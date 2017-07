Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, July 19, 2017

Here are the latest no bills and true bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

PUGH, TREVOR NATHANIEL W 23 M 0 1 GS 1667125 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

REED III, DAN KELINE B 22 M 0 1 GS 1636985 POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

True Bills:

ADAMS, ETHAN LAMAR W 28 M 302395 1 2 GS 1666812 THEFT OF PROPERTY

ADDISON, STEVEN ALLEN W 39 M 302396 1 1 GS 1656559 SEAT BELT LAW VIOLATION

ADDISON, STEVEN ALLEN W 39 M 302396 2 1 GS 1656558 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

ARCHER, TIMOTHY DON W 43 M 302397 1 3 GS 1630645 POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

ARCHER, TIMOTHY DON W 43 M 302397 2 3 GS 1630646 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

COATNEY, DANIELLE MARIE W 37 F 302398 1 3 GS 1630641 POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

COATNEY, DANIELLE MARIE W 37 F 302398 2 3 GS 1630642 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BABCOCK, JEREMY RAY W 38 M 302399 1 2 GS 1613987 POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS

BABCOCK, JEREMY RAY W 38 M 302399 2 2 GS 1613988 LIGHT LAW VIOLATION

BABCOCK, JEREMY RAY W 38 M 302399 3 2 GS 1613989 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BARKER JR, MICHAEL PAUL W 29 M 302400 1 3 GS 1630828 AGGRAVATED ASSAULT

BARKER JR, MICHAEL PAUL W 29 M 302400 2 3 GS 1651056 FAILURE TO APPEAR

BEARDEN, CHRISTOPHER MARK W 28 M 302401 1 2 GS 1664770 POSSESSION OF HEROIN

BEARDEN, CHRISTOPHER MARK W 28 M 302401 2 2 GS 1664771 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BOYKIN, ANTWONE CLEVON B 18 M 302402 1 1 ER 0119223 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

BOYKIN, ANTWONE CLEVON B 18 M 302402 2 1 ER 0119224 ASSAULT

BOYKIN, ANTWONE CLEVON B 18 M 302402 3 1 ER 0119225 ROBBERY

BRANSON, VICTOR W B 44 M 302403 1 1 GS 1651680 VIOLATION OF REGISTRATION LAW

BRANSON, VICTOR W B 44 M 302403 2 1 GS 1655578 RETALIATION

BUCKNER, ANTHONY LEBRON B 36 M 302404 1 2 GS 1660927 VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE

BUCKNER, ANTHONY LEBRON B 36 M 302404 2 2 GS 1660928 EVADING ARREST

BUCKNER, ANTHONY LEBRON B 36 M 302404 3 2 GS 1660930 FAILURE TO YIELD

BUCKNER, ANTHONY LEBRON B 36 M 302404 4 2 GS 1660931 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

BUCKNER, ANTHONY LEBRON B 36 M 302404 5 2 GS 1660932 VIOLATION OF MOTOR VEHICLE OFFENDER'S ACT

BUCKNER, ANTHONY LEBRON B 36 M 302404 6 2 GS 1660929 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CHAVEZ, ALMA W 46 F 302405 1 1 GS 1662908 ASSAULT

COATNEY, DANIELLE MARIE W 37 F 302406 1 3 GS 1630643 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

COATNEY, DANIELLE MARIE W 37 F 302406 2 3 GS 1630644 TINTED WINDOWS VIOLATION

COOK, MARLENA GAIL W 34 F 302407 1 1 GS 1652938 POSS. MARIHUANA FOR RESALE



COOLEY, TERA LANETTE W 37 F 302408 1 2 ER 0111346 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CRUTCHER, JAVARES B 23 M 302409 1 1 GS 1665337 AGGRAVATED BURGLARY

DAVIS, JAMARCUS KISHON B 20 M 302410 1 2 GS 1658446 THEFT OF PROPERTY

FREY, VINCENT MICHAEL W 23 M 302411 1 1 GS 1668906 POSS. LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE

FREY, VINCENT MICHAEL W 23 M 302411 2 1 GS 1668907 POSS. MDMA FOR RESALE

FUQUA, KENDALE LORENZ B 22 M 302412 1 2 GS 1645142 POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

FUQUA, KENDALE LORENZ B 22 M 302412 2 2 GS 1645143 FURNISHING ALCOHOL BEVERAGE TO CHILDREN

GRAY, JOSEPH JEROME B 38 M 302413 1 3 GS 1661399 POSS. COCAINE FOR RESALE

GRAY, JOSEPH JEROME B 38 M 302413 2 3 GS 1661400 POSSESSION OF MARIHUANA

GRAY, JOSEPH JEROME B 38 M 302413 3 3 GS 1661401 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

GRAY, JOSEPH JEROME B 38 M 302413 4 3 GS 1661402 POSSESSION OF PROMETHAZINE

GRAY, JOSEPH JEROME B 38 M 302414 1 3 GS 1663540 DISORDERLY CONDUCT

GRAY, JOSEPH JEROME B 38 M 302414 2 3 GS 1663541 RESISTING ARREST

HALFACRE, ERIC J B 28 M 302415 1 1 GS 1606142 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HALFACRE, ERIC J B 28 M 302415 2 1 GS 1606143 SPEEDING

HALFACRE, ERIC J B 28 M 302415 3 1 GS 1606144 FAILURE TO MAINTAIN LANE

HALFACRE, ERIC J B 28 M 302415 4 1 GS 1629319 FAILURE TO APPEAR

HARDEN, MISTY LEE W 35 F 302416 1 1 GS 1665710 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

HARDEN, MISTY LEE W 35 F 302417 1 1 GS 1665711 VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

HARVEY, STEVEN DENNIS W 26 M 302418 1 1 GS 1656633 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

HAYES, JERRY WALTER B 63 M 302419 1 2 GS 1648384 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

HAYES, JERRY WALTER B 63 M 302419 2 2 GS 1648385 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HAYES, JERRY WALTER B 63 M 302419 3 2 GS 1648386 FAILURE TO MAINTAIN LANE

HAYES, JERRY WALTER B 63 M 302419 4 2 GS 1648383 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302420 1 1 GS 1662776 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302420 2 1 GS 1662777 POSSESSION OF MARIJUANA

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302420 3 1 GS 1662778 POSS. ALPRAZOLAM FOR RESALE

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302420 4 1 GS 1662779 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MARLER, PATRICIA REBECCA LYNN W 20 F 302421 1 1 GS 1662771 POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE

MARLER, PATRICIA REBECCA LYNN W 20 F 302421 2 1 GS 1662772 POSSESSION OF MARIJUANA

MARLER, PATRICIA REBECCA LYNN W 20 F 302421 3 1 GS 1662775 POSS. ALPRAZOLAM FOR RESALE

MARLER, PATRICIA REBECCA LYNN W 20 F 302421 4 1 GS 1662773 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302422 1 1 GS 1662780 DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302422 2 1 GS 1662781 DRIVING ON REVOKED LICENSE

HICKS, JEFFERY LEE W 27 M 302422 3 1 GS 1662782 FINANCIAL RESPONSIBILITY

HODGES, LLOYD RICKY W 64 M 302423 1 2 ER 0110460 THEFT OF PROPERTY

HOUSTON, CELVIN MONTEZ B 43 M 302424 1 1 GS 1584272 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

JORDAN, AISHA DESHAY B 20 F 302425 1 3 GS 1622610 DRIVING ON REVOKED LICENSE

JORDAN, AISHA DESHAY B 20 F 302425 2 3 GS 1629823 FAILURE TO APPEAR

LAWERY, AUTUMN LADAWN B 23 F 302426 1 1 GS 1664223 AGGRAVATED ASSAULT

LESLIE, EURICA B 29 F 302427 1 1 GS 1644610 AGGRAVATED ASSAULT

LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE B 21 M 302428 1 1 GS 1654815 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE B 21 M 302428 2 1 GS 1654816 SIMPLE ASSAULT

LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE B 21 M 302428 3 1 GS 1654817 SIMPLE ASSAULT

LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE B 21 M 302428 4 1 GS 1654818 RECKLESS ENDANGERMENT

LEWIS, DERRICK LABRON B 35 M 302429 1 2 GS 1613688 DOMESTIC ASSAULT

MAUDILIO, BERDUO H 24 M 302430 1 3 ER 0115439 VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW

MAUDILIO, BERDUO H 24 M 302430 2 3 ER 0115438 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MCCULLOUGH, THOMAS MONDRELL B 37 M 302431 1 3 GS 1665143 DOMESTIC ASSAULT

MCCULLOUGH, THOMAS MONDRELL B 37 M 302431 2 3 GS 1665144 DOMESTIC ASSAULT

MCGAHEE, DORSEY EUGENE B 39 M 302432 1 2 GS 1646104 AGGRAVATED ROBBERY

RICHARDS, QUINCY DEMARCUS B 39 M 302433 1 2 GS 1645852 AGGRAVATED ROBBERY

MCGEE, RODRICK DEMICHAEL B 19 M 302434 1 2 GS 1660532 EVADING ARREST

MCGEE, RODRICK DEMICHAEL B 19 M 302434 2 2 GS 1660533 POSSESSION FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

METCALF, DARRIEN RAPHAEL B 21 M 302435 1 3 GS 1665691 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

MILLER, GREGORY MARC B 60 M 302436 1 2 GS 1657386 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE B 26 M 302437 1 3 GS 1651955 UNAUTHORIZED USE OF AUTO

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302438 1 2 ER 0118957 HARASSMENT



OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302438 2 2 ER 0118958 AGGRAVATED STALKING

OWENS JR, ROBERT DANIEL W 49 M 302438 3 2 ER 0118959 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

PARKS, MARKITA LAVERN B 37 F 302439 1 1 GS 1659996 DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT

PARKS, MARKITA LAVERN B 37 F 302439 2 1 GS 1659997 RESISTING ARREST

PATTON, ANTONIO PREZE B 28 M 302440 1 3 GS 1652544 AGGRAVATED ROBBERY

PEREZ-MORALES, ADULFO NICOLAS H 19 M 302441 1 1 GS 1656125 VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW

PEREZ-MORALES, ADULFO NICOLAS H 19 M 302441 2 1 GS 1656126 VIOLATION OF SEAT BELT

PEREZ-MORALES, ADULFO NICOLAS H 19 M 302441 3 1 GS 1656127 FINANCIAL RESPONSIBILITY

PEREZ-MORALES, ADULFO NICOLAS H 19 M 302441 4 1 GS 1656124 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

PERKINS, ROMEO ROMELL B 18 M 302442 1 3 GS 1659727 AGGRAVATED ROBBERY

PULLOM, CANDACE NICOLE B 35 F 302443 1 1 GS 1635663 FAILURE TO MAINTAIN LANE

PULLOM, CANDACE NICOLE B 35 F 302443 2 1 GS 1635662 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

RAKESTRAW, BRANDON LEBRON B 21 M 302444 1 2 GS 1653590 POSSESSION OF FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION

RAKESTRAW, BRANDON LEBRON B 21 M 302444 2 2 GS 1653591 RECKLESS ENDANGERMENT

REED III, DAN KELINE B 22 M 302445 1 2 GS 1636982 UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE

REED III, DAN KELINE B 22 M 302445 2 2 GS 1636983 SPEEDING

REED III, DAN KELINE B 22 M 302445 3 2 GS 1636984 POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

REED III, DAN KELINE B 22 M 302445 4 2 GS 1636986 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE

REED III, DAN KELINE B 22 M 302445 5 2 GS 1636987 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

REED III, DAN KELINE B 22 M 302445 6 2 GS 1636988 TAMPERING WITH EVIDENCE

RICHARDSON JR, DUANE ESTIL W 27 M 302446 1 2 GS 1639031 DRIVING ON REVOKED LICENSE

ROLLINS, CONSUELA DENISE B 44 F 302447 1 1 GS 1639521 THEFT OF PROPERTY

ROLLINS, CONSUELA DENISE B 44 F 302448 1 1 GS 1640448 THEFT OF PROPERTY

SARTAN, REBECCA LYNN W 41 F 302449 1 3 GS 1664765 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

SARTAN, REBECCA LYNN W 41 F 302449 2 3 GS 1664766 POSSESSION OF MARIJUANA

SARTAN, REBECCA LYNN W 41 F 302449 3 3 GS 1664767 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

SARTAN, REBECCA LYNN W 41 F 302449 4 3 GS 1664768 DRIVING ON REVOKED LICENSE

SARTAN, REBECCA LYNN W 41 F 302449 5 3 GS 1664769 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SEXTON, KELLY WAYNE W 34 M 302450 1 1 GS 1652929 DRIVING ON REVOKED LICENSE



SEXTON, KELLY WAYNE W 34 M 302450 2 1 GS 1652930 SPEEDING

SEXTON, KELLY WAYNE W 34 M 302450 3 1 GS 1652931 FINANCIAL RESPONSIBILITY

SEXTON, KELLY WAYNE W 34 M 302450 4 1 GS 1658404 FAILURE TO APPEAR

SMITH, KENETRA DENISE B 27 F 302451 1 3 GS 1634850 THEFT OF PROPERTY

SMITH, KENETRA DENISE B 27 F 302452 1 3 GS 1642085 THEFT OF PROPERTY

SMITH, SHONIQUE NECHELLE B 26 F 302453 1 1 GS 1665830 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION

TALLEY, BRIDGETT INET B 54 F 302454 1 2 GS 1657978 ASSAULT

TALLEY, BRIDGETT INET B 54 F 302455 1 2 GS 1659719 AGGRAVATED ASSAULT

WALKER, DEZMON QUINTEL B 27 M 302456 1 3 GS 1652871 FALSE REPORTS

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302457 1 2 GS 1663947 RECKLESS ENDANGERMENT

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302457 2 2 GS 1663948 VANDALISM

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302457 3 2 GS 1663950 POSSESSION OF DEADLY WEAPON

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302457 4 2 GS 1663951 POSSESSION OF MARIJUANA

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302458 1 2 GS 1663960 AGGRAVATED BURGLARY

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302458 2 2 GS 1663964 THEFT OF PROPERTY

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302458 3 2 GS 1663962 POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE

WATKINS, JOSEPH B 18 M 302458 4 2 GS 1663963 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON

WATKINS, TORRICK WYKEE B 25 M 302459 1 1 ER 0117940 DRIVING ON REVOKED

WHITE, CONNIE DARLENE W 59 F 302460 1 3 GS 1664787 ASSAULT

WHITE, CONNIE DARLENE W 59 F 302461 1 3 GS 1658573 RESISTING ARREST

WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO B 39 M 302462 1 2 GS 1656679 CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION

WILLIAMS, DANIEL MATHEW W 33 M 302463 1 3 ER 0118507 AGGRAVATED ASSAULT

WILLIAMS, DANIEL MATHEW W 33 M 302463 2 3 ER 0118508 THEFT OF PROPERTY

WILSON, HEATHER ANN W 33 F 302464 1 2 GS 1656772 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

WILSON, HEATHER ANN W 33 F 302464 2 2 GS 1656773 THEFT OF PROPERTY

WILSON, HEATHER ANN W 33 F 302464 3 2 GS 1656774 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE