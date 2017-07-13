Top County Government Salaries 2017

|METCALFE, JAMES K
|CHIEF MEDICAL EXAMINER
|MEDICAL EXAMINER
|$188,967.34
|COGSWELL, STEVEN C
|FORENSIC PATHOLOGIST
|MEDICAL EXAMINER
|$178,592.73
|BALES, DAVID E
|JUDGE
|GENERAL SESSIONS COURT
|$172,737.00
|MCVEAGH, ALEXANDER K.
|JUDGE
|GENERAL SESSIONS COURT
|$172,737.00
|PHILYAW, ROBERT D
|JUVENILE COURT JUDGE
|JUVENILE COURT JUDGE
|$172,737.00
|SELL, CHRISTINE MAHN
|JUDGE
|GENERAL SESSIONS COURT
|$172,737.00
|SHATTUCK, CLARENCE E
|JUDGE
|GENERAL SESSIONS COURT
|$172,737.00
|STARNES, GARY W
|JUDGE
|GENERAL SESSIONS COURT
|$172,737.00
|STATOM, LILA J
|JUDGE
|GENERAL SESSIONS COURT
|$172,737.00
|COPPINGER, JIM M
|COUNTY MAYOR
|COUNTY MAYOR
|$163,445.53
|TAYLOR, RHEUBIN M
|COUNTY ATTORNEY
|COUNTY ATTORNEY
|$159,534.18
|MOYER, KAREN M
|COUNTY PHYSICIAN
|PRIMARY CARE
|$156,080.49
|COMBS, ANDREW G
|COUNTY PHYSICIAN
|PRIMARY CARE
|$152,168.58
|COMPTON, MICHAEL E
|CHIEF OF STAFF
|CHIEF OF STAFF
|$150,450.84
|KISER, ALBERT C
|ADMINISTRATOR OF FINANCE
|ADMINISTRATOR FINANCE
|$139,227.47
|MAIRS, SAMUEL G
|ADMINISTRATOR JUVENILE COURT
|JUVENILE COURT JUDGE
|$129,189.00
|HAMMOND, JAMES W
|SHERIFF
|ADMINISTRATION SHERIFF
|$129,144.00
|BARNES, REBEKAH G
|ADMINISTRATOR-HEALTH SERVICES
|ADMINISTRATOR HEALTH
|$128,257.55
|LEAMON, TODD E
|ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS
|ADMINISTRATOR PUBLIC WORKS
|$125,426.22
|BROUNER, LEE H
|ASST ADMINISTRATOR OF FINANCE
|ACCOUNTING
|$123,765.20
|HAYNES, WILLIAM MARTY
|ASSESSOR OF PROPERTY
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$123,404.00
|POE, ALECIA
|ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES
|ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES
|$122,367.04
|NORRIS, LEE
|ADMINISTRATOR-GENERAL SERVICES
|ADMINISTRATOR GENERAL SERVICES
|$120,558.66
|RANDALL, JENNETH F
|COUNTY AUDITOR
|AUDITING
|$117,618.20
|BEARDEN, PAMELA J
|REGISTER
|REGISTER
|$117,404.00
|BEHLER, GARY D
|JUVENILE COURT CLERK
|JUVENILE COURT CLERK
|$117,404.00
|DEAN, VINCE
|CRIMINAL COURT CLERK
|CRIMINAL COURT CLERK OFFICE
|$117,404.00
|HENRY, LARRY L
|CIRCUIT COURT CLERK
|CIRCUIT COURT CLERK
|$117,404.00
|HULLANDER, WILLIAM F
|COUNTY TRUSTEE
|TRUSTEE
|$117,404.00
|KNOWLES, WILLIAM F
|COUNTY CLERK
|COUNTY CLERK
|$117,404.00
|MILLER, ROBIN L.
