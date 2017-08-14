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Walker County Arrest Report For Aug. 7-13

Monday, August 14, 2017

Here is the Walker County arrest report for Aug. 7-13:

WALLIN        TERRY           DON   W/M    36        Officer SCARBROUGH        DRIVING ON SUSPENDED, TAG LIGHT REQUIRED

CAUSEY        TAYLOR        BROOKE       W/F     22        Officer OWENS         SIMPLE BATTERY, FVA

GRAHAM      CHRISTOPHER        LEWAYNE    W/M    42        Officer MILLER         ABANDONMENT OF CHILD – M (X2)

JONES            KEVIN           LEE     W/M    35        PROBATION PROBATION VIOLATION - F

HARRIS         CHRISTOPHER        ANTIONE      B/M     17        Officer PERRY           SIMPLE BATTERY - FVA

MORGAN      BLAIR            LAMAR         W/M       54     Officer MILLER         PROBATION VIOLATION - F

DENTON       CHRISTOPHER        BRADY          W/M    32        Officer MILLER         PROBATION VIOLATION - F

LANDA          XAVIER         KAINE           W/M    19        Officer JEWELL         PROBATION VIOLATION - F

TINKER         MATTHEW    GREGORY    W/M       17     Officer CAREATHERS         THEFT BY TAKING (MOTOR VEHICLE) – F

BAILEY         HUNTER        ALEXANDER           W/M    27        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

DETRE           CHARLES      THOMAS         W/M  33        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

DAVIS           ADAM           KEAN W/M    33        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – F

VENABLE     EDWARD      ALLEN           W/M    41        Officer GRAHAM     BOND SURRENDER (ADD CHARGE)

 

HOUSE          MICHAEL      GARLAND    W/M    57        Officer WILSON        POSSESSION OF SCHEDULE IV

YODER          AMY  FELISA          W/F     40        Officer WILSON        POSSESSION OF SCHEDULE IV, FTML

BUCKNER     JACOB           MARK            W/M    24        Officer MILLER         WILLFUL OBSTRUCTION, CRIMINAL TRESPASS, THEFT BY BRINGING STOLEN, FLEEING

SIMPSON      STEPHANIE  ANN   W/F     43        Officer AVANS         DISORDERLY CONDUCT

WESTBROOKS         TRAVIS         WAYNE         W/M    46        Officer MILLER         THEFT BY TAKING-F, THEFT BY TAKING MISD

JONES            KEITH            LEE     W/M    36        ***      RETURN FROM COURT

CHANEY       MICHAEL      WESLEY        W.M    49        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION - F

HILL   LARRY          BUSH W/M    51        Officer MAYNOR     SUBORNATION OF PERJURY, INFLUENCING WITNESS

CROWDER    JUSTIN          HEATH          W/M       35     Officer MILLER         SIMPLE BATTERY

FOWLKES     SIDNEY         MEASHELL   W/F     25        Officer BALLARD     TOO FAST FOR CONDITIONS, AGGRESSIVE DRIVING, FTML, OPEN CONTAINER, VIEW OBSTRUCTED, DUI – LESS SAFE

CAPPS           JOSHUA        ALLAN            W/M  26        Officer HULSEY        ***

GEORGE        JEFFERY       LYNN W/M    51        Officer WILSON        THEFT BY SHOPLIFTING – M (X3)

TINKER         MATTHEW    GREGORY    W/M    17        Officer PARKER        FELONY PROBATION (ADD CHARGE)

COPELAND  MICHAEL      ANTHONY    W/M    33        Officer MILLER         PROB-MISD (ADD CHARGE)

HOUSE          MICHAEL      GARLAND    W/M    57        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION (ADD CHARGE)

JOHNSON     REBECCA      LEE     W/F     37        Officer BALLARD     DRIVING WITH SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, OBSTRUCTED VIEW, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

STOKER        DENNIS         LEE     W/M    56        Officer GEDDIE         FAILURE TO APPEAR, DRIVING WHILE LISC SUSP. MISD

WATSON       KEVIN           NEAL W/M    58        Officer BALLARD     DRIVING WHILE LISC SUSPEND, SEATBELT VIOLATION, NO INSURANCE, MIS PLATE

 

MEREDITH   SARA ASHLEE         W/F     20        Officer TOMLINSON            RETURN FROM CORNERSTONE

LEE     RACHAEL     SHANNON    W/F     36        Officer DAFFRON    FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

MOORE         ANTHONY    LEE     B/M     37        Officer AGREDANO FAILYRE TO APPEAR-MISDEMEANOR

WRIGHT        JUSTUS         MICAH          W/M    23        Officer SCHRADER  FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

CLARK          TIMOTHY     EUGENE        W/M    58        TURNED SELF IN    SIMPLE BATTERY

GRAY CHARLES      LEE     B/M     64        Officer SCHRADER  POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

BOGARD       TYLER           MORGAN      W/M    23        Officer MILLER         VIOLATING TPO, VIOLATING FAMILY VIOLENCE ORDER, FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

EAVES           NICHOLAS   TARRAN       W/M    18        Officer ANDERSON POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

TERRY           RYAN CHRISTOPHER        W/M    17        Officer ANDERSON POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

HART TIMOTHY     JAMES           W/M    41        ADD A CHARGE     BURGLARY-FELONY

VENABLE     EDWARD      ALLEN           W/M    41        ADD A CHARGE     BURGLARY, EBTERING AN AUTO, THEFT BY TAKING

VAN NICE     HANNAH      ASHLEY        W/F     27        PROBATION PROBATION VIOLATION-FELONY

FOSTER         JIMMY           CHAS W/M    39        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

NICHOLSON RYAN ALBERT         W/M    31        Officer DYE   FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

THOMAS       STANLEY      RAY   W/M    43        Officer DYE   PROBATION VIOLATION-FELONY

BLANKS        VICTORIA     LANE W/F     40        Officer CARTER        THEFT BY SHOPLIFTING-MISDEMEANOR

LAYMON      STEPHON      BOBBY          W/M    35        Officer WOOTEN      TERRORISTIC THREATS, CRIMINAL TRESPASS

NICHOLS      CHELSEA      NICOLE         W/F     31        Officer CATHEY       RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

WEBB KENNETH     JASON           W/M    32        Officer REECE           BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN TO 3RD DEGREE

 

ROSSER         DEVIN           LEE     W/M    21        Officer REECE           LOITERING AND PROWLING

SHANKS       RANDY         SCOTT           W/M    28        Officer SCHRADER  REMOVING/AFFIXING TAG, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, SUSPENDED REGISTRATION, FAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICE

BROOKS       MICHAEL      FRED  W/M    34        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION-FELONY

GREEN           COY   TYLER           W/M    25        LPD Officer WILLIAMSON FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

RODEN          ERIC   DEWAYNE    W/M    41        Officer MILLER         PAROLE VIOLATION

CASTLEBERRY        ERICA            KATHLEEN   W/F     30        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-FELONY

BORK KRISTEN       RENEE           W/F     37        Officer MILLER         SIMPLE BATTERY-FVA

BARRETT      ROBERT        EUGENE        W/M    53        Officer WEBER          RETURN FROM HAMILTON MEDICAL CENTER

MOREL          HERBERT      FRANKLIN   W/M    49        Officer MILLER         FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

HOLLINS       LATEVVIS    MARAIS        B/M     25        RPD LANG    AGGRAVATED ASSAULT

SANDERS     JEFFERY       LANIER         W/M    41        Officer STAFFORD   DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

 

THORNTON  CONNER       ADDISON     W/M    20        Officer WOOTEN      THEFT BY BRINGINING STOLEN PROPERTY INTO STATE – M (X2), SALE/DISTRIBUTION OR POSSESSION OF  DANGEROUS DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

NESTOR        ASHTON       ALESHA        W/F     25        Officer WOOTEN      IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE/DECAL, BROKEN TAILLIGHT, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE – M (X2), SALE/DISTRIBUTION OR POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

BIRD  DAVID           RAY   W/M    28        Officer WOOTEN      THEFT BY BRINGINING STOLEN PROPERTY INTO STATE – M (X2), SALE/DISTRIBUTION OR POSSESSION OF  DANGEROUS DRUGS, DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

FIELDING     JERRY            BRIAN           W/M    28        PROBATION PROBATION VIOLATION – F

DAVIS           JAMES           RUSSELL       W/M    36        Officer CAREATHERS         FTA – F

LEWIS            AMANDA     LEE     W/F     36        Officer BROWN         BURGLARY – HOUSE, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – F

BLALOCK     MEGAN         LASHA          W/F     29        Officer CAMPBELL  POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE IV, POSSESSION OF MARIJUANA

BEARDEN, JR           ROBERT        EARL  W/M    39        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, TURN SIGNAL REQUIREMENT

POLADIAN   MICHAEL      LEON W/M    36        Officer CAMPBELL  DUI – LESS SAFE, FTML

PARRISH       CORNELIUS DEWAYNE    B/M     24        Officer EVANS          DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, FAIL OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE

 

BROWN         JENNIFER     LEANN          W/F     30        Officer CHANDLER  FTA – M

CREEK           SHELIA          DARLENE     W/F     53        Officer FORREST      FTA – M

CARROLL     JOHN PHILLIP         W/M    29        Officer DENNY         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

WALLIN        TIMOTHY     JAMES           W/M    39        Officer BALLARD     DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED, ALTERED LICENSE PLATE, SPEEDING, SEAT BELT VIOLATION – ADULT

HENDERSON           DARRIN        LAMAR         W/M    46        Officer WILSON        DUI – LESS SAFE, OPEN CONTAINER, FTML, FAIL TO OBEY STOP SIGN

GASS JULIE ANDREA       W/F     37        Officer EVANS          SHOPLIFTING

FRAZIER       OSCAR          THOMAS       W/M    29        Officer REYNOLDS  FTA – M

CODY JAMMIE        DIANE           W/F     48        Officer WILSON        POSSESSION OF METH

 

GLASS           MICHAEL      JACOB           W/M    22        Officer SAVAGE       SIMPLE BATTERY - FVA

SMITH           HANNAH      ELIZABETH  W/F     22        Officer SAVAGE       FTA – M

CLAYTON     BARRY          ALAN W/M    60        Officer CAREATHERS         FTA – F

SRYOCK       JOHNNY       ANDREW      W/M    42        Officer HINCH           PROBATION VIOLATION – M

CROWE          JUSTIN          WAYNE         W/M    32        Officer DENNY         POSSESSION OF MARIJUANA – F, MARIJUANA DISTRIBUTION, POSSESSION OF SCHEDULE II, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON

SLOAN          ANTHONY    TRUMAN      W/M    36        Officer EVANS          SIMPLE BATTERY – FVA

BROWN         STEVEN         CLINTON      W/M    28        Officer HEAD CONTEMPT OF CIVIL COURT

HUGGINS     JESSICA        MARIE           W/F     24        Officer HEAD BATTERY – FVA

HUGGINS, II JOEL   ANDREW      W/M    24        Officer HEAD BATTERY – FVA

 

 

 

 

 

 

 

 



August 14, 2017

Latest Bradley County Arrest Report

August 14, 2017

Walker County Arrest Report For Aug. 7-13

August 14, 2017

Latest Hamilton County Jail Booking Report


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Opinion

There's No Need For A Separate Signal Mountain School District - And Response

I was pleased when I discovered a survey available from the Signal Mountain School System Viability Committee.  I thought the survey for “Concerned Citizens” would let me express my opinions about an independent Signal Mountain school system.  I was wrong. It appears the real goal of this survey is to encourage complaints about the schools to justify creating an independent ... (click for more)

Roy Exum: The Other Supremacist

In the third act of Shakespeare’s Hamlet, the queen was asked how she was enjoying the play and the immortal line was born, “The lady doth protest too much, methinks.” That line got louder and louder for me on Sunday as I read about our nation’s latest tragedy in Charlottesville. Three people are dead because of despicable white supremacists but what about the other slimy supremacists ... (click for more)

Sports

Young Guns Will Roam Ooltewah Sidelines In 2017

A distinct youth movement hit Mac Bryan’s Ooltewah High School’s football coaching staff during the spring and summer. Bryan, who is heading toward his fifth season with the Owls, brought on four new varsity assistants for the 2017 season and three are under 30 years of age.   James “Goose” Manning, the co-offensive coordinator and quarterbacks coach, is 24 years ... (click for more)

Jennings Poised To Be Tennessee's Go-To WR

KNOXVILLE, Tenn. – Jauan Jennings, a free-spirited converted quarterback, started coming into his own during a strong sophomore season at Tennessee. Jennings, who played prep ball at Blackman High School in Murfreesboro, Tennessee, had a reputation for taking practice lightly. He didn’t always have picture-perfect discipline. He wasn’t all that fond of weightlifting. ... (click for more)


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