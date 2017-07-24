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Walker County Arrest Report For July 17-23

Monday, July 24, 2017

Here is the Walker County arrest report for July 17-23:

HAYES          TAMMY        MICHELLE    W/F     39        Officer LOFTY           RETURN FROM CORNERSTONE

HARRIS         LACREASHA            LYNN W/F     27        TURNED SELF IN    DEPOSIT ACCOUNT FRAUD-BAD CHECKS $499 OR LESS

MORRISON  JONATHON  TYLER           W/M    26        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-MISEMEANOR

BLEVINS       TRISHA         ANN      W/F  29        Officer SCHRADER  DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION

CANTRELL   CHRISTOPHER        JAY    W/M    26        LPD WILLIAMSON PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

YELL  MICHAEL      ANTHONY    W/M    32        Officer MILLER         AGGRAVATED ASSAULT-FVA, HINDERING 911 CALL, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

MILLWOOD  AUSTIN         LEE     W/M    42        Officer JEWELL         RETURN FROM GEORGIA REGIONAL

ROLLINS       PAYTON       LYNN W/F     17        Officer AGREDANO POSSESSION OF A SCHEDULE 1 DRUG, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

JEWELL         SCOTT           EDWARD      W/M    52        Officer ELLIOTT        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, UN REGISTERED VEHICLE

VASQUEZ     JOHNATHAN           NMN  W/M    31        Officer REECE           SPEEDING, DRIVING WITHOUT A LICENSE

BERRY           SAMANTHA SHAWN             B/F  37        LPD WILLIAMSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

BAGGETT     TIFFANY       JOANNE        W/F     26        LPD WILLIAMSON RETURN FROM LAFAYETE CITY COURT

DENNISON   PAUL LAMAR         W/M    42        LPD WILLIAMSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

GAYLOR       ROBERT        EDWIN           W/M    48        LPD WILLIAMSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

TAPP  MICHAEL      DEWAYNE    W/M    45        LPD WILLIAMSON RETURN FROM LAFAYETTE CITY COURT

SHARP           CLARA          RENEA           W/F     39        Officer ELLIOTT        POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN 1 OZ, POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE

FEERO           CODY LEE     W/M    23        GSP Officer BALLARD        RACING ON HIGHWAYS OR STREETS, RECKLESS DRIVING

 

SHARP           CLARA          RENEA           W/F     39        Officer HUTSON       RETURN FROM CORNERSTONE MEDICAL CENTER

HASTINGS    DAVID           VAUGHN      W/M    45        Officer COKER          THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR X 2

CORLEY        ZACHARY    JAMES           W/M    24        Officer BROWN         PROBATTION VIOLATION-FELONY

SCOGGINS   JAMES           EDWIN           W/M    25        Officer SCHRADER  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

NELSON        DANIEL         DELL  W/M    46        PROBATION PARNELL      PROBATION VIOLATION-FELONY

STOKER        ROBERT        VINCENT      W/M    48        Officer MILLER         PROBATION VIOLATON-FELONY, DESTROY/REMOVE/CONCEAL/ENCUMBER SECURITY INTEREST

SHOVAN       JEREMY        STEPHEN      W/M    38        Officer STAFFORD   OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT-MISDEMEANOR

SMITH           BECKY          LEONA          W/F     35        Officer ELLIOTT        POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

HERNANDEZ           FERNANDO  HERNANDEZ           W/M    25        GSP HULSEY           SPEEDING, DRIVING WHILE UNLICENSED

 

KLIMP           ANNA            MCKENZIE   W/F     20        Officer HOUSER       UNDERAGE CONSUMPTION

OKELLEY      JAMIE            LYNN W/M    30        Officer WOOTEN      POSS METH, POSS DRUG RELATED OBJECTS, FAIL TO APPEAR-M, PROBATION VIOLATION-M

GREESON     DONALD       RAY   W/M    51        Officer WOOTEN      DISORDERLY HOUSE

CRANFIELD SHAUN          PHILLIP         W/M    37        Officer STANFIELD  CONTEMPT OF COURT

ASHTON       ERIC   LEE     W/M    36        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-F

PAYNE          DONNA         MAE   W/F     57        Officer CAREATHERS         FAILURE TO APPEAR-M, FAILURE TO APPEAR-M

GREEN           SHUQUWAN            LADERIUS    B/M     18        Officer CLARK          ENTERING AUTO, THEFT BY TAKING, RECEIVING STOLEN PROPERTY, POSS FIREARM DURING COMMISSION OF CRIME

HOWARD      TYRESE         MONTRELL  B/M     18        Officer CLARK          ENTERING AUTO, THEFT BY TAKING

DAVIS           LENDELL      OTIS   B/M     31        Officer FORREST      HABITUAL VIOLATOR, FALSE INFORMATION, NO INSURANCE, SPEEDING

BOONE          ROBERT        ALLEN           W/M    56        Officer CARTER        FUGITIVE FROM JUSTICE

 

JUV    JUV    JUV    JUV    JUV    UNKNOWN  JUV

FRYE  CHARLEY     SUZETTE       W/F     45        Officer COPPOCK     HOLD FOR CALHOUN CITY

RAMIREZ-MENDEZ            SONIA           VICTORIA     H/F      21        TURNED SELF IN    GIVNG FALSE NAMES X2, IMPERSONATING ANOTHER PERSON IN COURSE OF ACTION, POSSESSION OF METH X 2, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF DRUG ELATED OBJECTS, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS,INTOXICANTS, OR DRUGS

HARRIS         STEVE            LADALE        B/M     31        Officer AGREDANO DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

JUV    JUV    JUV    JUV    JUV    UNKNOWN  JUV

FOSTER         DANIEL         EUGENE        W/M    33        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY

HOUSELY     MICHAEL      LEE     W/M    37        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-FELONY

HAWKINS     BRANDON    DESEAN        B/M     26        Officer CAREATHERS         RETURN FROM GA REGIONAL

STEVENS      JOSHUA        NEAL W/M    38        Officer CAREATHERS         RETURN FROM GA REGIONAL

WYATT JR    RODNEY       CAMERON    W/M    31        Officer JEWELL         PROBATION VIOLATION-FELONY

CAHOON      KENNETH     EDWARD      W/M    40        Officer BEDFORD     THEFT BY TAKING-FELONY

CASTEEL       GEORGE        THOMAS       W/M    29        TURNED SELF IN    WEEKENDER

WEST TAWNYA      RENEE           W/F     49        Officer HOUSER       DUI-DRUGS, HOLD FOR PROBATION

 

STORRS         CHRISTINA  LOREEN        W/F     37        Officer MULLIS         DRIVING ON REVOKED LICENSE, NO INSURANCE, CONCEALED OR MISREPRESENTED TAG, DIM HEADLIGHTS

DERRYBERRY         SAVANNAH             NADINE        W/F     18        Officer ELLIOTT        DUI-DRUGS, FAILURE TO SIGNAL

MILLER         MORGAN      NICOLE         W/F     24        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH,POSSESION OF MARIJUANA

WEST TAWNYA      RENEE           W/F     49        Officer MOTT RETURN FROM CORNERSTONE

RAY JR          SCOTTY        MAC   W/M    31        Officer HOUSER       FALSE IMPRISONMENT,AGG ASSUALT FVA, CRIMINAL TRESPASS

PIERCE          ZACHARY    JACOB           W/M    22        Officer BLACK          DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

MCDOUGAL AMBER          LEANN          W/F     30        Officer GRAHAM     SEAT BELT VIOLATION, PROBATION VIOLATION-FELONY, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS,INTOXICANTS, DRUGS

HILL   JOYCE           YVONNE       B/F      33        Officer CLARK          DRIVING ON REVOKED LICENSE,SPEEDING

PENCE           MECHELE     NANCY         W/F     49        Officer ENGLAND    DRIVING ON EXPIRED LICENSE, NO INSURANCE, TOO FAST FOR CONDITIONS, DUI, DRIVING ON WRONG SIDE OF THE ROAD, IMPROPER LANE CHANGE, PEDESTRIAN UNDER THE  INFLUENCE

MEAD            JORDAN        ALEXANDER           W/M    17        Officer TERRY           POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

THOMPSON RIVER            LEE     W/M    18        Officer TERRY           POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

KINSELLA    SHEILA          KAYE W/F     47        Officer ELLIOTT        DRIVING WHILE UNLICENSED

MCFALL        ASHTON       BLAKE           W/M    19        Officer TERRY           DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, POSSESSION OF MARIJUANA

PAGLENO     RICHARD      LYLE  W/M    34        Officer REECE           DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

ADAMS         RONALD       PAYNE          W/M    55        Officer WEBER          DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO PROOF OF INSURANCE, EXPIRED REGISTRATION

GUNNER       TRAVIS         WESTLY        W/M    40        Officer HUGGINS     DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, NO TAILLIGHTS

 

DAVIS           CLAYTON     ALEXANDER           B/M     47        Officer CHANDLER  OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, LITTERING HIGHWAY, BICYCLE EQUIPMENT VIOLATION

DOWDY        RONALD       LEBRON        B/M     53        Officer ELLIOTT        DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, MOVE OVER LAW

JUV    JUV    JUV    JUV    JUV    JUV    JUV

MOTLEY       JIMMY           MICHAEL      W/M    31        Officer BLACK          PROBATION VIOLATION-FELONY

WHITE           KRISTIN        NICOLE         W/F     35        Officer BLACK          CRIMINAL TRESPASS

STINNETT     JESSIE            JAMES           W/M    41        Officer BLACK          CRIMINAL TRESPASS

SISK   TINA  LASHAE        W/F     43        Officer AGREDANO FAILURE TO APPEAR FELONY

BARRETT      ROBERT        EUGENE        W/M    53        Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

FOWLER        MARK            DEWAYNE    W/M    51        TURNED SELF IN    HOLD FOR PDC

ROTH JAMES           DAVID           W/M    31        Officer BLACK          DUI-DRUGS

FICKEY         RYAN DAVID           W/M    26        Officer WILSON        OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT, PUBLIC INTOXICATION

BROWN         ERIC   SAMUEL       W/M    32        Officer WILSON        INDECENT EXPOSURE, PUBLIC INTOXICATION

PENN CORY CENTRELL    B/M     36        CHATTOOGA COUNTY     HOLD FOR PDC

CASTILLO     KAYLA          NAOMI          W/F     25        Officer ELLIOT          FAILURE TO APPEAR-FELONY

 

 

 

 

 


July 28, 2017

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July 24, 2017

Walker County Arrest Report For July 17-23

July 24, 2017

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Here is the latest jail booking report from Hamilton County: ARMOUR, NEAL LAVON  172 SIGNAL HILLS DRIVE CHATTANOOGA, 37405  Age at Arrest: 42 years old Arresting Agency: Hamilton ... (click for more)


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Walker County Arrest Report For July 17-23

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It is unconscionable in this day and age that these children had to exist in such deplorable conditions and that an innocent baby suffered and died alone in a locked car.  Yes, there is blame and accountability considering this family had child neglect charges filed a few years ago (that were apparently dropped and expunged) and a large part of the responsibility should ... (click for more)

Roy Exum: Not Many Know This

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Thompson, Bell Win Scenic City Scorcher Race

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