|CLERK & MASTER
|CLERK & MASTER
|$117,404.00
|KURRELMEIERLEE, K SHAWN
|CHIEF READING OFFICER
|READ 20 INITIATIVE PROGRAM
|$113,082.87
|THOMAS, CHARLES A
|DENTIST MANAGER
|HEALTH DEPARTMENT
|$110,244.08
|HARRISON, MARK C
|DIRECTOR OF WASTE WATER TA
|WWTA
|$109,821.99
|MESICH, LAWRENCE J
|DENTIST
|FEDERAL HOMELESS PROJECT
|$109,821.99
|MCKINNEY, BART F
|DIRECTOR OF IT
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$106,031.29
|STEELMAN, KERRY B
|ADMINISTRATOR OF ELECTIONS
|COUNTY ELECTION COMMISSION
|$105,663.00
|STUERMER, JOHN S
|EXECUTIVE DIRECTOR
|911 EMERGENCY COMMUNICATIONS
|$104,973.61
|AGAN, JOHN ANTHONY
|DIR ENG & FACILITIES MAINT
|ENGINEERING
|$104,464.34
|MCQUAGGE, REBECCA TAYLOR
|PHARMACIST
|PHARMACY
|$104,172.82
|BRANUM, WILLIAM ALLEN
|CHIEF DEPUTY
|ADMINISTRATION SHERIFF
|$102,898.42
|CAMP, EDNA M
|CHIEF DEPUTY
|CRIMINAL COURT CLERK OFFICE
|$102,314.70
|SCHILLING, NANCY L
|DENTIST
|HEALTH DEPARTMENT
|$101,708.47
|DAVEY, JAMES C
|ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP
|TRUSTEE
|$101,337.00
|CHANDER, KAVITA
|DENTIST
|HEALTH DEPARTMENT
|$100,922.55
|ROLLINS, DEBRA K
|CHIEF DEPUTY
|COUNTY CLERK
|$99,798.00
|OWENS, STEPHEN BRUCE
|JUVENILE COURT REFEREE
|JUVENILE COURT JUDGE
|$99,742.72
|PICKETT, DEREK J.
|DENTIST
|HEALTH DEPARTMENT
|$99,431.08
|MCDOUGAL, WILLIAM TROY
|JUVENILE COURT REFEREE
|JUVENILE COURT JUDGE
|$96,103.86
|BURKE, TAMMY M
|DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS
|C/O NURSING ADMINISTRATON
|$96,058.96
|ROPPO, GAIL B
|DIR PROCUREMENT & FLEET MGT
|PROCUREMENT & FLEET MANAGEMENT
|$93,938.25
|SISSOM, SUSAN C
|CHIEF DEPUTY
|CIRCUIT COURT CLERK
|$93,221.00
|SOUTHERLAND, MARY NEILL
|SR TRIAL ATTORNEY
|COUNTY ATTORNEY
|$93,084.70
|MASTERSON, NANCY S
|CHIEF DEPUTY SESSIONS
|CIRCUIT COURT CLERK
|$93,052.00
|BEDWELL, SUSAN L
|ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP
|TRUSTEE
|$92,706.00
|CLARK, KATHY J
|CHILD SUPPORT REFEREE
|JUVENILE COURT-IV D-ADMIN
|$92,532.68
|WEAVER, BROOKE
|CHIEF DEPUTY CLERK TRAINEE ASST. ACCOUNTANT
|COUNTY CLERK
|$91,203.00
|ANDREWS, TIMOTHY R
|DIRECTOR HC RAIL ROAD AUTHORIT
|RAILROAD AUTHORITY
|$91,177.26
|SAIEED, DANIEL R
|DIRECTOR OF DEVELOPMENT
|DEVELOPMENT
|$91,116.77
|GOTT, THOMAS C
|JUVENILE COURT REFEREE
|JUVENILE COURT-IV D-ADMIN
|$90,849.16
|JOHNSON III, JAMES F
|DIR COMMERCIAL OP/IT SYS MGR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$90,351.24
|KELLY, ELAINE
|DRUG COURT PROGRAM COORDINATOR
|DRUG COURT-GRANT
|$90,042.00
|ELLIS, SANDRA K
|DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
|BENEFITS
|$88,767.84
|STOLL, WILLIAM H
|RISK MANAGER
|RISK MANAGEMENT
|$87,587.52
|DEAKINS, BONNIE STAR
|DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS
|ENVIRONMENTAL INSPECTORS
|$87,025.40
|ULMER, WILLIAM D
|DIRECTOR COMMUNITY HEALTH SRVS
|COMMUNITY ASSESSMENT/PLANNING
|$87,025.32
|GERSTLE, NETTIE J
|DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SRS
