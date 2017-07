Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, July 12, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 0 1 GS 1637542 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 0 2 GS 1637543 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 0 3 GS 1637544 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 0 4 GS 1637545 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA DYAR, MATTHEW WAYNE W 34 M 0 1 GS 1639972 CRIMINAL TRESPASSING DYAR, MATTHEW WAYNE W 34 M 0 2 GS 1644768 FAILURE TO APPEAR

True Bills:

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302321 1 1 GS 1656412 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302321 2 1 GS 1656413 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302321 3 1 GS 1656414 THEFT OF PROPERTY

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302321 4 1 GS 1656415 POSS.A FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302322 1 1 GS 1651122 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302322 2 1 GS 1651123 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

AUSBERRY, ADRIAN TERRELL B 36 M 302322 3 1 GS 1651124 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BAILEY, DEMETRIUS CORDELL B 37 M 302323 1 1 GS 1658675 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

BAILEY, DEMETRIUS CORDELL B 37 M 302323 2 1 GS 1658676 POSS.A FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302324 1 3 GS 1620675 DRIVING ON REVOKED LICENSE

BEACH, MARQUEL JOVON B 28 M 302324 2 3 GS 1643780 FAILURE TO APPEAR

BOYD, DORIS LARAE W 33 F 302325 1 2 GS 1667114 POSSESSION OF MARIJUANA

BOYD, DORIS LARAE W 33 F 302325 2 2 GS 1667115 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JACKSON, EMORY QUINN B 37 M 302326 1 2 GS 1667112 POSSESSION OF MARIJUANA

JACKSON, EMORY QUINN B 37 M 302326 2 2 GS 1667113 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 302327 1 3 GS 1637536 POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE

BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 302327 2 3 GS 1637537 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 302327 3 3 GS 1637538 POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE

BRADFORD, JOSHUA LEE W 31 M 302327 4 3 GS 1637541 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BUCKNER, CASSON TYLER W 19 M 302328 1 2 GS 1648650 ILLEGAL PARKING

BUCKNER, CASSON TYLER W 19 M 302328 2 2 GS 1648649 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BULLARD, ANTONIO JEROME B 39 M 302329 1 1 GS 1665713 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

BULLARD, ANTONIO JEROME B 39 M 302329 2 1 GS 1665714 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

BUMPASS, AUSTIN-TYLER DOMINIQUE B 18 M 302330 1 1 JV 273748 THEFT OF PROPERTY

BUMPASS, AUSTIN-TYLER DOMINIQUE B 18 M 302330 2 1 JV 273749 EVADING ARREST

BUXTON, SHELLY RENEE W 43 F 302331 1 1 GS 1656347 THEFT OF PROPERTY

CORDELL, CLARENCE EUEL W 31 M 302332 1 3 GS 1658564 VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE

CORDELL, CLARENCE EUEL W 31 M 302332 2 3 GS 1658565 TAMPERING WITH MONITORING DEVICE

CORDELL, CLARENCE EUEL W 31 M 302333 1 3 GS 1665716 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY



CORDELL, CLARENCE EUEL W 31 M 302333 2 3 GS 1665717 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

DAVIS, CHRISTOPHER SHAWN B 23 M 302334 1 1 GS 1658224 POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE

DAVIS, CHRISTOPHER SHAWN B 23 M 302335 1 1 GS 1665617 DOMESTIC ASSAULT

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 302336 1 1 GS 1592866 BURGLARY OF AUTO

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 302336 2 1 GS 1592867 THEFT OF PROPERTY

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 302336 3 1 GS 1592868 FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD

DEAN, JUSTIN SHANE W 23 M 302336 4 1 GS 1592869 FORGERY

DYAR, MATTHEW WAYNE W 34 M 302337 1 2 GS 1645726 DOMESTIC ASSAULT

EVANS, KIRSTIE G W 40 F 302338 1 1 RB 17000344 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302339 1 2 GS 1650021 POSSESSION OF MARIHUANA

