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Walker County Arrest Report For July 3-9

Monday, July 10, 2017

Here is the Walker County arrest report for July 3-9:

PARDON       DUANE          ALLEN           W/M    39        Officer SCARBROUGH        POSSESSSION OF METH

MAGIN          CHRISTOPHER        SHANE          W/M    40        Officer AGREDANO PROBATION VIOLATION- F, FTA- F, FTA- F, OBSTRUCTION- M

NEFF  AHSLEY        MARIE           W/F     25        Officer THOMAS      DRIVING WHILE LICENSE IS SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO YIELD BEFORE ENTERING AN INTERSECTION W/ INJURIES

RICKEO         HARRY          CROFT           W/M    59        PROBATION             PROBATION VIOLATION- F

CHAPMAN   JAMES           CLINTON      W/M    38        Officer ELLIOT          PROBATION VIOLATION- F

TURNER        SONNY          LEE     W/M    40        Officer WEBBER       POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

WHITFIELD  DENZELL      LAQUAN       B/M     21        DEBORD GSP           POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN ONE OZ.

BROWN         CRISITI          LYNN W/F     32        Officer ELLIOT          ***

WELLBORN  KEVIN           ASHELY        W/M    56        Officer STAFFORD   FTA- M

 

HALL ANTHONY    DUSTIN         W/M    33        MULLIS         SIMPLE BATTERY – FVA

HAMILTON  IAN     RUSSELL       W/M    19        Officer WOOTEN      DUI – LESS SAFE, UNDERAGE CONSUMPTION

FARMER       LEAH HOPE W/F     42        DTF    POSSESSION MARIJUANA – M, POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE

DAVENPORT           CARRIE         SUZANNE     W/F     42        DTF    POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE

ENLOW          DEWAYNE    LEGERALD   W/M    26        DTF    POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE

SCOTT           DUSTY          SCOTT           W/M    35        DTF    POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF FELONY

FRIZZELLE    ANTHONY    LEE     W/M    34        DCS    PROBATION VIOLATION – F

JOHNSON     JAMES           ALLEN           W/M    44        Officer MILLER         CONTEMPT OF SUPERIOR COURT (X2), AGG ASSAULT ON OFFICER, PAROLE VIOLATION

LEE     CORY GAGE W/M    22        Officer CAMPBELL  DISORDERLY

ELDER           ERIC   LLOYD          W/M    34        DCS    POSSESSION OF COCAINE

HAILSTONE BRYAN          MITCHELL    W/M    30        DCS    POSSESSION OF MARIJUANA – F, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE

PLEDGER      CHRISTOPHER        JAMESSON   W/M    23        Officer WILSON        DUI, SPEEDING

 

KEETON        MICHAEL      PHILLIP         W/M    31        PROBATION HOLD FOR DRC

HOWARD      ZACHARY    DANIEL         W/M    19        PROBATION PROBATION VIOLATION-F

BOWERS       JUSTIN          PAUL W/M    28        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, FOLLOWING TOO CLOSELY

DISNEY         APRIL MICHELLE    W/F     45        Officer SIMPSON      POSS METH, POSS SCHEDULE II

ANTHONY    JOSUA           DEWITT         W/M    36        MATTHEWS PAROLE VIOLATION

EVANS JR     BRONCE        MCKINLEY   W/M    68        Officer GALYON      SUSPENDED LICENSE, PROBATION VIOLATION-F

CHRISTOPHER        TERRI LYNN W/F     41        PROBATION PROBATION VIOLATION-F

HELMS          GREGORY    ALAN W/M    39        Officer CAMPBELL  BATTERY-FVA, HOLD FOR FLOYD COUNTY

SPATES         JAMES           LEE     B/M     40        Officer WILSON        POSS METH, POSS METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE

MURPHY      ANTHONY    THOMAS       W/M    37        Officer CHANDLER  OBSTRUCTION-M, HOLD FOR HAMILTON COUNTY

 

PALMER        BRANDON    EUGENE        W/M    38        Officer WEBER          RETURN FROM BATTLEFIELD IMAGING

BLAIR            MARY            JEAN  W/F     43        Officer WILLIAMSON          THEFT BY TAKING-MISDEMEANOR

LAYNE          NATHAN       MACARTHUR          W/M    34        Officer AGREDONO POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

ENGLE           SARENIA      FAYE W/F     35        Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

