Here is the Walker County arrest report for July 10-16:
GRANT JESSICA LEIGH W/F 36 Officer WOOTEN POSSESSION MARIJUANA – M, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED,
HAMILTON ANTOINE LAMONT B/M 40 Officer ELLIOTT DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
CAILLE MICHAEL SEAN` W/M 34 Officer WOOTEN DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
NOLASCO MARCO MORALES H/M 18 Officer THOMAS DRIVING W/OUT VALID LICENSE, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
COUCH ANDREA ANN W/F 39 Officer BURGESS BATTERY – FVA
SIZEMORE ANDREW ALLEN W/M 40 Officer BURGESS AGGRAVATED ASSAULT – FVA, BATTERY – FVA
WEBB MATTHEW TYLER W/M 27 Officer MILLER DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS – M
SHEPPARD STEPHEN JONATHAN W/M 25 *** RETURN FROM DADE COUNTY
HAWKINS FRANKLIN DELON B/M 45 CONTEMPT SUPERIOR COURT (X2), FTA – M, PROBATION VIOLATION – F
BOWERS JUSTIN PAUL W/M 28 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – F (ADD CHARGE)
CAREATHERS TIMOTHY ALLEN B/M 36 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – F (ADD CHARGE)
LILES ADDISON SCOTT W/M 31 Officer GEDDIE SEAT BELT VIOLATION – ADULT, SPEEDING, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
JONES TREVER JAMES W/M 23 Officer EVANS POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, HEADLIGHT REQUIREMENT, NO LICENSE PLATE, POSSESSION SCHEDULE II, NO INSURANCE
SLOAN ANTHONY TRUMAN W/M 36 Officer GEBELEIN OBSTRUCTION –M, PUBLIC DRUNK
KRESSER JOHN GILBERT W/M 44 Officer CHANDLER PROBATION VIOLATION – M
FLOWERS, III RAILFORD JACK W/M 33 Officer DENNY SIMPLE BATTERY – FVA, DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS – M
STEELE DOUGLAS LEE W/M 28 DTF POSSESSION OF METH
WARREN DUSTYN NELSON W/M 17 Officer CAREATHERS THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – M
MANIS DIANNA LYNN W/F 55 Officer MAYNOR PROBATION VIOLATION – F
ASH DONALD GENE W/M 57 Officer REYNOLDS FTA – M, PROBATION VIOLATION – M
PELL JONATHAN DELAH W/M 40 Officer CHANDLER OBSTRUCTION – M, UNLAWFUL USE OF 911, CRIMINAL TRESPASS
HEALAN DANIEL TYLER W/M 33 Officer EVANS ***
THOMPSON TALISHA JEANINE B/F 29 Officer SCHRADER NO LICENSE, SPEEDING
HARDISTY DERRICK JUNIOR W/M 29 Officer WILSON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, ALTERED LICENSE PLATE
GARCIA TAYLOR LINSEY W/F 24 GSP DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
BUCKNER WILBURN LABRON W/M 26 RPD MATHIS SIMPLE BATTERY-FVA
WIMPY ROBBIE FARRIS W/M 47 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
MITCHELL DILLON LEE W/M 22 Officer SIMPSON SEAT BELT VIOLATION, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, FAILURE TO REGISTER VEHICLE
MITCHELL DAVID LEE W/M 41 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, TRAFFICING IN COCAINE,METH, MARIJUANA, OR ILLEGAL DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, SEAT BELT VIOLATION
PHILLIPS MALIK DONTAE B/M 20 Officer SIMPSON HOLD FOR CHATTANOOGA PD
BARRETT ROBERT LAMAR W/M 52 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
SMITH WILLIAM COREY W/M 39 Officer CAREATHERS AGGRAVATED ASSAULT FVA, KIDNAPPING, FALSE IMPRISONMENT
ROBINSON BILLY DEWAYNE W/M 34 DTF POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE
DAVIS KRISTY LYNN W/F 35 DTF HOLD FOR HAMILTON COUNTY
COLE TONY LEE B/M 49 Officer ENGLAND DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAIL LIGHT VIOLATION
HENRY BETTY JEAN W/F 64 Officer HOUSER DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, IMPROPER LANE CHANGE
FITZGERALD DEREK LEE W/M 29 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
WOODY GREG NMN W/M 49 GSP THOMAS DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DUI-DRUGS, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS, INTOXICANTS, OR DRUGS
MELENDEZ CHRISTOPHER LEE W/M 21 Officer WEBER HOLD FOR OTHER AGENCY
LANE CHRISTOPHER GLENN W/M 30 Officer REECE PUBLIC DRUNK
HILL CHARLES VINCENT W/M 32 Officer REECE VGCSA
JACKSON TAMMY LOUISE W/F 44 Officer MILLER DUI LESS SAFE, DUI ENDANGERING A CHILD UNDER 14 YOA X 2, SERIOUS INJURY BY VEHICLE, IMPROPER LANE CHANGE, SEAT BELT VIOLATION-CHILD UNDER 5 YOA
WALLIN JEFFERY WAYNE W/M 40 Officer MASSEY THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-FELONY X 2, PAROLE VIOLATION
MCCORD KATLEEN MICHELLE W/F 31 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
TARVER DARIAN NIKOLE W/F 23 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
GIFFORD CORY DALE W/M 28 Officer LANE CRIMINAL TRESPASS
