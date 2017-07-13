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Top County Government Salaries 2017

Thursday, July 13, 2017

Here are top county government salaries for 2017.

Those for the district attorney's office are at the bottom. Their pay comes from both county and state sources.

METCALFE, JAMES K CHIEF MEDICAL EXAMINER MEDICAL EXAMINER $188,967.34
COGSWELL, STEVEN C FORENSIC PATHOLOGIST MEDICAL EXAMINER $178,592.73
BALES, DAVID E JUDGE GENERAL SESSIONS COURT $172,737.00
MCVEAGH, ALEXANDER K. JUDGE GENERAL SESSIONS COURT $172,737.00
PHILYAW, ROBERT D JUVENILE COURT JUDGE JUVENILE COURT JUDGE $172,737.00
SELL, CHRISTINE MAHN JUDGE GENERAL SESSIONS COURT $172,737.00
SHATTUCK, CLARENCE E JUDGE GENERAL SESSIONS COURT $172,737.00
STARNES, GARY W JUDGE GENERAL SESSIONS COURT $172,737.00
STATOM, LILA J JUDGE GENERAL SESSIONS COURT $172,737.00
COPPINGER, JIM M COUNTY MAYOR COUNTY MAYOR $163,445.53
TAYLOR, RHEUBIN M COUNTY ATTORNEY COUNTY ATTORNEY $159,534.18
MOYER, KAREN M COUNTY PHYSICIAN PRIMARY CARE $156,080.49
COMBS, ANDREW G COUNTY PHYSICIAN PRIMARY CARE $152,168.58
COMPTON, MICHAEL E CHIEF OF STAFF CHIEF OF STAFF $150,450.84
KISER, ALBERT C ADMINISTRATOR OF FINANCE ADMINISTRATOR FINANCE $139,227.47
MAIRS, SAMUEL G ADMINISTRATOR JUVENILE COURT JUVENILE COURT JUDGE $129,189.00
HAMMOND, JAMES W SHERIFF ADMINISTRATION SHERIFF $129,144.00
BARNES, REBEKAH G ADMINISTRATOR-HEALTH SERVICES ADMINISTRATOR HEALTH $128,257.55
LEAMON, TODD E ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS ADMINISTRATOR PUBLIC WORKS $125,426.22
BROUNER, LEE H ASST ADMINISTRATOR OF FINANCE ACCOUNTING $123,765.20
HAYNES, WILLIAM MARTY ASSESSOR OF PROPERTY ASSESSOR OF PROPERTY $123,404.00
POE, ALECIA ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES $122,367.04
NORRIS, LEE ADMINISTRATOR-GENERAL SERVICES ADMINISTRATOR GENERAL SERVICES $120,558.66
RANDALL, JENNETH F COUNTY AUDITOR AUDITING $117,618.20
BEARDEN, PAMELA J REGISTER REGISTER $117,404.00
BEHLER, GARY D JUVENILE COURT CLERK JUVENILE COURT CLERK $117,404.00
DEAN, VINCE CRIMINAL COURT CLERK CRIMINAL COURT CLERK OFFICE $117,404.00
HENRY, LARRY L CIRCUIT COURT CLERK CIRCUIT COURT CLERK $117,404.00
HULLANDER, WILLIAM F COUNTY TRUSTEE TRUSTEE $117,404.00
KNOWLES, WILLIAM F COUNTY CLERK COUNTY CLERK $117,404.00
MILLER, ROBIN L. CLERK & MASTER CLERK & MASTER $117,404.00
KURRELMEIERLEE, K SHAWN CHIEF READING OFFICER READ 20 INITIATIVE PROGRAM $113,082.87
THOMAS, CHARLES A DENTIST MANAGER HEALTH DEPARTMENT $110,244.08
