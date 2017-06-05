Here is the Walker County arrest report for May 29-June 4:
SMITH, JR RICKEY KENNETH W/M 27 Officer WOOTEN DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
AUSTIN, JR JAMES THOMAS W/M 28 Officer MULLIS FTA – MISD
SHORT CYNTHIA SUZANNE W/F 25 Officer REYNOLDS POSSESSION OF METH, LOITERING & PROWLING
CRAIG JADEN CAMILLE W/F 25 Officer RAMEY POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF SCHEDULE II
ZIMMERMAN JENNIFER LYNN W/F 41 Officer RAMEY THEFT BY SHOPLIFTING – MISD
COOTS JAMES BARRY W/M 59 Officer HEAD SIMPLE BATTERY – FVA
COFFMAN BOWE TAYLOR W/M 25 Officer REYNOLDS VIOLATION OF LIMITED DRIVING PERMIT
DETTY TYLOR MARK W/M 17 DNR UNDERAGE CONSUMPTION
BROWN MICHAEL DAVID W/M 19 DNR UNDERAGE CONSUMPTION
HOGUE COURTNEY BREEANA W/F 22 Officer OWENS BATTERY – FVA
BANKSTON KENNETH EUGENE W/M 46 Officer HICKS SIMPLE BATTERY – FVA
HAMMILL ROBERT LEE W/M 36 Officer CHANDLER OBSTRUCTION – MISD
WEAVER CHRISTIAN GAIL W/F 41 Officer MATHIS STRIKING UNATTENDED VEHICLE
DOLLMONT JOSHUA LEE W/M 31 Officer CARTER AGGRAVATED ASSAULT
MCCLENDON JAMES THOMAS B/M 37 Officer DAFFRON BATTERY – FVA
PATTERSON ANTHONY SHANE W/M 40 Officer FORREST DRIVING LICENSE SUSP./REVOKED, EXPIRED LICENSE, NO INSURANCE, SPEEDING
SKIDMORE DAVID MATTHEW W/M 40 DTF POSSESSION SCHEDULE I
GOSS DRAKE KENDRICK W/M 17 COURT BOND SURRENDER
MILLER ETHAN KYLE W/M 24 PROBATION POSSESSION SCHEDULE II
SPAIN EMILEY JILL W/F 32 Officer BALLARD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, IMPROPER/ERRATIC LANE CHANGE
OSWALT BRANDON LEE W/M 27 Officer CAREATHERS CONTEMPT OF CIVIL COURT
KNOWLES BOBBY DEWAYNE W/M 45 Officer MCBEE CONTEMPT OF CIVIL COURT
HOGUE RYAN CHASE W/M 20 Officer CAREATHERS BURGLARY – 2ND
WALLIN TIMOTHY GEORGE W/M 55 Officer REYNOLDS DUI – LESS SAFE
JOHNSON REBECCA LEE W/F 37 DTF POSSESSION OF METH
ROACH APRIL DAWN W/F 36 DTF POSSESSION OF METH
JOHNSON JENNIFER MARIE W/F 36 DTF POSSESSION OF METH
PULLEY CHRISTOPHER BRIAN W/M 45 Officer FORREST FTA – MISD
SULLIVAN MICHAEL DARREN W/M 39 Officer MILLER VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
SIGMON DANIEL LEE W/M 37 Officer KELLEY POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED REGISTRATION
GENTRY LAUREN ALYSA W/F 24 Officer REYNOLDS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
BRACKNER JUSTIN DALE W/M 19 Officer PERKINS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
LEIGH BRANDON DWIGHT W/M 33 Officer CHANDLER IMPEDING THE FREE FLOW OF TRAFFIC, DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED
STEVENS JEFFERY LYNN W/M 32 Officer ENGLAND CONTEMPT OF CIVIL COURT
DYKES BILLY JOE W/M 29 Officer WEBER RETURN FROM CORNERSTONE
RICHARDSON CHARLES ALLEN W/M 21 PROBATION VIOLATION OF PROBATION- F
HAWKINS CAMERON ALEXANDER W/M 41 Officer CAREATHERS VIOLATION OF PROBATION- F
KENNEDY HENRY LEE W/M 47 *** HOLD FOR OTHER AGENCY
ALLEN RACHEL ANN W/F 26 Officer HOLLAND FAILURE TO APPEAR-M, FAILURE TO APPEAR- M
POLLARD DAVID JOSEPH W/M 36 Officer HOUSER SIMPLE BATTERY- FVA, CRUELTY TO CHILDREN
SMITH KAYLAN NICOLE W/F 19 Officer BREWER DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, SPEEDING
SMITH BROOKLYN DEANNE W/F 25 Officer TERRY DRVIING WHILE LICENSE IS SUSPENDED
TETA DEBORAH LYNN W/F 53 Officer MULLIS FAILURE TO APPEAR- M
BUTLER WILLIAM BLAKE W/M 27 Officer MULLIS FAILURE TO APPEAR- M
WEBBER THOMAS CLAUDE W/M 48 Officer VANDYKE INTERFERING WITH PERSONS MAKING EMERGENCY PHONE CALLS
MULLINS JOEL WAYNE W/M 45 Officer DYE HOLD FOR DADE COUNTY
