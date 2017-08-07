Here is the Walker County arrest report for July 31-Aug. 6:
MORGAN KEVIN DAVID W/M 39 BATTERY (FVA)
ANDERSON, JR CHRISTOPHER MICHAEL W/M 26 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE / POSSESSION OF SCHEDULE IV / POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ / SUSPENDED LICENSE / PAROLE VIOLATION
BLUE CATHRYN ELSIE W/F 28 SUSPENDED LICENSE / FAILURE TO REGISTER VEHICLE / REMOVING OR AFFIXING TAG TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE
JACKSON GREGORY DARRELL W/M 44 DCS PROBATION VIOLATION
COMBS MARCUS DANE W/M 32 FUGITIVE FROM JUSTICE
PARKER MICHAEL WESLEY W/M 17 DUI / IMPROPER LANE CHANGE / POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ / POSSESSION OF SCHEDULE I / POSSESSION OF SCHEDULE I WITH INTENT TO DISTRIBUTE
JACKSON COTY DANIEL W/M 27 VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER
FORD TIMOTHY JOE W/M 50 CONTEMPT OF COURT – CHILD SUPPORT
HANNAH JODY WAYNE W/M 44 CONTEMPT OF COURT – CHILD SUPPORT
LITTLE LISA DIANE W/F 43 CRIMINAL TRESPASS / THEFT BY SHOPLIFTING
SHEPPARD STEVEN JONATHAN W/M 25 *** RETURN FROM DADE COUNTY
AKINS TABITHA BELINDA W/F 36 HOLD FOR PAROLE
JACKSON RICHARD LABRON B/M 40 RPD SUSPENDED LICENSE / NO PROOF OF INSURANCE / IMPROPER PARKING
SUMMERS SHAWN RYAN W/M 29 Officer SCARBOROUGH DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAG LIGHT
MORRIS CARRIE MARIE W/F 32 Officer WEBER DUI, POSSESSION OF A SCHEDULE IV, ENDANGERING A CHILD UNDER 14 YOAX2, IMPPROPER LANE CHANGE
KEIL LEANNA REBECKA W/F 18 Officer WEBER DUI, SPEEDING, POSSESSION OF ALCOHOL BY A MINOR
ROUNSAVILLE RANDALL SCOTT W/M 28 Officer BROWN HOLD FOR COURT
MIDDLETON TYLER WILLIAM W/M 30 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
JOHNSON JOHN EDWARD W/M 50 Officer BROWN PROBATION VIOLATION-FELONY
SHARP CLARA RENEA W/F 39 Officer CATHEY RETURN FROM CORNERSTONE
LIONS LUAREN TALOR W/F 25 DTF POSSESSION OF A SCHEDULE I
CARTER NOAH LEE W/M 25 DTF POSSESSION OF A SCHEDULE I
HARPER CALEB HILTON W/M 24 DTF POSSESSION OF A SCHEDULE I W/INTENT TO DISTRIBUTE/POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT TO DISTRIBUTE
VAUGHN TIMOTHY WILLIAM W/M 29 DTF POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
MITCHELL TERRY LEBRON W/M 23 DTF POSSESSION OF SCHEDULE II ROXY
CADORETTE ALISHA DIANA W/F 29 DTF POSSESSION OF SCHEDULE II METH
BEECH MATTHEW JAMES W/M 37 Officer SCHRADER DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, REMOVING OR AFFIXING TAG
DENTON PAUL ANDERSON W/M 34 Officer CHANDLER FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, REMOVING TAG, SEAT BELT VIOLATION
ALFORD JAMES WILBUR W/M 46 Officer WEBER DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
GRAF ROBIN DARLENE W/F 54 Officer ELLIOTT DRIVING ON SUSOENDED LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION
HALL CHRISTOPHER FRANKLIN W/M 31 Officer WOOTEN POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