HARRISON, MARK C DIRECTOR OF WASTE WATER TA WWTA $109,821.99
MESICH, LAWRENCE J DENTIST FEDERAL HOMELESS PROJECT $109,821.99
MCKINNEY, BART F DIRECTOR OF IT INFORMATION TECHNOLOGY $106,031.29
STEELMAN, KERRY B ADMINISTRATOR OF ELECTIONS COUNTY ELECTION COMMISSION $105,663.00
STUERMER, JOHN S EXECUTIVE DIRECTOR 911 EMERGENCY COMMUNICATIONS $104,973.61
AGAN, JOHN ANTHONY DIR ENG & FACILITIES MAINT ENGINEERING $104,464.34
MCQUAGGE, REBECCA TAYLOR PHARMACIST PHARMACY $104,172.82
BRANUM, WILLIAM ALLEN CHIEF DEPUTY ADMINISTRATION SHERIFF $102,898.42
CAMP, EDNA M CHIEF DEPUTY CRIMINAL COURT CLERK OFFICE $102,314.70
SCHILLING, NANCY L DENTIST HEALTH DEPARTMENT $101,708.47
DAVEY, JAMES C ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP TRUSTEE $101,337.00
CHANDER, KAVITA DENTIST HEALTH DEPARTMENT $100,922.55
ROLLINS, DEBRA K CHIEF DEPUTY COUNTY CLERK $99,798.00
OWENS, STEPHEN BRUCE JUVENILE COURT REFEREE JUVENILE COURT JUDGE $99,742.72
PICKETT, DEREK J. DENTIST HEALTH DEPARTMENT $99,431.08
MCDOUGAL, WILLIAM TROY JUVENILE COURT REFEREE JUVENILE COURT JUDGE $96,103.86
BURKE, TAMMY M DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS C/O NURSING ADMINISTRATON $96,058.96
ROPPO, GAIL B DIR PROCUREMENT & FLEET MGT PROCUREMENT & FLEET MANAGEMENT $93,938.25
SISSOM, SUSAN C CHIEF DEPUTY CIRCUIT COURT CLERK $93,221.00
SOUTHERLAND, MARY NEILL SR TRIAL ATTORNEY COUNTY ATTORNEY $93,084.70
MASTERSON, NANCY S CHIEF DEPUTY SESSIONS CIRCUIT COURT CLERK $93,052.00
BEDWELL, SUSAN L ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP TRUSTEE $92,706.00
CLARK, KATHY J CHILD SUPPORT REFEREE JUVENILE COURT-IV D-ADMIN $92,532.68
WEAVER, BROOKE CHIEF DEPUTY CLERK TRAINEE ASST. ACCOUNTANT COUNTY CLERK $91,203.00
ANDREWS, TIMOTHY R DIRECTOR HC RAIL ROAD AUTHORIT RAILROAD AUTHORITY $91,177.26
SAIEED, DANIEL R DIRECTOR OF DEVELOPMENT DEVELOPMENT $91,116.77
GOTT, THOMAS C JUVENILE COURT REFEREE JUVENILE COURT-IV D-ADMIN $90,849.16
JOHNSON III, JAMES F DIR COMMERCIAL OP/IT SYS MGR ASSESSOR OF PROPERTY $90,351.24
KELLY, ELAINE DRUG COURT PROGRAM COORDINATOR DRUG COURT-GRANT $90,042.00
ELLIS, SANDRA K DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES BENEFITS $88,767.84
STOLL, WILLIAM H RISK MANAGER RISK MANAGEMENT $87,587.52
DEAKINS, BONNIE STAR DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS ENVIRONMENTAL INSPECTORS $87,025.40
ULMER, WILLIAM D DIRECTOR COMMUNITY HEALTH SRVS COMMUNITY ASSESSMENT/PLANNING $87,025.32
GERSTLE, NETTIE J DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SRS ADMINISTRATION $86,602.03
BELK, ANNA PROTANO DIRECTOR MENTAL HLTH COURT MENTAL HEALTH COURT $85,000.00
