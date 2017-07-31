Here is the Walker County arrest report for July 24-30:
WALLIN ANNIE LEWIS W/F 46 Officer WILSON POSSESSION OF METH
WALLIN TIMOTHY GEORGE W/M 55 Officer WILSON POSSESSION OF METH
MOTLEY EMILY CAROLANN W/F 22 Officer SCARBROUGH LOITERING/PROWLING
ALEJANDRO CALMO RAMIREZ H/M 39 Officer KELLEY DRIVING WHILE UNLICENSED, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
DUBOIS TRAVIS DUANE W/M 34 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
ELLISON MICHAEL CHANCE W/M 23 Officer MATHIS DISORDERLY
ELLISON JOSEPH ALEXANDER W/M 20 Officer MATHIS DISORDERLY
STRAUB CHARLES WILLIAM W/M 58 Officer HERPST THEFT BY TAKING – M
WYCUFF MICHAEL ANTHONY W/M 31 DTF POSSESSION OF METH, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCES
DEVILLE CHARLIE MICHELLE W/F 22 DTF POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE
HAYES HEATHER UDELE W/F 40 DTF FTA – M
SCHRADER JONATHAN EUGENE W/M 28 Officer CAMPBELL THEFT BY SHOPLIFTING –M
SCHRADER BRITTANY MICHELLE W/F 31 Officer CAMPBELL THEFT BY SHOPLIFTING – M
ALLEN ANDREW NMN B/M 18 Officer MILLER AGGRVATED ASSAULT (X3) – ADD CHARGE
COOPER JUSTIN BLAKE W/M 28 Officer REYNOLDS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, HEADLIGHT REQUIREMENT
SPENCER STEPHEN MICHAEL W/M 32 Officer CARTER HOLD FOR DADE COUNTY
PERALTA ANGEL MARTIN H/M 23 Officer DYE DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – M
SANDERS JEFFERY TRAVIS W/M 29 Officer MILLER FTA – F
GILLIHAN CLIFFORD IVAN W/M 37 PROBATION PAROLE VIOLATION
RUTHERFORD HANNAH ALEXUS W/F 18 Officer CAREATHERS FLEE/ATTEMPT ELUDE – F
PERRY NICHOLAS DAVID W/M 20 MATHIS DRIVING WHILE UNLICENSED, SEAT BELT VIOLATION – CHILD, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
GUFFEY JASON SCOTT W/M 21 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – F
BRAZIER JUSTIN SHANE W/M 40 Officer MILLER FTA – F
NAVE JAMES DANIEL W/M 44 PROBATION PROBATION VIOLATION – F
RODRIGUEZ CHARITY PEREZ W/F 22 Officer DENNY THEFT BY TAKING – M
ELDER ERIC LLOYD W/M 34 Officer JEWELL RETURN FROM PEACHFORD HOSPITAL
WILLIAM GABRIEL ROBERT W/M 28 Officer WILSON POSSESSION OF METH, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCE
WALKER WILLIAM THOMAS W/M 43 PROBATION PROBATION VIOLATION – F
DIXON AARON KRISTEN W/M 34 Officer PERKINS DRIVING LICENSE REVOKED/SUSPENDED
STANTON KRISTIAN CAMERON W/M 22 Officer EVANS TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METH X2, NO INSURANCE, TRAVELING WRONG WAY ON ONE WAY RAOD
WARE BRITTANY RHANE W/F 29 Officer EVANS TRAFFICING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, METH, OR MARIJUANA
BOLTON SABRINA RENE W/F 30 Officer WILSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS X2, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, TAMPERING W/EVIDENCE, OBSTRUCTION OF INVESTIGATION
FRANKLIN ANDREW RICHARD W/M 36 Officer WILSON POSSESSION OF METH
BOLTON DAELYN ELIZABETH W/F 21 Officer REYNOLDS FAILURE TO EXERCISE DUE CARE WHEN USING CELL PHONE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, IMPROPER LANE CHANGE
SHARP LABRAWN EUGENE W/M 37 Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE
MITCHELL SHIRLEY LEE W/F 26 Officer ENGLAND PAROLE
VENABLE ZACHARY LEE W/M 26 Officer CAREATHERS OBSTRUCTING INVESTIGATION, FAILURE TO APPEAR-FELONY, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, PROBATION VIOLATION-FELONY
LANCE CHRISTOPHER MICHAEL W/M 31 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
LIVELY STEPHANIE LYNN W/F 39 DTF POSSESSION OF METH
STURR SUNNY BONDS W/F 50 DTF POSSESSION OF METH
HILL BRANDON MERELL W/M 23 DTF POSSESSION OF METH
COPELAND MICHAEL ANTHONY W/M 33 DTF POSSESSION OF METH
YOUNG WILLIAM ANDERSON W/M 52 DTF POSSESSION OF METH
SPRAYBERRY RICKEY ALLEN W/M 46 Officer GRIFFIN POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
FRENCH MISTY DAWN W/F 40 Officer GRIFFIN POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
GOSS DRAKE KENRICK W/M 17 Officer MATHIS TAMPERING WITH ELECTRONIC MONITORING DEVICE
MANN AMANDA LEIGH W/F 32 Officer HOLLAND POSSESSION OF METH, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT
BUTLER THOMAS LEE JR W/M
MARTIN DAVID THOMAS W/M 43 Officer BROWN
HARTLEY STACEY ANN W/F 48 SIMPLE BATTERY-FVA
WASHINGTON JARVIS JERMAIN B/M 30 Officer MILLER FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
COOK LEONARD PARKER W/M 63 Officer REECE PROBATION VIOLATION-FELONY
SHERRELL PAUL TRAVIS W/M 26 Officer SCHRADER DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
PATTERSON CECIL EUGENE W/M 41 DTF POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A KNIFE OR FRIREARM DURING COMMISSION OF CERTAIN CRIMES
PICKARD JOHN DAVID W/M 30 DTF POSSESSION OF METH
DEVILLE CHARLIE MICHELLE W/F 22 Officer CATHEY RETURN FROM CORNERSTONE
BALL BOBBY ALLEN W/M 29 Officer MILLER PROBATION VIOLATION-FELONY, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
DEERING WILLIAM BARRY W/M 57 Officer CAREATHERS POSSESSION OF METH
AUSTIN KEITH LEE W/M 27 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
ROACH WHITTNEY MICHELLE W/F 26 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
DERRING WILLIAM BARRY W/M 57 Officer WEBER RETURN FROM CORNERSTONE
ABBOTT ELBERT DARYL W/M 48 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
CHILDRESS ADAM LYNN W/M 20 Officer JEWELL PROBATION VIOLATION-FELONY
HUNT KAITLYN ELIZABETH W/F 18 Officer ELLIOTT DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SEAT BELT VIOLATION
PATTERSON SANDRA FAYE W/F 46 Officer REECE OBSTRUCTION – M (X2), UNLAWFUL CONDUCT ON 911 CALL
NEAL, JR BUTCHIE ELLIS W/M 41 Officer MILLER POSSESSION OF METH
TILLEY STANLEY DAVID W/M 34 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
HOLLAND WILLIAM KYLE W/M 32 Officer HINCH SIMPLE BATTERY – FVA
JOHNSON AMANDA LYNETTE W/F 38 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – F
YOUNG ANGELA DANIELLE W/F 42 Officer MILLER FTA – F
BYRD SCOTTY LEE W/M 50 Officer DEBORD TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML
GAINES BYRON LYNN B/M 61 Officer ALFORD SIMPLE BATTERY
ABERCROMBIE JASON CHARLES W/M 40 Officer MILLER PROBATION VIOLATION – M
MCMORRIS DAVID BENJAMIN W/M 37 Officer REYNOLDS SIMPLE BATTERY – FVA
WALLIN MICHAEL DEWAYNE W/M 48 Officer WILSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH IV
REESE CHARLES ANDREW B/M 32 Officer CARTER DUI, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL OBEY STOP SIGN, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER
PATTERSON RANDALL LAMAR W/M 53 Officer KELLEY HOLD FOR WHITFIELD COUNTY
MCWHORTER AUSTIN TYLER W/M 24 Officer RAMEY DISORDERLY CONDUCT
SHORT CYNTHIA SUZANNE W/F 25 Officer OWENS DISORDERLY CONDUCT
THAXTON KATLYN ANN W/F 19 Officer MULLIS THEFT BY SHOPLIFTING –M (X3)
SIMS JR RICKY WAYNE W/M 39 Officer RAMEY DRIVING ON SUSPENDED
ROSS JOHN EDWARD W/M 23 Officer HINCH ENTERING AUTO
WALLIN KENNETH DARRELL W/M 51 Officer REYNOLDS POINTING A GUN AT ANOTHER, OBSTRUCTION
MANNING JOSHUA MARTIN W/M 40 Officer WORLEY FTA – F, PROBATION VIOLATION – F, FTA – M
YOUNG SAMUEL PAUL W/M 35 Officer DAFFRON BATTERY – FVA, TERRORISTIC THREATS/ACTS (X2)
SMITH SHANOIQUE NOCHELLE B/F 26 Officer HEAD THEFT BY SHOPLIFTING
HOWARD JOSHUA KEVIN W/M 32 Officer WORLEY TERRORISTIC THREATS – M
CAVIN ALISHA BROCK W/F 35 Officer WILSON POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF FELONY, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV
LILLARD SIMON PETER W/M 23 Officer CHANDLER DUI, FTML
ALFORD SHANNON RUSSELL W/M 41 Officer CAMPBELL DUI, MOVE OVER LAW
HOGUE JUSTIN TAYLOR W/M 21 Officer WILSON DUI, OPEN CONTAINER, TAILLIGHT REQUIREMENT, SEATBELT VIOLATION
SKATES PHILLIP STEVE W/M 38 Officer OWENS POSSESSION OF MARIJUANA – M, ENTERING AUTO (X6)
HART TIMOTHY JAMES W/M 41 Officer DAFFRON BURGLARY, OBSTRUCTION
GRAVITT DEAN JOHNATHAN W/M 34 Officer DAFFRON BURGLARY, OBSTRUCTION , POSSESSION OF BURGLARY TOOLS
CARTER GLENDA ROCHELLE B/F 55 Officer GIDEON DRIVING LICENSE SUSPENDED
ADAMS JERRY LAMAR B/M 61 Officer EVANS SIMPLE BATTERY – FVA, INTERFERENCE WITH 911 CALL, OBSTRUCTION – M
EPPS LEONTA LEBRON B/M 24 Officer WORLEY HOLD FOR HAMILTON COUNTY
COLVIN JEWONE LEBRON B/M 24 Officer WORLEY ***