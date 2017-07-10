Here is the Walker County arrest report for July 3-9:
PARDON DUANE ALLEN W/M 39 Officer SCARBROUGH POSSESSSION OF METH
MAGIN CHRISTOPHER SHANE W/M 40 Officer AGREDANO PROBATION VIOLATION- F, FTA- F, FTA- F, OBSTRUCTION- M
NEFF AHSLEY MARIE W/F 25 Officer THOMAS DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO YIELD BEFORE ENTERING AN INTERSECTION W/ INJURIES
RICKEO HARRY CROFT W/M 59 PROBATION PROBATION VIOLATION- F
CHAPMAN JAMES CLINTON W/M 38 Officer ELLIOT PROBATION VIOLATION- F
TURNER SONNY LEE W/M 40 Officer WEBBER POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
WHITFIELD DENZELL LAQUAN B/M 21 DEBORD GSP POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.
BROWN CRISITI LYNN W/F 32 Officer ELLIOT ***
WELLBORN KEVIN ASHELY W/M 56 Officer STAFFORD FTA- M
HALL ANTHONY DUSTIN W/M 33 MULLIS SIMPLE BATTERY – FVA
HAMILTON IAN RUSSELL W/M 19 Officer WOOTEN DUI – LESS SAFE, UNDERAGE CONSUMPTION
FARMER LEAH HOPE W/F 42 DTF POSSESSION MARIJUANA – M, POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE
DAVENPORT CARRIE SUZANNE W/F 42 DTF POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE
ENLOW DEWAYNE LEGERALD W/M 26 DTF POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE
SCOTT DUSTY SCOTT W/M 35 DTF POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF FELONY
FRIZZELLE ANTHONY LEE W/M 34 DCS PROBATION VIOLATION – F
JOHNSON JAMES ALLEN W/M 44 Officer MILLER CONTEMPT OF SUPERIOR COURT (X2), AGG ASSAULT ON OFFICER, PAROLE VIOLATION
LEE CORY GAGE W/M 22 Officer CAMPBELL DISORDERLY
ELDER ERIC LLOYD W/M 34 DCS POSSESSION OF COCAINE
HAILSTONE BRYAN MITCHELL W/M 30 DCS POSSESSION OF MARIJUANA – F, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE
PLEDGER CHRISTOPHER JAMESSON W/M 23 Officer WILSON DUI, SPEEDING
KEETON MICHAEL PHILLIP W/M 31 PROBATION HOLD FOR DRC
HOWARD ZACHARY DANIEL W/M 19 PROBATION PROBATION VIOLATION-F
BOWERS JUSTIN PAUL W/M 28 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, FOLLOWING TOO CLOSELY
DISNEY APRIL MICHELLE W/F 45 Officer SIMPSON POSS METH, POSS SCHEDULE II
ANTHONY JOSUA DEWITT W/M 36 MATTHEWS PAROLE VIOLATION
EVANS JR BRONCE MCKINLEY W/M 68 Officer GALYON SUSPENDED LICENSE, PROBATION VIOLATION-F
CHRISTOPHER TERRI LYNN W/F 41 PROBATION PROBATION VIOLATION-F
HELMS GREGORY ALAN W/M 39 Officer CAMPBELL BATTERY-FVA, HOLD FOR FLOYD COUNTY
SPATES JAMES LEE B/M 40 Officer WILSON POSS METH, POSS METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE
MURPHY ANTHONY THOMAS W/M 37 Officer CHANDLER OBSTRUCTION-M, HOLD FOR HAMILTON COUNTY
PALMER BRANDON EUGENE W/M 38 Officer WEBER RETURN FROM BATTLEFIELD IMAGING
BLAIR MARY JEAN W/F 43 Officer WILLIAMSON THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR
LAYNE NATHAN MACARTHUR W/M 34 Officer AGREDONO POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
ENGLE SARENIA FAYE W/F 35 Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
MILLWOOD AUSTIN LEE W/M 42 Officer BARKELY RETURN FROM CORNERSTONE
WILLIAMS MARLON LAVAUGHN B/M 22 Officer WEBER RETURN FROM CORNERSTONE
MCGREGOR LOVIE DENISE W/F 53 Officer HOUSER DUI-DRUGS
PASCUAL ANDROS ELESEO H/M 25 RPD HUGGINS CRUELTY TO ANIMALS
CAREATHERS TIMOTHY ALLEN B/M 36 Officer HOUSER SIMPLE BATTERY-FVA
SPENCER AUSTIN KEITH W/M 23 Officer WOOTEN POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
MITCHELL WANDA MARLENE W/F 49 Officer SCARBOROUGH DISORDERLY CONDUCT
GRIBBLE ALLEN MARRICE W/M 22 Officer DYE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
DEAN SHANNON BLAKE W/M 45 Officer LOFTY RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER
TUCKER DEVON LEE W/M 19 Officer STAFFORD DUI-DRUGS, CROSSING THE GUARD LINE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
DAVE DOMINIQUE JAMAL B/M 20 Officer SIMPSON POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, NO INSURANCE, IMPROPER LANE CHANGE, POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMMISSION OF A CRIME
WHITTAKER STEVEN LEWIS W/M 57 RPD FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
PAGLENO JR RICHARD LYLE W/M 34 RPD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, IMPROPER LANCE CHANGE
STEPHENS ERIC JUSTIN W/M 29 RPD FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION
PENSON HEATHER NICOLE W/F 25 Officer HOUSER PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
WEAVER JAMES MYRICK W/M 37 Officer ELLIOTT FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
SLATON JUSTIN RICHARD W/M 36 Officer WOOTEN FAILURE TO APPEAR MISDEMEANOR
MOTLEY KENNY ALLEN W/M 39 Officer STAFFORD PROBATION VIOLATION-FELONY
TIBBS MELVIN TRAMMELL B/M 24 Officer WEBER PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN 1 OZ, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, NO INSURANCE, NO TURN SIGNAL
CLEMONS TERRY DEWAYNE B/M 49 Officer DYE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
BASSETT MARK JASON W/M 42 Officer HOUSER AGGRAVATED ASSAULT, SIMPLE ASSAULT (FVA)
SIMMONS STARNISHA QUANTESSA B/F 29 Officer HUGGINS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
WILLIAMS BRYAN LEE W/M 37 Officer GRIFFIN DUI, OPEN CONTAINER, IMPROPER LANE CHANGE