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302339 2 2 GS 1650022 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302339 3 2 GS 1650023 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302340 1 2 GS 1662578 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302340 2 2 GS 1662579 POSSESSION OF MARIHUANA

FORTSON JR, FREDRICK LEBRON B 38 M 302340 3 2 GS 1662580 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302341 1 1 GS 1644799 DRIVING ON REVOKED LICENSE

FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302341 2 1 GS 1644800 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302341 3 1 GS 1644801 POSSESSION OF MARIHUANA

FREEMAN, DEMARCUS DEWAYNE B 21 M 302341 4 1 GS 1644802 POSSESSING A FIREARM

HARMON, DAVID STEWART W 54 M 302342 1 2 GS 1667037 DOMESTIC ASSAULT

HOUSTON JR, HORATIO B 19 M 302343 1 1 GS 1647482 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HOUSTON JR, HORATIO B 19 M 302343 2 1 GS 1647483 POSSESSION OF MARIJUANA

HOUSTON JR, HORATIO B 19 M 302343 3 1 GS 1647484 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

HOUSTON JR, HORATIO B 19 M 302343 4 1 GS 1647485 FAIL TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE

HOUSTON JR, HORATIO B 19 M 302343 5 1 GS 1647486 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

HUTCHINS, JAMES TRAVIS B 52 M 302344 1 1 GS 1663126 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

IERUBINO, SCOTT JOSEPH W 52 M 302345 1 1 CO 17000054 DRIVING ON REVOKED LICENSE

IERUBINO, SCOTT JOSEPH W 52 M 302345 2 1 CO 17000055 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

IERUBINO, SCOTT JOSEPH W 52 M 302345 3 1 CO 17000056 POSSESSION OF MARIHUANA



IERUBINO, SCOTT JOSEPH W 52 M 302345 4 1 CO 17000057 POSSESSION OF ALPRAZOLAM

IERUBINO, SCOTT JOSEPH W 52 M 302345 5 1 CO 17000058 POSSESSION OF LEGEND DRUG

IERUBINO, SCOTT JOSEPH W 52 M 302345 6 1 CO 17000059 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

JOHNSON, CHRISTOPHER ANTON B 58 M 302346 1 3 GS 1659942 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

KERNEA, JOSHUA DANIEL W 31 M 302347 1 2 GS 1663934 AGGRAVATED ASSAULT

KERNEA, JOSHUA DANIEL W 31 M 302347 2 2 GS 1663935 VANDALISM

LEWIS, DERRICK LABRON B 35 M 302348 1 2 GS 1607271 DOMESTIC ASSAULT

MASON, DEKENDRA SHERROD B 22 M 302349 1 2 GS 1658973 BURGLARY OF AN AUTO

MASON, DEKENDRA SHERROD B 22 M 302349 2 2 GS 1658974 THEFT OF PROPERTY

MCCROBEY, PETER MARTEZ B 32 M 302350 1 1 GS 1664209 VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

MCCROBEY, PETER MARTEZ B 32 M 302350 2 1 GS 1664210 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

MCCROBEY, PETER MARTEZ B 32 M 302350 3 1 GS 1664211 DRIVING ON REVOKED LICENSE

MCCROBEY, PETER MARTEZ B 32 M 302350 4 1 GS 1664208 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MCCULLOUGH, THOMAS MONDRELL B 37 M 302351 1 3 GS 1661616 DOMESTIC ASSAULT

MEADOWS, BETTY W 59 F 302352 1 2 ER 0116867 THEFT OF PROPERTY

MILES, GAYLA EDMONA W 64 F 302353 1 3 GS 1630342 VIOLATION OF OPEN CONTAINER

MILES, GAYLA EDMONA W 64 F 302353 2 3 GS 1630343 FAILURE TO MAINTAIN LANE

MILES, GAYLA EDMONA W 64 F 302353 3 3 GS 1630341 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

NORWOOD II, GERALD LEBRON B 26 M 302354 1 3 GS 1661258 BURGLARY OF BUSINESS

NORWOOD II, GERALD LEBRON B 26 M 302354 2 3 GS 1661259 VANDALISM

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302355 1 2 ER 0118133 AGGRAVATED BURGLARY