|ADMINISTRATION
|$86,602.03
|BELK, ANNA PROTANO
|DIRECTOR MENTAL HLTH COURT
|MENTAL HEALTH COURT
|$85,000.00
|LAMB, THOMAS A
|DIRECTOR OF PARKS & RECREATION
|RECREATION
|$84,490.07
|TUCKER, BRAD M
|CHIEF OF STAFF/CRIMINAL COURT CLERK
|CRIMINAL COURT CLERK OFFICE
|$84,478.45
|HOBBS, ROBERT D
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY
|COUNTY ATTORNEY
|$84,425.65
|CAMPBELL, JOHN C
|DIRECTOR OF PERSONAL PROPERTY
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$84,278.50
|HOLLOWAY, NANCY SUE
|BUSINESS MANAGER
|COUNTY CLERK
|$84,197.00
|GRAHAM, SETH D
|DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES
|911 EMERGENCY COMMUNICATIONS
|$83,647.92
|HAMILTON, VAUGHN R
|ITS OPERATIONS MANAGER
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$83,230.00
|MURPHY, DAVID BRYAN
|APPLICATION DEVELOPMENT MGR
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$83,230.00
|SIVLEY, SUSAN L
|EXECUTIVE ASST TO THE ASSESSOR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$82,999.60
|BROWN, MONICA T
|ASSISTANT CHIEF DEPUTY
|COUNTY CLERK
|$82,201.00
|DAWN, GARY F
|DIR RESIDENTIAL OPERATIONS
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$82,010.99
|WILSON, BEN CLARK
|DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE
|HIGHWAY
|$81,963.11
|EBERT, ALTA RUTH
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|FEDERAL HOMELESS PROJECT
|$81,878.04
|GARIE, ELIZABETH D
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|PRIMARY CARE
|$81,877.57
|WRIGHT, JO AN M
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|SEQUOYAH CLINIC
|$81,574.50
|HUGHES, ARLENE
|ASSISTANT TO COUNTY MAYOR
|COUNTY MAYOR
|$81,178.51
|LAWRENCE JR, JAMES E
|ASSISTANT CHIEF DEPUTY
|COUNTY CLERK
|$80,100.00
|CARNEY, JEFFERY D
|DIRECTOR OF OPERATIONS
|911 EMERGENCY COMMUNICATIONS
|$80,005.21
|CORDER, STEVEN M
|COM & IND PROPERTY SUPERVISOR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$79,825.69
|BENNETT, GENE A
|DIR SUPPORT SERVICES
|ADMINISTRATION SHERIFF
|$79,661.73
|FOWLER, MARION J
|DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS
|JAIL
|$79,661.73
|GORMAN, DONALD A
|DIRECTOR OF ADMINISTRATION
|ADMINISTRATION SHERIFF
|$79,661.73
|JOHNSON, WILLIAM F
|DEPUTY CHIEF
|ADMINISTRATION SHERIFF
|$79,661.26
|WARE, JACQUELINE
|ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP
|TRUSTEE
|$79,575.00
|CONTARINO, DANIELLE M
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|FEDERAL HOMELESS PROJECT
|$79,493.26
|JACKSON, CHRISTOPHER F
|DIRECTOR CORRECTIONS
|CORRECTIONS - ADMINISTRATION
|$79,230.90
|REAVLEY, EARL A
|DIR EMERG SVS & HOMELAND SECUR
|EMERGENCY SERVICES
|$78,840.07
|WILKERSON, KENNETH L
|DIR EMERG MEDICAL SVS
|EMERGENCY MEDICAL SERVICES
|$78,840.07
|MANKA, DAWN E
|ACCOUNTING MANAGER
|ACCOUNTING
|$78,707.49
|GIST, BETH ANN
|PRIMARY CARE CLINICIAN
|FAMILY PLANNING
|$78,131.00
|GASTON, ALAN E
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$78,039.61
|HALL JR, CHARLES W
|ME OFFICE MANAGER
|MEDICAL EXAMINER
|$77,310.87
|CRIBBEN-ACOSTA, ANDREA L
|COURT DIRECTOR
|JUVENILE COURT JUDGE
|$76,987.75
|JONES, AUTRY L
|CHILD SUPPORT REFEREE
|JUVENILE COURT-IV D-ADMIN
|$76,558.60
|SMITH, MARSHA G
|CHILD SUPPORT REFEREE
|JUVENILE COURT-IV D-ADMIN
|$76,558.60
|KREIDER, DIANA M
|DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS
|C/O UJIMA PRO/PREV DELINQ/PREG
|$76,543.76
|MOORE, LARRY B
|LEAD SYSTEMS PROGRAMMER
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$75,938.38
|JOHNSTON, RANDY G
|RESIDENTIAL PROPERTY SUPERVSR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$75,445.97
|CLARK, LESLIE A
|HEALTH DATA SYSTEM MANAGER
|STATISTICS
|$75,252.66
|FRIDAY, AUTUMN K
|ENGINEERING PROJECT MANAGER
|ENGINEERING
|$74,546.73
|BEAL, AUBREY MICHAEL
|TELECOMMUNICATIONS MANAGER
|TELECOMMUNICATIONS
|$73,866.63
|EAKER, DARRELL L
|SYSTEM/DATABASE ARCHITECT
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$73,601.85
|MCCOLLOUGH, CHRISTOPHER L
|AUDIT MANAGER
|AUDITING
|$73,573.29
|HUSTON, ROBERT E
|PSYCHOLOGIST
|FEDERAL HOMELESS PROJECT
|$73,167.71
|ALLEN, MICHAEL S
|CHIEF DEPUTY
|COUNTY ELECTION COMMISSION
|$73,082.42
|BERNARD, RONALD
|INFO SYSTEM MANAGER
|INFORMATION SYSTEMS
|$72,826.25
|MILLARD, CARRIE L
|ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP
|REGISTER
|$72,400.73
|KNOWLES, ALAN C
|SUPPORT SVCS. SUPERINTENDENT
|CUSTODIAL / SECURITY SERVICES
|$71,969.24
|JOHNSON, PATRICK SHAWN
|COORD OF CRIM JUS/PUB SAFETY
|COUNTY MAYOR
|$71,452.72
|RUSSELL, RANDALL L
|CHIEF MAGISTRATE
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$71,255.93
|JOHNSON, ALAN L
|PRINCIPAL LAND COORDINATOR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$71,123.08
|CHESHIRE, CHARLES R
|DETENTION UNIT SUPERINTENDENT
|JUVENILE COURT DETENTION UNIT
|$70,890.12
|JONES, CATHY B
|DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
|JUVENILE COURT CLERK
|$70,096.82
|LOWERY JR, CHARLES O
|SHERIFF'S CAPTAIN
|PATROL
|$70,023.20
|ELLIS, JACKSON P
|FINANCIAL MANAGER
|ADMINISTRATION SHERIFF
|$69,682.68
|PARKER, PAUL
|REAL PROPERTY MANAGER
|REAL PROPERTY
|$69,571.91
|DANIELS, SHARON E
|ASSISTANT CHIEF DEPUTY
|CIRCUIT COURT CLERK
|$69,496.00
|NEIGHBORS, AMY
|ASSISTNAT CHIEF DEPUTY
|CIRCUIT COURT CLERK
|$69,496.00
|CROWELL, JENNIFER G
|MANAGER TAG AND TITLE
|COUNTY CLERK
|$69,079.00
|SHIELDS II, RUBEN W
|DEPUTY DIR EMERGENCY SERVICES
|EMERGENCY SERVICES
|$68,953.43
|WEBB, CHARLES S
|ENGINEER
|WWTA
|$68,437.16
|PARNELL, WILLIAM R
|DIRECTOR OF BLDG INSPECTION
|BUILDING INSPECTION
|$68,418.34
|COMBS, DARREN T
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$68,351.60
|JACKSON, JAMES SCOTT
|MAPPING SUPERVISOR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$68,326.76
|YOUNG, DAVID R
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$68,320.39
|ADAMS, BEVERLY JOANN
|BUDGET MANAGER
|FINANCIAL MANAGEMENT
|$68,319.65