ELLIS BRANDON LEE W/M 23 Officer SCARBOROUGH POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
CHILEL EDGER NIZ H/M 18 Officer CLARK DRIVING WITHOUT A LICENSE
SIMPSON STEPHANIE ANN W/F 43 GSP DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, UNSAFE VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
VAUGHN NAKISHA LEEANN W/F 26 Officer REECE POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
LOVETT JAMES WILLIAM W/M 41 Officer REECE REFUSED DUE TO MEDICAL ISSUE
FLEETWOOD JOSHUA LEE B/M 37 Officer GRIFFIN FLEEING/ALLUDING, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, RECKLESS DRIVING
WILLIAMS RACHEL ROSEANN W/F 49 Officer WOOTEN FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
LEAMON TRISTAN TANNER W/M 18 Officer MULLIS FAILURE TO APPEAR-ROSSVILLE CITY
SANCHEZ STEVEN PAUL H/M 27 Officer STAFFORD DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
LOVETT JAMES WILLIAM W/M 41 Officer ELLIOTT RETURN FROM CORNERSTONE
PATEL RITESH NATUBHAI A/M 36 LPD Officer TERRY DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RUSSELL BRADLEY WARD W/M 26 Officer WILSON SIMPLE BATTERY (FVA)
DEANCELLI RON SIR GAY W/M 41 Officer CHANDLER DRIVING W/OUT A VALID LICENSE (M), DRIVING UNSAFE, REMOVING TAG
FICKERY RYAN DAVID W/M 26 Officer GARRISON SUSP LICENSE, NO INSURANCE, SUSP REGISTRATION
SWANSON KRISTI RENEE W/F 22 Officer AGREDANO SPEEDING, RECKLESS DRIVING, DRIVING W/OUT A VALID LICENSE
SMOLIK RAYBURN RAY W/M 50 Officer LLEWELLYN FTA (M)
WELLBORN KEVIN ASHLEY W/M 56 Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, THEFT BY RECEIVING (M)
WILSON BRIAN ALEXANDER W/M 55 Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
TOTTEN SARAH CHRISTINE W/F 23 Officer COPPOCK BATTERY (FVA), CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
EVERETT TAMMY ANN W/F 37 Officer CAREATHERS FUGITIVE FROM JUSTICE
SHARP LABRAWN EUGENE W/M 37 *** RETURN FROM GA REGIONAL
BARRETT TABITHA COURTNEY W/F 26 Officer GRIFFIN POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSSESSION OF DRUG RELEATED OBJECTS
ROSS LUTHER SAMUEL W/M 24 Officer GRIFFIN POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSSESSION OF DRUG RELEATED OBJECTS
GOSS DRAKE KENDRICK W/M 17 *** RETURN FROM GA REGIONAL
STEPHENS LYNN LAVONNE W/M 45 *** RETURN FROM GA REGIONAL
DEERING WILLIAM BARRY W/M 57 *** RETURN FROM GA REGIONAL
DAVENPORT CHRISTOPHER LEE W/M 46 Officer SCHRADER ALTERED LICENSE PLATE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO PROOF OF INSURANCE
HOLT ADRIANNE CASSANDRA W/F 38 Officer LAN MORTON FUGITIVE FROM JUSTICE
HERNANDEZ HUMBERTO MEDINA H/M 30 Officer STAFFORD PROBATION VIOLATION (F)
AUSTIN JIMMY THOMAS W/M 59 Officer ELLIOT POSSESSION OF SCH IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSES, PROHIBITED U-TURN
ARMELLINO CHARLENE ANN W/F 34 Officer¬ WILSON SIMPLE BATTERY FVA
FISCHER MATTHEW ROBERT W/M 51 Officer¬ CAREATHERS ENDANGERING SECURITY INTEREST
NICHOLS CHELSEA NICHOLE W/F 31 Officer¬ CAREATHERS VIOLATION PROBATION FELONY
SANTORA AMBER NICOLE W/F 22 Officer¬ CAREATHERS VIOLATION OF PROBATION FELONY