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302355 2 2 ER 0118134 AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302355 3 2 ER 0118135 AGGRAVATED ASSAULT

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302356 1 2 ER 0118795 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302357 1 2 ER 0118960 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302357 2 2 ER 0118961 AGGRAVATED STALKING

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302358 1 2 ER 0119067 EVADING ARREST

PAYNE, DAVID EUGENE W 40 M 302359 1 2 GS 1667563 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 33 M 302360 1 2 GS 1656002 AGGRAVATED ROBBERY



PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 33 M 302360 2 2 GS 1656001 AGGRAVATED ASSAULT

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 33 M 302360 3 2 GS 1656004 ATTEMPT AGGRAVATED ROBBERY

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 33 M 302360 4 2 GS 1656003 AGGRAVATED ASSAULT

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 33 M 302360 5 2 GS 1656005 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

PENNINGTON, ROBERT ANDREW W 33 M 302360 6 2 GS 1656006 AGGRAVATED ASSAULT

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302361 1 3 GS 1618055 POSSESSION OF MARIJUANA

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302361 2 3 GS 1618056 DRIVING ON REVOKED LICENSE

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302361 3 3 GS 1618057 TAMPERING WITH EVIDENCE

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302361 4 3 GS 1618058 UNLAWFUL POSSESSION OF WEAPON

PERCY, JOE LOVE B 32 M 302361 5 3 GS 1618059 VIOLATION OF LIGHT LAW

POWER, NICHOLAS STEWART W 32 M 302362 1 1 GS 1665438 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POWER, NICHOLAS STEWART W 32 M 302362 2 1 GS 1665439 POSSESSION OF LORAZAPEM

PROUDLOVE, JASON D W 46 M 302363 1 1 GS 1660347 CRIMINAL SIMULATION

PROUDLOVE, JASON D W 46 M 302363 2 1 GS 1660345 THEFT OF PROPERTY

PROUDLOVE, JASON D W 46 M 302363 3 1 GS 1660346 IDENTITY THEFT

PROUDLOVE, JASON D W 46 M 302364 1 1 GS 1656008 CRIMINAL SIMULATION

PROUDLOVE, JASON D W 46 M 302364 2 1 GS 1656007 IDENTITY THEFT

REESE, DAVID PATRICK W 38 M 302365 1 3 GS 1662554 AGGRAVATED BURGLARY

RICHMOND, CHRISTOPHER CHARLES W 39 M 302366 1 1 GS 1628185 THEFT OF PROPERTY

ROBINSON, WALTER LEWIS B 64 M 302367 1 1 GS 1666203 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

SANDERS, ELIJAH III B 32 M 302368 1 2 GS 1660687 TAMPERING WITH EVIDENCE

SANDERS, ELIJAH III B 32 M 302368 2 2 GS 1660688 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

SANDERS, ELIJAH III B 32 M 302368 3 2 GS 1660689 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SEARS, MORGAN ASHLEY W 22 F 302369 1 2 GS 1637376 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

SEARS, MORGAN ASHLEY W 22 F 302369 2 2 GS 1638842 FAILURE TO APPEAR

SMITH, SHONIQUE NECHELLE B 26 F 302370 1 1 GS 1656526 THEFT OF PROPERTY

THOMAS, AMANDA MARIE W 28 F 302371 1 1 GS 1650824 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

THOMAS, MARCEL DEWAYNE B 36 M 302372 1 3 GS 1661512 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

THOMAS, MARCEL DEWAYNE B 36 M 302372 2 3 GS 1661513 INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL



THOMAS, MICHAEL DAVID W 29 M 302373 1 1 GS 1655792 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

THOMAS, MICHAEL DAVID W 29 M 302373 2 1 GS 1655793 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

THURMAN, JUSTIN ANTHONY B 27 M 302374 1 3 GS 1647001 THEFT OF PROPERTY