LAMB, THOMAS A DIRECTOR OF PARKS & RECREATION RECREATION $84,490.07
TUCKER, BRAD M CHIEF OF STAFF/CRIMINAL COURT CLERK CRIMINAL COURT CLERK OFFICE $84,478.45
HOBBS, ROBERT D ASSISTANT COUNTY ATTORNEY COUNTY ATTORNEY $84,425.65
CAMPBELL, JOHN C DIRECTOR OF PERSONAL PROPERTY ASSESSOR OF PROPERTY $84,278.50
HOLLOWAY, NANCY SUE BUSINESS MANAGER COUNTY CLERK $84,197.00
GRAHAM, SETH D DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES 911 EMERGENCY COMMUNICATIONS $83,647.92
HAMILTON, VAUGHN R ITS OPERATIONS MANAGER INFORMATION TECHNOLOGY $83,230.00
MURPHY, DAVID BRYAN APPLICATION DEVELOPMENT MGR INFORMATION TECHNOLOGY $83,230.00
SIVLEY, SUSAN L EXECUTIVE ASST TO THE ASSESSOR ASSESSOR OF PROPERTY $82,999.60
BROWN, MONICA T ASSISTANT CHIEF DEPUTY COUNTY CLERK $82,201.00
DAWN, GARY F DIR RESIDENTIAL OPERATIONS ASSESSOR OF PROPERTY $82,010.99
WILSON, BEN CLARK DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE HIGHWAY $81,963.11
EBERT, ALTA RUTH PRIMARY CARE CLINICIAN FEDERAL HOMELESS PROJECT $81,878.04
GARIE, ELIZABETH D PRIMARY CARE CLINICIAN PRIMARY CARE $81,877.57
WRIGHT, JO AN M PRIMARY CARE CLINICIAN SEQUOYAH CLINIC $81,574.50
HUGHES, ARLENE ASSISTANT TO COUNTY MAYOR COUNTY MAYOR $81,178.51
LAWRENCE JR, JAMES E ASSISTANT CHIEF DEPUTY COUNTY CLERK $80,100.00
CARNEY, JEFFERY D DIRECTOR OF OPERATIONS 911 EMERGENCY COMMUNICATIONS $80,005.21
CORDER, STEVEN M COM & IND PROPERTY SUPERVISOR ASSESSOR OF PROPERTY $79,825.69
BENNETT, GENE A DIR SUPPORT SERVICES ADMINISTRATION SHERIFF $79,661.73
FOWLER, MARION J DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS JAIL $79,661.73
GORMAN, DONALD A DIRECTOR OF ADMINISTRATION ADMINISTRATION SHERIFF $79,661.73
JOHNSON, WILLIAM F DEPUTY CHIEF ADMINISTRATION SHERIFF $79,661.26
WARE, JACQUELINE ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP TRUSTEE $79,575.00
CONTARINO, DANIELLE M PRIMARY CARE CLINICIAN FEDERAL HOMELESS PROJECT $79,493.26
JACKSON, CHRISTOPHER F DIRECTOR CORRECTIONS CORRECTIONS - ADMINISTRATION $79,230.90
REAVLEY, EARL A DIR EMERG SVS & HOMELAND SECUR EMERGENCY SERVICES $78,840.07
WILKERSON, KENNETH L DIR EMERG MEDICAL SVS EMERGENCY MEDICAL SERVICES $78,840.07
MANKA, DAWN E ACCOUNTING MANAGER ACCOUNTING $78,707.49
GIST, BETH ANN PRIMARY CARE CLINICIAN FAMILY PLANNING $78,131.00
GASTON, ALAN E SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR INFORMATION TECHNOLOGY $78,039.61
HALL JR, CHARLES W ME OFFICE MANAGER MEDICAL EXAMINER $77,310.87
CRIBBEN-ACOSTA, ANDREA L COURT DIRECTOR JUVENILE COURT JUDGE $76,987.75
JONES, AUTRY L CHILD SUPPORT REFEREE JUVENILE COURT-IV D-ADMIN $76,558.60
