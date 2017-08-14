Here is the Walker County arrest report for Aug. 7-13:
WALLIN TERRY DON W/M 36 Officer SCARBROUGH DRIVING ON SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIRED
CAUSEY TAYLOR BROOKE W/F 22 Officer OWENS SIMPLE BATTERY, FVA
GRAHAM CHRISTOPHER LEWAYNE W/M 42 Officer MILLER ABANDONMENT OF CHILD – M (X2)
JONES KEVIN LEE W/M 35 PROBATION PROBATION VIOLATION - F
HARRIS CHRISTOPHER ANTIONE B/M 17 Officer PERRY SIMPLE BATTERY - FVA
MORGAN BLAIR LAMAR W/M 54 Officer MILLER PROBATION VIOLATION - F
DENTON CHRISTOPHER BRADY W/M 32 Officer MILLER PROBATION VIOLATION - F
LANDA XAVIER KAINE W/M 19 Officer JEWELL PROBATION VIOLATION - F
TINKER MATTHEW GREGORY W/M 17 Officer CAREATHERS THEFT BY TAKING (MOTOR VEHICLE) – F
BAILEY HUNTER ALEXANDER W/M 27 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
DETRE CHARLES THOMAS W/M 33 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
DAVIS ADAM KEAN W/M 33 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – F
VENABLE EDWARD ALLEN W/M 41 Officer GRAHAM BOND SURRENDER (ADD CHARGE)
HOUSE MICHAEL GARLAND W/M 57 Officer WILSON POSSESSION OF SCHEDULE IV
YODER AMY FELISA W/F 40 Officer WILSON POSSESSION OF SCHEDULE IV, FTML
BUCKNER JACOB MARK W/M 24 Officer MILLER WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS, THEFT BY BRINGING STOLEN, FLEEING
SIMPSON STEPHANIE ANN W/F 43 Officer AVANS DISORDERLY CONDUCT
WESTBROOKS TRAVIS WAYNE W/M 46 Officer MILLER THEFT BY TAKING-F, THEFT BY TAKING MISD
JONES KEITH LEE W/M 36 *** RETURN FROM COURT
CHANEY MICHAEL WESLEY W.M 49 Officer BROWN PROBATION VIOLATION - F
HILL LARRY BUSH W/M 51 Officer MAYNOR SUBORNATION OF PERJURY, INFLUENCING WITNESS
CROWDER JUSTIN HEATH W/M 35 Officer MILLER SIMPLE BATTERY
FOWLKES SIDNEY MEASHELL W/F 25 Officer BALLARD TOO FAST FOR CONDITIONS, AGGRESSIVE DRIVING, FTML, OPEN CONTAINER, VIEW OBSTRUCTED, DUI – LESS SAFE
CAPPS JOSHUA ALLAN W/M 26 Officer HULSEY ***
GEORGE JEFFERY LYNN W/M 51 Officer WILSON THEFT BY SHOPLIFTING – M (X3)
TINKER MATTHEW GREGORY W/M 17 Officer PARKER FELONY PROBATION (ADD CHARGE)
COPELAND MICHAEL ANTHONY W/M 33 Officer MILLER PROB-MISD (ADD CHARGE)
HOUSE MICHAEL GARLAND W/M 57 Officer MILLER PAROLE VIOLATION (ADD CHARGE)
JOHNSON REBECCA LEE W/F 37 Officer BALLARD DRIVING WITH SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, OBSTRUCTED VIEW, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
STOKER DENNIS LEE W/M 56 Officer GEDDIE FAILURE TO APPEAR, DRIVING WHILE LISC SUSP. MISD
WATSON KEVIN NEAL W/M 58 Officer BALLARD DRIVING WHILE LISC SUSPEND, SEATBELT VIOLATION, NO INSURANCE, MIS PLATE
MEREDITH SARA ASHLEE W/F 20 Officer TOMLINSON RETURN FROM CORNERSTONE
LEE RACHAEL SHANNON W/F 36 Officer DAFFRON FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
MOORE ANTHONY LEE B/M 37 Officer AGREDANO FAILYRE TO APPEAR-MISDEMEANOR
WRIGHT JUSTUS MICAH W/M 23 Officer SCHRADER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
CLARK TIMOTHY EUGENE W/M 58 TURNED SELF IN SIMPLE BATTERY
GRAY CHARLES LEE B/M 64 Officer SCHRADER POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
BOGARD TYLER MORGAN W/M 23 Officer MILLER VIOLATING TPO, VIOLATING FAMILY VIOLENCE ORDER, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
EAVES NICHOLAS TARRAN W/M 18 Officer ANDERSON POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
TERRY RYAN CHRISTOPHER W/M 17 Officer ANDERSON POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
HART TIMOTHY JAMES W/M 41 ADD A CHARGE BURGLARY-FELONY
VENABLE EDWARD ALLEN W/M 41 ADD A CHARGE BURGLARY, EBTERING AN AUTO, THEFT BY TAKING
VAN NICE HANNAH ASHLEY W/F 27 PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY
FOSTER JIMMY CHAS W/M 39 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
NICHOLSON RYAN ALBERT W/M 31 Officer DYE FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