|GUINN, KAREN CAVIN
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|FEDERAL HOMELESS PROJECT
|$68,233.58
|COOPER, CHRISTINA H
|DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
|JUVENILE COURT-IV D-SUPPORT
|$68,232.57
|SWOPE JR, JOHN H
|CORRECTION CAPTAIN
|JAIL
|$68,104.57
|SMITH, LISA
|CHIEF GUARDIAN DEPUTY
|CLERK & MASTER
|$68,068.25
|CAMPBELL, VENESSA V
|LEGAL ASSOCIATE
|CLERK & MASTER
|$68,005.00
|SUMMERS, DAVID A
|NETWORK MANAGER
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$68,005.00
|THURMAN, TINA
|IT DIRECTOR/CHIEF DEPUTY
|CLERK & MASTER
|$68,005.00
|PARSON, RONALD R
|SHERIFF'S CAPTAIN
|COURTS
|$67,983.64
|HOLMES, PATRICIA M
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|FAMILY PLANNING
|$67,757.01
|CHAMBERS, JULIE
|ELECTED/APPOINTED OFFICAL EMP
|COUNTY CLERK
|$67,717.00
|JOHNSEY, JAMIE K
|GIS MANAGER
|GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
|$67,653.09
|WATSON, SHEILAH K
|DEPUTY CLERK
|CIRCUIT COURT CLERK
|$67,519.00
|EAGLE, MARGARETTE L
|SR ACCOUNTANT
|ACCOUNTING
|$66,990.00
|BISHOP, CRYSTAL LYNN
|STORMWATER MANAGER
|STORMWATER
|$66,782.86
|BUECKER, CONSTANCE M
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|C/O COUNTY STD CLINIC
|$66,522.53
|NOVAK, SABRINA
|EMERGENCY RESPONSE COORDINATOR
|HOMELAND SECURITY
|$66,485.29
|BASLER, ANDREW STEVEN
|MAGISTRATE
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$66,180.42
|POWERS, RON D
|MAGISTRATE
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$66,180.42
|SPURGIN-FLOYD, BRANDY LACHELLE
|MAGISTRATE
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$66,180.42
|CLARK, JASON E
|CORRECTIONS SUPERINTENDENT
|CORRECTIONS - ADMINISTRATION
|$66,003.54
|HOLMES, ALTUS BRENT
|PROJECT ARCHITECT
|ENGINEERING
|$65,998.79
|STRANGE, WENDY J
|SR PUBLIC HEALTH NURSE
|C/O NURSING ADMINISTRATON
|$65,769.75
|DUNNE, MICHAEL
|COMMUNICATIONS MANAGER
|COUNTY MAYOR
|$65,184.87
|GEETER, MILDRED D
|WOMENS HEALTH NURSE PRACTITIONER
|FAMILY HEALTH/ADULT
|$65,121.08
|KUNSELMAN, DON R
|DIRECTOR OF INVENTORY
|COUNTY CLERK
|$65,115.00
|WALKER, DANIEL W
|EPIDEMIOLOGIST
|HOMELAND SECURITY
|$64,942.81
|THAKER, INDRAVADAN H
|ENGINEER
|ENGINEERING
|$64,808.32
|DONNICK, JEFFRIE J
|DIRECTOR OF ADMINISTRATION
|911 EMERGENCY COMMUNICATIONS
|$64,786.81
|ROHEN, RIP
|CHIEF FIELD SERVICES
|EMERGENCY SERVICES
|$64,708.22
|MOORE, PATRICIA L
|LEGISLATIVE ADMINISTRATOR
|COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
|$64,512.44
|HATLER, GINA
|MGR HR HLTH & WELLNESS
|WELLNESS & FITNESS PROGRAMS
|$64,503.25
|WORMSLEY, HOLLY
|SR ACCOUNTANT
|ACCOUNTING
|$63,945.00
|JOHNSON, LESLIE K
|DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC
|RECREATION
|$63,441.56
|GASTON, CHARLES DALE
|SHERIFF'S CAPTAIN
|CRIMINAL INVESTIGATION
|$63,436.49
|KING, MARK ANTHONY
|SHERIFF'S CAPTAIN
|PATROL
|$63,436.49
|HORNE, C JAN
|ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO JUDGES
|GENERAL SESSIONS COURT