JOHNSON ROBERT RAY W/M 28 Officer LANE CRIMINAL TRESPASS, GIVING FALSE NAMES
MAY ROBERT EDWARD W/M 48 GSP GIDEON DUI-LESS SAFE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
BAGGET TIFFAMY JO ANN W/F 26 Officer SIMPSON FAILURE TO APPEA-MISDEMEANOR
KINSEY DONALD EDWARD W/M 62 Officer DYE SIMPLE ASSAULT
STEELE JASON EVAN W/M 42 Officer ELLIOTT SIMPLE ASSAULT-FVA
SUTIERREZ SANTIAGO NMN H/M 31 Officer CLIPPS CRIMINAL TRESPASS
CAREATHERS TERRY EUGENE B/M 37 Officer ELLIOTT DRIVING ON REVOKED, NO INSURANCE-MOTORCYCLE, TAILLIGHT VIOLATION, IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE
JUV JUV JUV *** *** *** ***
JOHNSON, JR DONALD ALLEN W/M 36 Officer DYE OBSTRUCTION – M
FIELDS BILLY JOE W/M 37 Officer MILLER FTA – M
BAGGETT EMILY MICHELLE W/F 25 Officer MAYNOR THEFT BY TAKING – F
SMITH CHAD ANTHONY W/M 33 Officer CAREATHERS POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE
WEBB JACKIE LEE W/M 47 Officer CAREATHERS POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, PROBATION VIOLATION – F
MILLER CHRISSIE RENA W/F 29 Officer MILLER POSSESSION SCH. 1 W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION SCH. 2 W/INTENT TO DISTRIBUTE, TAMPERING W/EVIDENCE – F
WHALEY SHANNON EDWARD W/M 38 Officer MILLER POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, POSSESSION SCH. 1 W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION SCH. 2 W/INTENT TO DISTRIBUTE, TAMPERING W/EVIDENCE – F
WELLS ASHLEY ANN W/F 28 Officer BURGESS BATTERY – FVA
CARLTON JOHNA RAHE W/F 28 WALK-IN PROBATION VIOLATION – F
MCCLENDON MICHAEL ANTHONY W/M 49 DEBORD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, CONCEALING ID OF VEHICLE, FAIL TO SECURE LOAD
HALE MICHAEL DAVID W/M 51 DCS PAROLE VIOLATION
SHIRLEY KRISTINE MICHELLE W/F 44 DTF POSSESSION OF METH
GALLAWAY PATRICIA ANN W/F 73 DTF POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF METH, TRAFFICKING METH
SHIRLEY JAMES CARL W/M 46 DTF POSSESSION OF METH
TAPP MICHAEL DEWAYNE W/M 45 Officer WILSON FTA – M
PICKETT JAMES KALVIN W/M 32 Officer CAMPBELL FTA – M
WALLIN JESSE RALL W/M 28 Officer DAFFRON PROBATION VIOLATION – M
HAYES TAMMY MICHELLE W/F 39 Officer REYNOLDS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF SCH. IV (X2), PILLS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, CROSSING GUARD LINE
MASON BUDDY WAYNE W/M 20 CAMPBELL STRIKING FIXED OBJECT, SHOPLIFTING,RECKLESS DRIVING,FURNISHING ALCOHOL TO MINOR
THOMPSON WILLIAM DANIEL W/M 37 HICKS DRIVING WHILE UNLICENSED
PAINTER SHERRY JOLAINE W/F 50 EVANS FAILURE TO APPEAR
STOKER DENNIS LEE W/M 56 EVANS SUSPENDED LICENSE, NO LICENSE PLATE,NO INS,IMPROPER LANE CHANGE, TAG LIGHT
ROLLINS NATHANIEL JOE W/M 35 HINCH THEFT BY DECEPTION
HUNNICUTT DEBORAH SUE W/F 65 KELLEY POSSESSION MARIJUANA LESS THAN 1 OUNCE
CRANE CASEY MICHELLE W/F 34 HEAD SUSPENDED LICENSE, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS
BILES KIMBERLY SUE W/F 46 Officer CHANDLER PROBATION VIOLATION F
MARTIN ANTHONY D W/M 24 Officer EVANS CRIMINAL TRESPASS, HOLD FOR HAMILTON COUNTY
WATSON JESSICA TESHAY B/F 23 Officer EVANS CRIMINAL TRESPASS
HILL ASHLEY NICOLE W/F 29 Officer WILSON DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING
JOHNSON ALANDO RAY B/M 31 Officer CARTER GIVING FALSE INFORMATION, SHOPLIFTING – M, HOLD FOR HAMILTON COUNTY
MCCRIMMON CHRISTOPHER PERRY W/M 34 Officer CHANDLER OBSTRUCTION – M, DUI – LESS SAFE, FTML, PUI
POSTELL CHICOVIA KEONSHAE B/F 25 Officer FORREST DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, SPEEDING
PENTER MICHELLE CHAR W/F 38 Officer FORREST CRIMINAL TRESPASS
DOLLAR NOLAN CURT W/M 29 Officer BURGESS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, NO INSURANCE
LEWIS MICHAEL SHAY W/M 44 Officer HEAD FTA – M, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
TEMPLETON BRADLEY MITCHELL W/M 31 WALK-IN HOLD FOR OTHER AGENCY
DILLON JASON CHRISTOPHER W/M 18 DADE CO. HOLD FOR OTHER AGENCY
DAVIS RONALD MICHAEL W/M 23 DADE CO. HOLD FOR OTHER AGENCY
BROWN CRYSTAL NICOLE W/F 31 Officer HEAD BATTERY – FVA
NUNLEY TODD ALEXANDER W/M 53 Officer HEAD DUI – LESS SAFE, FTML, OPEN CONTAINER
SMITH CHRISTOPHER SHANE W/M 40 Officer PARKER POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
HICKS REBECCA LEE W/F 35 Officer THOMAS NO PROOF INSURANCE, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, TAILLIGHT REQUIREMENT,
DENNISON PAUL LAMAR W/M 42 Officer WILSON PROBATION VIOLATION – M
DENTON CHRISTOPHER BRADY W/M 32 Officer DAFFRON PROBATION VIOLATION – F