SMITH, MARSHA G CHILD SUPPORT REFEREE JUVENILE COURT-IV D-ADMIN $76,558.60
KREIDER, DIANA M DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS C/O UJIMA PRO/PREV DELINQ/PREG $76,543.76
MOORE, LARRY B LEAD SYSTEMS PROGRAMMER INFORMATION TECHNOLOGY $75,938.38
JOHNSTON, RANDY G RESIDENTIAL PROPERTY SUPERVSR ASSESSOR OF PROPERTY $75,445.97
CLARK, LESLIE A HEALTH DATA SYSTEM MANAGER STATISTICS $75,252.66
FRIDAY, AUTUMN K ENGINEERING PROJECT MANAGER ENGINEERING $74,546.73
BEAL, AUBREY MICHAEL TELECOMMUNICATIONS MANAGER TELECOMMUNICATIONS $73,866.63
EAKER, DARRELL L SYSTEM/DATABASE ARCHITECT INFORMATION TECHNOLOGY $73,601.85
MCCOLLOUGH, CHRISTOPHER L AUDIT MANAGER AUDITING $73,573.29
HUSTON, ROBERT E PSYCHOLOGIST FEDERAL HOMELESS PROJECT $73,167.71
ALLEN, MICHAEL S CHIEF DEPUTY COUNTY ELECTION COMMISSION $73,082.42
BERNARD, RONALD INFO SYSTEM MANAGER INFORMATION SYSTEMS $72,826.25
MILLARD, CARRIE L ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP REGISTER $72,400.73
KNOWLES, ALAN C SUPPORT SVCS. SUPERINTENDENT CUSTODIAL / SECURITY SERVICES $71,969.24
JOHNSON, PATRICK SHAWN COORD OF CRIM JUS/PUB SAFETY COUNTY MAYOR $71,452.72
RUSSELL, RANDALL L CHIEF MAGISTRATE JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $71,255.93
JOHNSON, ALAN L PRINCIPAL LAND COORDINATOR ASSESSOR OF PROPERTY $71,123.08
CHESHIRE, CHARLES R DETENTION UNIT SUPERINTENDENT JUVENILE COURT DETENTION UNIT $70,890.12
JONES, CATHY B DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK JUVENILE COURT CLERK $70,096.82
LOWERY JR, CHARLES O SHERIFF'S CAPTAIN PATROL $70,023.20
ELLIS, JACKSON P FINANCIAL MANAGER ADMINISTRATION SHERIFF $69,682.68
PARKER, PAUL REAL PROPERTY MANAGER REAL PROPERTY $69,571.91
DANIELS, SHARON E ASSISTANT CHIEF DEPUTY CIRCUIT COURT CLERK $69,496.00
NEIGHBORS, AMY ASSISTNAT CHIEF DEPUTY CIRCUIT COURT CLERK $69,496.00
CROWELL, JENNIFER G MANAGER TAG AND TITLE COUNTY CLERK $69,079.00
SHIELDS II, RUBEN W DEPUTY DIR EMERGENCY SERVICES EMERGENCY SERVICES $68,953.43
WEBB, CHARLES S ENGINEER WWTA $68,437.16
PARNELL, WILLIAM R DIRECTOR OF BLDG INSPECTION BUILDING INSPECTION $68,418.34
COMBS, DARREN T SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR INFORMATION TECHNOLOGY $68,351.60
JACKSON, JAMES SCOTT MAPPING SUPERVISOR ASSESSOR OF PROPERTY $68,326.76
YOUNG, DAVID R SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR INFORMATION TECHNOLOGY $68,320.39
ADAMS, BEVERLY JOANN BUDGET MANAGER FINANCIAL MANAGEMENT $68,319.65
GUINN, KAREN CAVIN SR PUBLIC HEALTH NURSE FEDERAL HOMELESS PROJECT $68,233.58
COOPER, CHRISTINA H DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK JUVENILE COURT-IV D-SUPPORT $68,232.57