|$63,435.04
|MILES, DENISE C
|SENIOR AUDITOR
|AUDITING
|$63,294.40
|FARRAR, IONE E
|HEALTH PROGRAM MANAGER
|COMMUNITY ASSESSMENT/PLANNING
|$63,187.56
|WILSON, DOUGLAS LEON
|SHERIFF DETECTIVE LT
|PATROL
|$63,129.58
|BROWN, CYNTHIA
|ASSISTANT MANAGER
|COUNTY CLERK
|$63,101.00
|LOWE, TERESA C
|CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$63,072.10
|PORTER, JOHN E
|TELECOM SERVICES COORDINATOR
|TELECOMMUNICATIONS
|$63,025.68
|EVANS, DEBORAH L
|DEPUTY CLERK
|CIRCUIT COURT CLERK
|$63,009.00
|SMITH, MILDRED E
|DEPUTY CLERK
|CIRCUIT COURT CLERK
|$63,009.00
|UNDERWOOD, KAREN J
|DEPUTY CLERK
|CIRCUIT COURT CLERK
|$63,009.00
|GEOGHAGAN, ANGEL D
|STANDARDS/COMPLIANCE SPECIALST
|911 EMERGENCY COMMUNICATIONS
|$62,500.17
|GROSSO, VIRGINIA L
|CONTRACT MANAGER
|PROCUREMENT & FLEET MANAGEMENT
|$62,422.50
|CAMPBELL, REBECCA P
|SAFE JOURNEY PROG COORDINATOR
|GOVERNOR'S HWY SAFETY GRANT
|$62,400.00
|MILLIKEN, JUDY
|ASSISTANT MANAGER
|COUNTY CLERK
|$62,303.00
|NIX, LEE B
|TELECOM INFRA COORDINATOR
|TELECOMMUNICATIONS
|$62,236.86
|AKERS, CAMBY
|CHIEF TAX DEPUTY
|CLERK & MASTER
|$62,068.25
|FIRCKER, ANNE
|CHIEF PROBATE DEPUTY
|CLERK & MASTER
|$62,068.25
|SIMMONS, CHARLENE
|CHIEF EQUITY DEPUTY
|CLERK & MASTER
|$62,068.25
|SMITH, LIMATEEN
|CHIEF ACCOUNTING DEPUTY
|CLERK & MASTER
|$62,068.25
|CAPERTON, SARA M
|SR. LEAD
|CRIMINAL COURT CLERK OFFICE
|$61,943.39
|COWAN, VALDA S
|CORRECTIONS PRG SUPERINTENDENT
|COMM CORRECTIONS-MISDEMEANORS
|$61,894.70
|LAND, WENDY
|ASSISTANT MANAGER TAG AND TITLE
|COUNTY CLERK
|$61,806.00
|DAVIS, TONYA
|ASSISTANT MANAGER
|COUNTY CLERK
|$61,657.00
|MOWERY, LARRY E
|WASTEWATER MANAGER
|WWTA
|$61,651.32
|COMBES, JOHN E
|DEPUTY CHIEF EMS
|EMERGENCY MEDICAL SERVICES
|$61,589.97
|SARDIN, DEBORAH JOYCE
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|STD CLINIC
|$61,545.38
|OVERTON, VALERIE
|LEAD
|CRIMINAL COURT CLERK OFFICE
|$61,508.59
|WILKINS, STEPHEN L
|ENVIRONMENTAL HEALTH MANAGER
|ENVIRONMENTAL INSPECTORS
|$61,384.26
|HODGE, KIMBERLY L
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
|SEQUOYAH CLINIC
|$61,075.25
|KJELDGAARD, MICHAEL G
|NETWORK SPECIALIST
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$60,743.02
|HINSON, MARK A
|COMMERCIAL PROPERTY APPRAISER
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$60,724.41
|MCDARIS, JAMES D
|FACILITIES MAINTEN SUPERTENDENT
|FACILITIES MAINTENANCE
|$60,377.45
|ALLEN, JOYCE M
|OFFICE MANAGER
|CRIMINAL COURT CLERK OFFICE
|$60,338.44
|HURT JR, WALTER L
|SR INDUSTRIAL APPRAISER
|ASSESSOR OF PROPERTY
|$60,135.71
|CHANDLER, THOMAS M
|SR PROGRAMMER ANALYST
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$60,087.16
|HARBIN, NAN N
|HEALTH INFORMATION MANAGER
|HD RECORDS MANAGEMENT
|$60,087.16
|WALKER, TIMOTHY M
|SR PROGRAMMER ANALYST
|INFORMATION TECHNOLOGY
|$60,087.16
|HINTON, VAN L
|SHERIFF LT
|FUGITIVE-CIVIL PROCESS
|$60,041.24
|HOOPER, MARK N
|SHERIFF LT
|SPECIAL OPERATIONS
|$60,041.24