VARNELL TRAVIS LOBRON B/M 21 Officer WOOTEN GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR DATE OF BIRTH TO LAW ENFORCEMENT, NO INSURANCE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE, EXPIRED TAG, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, TAG LIGHT
LAWSON KEELIE RENEE B/F 20 Officer WOOTEN GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR DATE OF BIRTH TO LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
SKILES BILLY JAN W/M 30 Officer ENGLAND SIMPLE BATTERY- FVA
PALMER BRANDON EUGENE W/M 38 Officer WEBER BACK FROM DENTIST OFFICE
SIPSY AMANDA RENEA W/F 25 PROBATION PROBATION VIOLATION- F
LONG LINSEY ALEXANDRA W/F 28 Officer MAYNOR PROBATION VIOLATION- F
BRAGG DUSTY SHANNON W/F 33 Officer STREET PROBATION VIOLATION- F
MARTIN MARY ELIZABETH W/F 36 Officer TERRY POSSESSION OF METH
LOPEZ ROALANDO SUSUE H/M 17 Officer TATE DRIVING WHILE UNLICENSED, SPEEDING
GARNER JEFFERY SCOTT W/M 46 *** BOND SURRENDER
LEES ANTHONY DEWAYNE W/M 30 Officer WORLEY PROBATION VIOLATION- F
CLAYTON BARRY ALAN W/M 60 Officer WILLIAMSON FAILURE TO APPEAR- M x4
JONES KRISTEN SHALEAH W/F 19 Officer WOOTEN POSSESSION MARIJUANA – LESS OZ, POSSESSION OF METH, POSSESSION DRUG RELATED OBJECTS
ALEXANDER MATTHEW TODD W/M 37 Officer WOOTEN DUI – DRUGS, EXPIRED LICENSE, TAG LIGHT REQUIREMENT
FORESTER BRYAN PATRICK W/M 30 Officer FORREST BATTERY
BRUCE JEREMY RAY W/M 43 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – FELONY
WOMBLE ADAM EDWARD W/M 36 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – FELONY
RIDLEY ROBERT TYLER W/M 34 Officer CAREATHERS FTA – FELONY, FTA – MISD
BURNETTE MARTIN LEE W/M 33 Officer MILLER HOLD FOR COURT
HAWKINS TYRONE DESHON B/M 40 Officer BURGESS ***
LEWIS MARIAH FAITH B/F 22 Officer BURGESS ***
FRAIZER LESTER DEE W/M 52 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, FAIL TO REGISTER VEHICLE, CONCEAL ID OF VEHICLE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE
STEVENS JOSHUA NEAL W/M 37 Officer MILLER CRUELY TO CHILDREN – 1ST (ADD CHARGE)
OWENS GARY DELL W/M 53 DTF POSSESSION OF METH
CLAIRE STUART DARREN W/M 43 DTF METH TRAFFICKING, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURING MARIJUANA, POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT TO DISTRIBUTE
DEMERRITT RICHARD THOMAS W/M 53 Officer DAFFRON CRIMINAL TRESPASS
CONNALLY TODD EUGENE W/M 47 Officer EVANS DUI, FAIL TO OBEY TRAFFIC LIGHT
GALE CHARLES GREGORY W/M 39 Officer CAMPBELL FTA – MISD, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
BLASSINGAME JAMES TODD W/M 46 Officer CAMPBELL DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
BRADLEY CHRISTOPHER DAVID W/M 45 REYNOLDS PAROLE VIOLATION
HILL LORI JILL W/F 32 Officer HEAD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
NANNEY JACKIE EDWARDS W/M 31 Officer FRANKLIN DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
WHITTAKER STEVEN LEWIS W/M 57 Officer BURGESS AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS
RAMBO ERIC RYAN W/M 28 Officer OWENS DUI, FTML, OPEN CONTAINER
WELLS LORI ELIZABETH W/F 28 Officer MATHIS THEFT BY SHOPLIFTING – MISD
JOHNSON, JR FOREST LEE W/M 38 Officer CARTER EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, `DEFECTIVE TIRES
BROWN KAYLA DANIELLE W/F 22 Officer CAMPBELL DISORDERLY CONDUCT
JARNAGIN JASON WAYNE W/M 45 Officer PERKINS CARRYING CONCEALED WEAPON
SKYLES MICKEY LEWIS W/M 54 Officer CHANDLER HABITUAL VIOLATOR, OPEN CONTAINER, DUI – LESS SAFE, FTML
BOOHER ASHLEY RAYE W/F 28 Officer HEAD FTA – M
TURNER BOBBY RAY W/M 31 Officer DENNY FTA – M
BAKER CHELSEY LYNN W/F 27 Officer CHANDLER FTA -M
HINKLE VAUGHN DOUGLAS W/M 68 Officer CARTER AGG. ASSAULT (X2)