HOLLOWAY MARTIN JOEL W/M 58 HUGGINS POSSESSION OF MARIJUANA – M, CROSSING GUARD LINE
VEAL CALEB GAVIN W/M 17 Officer REESE DUI –LESS SAFE, CLASS D DRIVER VIOLATION, FTML, TAILLIGHT REQUIREMENT
WALLIN STACEY LEE W/M 50 Officer COKER OBSTRUCTION – M, PUI
STEELE DOUGLAS LEE W/M 28 Officer CAREATHERS ENTERING AUTO, THEFT BY TAKING – M
SANDERS CHRISTOPHER DAVID W/M 47 Officer FORREST FTA - M
CAMPBELL BOBBY MICHELLE W/F 42 Officer CAREATHERS PROBATION VIOLATION – M
GREEN JEREMY DANIEL W/M 42 Officer DENNY CRIMINAL TRESPASS
LUGO JORGE LINARES H/M 54 Officer CAREATHERS FALSE STATEMENTS, FORGERY
MATHERLY SHANNON MARIE W/F 37 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
LOWRANCE DANNY LLOYD W/M 35 Officer DENNY DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED
GILREATH JOHNATHAN LAMAR W/M 33 Officer SIMPSON POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, FTA – M
BILLUPS MALACA ISMEAL B/M 18 Officer GALYON GIVING FALSE INFO, POSSESSION MARIJUANA – M, OBSTRUCTION – M, HOLD FOR HAMILTON COUNTY
CLARK ALONZO LEE B/M 55 Officer HERPTS DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED – F, HABITUAL VIOLATOR, DUI – LESS SAFE, FTML
COOK LEONARD PARKER W/M 63 Officer SIMPSON RETURN FROM HAMILTON MEDICAL
THOMAS FARRAH HOPE W/F 40 Officer JEWELL BURGLARY
PATTERSON AMBER MARIA W/F 31 Officer¬ CAREATHERS FAILURE TO APPEAR FELONY
JOHNSON LARRY DAVID W/M 44 Officer¬ HINCH DRIVING ON SUSPENDED LICENSE MISD
FRANKLIN CHRISTOPHER LYNN W/M 44 Officer¬ SIMPSON POSSESSION OF METH, NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
LENTICUM SHELLY DANIELLE W/F 37 Officer¬ SIMPSON POSSESSION OF METH, POSS MARIJUANA LESS THEN 1 OZ, CROSSING GUARD LINE
BOUDREAUX ABIGAIL LYN W/F 32 GSP GEDDIE NO INSURANCE, EXPIRED TAGS, FOLLOWING TOO CLOSELY, NO LICSENSE, SUSP.
BURGOYNE NIKKI RENEA W/F 27 MATHIS THEFT BY SHOPLIFTING MISD
WALLIN STACEY LEE W/M 50 Officer¬ DENNY DRIVING WHILE LICENSE WAS SUSPENDED
HENDERSON JESSICA NICHOLE W/F 24 FLOYD COUNTY RETURN FROM COURT
PIERCE MICHAEL DALEN W/M Officer¬ DAFFRON BATTERY-FVA
STEPHENS MINDY PAIGE W/F 27 Officer SCARBOROUGH DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ
SAAVEDRA ESTEBAN SANCHEZ H/M 44 Officer GRAHAM DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
MARSHALL REBECCA MICHELLE W/F 32 Officer HOLLAND POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
VENABLE EDWARD ALLEN W/M 41 Officer HOLLAND FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR
WILBORN APRIL DAWN W/F 35 Officer SCHRADER CONSPIRACY TO COMMITT BURGLARY
PLAVNIK MICHELLE ZANERA W/F 23 Officer CLARK SPPEDING, RECKLESS DRIVING, PASSING /DISRUPTING FUNERAL PROCESSION
PATTERSON CRYSTAL NICOLE W/F 31 Officer SCHRADER POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA
NETTLES DARLENE MICHELLE W/F 36 Officer DYE PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR
SHARP LABRAWN EUGENE W/M 37 Officer WILSON RETURN FROM CORNERSTONE BY 135 WILSON
WILLIAMS JOSH WADE W/M 34 LPD Officer TERRY NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE