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Walker County Arrest Report For July 10-16

Monday, July 17, 2017

Here is the Walker County arrest report for July 10-16:

GRANT          JESSICA        LEIGH            W/F     36        Officer WOOTEN      POSSESSION MARIJUANA – M, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED,

HAMILTON  ANTOINE      LAMONT       B/M     40        Officer ELLIOTT        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

CAILLE          MICHAEL      SEAN`            W/M    34        Officer WOOTEN      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

NOLASCO     MARCO         MORALES     H/M    18        Officer THOMAS      DRIVING W/OUT VALID LICENSE, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

COUCH          ANDREA       ANN   W/F     39        Officer BURGESS     BATTERY – FVA

SIZEMORE    ANDREW      ALLEN           W/M    40        Officer BURGESS     AGGRAVATED ASSAULT – FVA, BATTERY – FVA

WEBB MATTHEW    TYLER           W/M    27        Officer MILLER         DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS – M

SHEPPARD   STEPHEN      JONATHAN  W/M    25        ***      RETURN FROM DADE COUNTY

HAWKINS     FRANKLIN   DELON          B/M     45                    CONTEMPT SUPERIOR COURT (X2), FTA – M, PROBATION VIOLATION – F

BOWERS       JUSTIN          PAUL W/M    28        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F (ADD CHARGE)

CAREATHERS          TIMOTHY     ALLEN           B/M     36        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F (ADD CHARGE)

LILES ADDISON     SCOTT           W/M    31        Officer GEDDIE        SEAT BELT VIOLATION – ADULT, SPEEDING, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

JONES            TREVER         JAMES           W/M    23        Officer EVANS          POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, HEADLIGHT REQUIREMENT, NO LICENSE PLATE, POSSESSION SCHEDULE II, NO INSURANCE

 

SLOAN          ANTHONY    TRUMAN      W/M    36        Officer GEBELEIN    OBSTRUCTION –M, PUBLIC DRUNK

KRESSER      JOHN GILBERT       W/M    44        Officer CHANDLER  PROBATION VIOLATION – M

FLOWERS, III           RAILFORD    JACK  W/M    33        Officer DENNY         SIMPLE BATTERY – FVA, DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS – M

STEELE          DOUGLAS    LEE     W/M    28        DTF    POSSESSION OF METH

WARREN       DUSTYN       NELSON        W/M    17        Officer CAREATHERS         THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – M

MANIS           DIANNA        LYNN W/F     55        Officer MAYNOR     PROBATION VIOLATION – F

ASH    DONALD       GENE W/M    57        Officer REYNOLDS  FTA – M, PROBATION VIOLATION – M

PELL   JONATHAN  DELAH          W/M    40        Officer CHANDLER  OBSTRUCTION – M, UNLAWFUL USE OF 911, CRIMINAL TRESPASS

HEALAN       DANIEL         TYLER           W/M    33        Officer EVANS          ***

 

THOMPSON TALISHA       JEANINE       B/F      29        Officer SCHRADER  NO LICENSE, SPEEDING

 

HARDISTY   DERRICK      JUNIOR         W/M    29        Officer WILSON        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, ALTERED LICENSE PLATE

GARCIA        TAYLOR        LINSEY          W/F     24        GSP    DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS

BUCKNER     WILBURN     LABRON       W/M    26        RPD MATHIS           SIMPLE BATTERY-FVA

WIMPY          ROBBIE         FARRIS          W/M    47        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

MITCHELL    DILLON         LEE     W/M    22        Officer SIMPSON      SEAT BELT VIOLATION, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE

MITCHELL    DAVID           LEE     W/M    41        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, TRAFFICING IN COCAINE,METH, MARIJUANA, OR  ILLEGAL DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, SEAT BELT VIOLATION

PHILLIPS       MALIK           DONTAE       B/M     20        Officer SIMPSON      HOLD FOR CHATTANOOGA PD

BARRETT      ROBERT        LAMAR         W/M    52        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

SMITH           WILLIAM      COREY          W/M    39        Officer CAREATHERS         AGGRAVATED ASSAULT FVA, KIDNAPPING, FALSE IMPRISONMENT

ROBINSON   BILLY DEWAYNE    W/M    34        DTF    POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE

DAVIS           KRISTY         LYNN W/F     35        DTF    HOLD FOR HAMILTON COUNTY

COLE  TONY LEE     B/M     49        Officer ENGLAND    DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAIL LIGHT VIOLATION

HENRY          BETTY           JEAN  W/F     64        Officer HOUSER       DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, IMPROPER LANE CHANGE

FITZGERALD           DEREK           LEE     W/M    29        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

WOODY        GREG NMN  W/M    49        GSP THOMAS          DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DUI-DRUGS, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS, INTOXICANTS, OR DRUGS

MELENDEZ   CHRISTOPHER        LEE     W/M    21        Officer WEBER          HOLD FOR OTHER AGENCY

LANE CHRISTOPHER        GLENN          W/M       30     Officer REECE           PUBLIC DRUNK

HILL   CHARLES      VINCENT      W/M    32        Officer REECE           VGCSA

 

JACKSON     TAMMY        LOUISE          W/F     44        Officer MILLER         DUI LESS SAFE, DUI ENDANGERING A CHILD UNDER 14 YOA X 2, SERIOUS INJURY BY VEHICLE, IMPROPER LANE CHANGE, SEAT BELT VIOLATION-CHILD UNDER 5 YOA

WALLIN        JEFFERY       WAYNE         W/M    40        Officer MASSEY       THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-FELONY X 2, PAROLE VIOLATION

MCCORD      KATLEEN      MICHELLE    W/F     31        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

TARVER        DARIAN        NIKOLE         W/F     23        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

GIFFORD      CORY DALE W/M    28        Officer LANE CRIMINAL TRESPASS

JOHNSON     ROBERT        RAY   W/M    28        Officer LANE CRIMINAL TRESPASS, GIVING FALSE NAMES

MAY  ROBERT        EDWARD      W/M    48        GSP GIDEON            DUI-LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

BAGGET        TIFFAMY      JO ANN         W/F     26        Officer SIMPSON      FAILURE TO APPEA-MISDEMEANOR

KINSEY         DONALD       EDWARD      W/M    62        Officer DYE   SIMPLE ASSAULT

STEELE          JASON           EVAN W/M    42        Officer ELLIOTT        SIMPLE ASSAULT-FVA

SUTIERREZ   SANTIAGO   NMN  H/M    31        Officer CLIPPS          CRIMINAL TRESPASS

CAREATHERS          TERRY           EUGENE        B/M     37        Officer ELLIOTT        DRIVING ON REVOKED, NO INSURANCE-MOTORCYCLE, TAILLIGHT VIOLATION, IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE

 

JUV    JUV    JUV    ***      ***      ***      ***

JOHNSON, JR           DONALD       ALLEN           W/M    36        Officer DYE   OBSTRUCTION – M

FIELDS          BILLY JOE     W/M    37        Officer MILLER         FTA – M

BAGGETT     EMILY           MICHELLE    W/F     25        Officer MAYNOR     THEFT BY TAKING – F

SMITH           CHAD ANTHONY    W/M    33        Officer CAREATHERS         POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE

WEBB JACKIE          LEE     W/M    47        Officer CAREATHERS         POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, PROBATION VIOLATION – F

MILLER         CHRISSIE      RENA W/F     29        Officer MILLER         POSSESSION SCH. 1 W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION SCH. 2 W/INTENT TO DISTRIBUTE, TAMPERING W/EVIDENCE – F

WHALEY       SHANNON    EDWARD      W/M    38        Officer MILLER         POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, POSSESSION SCH. 1 W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION SCH. 2 W/INTENT TO DISTRIBUTE, TAMPERING W/EVIDENCE – F

WELLS           ASHLEY        ANN   W/F     28        Officer BURGESS     BATTERY – FVA

CARLTON     JOHNA          RAHE W/F     28        WALK-IN      PROBATION VIOLATION – F

MCCLENDON          MICHAEL      ANTHONY    W/M    49        DEBORD       DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, CONCEALING ID OF VEHICLE, FAIL TO SECURE LOAD

HALE MICHAEL      DAVID           W/M    51        DCS    PAROLE VIOLATION

SHIRLEY       KRISTINE      MICHELLE    W/F     44        DTF    POSSESSION OF METH

GALLAWAY PATRICIA     ANN   W/F     73        DTF    POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF METH, TRAFFICKING METH

SHIRLEY       JAMES           CARL W/M    46        DTF    POSSESSION OF METH

TAPP  MICHAEL      DEWAYNE    W/M    45        Officer WILSON        FTA – M

PICKETT        JAMES           KALVIN        W/M    32        Officer CAMPBELL  FTA – M

WALLIN        JESSE RALL  W/M    28        Officer DAFFRON    PROBATION VIOLATION – M

HAYES          TAMMY        MICHELLE    W/F     39        Officer REYNOLDS  DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF SCH. IV (X2), PILLS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, CROSSING GUARD LINE

 

MASON         BUDDY         WAYNE         W/M    20        CAMPBELL   STRIKING FIXED OBJECT, SHOPLIFTING,RECKLESS DRIVING,FURNISHING ALCOHOL TO MINOR

THOMPSON WILLIAM      DANIEL         W/M    37        HICKS            DRIVING WHILE UNLICENSED

PAINTER       SHERRY        JOLAINE       W/F     50        EVANS          FAILURE TO APPEAR

STOKER        DENNIS         LEE     W/M    56        EVANS          SUSPENDED LICENSE, NO LICENSE PLATE,NO INS,IMPROPER LANE CHANGE, TAG LIGHT

ROLLINS       NATHANIEL JOE     W/M    35        HINCH           THEFT BY DECEPTION

HUNNICUTT DEBORAH    SUE    W/F     65        KELLEY         POSSESSION MARIJUANA LESS THAN 1 OUNCE

CRANE          CASEY           MICHELLE    W/F     34        HEAD SUSPENDED LICENSE, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS

BILES KIMBERLY   SUE    W/F     46        Officer CHANDLER  PROBATION VIOLATION F

MARTIN        ANTHONY    D         W/M    24        Officer EVANS          CRIMINAL TRESPASS, HOLD FOR HAMILTON COUNTY

WATSON       JESSICA        TESHAY        B/F      23        Officer EVANS          CRIMINAL TRESPASS

 

HILL   ASHLEY        NICOLE         W/F     29        Officer WILSON        DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING

JOHNSON     ALANDO       RAY   B/M     31        Officer CARTER        GIVING FALSE INFORMATION, SHOPLIFTING – M, HOLD FOR HAMILTON COUNTY

MCCRIMMON          CHRISTOPHER        PERRY           W/M    34        Officer CHANDLER  OBSTRUCTION – M, DUI – LESS SAFE, FTML, PUI

POSTELL       CHICOVIA    KEONSHAE  B/F      25        Officer FORREST      DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING

PENTER         MICHELLE    CHAR W/F     38        Officer FORREST      CRIMINAL TRESPASS

DOLLAR        NOLAN          CURT W/M    29        Officer BURGESS     DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE

LEWIS            MICHAEL      SHAY W/M    44        Officer HEAD FTA – M, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

TEMPLETON BRADLEY     MITCHELL    W/M    31        WALK-IN      HOLD FOR OTHER AGENCY

DILLON         JASON           CHRISTOPHER        W/M    18        DADE CO.     HOLD FOR OTHER AGENCY

DAVIS           RONALD       MICHAEL      W/M    23        DADE CO.     HOLD FOR OTHER AGENCY

BROWN         CRYSTAL      NICOLE         W/F     31        Officer HEAD BATTERY – FVA

NUNLEY       TODD ALEXANDER           W/M    53        Officer HEAD DUI – LESS SAFE, FTML, OPEN CONTAINER

SMITH           CHRISTOPHER        SHANE          W/M    40        Officer PARKER        POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON

HICKS            REBECCA      LEE     W/F     35        Officer THOMAS      NO PROOF INSURANCE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, TAILLIGHT REQUIREMENT,

DENNISON   PAUL LAMAR         W/M    42        Officer WILSON        PROBATION VIOLATION – M

DENTON       CHRISTOPHER        BRADY          W/M    32        Officer DAFFRON    PROBATION VIOLATION – F

 

 

 

 

 


July 17, 2017

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July 17, 2017

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Anthony Loga, 28, was struck while crossing Highway 153 early Monday morning, and was critically injured. Chattanooga Police responded at 2:55 a.m. to a pedestrian struck. Mr. Loga was crossing Highway 153 between McDonald's and the Waffle House when he was struck by an unknown vehicle. He was struck in the middle lane. He was transported to a local hospital and ... (click for more)

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