SWOPE JR, JOHN H CORRECTION CAPTAIN JAIL $68,104.57
SMITH, LISA CHIEF GUARDIAN DEPUTY CLERK & MASTER $68,068.25
CAMPBELL, VENESSA V LEGAL ASSOCIATE CLERK & MASTER $68,005.00
SUMMERS, DAVID A NETWORK MANAGER INFORMATION TECHNOLOGY $68,005.00
THURMAN, TINA IT DIRECTOR/CHIEF DEPUTY CLERK & MASTER $68,005.00
PARSON, RONALD R SHERIFF'S CAPTAIN COURTS $67,983.64
HOLMES, PATRICIA M SR PUBLIC HEALTH NURSE FAMILY PLANNING $67,757.01
CHAMBERS, JULIE ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP COUNTY CLERK $67,717.00
JOHNSEY, JAMIE K GIS MANAGER GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS $67,653.09
WATSON, SHEILAH K DEPUTY CLERK CIRCUIT COURT CLERK $67,519.00
EAGLE, MARGARETTE L SR ACCOUNTANT ACCOUNTING $66,990.00
BISHOP, CRYSTAL LYNN STORMWATER MANAGER STORMWATER $66,782.86
BUECKER, CONSTANCE M SR PUBLIC HEALTH NURSE C/O COUNTY STD CLINIC $66,522.53
NOVAK, SABRINA EMERGENCY RESPONSE COORDINATOR HOMELAND SECURITY $66,485.29
BASLER, ANDREW STEVEN MAGISTRATE JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $66,180.42
POWERS, RON D MAGISTRATE JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $66,180.42
SPURGIN-FLOYD, BRANDY LACHELLE MAGISTRATE JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $66,180.42
CLARK, JASON E CORRECTIONS SUPERINTENDENT CORRECTIONS - ADMINISTRATION $66,003.54
HOLMES, ALTUS BRENT PROJECT ARCHITECT ENGINEERING $65,998.79
STRANGE, WENDY J SR PUBLIC HEALTH NURSE C/O NURSING ADMINISTRATON $65,769.75
DUNNE, MICHAEL COMMUNICATIONS MANAGER COUNTY MAYOR $65,184.87
GEETER, MILDRED D WOMENS HEALTH NURSE PRACTITIONER FAMILY HEALTH/ADULT $65,121.08
KUNSELMAN, DON R DIRECTOR OF INVENTORY COUNTY CLERK $65,115.00
WALKER, DANIEL W EPIDEMIOLOGIST HOMELAND SECURITY $64,942.81
THAKER, INDRAVADAN H ENGINEER ENGINEERING $64,808.32
DONNICK, JEFFRIE J DIRECTOR OF ADMINISTRATION 911 EMERGENCY COMMUNICATIONS $64,786.81
ROHEN, RIP CHIEF FIELD SERVICES EMERGENCY SERVICES $64,708.22
MOORE, PATRICIA L LEGISLATIVE ADMINISTRATOR COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS $64,512.44
HATLER, GINA MGR HR HLTH & WELLNESS WELLNESS & FITNESS PROGRAMS $64,503.25
WORMSLEY, HOLLY SR ACCOUNTANT ACCOUNTING $63,945.00
JOHNSON, LESLIE K DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC RECREATION $63,441.56
GASTON, CHARLES DALE SHERIFF'S CAPTAIN CRIMINAL INVESTIGATION $63,436.49
KING, MARK ANTHONY SHERIFF'S CAPTAIN PATROL $63,436.49
HORNE, C JAN ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO JUDGES GENERAL SESSIONS COURT $63,435.04
MILES, DENISE C SENIOR AUDITOR AUDITING $63,294.40
FARRAR, IONE E HEALTH PROGRAM MANAGER COMMUNITY ASSESSMENT/PLANNING $63,187.56
WILSON, DOUGLAS LEON SHERIFF DETECTIVE LT PATROL $63,129.58
BROWN, CYNTHIA ASSISTANT MANAGER COUNTY CLERK $63,101.00
LOWE, TERESA C CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR ASSESSOR OF PROPERTY $63,072.10
PORTER, JOHN E TELECOM SERVICES COORDINATOR TELECOMMUNICATIONS $63,025.68
EVANS, DEBORAH L DEPUTY CLERK CIRCUIT COURT CLERK $63,009.00
SMITH, MILDRED E DEPUTY CLERK CIRCUIT COURT CLERK $63,009.00
UNDERWOOD, KAREN J DEPUTY CLERK CIRCUIT COURT CLERK $63,009.00
GEOGHAGAN, ANGEL D STANDARDS/COMPLIANCE SPECIALST 911 EMERGENCY COMMUNICATIONS $62,500.17
GROSSO, VIRGINIA L CONTRACT MANAGER PROCUREMENT & FLEET MANAGEMENT $62,422.50
CAMPBELL, REBECCA P SAFE JOURNEY PROG COORDINATOR GOVERNOR'S HWY SAFETY GRANT $62,400.00
MILLIKEN, JUDY ASSISTANT MANAGER COUNTY CLERK $62,303.00
NIX, LEE B TELECOM INFRA COORDINATOR TELECOMMUNICATIONS $62,236.86
AKERS, CAMBY CHIEF TAX DEPUTY CLERK & MASTER $62,068.25
FIRCKER, ANNE CHIEF PROBATE DEPUTY CLERK & MASTER $62,068.25
SIMMONS, CHARLENE CHIEF EQUITY DEPUTY CLERK & MASTER $62,068.25
SMITH, LIMATEEN CHIEF ACCOUNTING DEPUTY CLERK & MASTER $62,068.25
CAPERTON, SARA M SR. LEAD CRIMINAL COURT CLERK OFFICE $61,943.39
COWAN, VALDA S CORRECTIONS PRG SUPERINTENDENT COMM CORRECTIONS-MISDEMEANORS $61,894.70
LAND, WENDY ASSISTANT MANAGER TAG AND TITLE COUNTY CLERK $61,806.00
DAVIS, TONYA ASSISTANT MANAGER COUNTY CLERK $61,657.00
MOWERY, LARRY E WASTEWATER MANAGER WWTA $61,651.32
COMBES, JOHN E DEPUTY CHIEF EMS EMERGENCY MEDICAL SERVICES $61,589.97
SARDIN, DEBORAH JOYCE PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER STD CLINIC $61,545.38
OVERTON, VALERIE LEAD CRIMINAL COURT CLERK OFFICE $61,508.59
WILKINS, STEPHEN L ENVIRONMENTAL HEALTH MANAGER ENVIRONMENTAL INSPECTORS $61,384.26
HODGE, KIMBERLY L PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER SEQUOYAH CLINIC $61,075.25
KJELDGAARD, MICHAEL G NETWORK SPECIALIST INFORMATION TECHNOLOGY $60,743.02
HINSON, MARK A COMMERCIAL PROPERTY APPRAISER ASSESSOR OF PROPERTY $60,724.41
MCDARIS, JAMES D FACILITIES MAINTEN SUPERTENDENT FACILITIES MAINTENANCE $60,377.45
ALLEN, JOYCE M OFFICE MANAGER CRIMINAL COURT CLERK OFFICE $60,338.44
HURT JR, WALTER L SR INDUSTRIAL APPRAISER ASSESSOR OF PROPERTY $60,135.71
CHANDLER, THOMAS M SR PROGRAMMER ANALYST INFORMATION TECHNOLOGY $60,087.16
HARBIN, NAN N HEALTH INFORMATION MANAGER HD RECORDS MANAGEMENT $60,087.16
WALKER, TIMOTHY M SR PROGRAMMER ANALYST INFORMATION TECHNOLOGY $60,087.16
HINTON, VAN L SHERIFF LT FUGITIVE-CIVIL PROCESS $60,041.24
HOOPER, MARK N SHERIFF LT SPECIAL OPERATIONS $60,041.24

DA Neal Pinkston $156,976

David Denny $127,872

Bates Bryan $127,872

Tom Landis $127,872

Ben Boyer $112,344

Rodney Strong  $112,344

Jerry Sloan  $112,344

Bill West  $112,344

H.C. Bright  $112,344

Darren Gibson $106,440

Leslie Longshore $101,268

Carl Huskins $95,556

Boyd Patterson $95,556

Rachel Beavers $92,568

David Schmidt $89,592

Jason Demastus $86,592

Cameron Williams $86,592

Lance Pope $80,640

Anthony Nash $80,024

Melydia Clewell $80,014

Charles Minor $77,628

Tammy Brewton $75,096

Kate Lavery $74,664

Alan Dunn $71,640

Shawanna Kendrick $68,000

Cystle Carrion $65,628

Robert Brown $65,100

Amanda Morrison $62,664

Andrew Coyle $61,344

Jamie Brown $60,192

 

 

 


July 10, 2017

McCullough Was Working At Chicken Place While 11-Month-Old Daughter Was In Hot Car; He Fled After Handing Her Lifeless Body To Passerby

July 10, 2017

Fort Oglethorpe Arrest Report For June 30-July 6

July 10, 2017

Old Photo And Deep Zoom Technique Give Details Of St. Elmo In 1905


Police said 30-year-old Travis McCullough was working in his father's chicken place on Tunnel Boulevard while leaving his 11-month-old daughter in a hot car on Saturday. He later found the daughter ... (click for more)

Here is the Fort Oglethorpe arrest report for June 30-July 6: 06-30-17 Savanna Slaton, 27, of 1 Ernest Drive, Ringgold arrested on an outstanding warrant. Joshua Wayne Lowery, 27, of ... (click for more)

An old photograph made by Will Stokes from Lookout Mountain - with amplification from Sam Hall's Deep Zoom - gives details of St. Elmo about 1905. The picture date can be pinpointed because ... (click for more)


Breaking News

McCullough Was Working At Chicken Place While 11-Month-Old Daughter Was In Hot Car; He Fled After Handing Her Lifeless Body To Passerby

Police said 30-year-old Travis McCullough was working in his father's chicken place on Tunnel Boulevard while leaving his 11-month-old daughter in a hot car on Saturday. He later found the daughter dead in the vehicle, and he fled after handing her lifeless body to a passerby. McCullough was charged with criminal homicide and three counts of aggravated child neglect. Also ... (click for more)

Fort Oglethorpe Arrest Report For June 30-July 6

Here is the Fort Oglethorpe arrest report for June 30-July 6: 06-30-17 Savanna Slaton, 27, of 1 Ernest Drive, Ringgold arrested on an outstanding warrant. Joshua Wayne Lowery, 27, of 103 Oglethorpe Ridge Lane, Fort Oglethorpe arrested for driving while suspended. Alexander Hollis Rattanaxay, 21, of 302 Peachbloom Drive, Chattanooga arrested on charges of possession ... (click for more)

Opinion

Let's Look At Alternative Funding Source For Camp Jordan Expansion - And Response (2)

If the County and East Ridge-are going to consider declaring the Jordan Crossing development as a TIF region let's look at the much needed items the TIF money can be used for besides Camp Jordan; 1. Classroom expansions at Spring Creek Elementary 2. Sidewalks throughout East Ridge 3. Hardscape improvements along Ringgold Road along with the grants already ... (click for more)

Roy Exum: Just Say 'No'

I believe the most blatant act of tomfoolery (with apologies to any politically-correct soul named Tom) to take place in Chattanooga’s most-recent history will begin to unfold today when “the state” begins in earnest to disrupt five of our most-needy public schools. Yes, and this is because of a distinct educational failure – some people were never taught how to say “No!” Candace ... (click for more)

Sports

Baylor School Tennis: Kevin Donovan is New Boys And Girls Head Coach

  Tennis teaching pro Kevin Donovan has been looking for a coaching position for several years and now he has found the right fit for he and his family. Saturday, Baylor School director of tennis Ned Caswell announced that Donovan, who is currently a teaching pro at Manker Patten Tennis Club, is the new Baylor head tennis coach for boys and girls. “Kevin has so much ... (click for more)

Chattanooga FC To Host Nashville Tuesday In NPSL Playoffs

 Chattanooga FC kicks off the 2017 NPSL playoffs at home this Tuesday, thanks to a decisive 3-0 win Saturday night on the road against FC Carolina United. Goals by Felipe Antonio, Felipe Olivera, and Sindre Welo assured the boys in blue of playing one more match at Finley. The win cemented Chattanooga FC's #2 spot in the Western division, just ahead of Inter Nashville FC on ... (click for more)


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