Manchester at an Ariana Grande concert. On June 3rd, a Renault van carrying three attackers rammed citizens on London Bridge followed by the attackers’ emergence to inflict more harm with knives. Seven more died. In addition to the deaths of citizens, ... (click for more)

Roy Exum: The Price Of Weakness

You may remember that in November of 2015, a black activist at the University of Missouri ignited a widely-publicized “Black Lives Matter” riot in Columbia and that 32 football players refused to practice in the embarrassing spectacle. A white female faculty member screamed profanities at police officers and called for student “muscle,” if you’ll recall, to attack some student journalists. ... (click for more)

Sports

Lookouts Rally For 6-5 Walk-off Win Over Generals Sunday

Ryan Walker had a walk-off double with one out in the ninth inning, as the Chattanooga Lookouts beat the Jackson Generals 6-5 on Sunday at AT&T Field.  The weather was not the best and neither was the fielding with a total of five errors in the game. The Lookouts outhit the Generals 10-to-9. Top pitching prospect Fernando Romero pitched seven innings and saw five ... (click for more)

Joyner Signs Contract With Finland

University of Tennessee at Chattanooga graduate Jasmine Joyner signed a professional contract  Thursday  to continue her basketball career in Finland with Eurobasket.   Joyner, the 2017 Southern Conference Defensive Player of the Year, begins her first year of professional basketball. She was a two-time SoCon Tournament MVP and led the Mocs in scoring, rebounding ... (click for more)


Happenings
Dining
Business
Student Scene
Church
Memories
Real Estate
Living Well
Outdoors