THOMAS STANLEY RAY W/M 43 Officer DYE PROBATION VIOLATION-FELONY
BLANKS VICTORIA LANE W/F 40 Officer CARTER THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR
LAYMON STEPHON BOBBY W/M 35 Officer WOOTEN TERRORISTIC THREATS, CRIMINAL TRESPASS
NICHOLS CHELSEA NICOLE W/F 31 Officer CATHEY RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER
WEBB KENNETH JASON W/M 32 Officer REECE BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN TO 3RD DEGREE
ROSSER DEVIN LEE W/M 21 Officer REECE LOITERING AND PROWLING
SHANKS RANDY SCOTT W/M 28 Officer SCHRADER REMOVING/AFFIXING TAG, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION, FAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICE
BROOKS MICHAEL FRED W/M 34 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION-FELONY
GREEN COY TYLER W/M 25 LPD Officer WILLIAMSON FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
RODEN ERIC DEWAYNE W/M 41 Officer MILLER PAROLE VIOLATION
CASTLEBERRY ERICA KATHLEEN W/F 30 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-FELONY
BORK KRISTEN RENEE W/F 37 Officer MILLER SIMPLE BATTERY-FVA
BARRETT ROBERT EUGENE W/M 53 Officer WEBER RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER
MOREL HERBERT FRANKLIN W/M 49 Officer MILLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
HOLLINS LATEVVIS MARAIS B/M 25 RPD LANG AGGRAVATED ASSAULT
SANDERS JEFFERY LANIER W/M 41 Officer STAFFORD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
THORNTON CONNER ADDISON W/M 20 Officer WOOTEN THEFT BY BRINGINING STOLEN PROPERTY INTO STATE – M (X2), SALE/DISTRIBUTION OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
NESTOR ASHTON ALESHA W/F 25 Officer WOOTEN IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE/DECAL, BROKEN TAILLIGHT, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – M (X2), SALE/DISTRIBUTION OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
BIRD DAVID RAY W/M 28 Officer WOOTEN THEFT BY BRINGINING STOLEN PROPERTY INTO STATE – M (X2), SALE/DISTRIBUTION OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
FIELDING JERRY BRIAN W/M 28 PROBATION PROBATION VIOLATION – F
DAVIS JAMES RUSSELL W/M 36 Officer CAREATHERS FTA – F
LEWIS AMANDA LEE W/F 36 Officer BROWN BURGLARY – HOUSE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – F
BLALOCK MEGAN LASHA W/F 29 Officer CAMPBELL POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF MARIJUANA
BEARDEN, JR ROBERT EARL W/M 39 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, TURN SIGNAL REQUIREMENT
POLADIAN MICHAEL LEON W/M 36 Officer CAMPBELL DUI – LESS SAFE, FTML
PARRISH CORNELIUS DEWAYNE B/M 24 Officer EVANS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
BROWN JENNIFER LEANN W/F 30 Officer CHANDLER FTA – M
CREEK SHELIA DARLENE W/F 53 Officer FORREST FTA – M
CARROLL JOHN PHILLIP W/M 29 Officer DENNY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
WALLIN TIMOTHY JAMES W/M 39 Officer BALLARD DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, ALTERED LICENSE PLATE, SPEEDING, SEAT BELT VIOLATION – ADULT
HENDERSON DARRIN LAMAR W/M 46 Officer WILSON DUI – LESS SAFE, OPEN CONTAINER, FTML, FAIL TO OBEY STOP SIGN
GASS JULIE ANDREA W/F 37 Officer EVANS SHOPLIFTING
FRAZIER OSCAR THOMAS W/M 29 Officer REYNOLDS FTA – M
CODY JAMMIE DIANE W/F 48 Officer WILSON POSSESSION OF METH
GLASS MICHAEL JACOB W/M 22 Officer SAVAGE SIMPLE BATTERY - FVA
SMITH HANNAH ELIZABETH W/F 22 Officer SAVAGE FTA – M
CLAYTON BARRY ALAN W/M 60 Officer CAREATHERS FTA – F
SRYOCK JOHNNY ANDREW W/M 42 Officer HINCH PROBATION VIOLATION – M
CROWE JUSTIN WAYNE W/M 32 Officer DENNY POSSESSION OF MARIJUANA – F, MARIJUANA DISTRIBUTION, POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
SLOAN ANTHONY TRUMAN W/M 36 Officer EVANS SIMPLE BATTERY – FVA
BROWN STEVEN CLINTON W/M 28 Officer HEAD CONTEMPT OF CIVIL COURT
HUGGINS JESSICA MARIE W/F 24 Officer HEAD BATTERY – FVA
HUGGINS, II JOEL ANDREW W/M 24 Officer HEAD BATTERY – FVA