MILLWOOD  AUSTIN         LEE     W/M    42        Officer BARKELY     RETURN FROM CORNERSTONE

WILLIAMS    MARLON      LAVAUGHN B/M     22        Officer WEBER          RETURN FROM CORNERSTONE

MCGREGOR LOVIE            DENISE          W/F     53        Officer HOUSER       DUI-DRUGS

PASCUAL     ANDROS       ELESEO         H/M    25        RPD HUGGINS        CRUELTY TO ANIMALS

CAREATHERS          TIMOTHY     ALLEN           B/M     36        Officer HOUSER       SIMPLE BATTERY-FVA

SPENCER      AUSTIN         KEITH            W/M    23        Officer WOOTEN      POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

MITCHELL    WANDA        MARLENE     W/F     49        Officer SCARBOROUGH     DISORDERLY CONDUCT


GRIBBLE       ALLEN           MARRICE      W/M    22        Officer DYE   DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

DEAN SHANNON    BLAKE           W/M    45        Officer LOFTY           RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER

TUCKER        DEVON          LEE     W/M    19        Officer STAFFORD   DUI-DRUGS, CROSSING THE GUARD LINE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

DAVE DOMINIQUE JAMAL          B/M     20        Officer SIMPSON      POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, NO INSURANCE, IMPROPER LANE CHANGE, POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMMISSION OF A CRIME

WHITTAKER STEVEN         LEWIS            W/M    57        RPD    FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

PAGLENO JR            RICHARD      LYLE  W/M    34        RPD    DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, IMPROPER LANCE CHANGE

STEPHENS    ERIC   JUSTIN          W/M    29        RPD    FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION

PENSON        HEATHER     NICOLE         W/F     25        Officer HOUSER       PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD

WEAVER       JAMES           MYRICK        W/M    37        Officer ELLIOTT        FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

SLATON        JUSTIN          RICHARD      W/M    36        Officer WOOTEN      FAILURE TO APPEAR MISDEMEANOR

MOTLEY       KENNY          ALLEN           W/M    39        Officer STAFFORD   PROBATION VIOLATION-FELONY

TIBBS MELVIN        TRAMMELL  B/M     24        Officer WEBER          PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN 1 OZ, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, NO INSURANCE, NO TURN SIGNAL

CLEMONS     TERRY           DEWAYNE    B/M     49        Officer DYE   DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

BASSETT       MARK            JASON           W/M    42        Officer HOUSER       AGGRAVATED ASSAULT, SIMPLE ASSAULT (FVA)

SIMMONS     STARNISHA QUANTESSA            B/F      29        Officer HUGGINS     DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

WILLIAMS    BRYAN          LEE     W/M    37        Officer GRIFFIN        DUI, OPEN CONTAINER, IMPROPER LANE CHANGE

 

 


July 10, 2017

Walker County Arrest Report For July 3-9

July 10, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report

July 9, 2017

Police Blotter: Officers Unable To Find Flip Flops Thief; Man Stopped Trying To Break Into McKay's


Here is the Walker County arrest report for July 3-9: PARDON       DUANE          ... (click for more)

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BAIRD, CYNTHIA JOY  1562 BOYLES MILL ROAD DALTON, 30721  Age at Arrest: 45 years old Arresting Agency: East Ridge ... (click for more)

Police investigated the case of a missing pair of flip flops from a residence on Fairview Road. The homeowner said he received a text from his home camera system at 11:43 showing motion on his ... (click for more)


Breaking News

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Latest Hamilton County Jail Booking Report

Here is the latest jail booking report from Hamilton County: BAIRD, CYNTHIA JOY  1562 BOYLES MILL ROAD DALTON, 30721  Age at Arrest: 45 years old Arresting Agency: East Ridge FAILURE TO APPEAR --- BENN, CORNELIUS DEONTA  2409 EAST 5TH STREET CHATTANOOGA, 37404  Age at Arrest: 22 years old Arresting Agency: Hamilton County VANDALISM/MALICIOUS ... (click for more)

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Let's Look At Alternative Funding Source For Camp Jordan Expansion - And Response

If the County and East Ridge-are going to consider declaring the Jordan Crossing development as a TIF region let's look at the much needed items the TIF money can be used for besides Camp Jordan; 1. Classroom expansions at Spring Creek Elementary 2. Sidewalks throughout East Ridge 3. Hardscape improvements along Ringgold Road along with the grants already ... (click for more)

Roy Exum: Just Say 'No'

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Sports

Baylor School Tennis: Kevin Donovan is New Boys And Girls Head Coach

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Chattanooga FC To Host Nashville Tuesday In NPSL Playoffs

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