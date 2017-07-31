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Walker County Arrest Report For July 24-30

Monday, July 31, 2017

Here is the Walker County arrest report for July 24-30:

WALLIN        ANNIE           LEWIS            W/F     46        Officer WILSON        POSSESSION OF METH

WALLIN        TIMOTHY     GEORGE        W/M    55        Officer WILSON        POSSESSION OF METH

MOTLEY       EMILY           CAROLANN W/F     22        Officer SCARBROUGH        LOITERING/PROWLING

ALEJANDRO            CALMO         RAMIREZ      H/M    39        Officer KELLEY        DRIVING WHILE UNLICENSED, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

DUBOIS         TRAVIS         DUANE          W/M    34        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

ELLISON       MICHAEL      CHANCE       W/M    23        Officer MATHIS        DISORDERLY

ELLISON       JOSEPH         ALEXANDER           W/M    20        Officer MATHIS        DISORDERLY

STRAUB        CHARLES      WILLIAM      W/M    58        Officer HERPST         THEFT BY TAKING – M

WYCUFF       MICHAEL      ANTHONY    W/M    31        DTF    POSSESSION OF METH, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCES

DEVILLE       CHARLIE       MICHELLE    W/F     22        DTF    POSSESSION OF METH W/INTENT TO DISTRIBUTE

HAYES          HEATHER     UDELE           W/F     40        DTF    FTA – M

SCHRADER  JONATHAN  EUGENE        W/M    28        Officer CAMPBELL  THEFT BY SHOPLIFTING –M

SCHRADER  BRITTANY    MICHELLE    W/F     31        Officer CAMPBELL  THEFT BY SHOPLIFTING – M

ALLEN           ANDREW      NMN  B/M     18        Officer MILLER         AGGRVATED ASSAULT (X3) – ADD CHARGE

COOPER        JUSTIN          BLAKE           W/M    28        Officer REYNOLDS  DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, HEADLIGHT REQUIREMENT

SPENCER      STEPHEN      MICHAEL      W/M    32        Officer CARTER        HOLD FOR DADE COUNTY

 

PERALTA      ANGEL          MARTIN        H/M    23        Officer  DYE  DRIVING WITHOUT VALID LICENSE – M

SANDERS     JEFFERY       TRAVIS         W/M    29        Officer MILLER         FTA – F

GILLIHAN     CLIFFORD    IVAN  W/M    37        PROBATION PAROLE VIOLATION

RUTHERFORD         HANNAH      ALEXUS        W/F     18        Officer CAREATHERS         FLEE/ATTEMPT ELUDE – F

PERRY           NICHOLAS   DAVID           W/M    20        MATHIS        DRIVING WHILE UNLICENSED, SEAT BELT VIOLATION – CHILD, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

GUFFEY        JASON           SCOTT           W/M    21        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F

BRAZIER       JUSTIN          SHANE          W/M    40        Officer MILLER         FTA – F

NAVE JAMES           DANIEL         W/M    44        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

RODRIGUEZ CHARITY      PEREZ            W/F     22        Officer DENNY         THEFT BY TAKING – M

ELDER           ERIC   LLOYD          W/M    34        Officer JEWELL         RETURN FROM PEACHFORD HOSPITAL

WILLIAM      GABRIEL       ROBERT        W/M    28        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMISSION OF A FELONY INVOLVING CONTROLLED SUBSTANCE

WALKER       WILLIAM      THOMAS       W/M    43        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

DIXON           AARON         KRISTEN       W/M    34        Officer PERKINS       DRIVING LICENSE REVOKED/SUSPENDED

 

STANTON     KRISTIAN     CAMERON    W/M    22        Officer EVANS          TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METH X2, NO INSURANCE, TRAVELING WRONG WAY ON ONE WAY RAOD

WARE BRITTANY    RHANE          W/F     29        Officer EVANS          TRAFFICING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, METH, OR MARIJUANA

BOLTON        SABRINA      RENE  W/F     30        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS X2, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, TAMPERING W/EVIDENCE, OBSTRUCTION OF INVESTIGATION

FRANKLIN   ANDREW      RICHARD      W/M    36        Officer WILSON        POSSESSION OF METH

BOLTON        DAELYN       ELIZABETH  W/F     21        Officer REYNOLDS  FAILURE TO EXERCISE DUE CARE WHEN USING CELL PHONE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, IMPROPER LANE CHANGE

SHARP           LABRAWN    EUGENE        W/M    37        Officer DEAN RETURN FROM CORNERSTONE

MITCHELL    SHIRLEY       LEE     W/F     26        Officer ENGLAND    PAROLE

VENABLE     ZACHARY    LEE     W/M    26        Officer CAREATHERS         OBSTRUCTING INVESTIGATION, FAILURE TO APPEAR-FELONY, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, PROBATION VIOLATION-FELONY

LANCE           CHRISTOPHER        MICHAEL      W/M    31        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

LIVELY          STEPHANIE  LYNN W/F     39        DTF    POSSESSION OF METH

STURR           SUNNY          BONDS          W/F     50        DTF    POSSESSION OF METH

HILL   BRANDON    MERELL        W/M    23        DTF    POSSESSION OF METH

COPELAND  MICHAEL      ANTHONY    W/M    33        DTF    POSSESSION OF METH

YOUNG         WILLIAM      ANDERSON  W/M    52        DTF    POSSESSION OF METH

SPRAYBERRY         RICKEY         ALLEN           W/M    46        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

FRENCH        MISTY           DAWN           W/F     40        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

GOSS DRAKE          KENRICK      W/M    17        Officer MATHIS        TAMPERING WITH ELECTRONIC MONITORING DEVICE

MANN           AMANDA     LEIGH            W/F     32        Officer HOLLAND    POSSESSION OF METH, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT

BUTLER         THOMAS       LEE JR            W/M                           

MARTIN        DAVID           THOMAS       W/M    43        Officer BROWN        

HARTLEY     STACEY        ANN   W/F     48                    SIMPLE BATTERY-FVA

WASHINGTON        JARVIS          JERMAIN      B/M     30        Officer MILLER         FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER

 

COOK LEONARD     PARKER        W/M    63        Officer REECE           PROBATION VIOLATION-FELONY

SHERRELL    PAUL TRAVIS         W/M    26        Officer SCHRADER  DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

PATTERSON CECIL EUGENE        W/M    41        DTF    POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A KNIFE OR FRIREARM DURING COMMISSION OF CERTAIN CRIMES

PICKARD      JOHN DAVID           W/M    30        DTF    POSSESSION OF METH

DEVILLE       CHARLIE       MICHELLE    W/F     22        Officer CATHEY       RETURN FROM CORNERSTONE

BALL  BOBBY          ALLEN           W/M    29        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION-FELONY, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

DEERING      WILLIAM      BARRY          W/M    57        Officer CAREATHERS         POSSESSION OF METH

AUSTIN         KEITH            LEE     W/M    27        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

ROACH          WHITTNEY   MICHELLE    W/F     26        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

DERRING      WILLIAM      BARRY          W/M    57        Officer WEBER          RETURN FROM CORNERSTONE

ABBOTT        ELBERT         DARYL          W/M    48        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

CHILDRESS  ADAM           LYNN W/M    20        Officer JEWELL         PROBATION VIOLATION-FELONY

HUNT KAITLYN      ELIZABETH  W/F     18        Officer ELLIOTT        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, SEAT BELT VIOLATION

 

PATTERSON SANDRA       FAYE W/F     46        Officer REECE           OBSTRUCTION – M (X2), UNLAWFUL CONDUCT ON 911 CALL

NEAL, JR       BUTCHIE       ELLIS W/M    41        Officer MILLER         POSSESSION OF METH

TILLEY          STANLEY      DAVID           W/M    34        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

HOLLAND    WILLIAM      KYLE W/M    32        Officer HINCH           SIMPLE BATTERY – FVA

JOHNSON     AMANDA     LYNETTE      W/F     38        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – F

YOUNG         ANGELA       DANIELLE    W/F     42        Officer MILLER         FTA – F

BYRD SCOTTY        LEE     W/M    50        Officer DEBORD       TOO FAST FOR CONDITIONS, FTML

GAINES         BYRON          LYNN B/M     61        Officer ALFORD       SIMPLE BATTERY

ABERCROMBIE       JASON           CHARLES      W/M    40        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION – M

MCMORRIS  DAVID           BENJAMIN   W/M    37        Officer REYNOLDS  SIMPLE BATTERY – FVA

WALLIN        MICHAEL      DEWAYNE    W/M    48        Officer WILSON        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCH IV

REESE            CHARLES      ANDREW      B/M     32        Officer CARTER        DUI, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL OBEY STOP SIGN, NO INSURANCE, OPEN CONTAINER

 

PATTERSON RANDALL     LAMAR         W/M    53        Officer KELLEY        HOLD FOR WHITFIELD  COUNTY

MCWHORTER          AUSTIN         TYLER           W/M    24        Officer RAMEY         DISORDERLY CONDUCT

SHORT           CYNTHIA      SUZANNE     W/F     25        Officer OWENS         DISORDERLY CONDUCT

THAXTON    KATLYN       ANN   W/F     19        Officer MULLIS         THEFT BY SHOPLIFTING –M (X3)

SIMS JR         RICKY           WAYNE         W/M    39        Officer RAMEY         DRIVING ON SUSPENDED

ROSS  JOHN EDWARD      W/M    23        Officer HINCH           ENTERING AUTO

WALLIN        KENNETH     DARRELL      W/M    51        Officer REYNOLDS  POINTING A GUN AT ANOTHER, OBSTRUCTION

MANNING    JOSHUA        MARTIN        W/M    40        Officer WORLEY       FTA – F, PROBATION VIOLATION – F, FTA – M

YOUNG         SAMUEL       PAUL W/M    35        Officer DAFFRON    BATTERY – FVA, TERRORISTIC THREATS/ACTS (X2)

SMITH           SHANOIQUE            NOCHELLE   B/F      26        Officer HEAD THEFT BY SHOPLIFTING

 

HOWARD      JOSHUA        KEVIN           W/M    32        Officer WORLEY       TERRORISTIC THREATS – M

CAVIN           ALISHA         BROCK          W/F     35        Officer WILSON        POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF FELONY, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV

LILLARD       SIMON           PETER            W/M    23        Officer CHANDLER  DUI, FTML

ALFORD        SHANNON    RUSSELL       W/M    41        Officer CAMPBELL  DUI, MOVE OVER LAW

HOGUE          JUSTIN          TAYLOR        W/M    21        Officer WILSON        DUI, OPEN CONTAINER, TAILLIGHT REQUIREMENT, SEATBELT VIOLATION

SKATES         PHILLIP         STEVE            W/M    38        Officer OWENS         POSSESSION OF MARIJUANA – M, ENTERING AUTO (X6)

HART TIMOTHY     JAMES           W/M    41        Officer DAFFRON    BURGLARY, OBSTRUCTION

GRAVITT      DEAN JOHNATHAN           W/M    34        Officer DAFFRON    BURGLARY, OBSTRUCTION , POSSESSION OF BURGLARY TOOLS

CARTER        GLENDA       ROCHELLE   B/F      55        Officer GIDEON        DRIVING LICENSE SUSPENDED

ADAMS         JERRY            LAMAR         B/M     61        Officer EVANS          SIMPLE BATTERY – FVA, INTERFERENCE WITH 911 CALL, OBSTRUCTION – M

EPPS   LEONTA        LEBRON        B/M     24        Officer WORLEY       HOLD FOR HAMILTON COUNTY

COLVIN         JEWONE        LEBRON        B/M     24        Officer WORLEY       ***

 

 

 

 

 

 

 


July 31, 2017

Walker County Arrest Report For July 24-30

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2 Cars Involved In Accident In East Ridge Sunday


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