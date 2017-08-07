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Walker County Arrest Report For July 31-Aug. 6

Monday, August 7, 2017

Here is the Walker County arrest report for July 31-Aug. 6:

MORGAN      KEVIN           DAVID           W/M    39                    BATTERY (FVA)

ANDERSON, JR       CHRISTOPHER        MICHAEL      W/M    26                    POSSESSION OF METHAMPHETAMINE / POSSESSION OF SCHEDULE IV / POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ / SUSPENDED LICENSE / PAROLE VIOLATION

BLUE  CATHRYN    ELSIE W/F     28                    SUSPENDED LICENSE / FAILURE TO REGISTER VEHICLE / REMOVING OR AFFIXING TAG TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE

JACKSON     GREGORY    DARRELL      W/M    44        DCS    PROBATION VIOLATION

COMBS          MARCUS       DANE W/M    32                    FUGITIVE FROM JUSTICE

PARKER        MICHAEL      WESLEY        W/M    17                    DUI / IMPROPER LANE CHANGE / POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ / POSSESSION OF SCHEDULE I / POSSESSION OF SCHEDULE I WITH INTENT TO DISTRIBUTE

JACKSON     COTY DANIEL         W/M    27                    VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER

FORD TIMOTHY     JOE     W/M    50                    CONTEMPT OF COURT – CHILD SUPPORT

HANNAH      JODY WAYNE         W/M    44                    CONTEMPT OF COURT – CHILD SUPPORT

LITTLE           LISA   DIANE           W/F     43                    CRIMINAL TRESPASS / THEFT BY SHOPLIFTING

SHEPPARD   STEVEN         JONATHAN  W/M    25        ***      RETURN FROM DADE COUNTY

AKINS           TABITHA      BELINDA      W/F     36                    HOLD FOR PAROLE

JACKSON     RICHARD      LABRON       B/M     40        RPD    SUSPENDED LICENSE / NO PROOF OF INSURANCE / IMPROPER PARKING

 

SUMMERS    SHAWN         RYAN W/M    29        Officer SCARBOROUGH     DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, TAG LIGHT

MORRIS        CARRIE         MARIE           W/F     32        Officer WEBER          DUI, POSSESSION OF A SCHEDULE IV, ENDANGERING A CHILD UNDER 14 YOAX2, IMPPROPER LANE CHANGE

KEIL   LEANNA       REBECKA     W/F     18        Officer WEBER          DUI, SPEEDING, POSSESSION OF ALCOHOL BY A MINOR

ROUNSAVILLE        RANDALL     SCOTT           W/M    28        Officer BROWN         HOLD FOR COURT

MIDDLETON            TYLER           WILLIAM      W/M    30        Officer BROWN         PROBATION VIOLATION-FELONY

JOHNSON     JOHN EDWARD      W/M    50               Officer BROWN  PROBATION VIOLATION-FELONY

SHARP           CLARA          RENEA           W/F     39        Officer CATHEY       RETURN FROM CORNERSTONE

LIONS            LUAREN        TALOR           W/F     25        DTF    POSSESSION OF A SCHEDULE I

CARTER        NOAH            LEE     W/M    25        DTF    POSSESSION OF A SCHEDULE I

HARPER        CALEB           HILTON         W/M    24        DTF    POSSESSION OF A SCHEDULE I W/INTENT TO DISTRIBUTE/POSSESSION OF MARIJUANA W/INTENT TO DISTRIBUTE

VAUGHN      TIMOTHY     WILLIAM      W/M    29        DTF    POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

MITCHELL    TERRY           LEBRON        W/M    23        DTF    POSSESSION OF SCHEDULE II ROXY

CADORETTE ALISHA         DIANA           W/F     29        DTF    POSSESSION OF SCHEDULE II METH

BEECH           MATTHEW    JAMES           W/M    37        Officer SCHRADER  DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, REMOVING OR AFFIXING TAG

DENTON       PAUL ANDERSON  W/M       34     Officer CHANDLER  FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE, REMOVING TAG, SEAT BELT VIOLATION

ALFORD        JAMES           WILBUR        W/M    46        Officer WEBER          DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

GRAF ROBIN           DARLENE     W/F     54        Officer ELLIOTT        DRIVING ON SUSOENDED LICENSE, SUSPENDED REGISTRATION

 

HALL CHRISTOPHER        FRANKLIN   W/M    31        Officer WOOTEN      POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

ELLIS BRANDON    LEE     W/M    23        Officer SCARBOROUGH     POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

CHILEL          EDGER           NIZ     H/M    18        Officer CLARK          DRIVING WITHOUT A LICENSE

SIMPSON      STEPHANIE  ANN   W/F     43        GSP    DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, UNSAFE VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

VAUGHN      NAKISHA     LEEANN        W/F     26        Officer REECE           POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

LOVETT         JAMES           WILLIAM      W/M    41        Officer REECE           REFUSED DUE TO MEDICAL ISSUE

FLEETWOOD            JOSHUA        LEE     B/M     37        Officer GRIFFIN        FLEEING/ALLUDING, DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, RECKLESS DRIVING

WILLIAMS    RACHEL        ROSEANN     W/F     49        Officer WOOTEN      FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

LEAMON       TRISTAN       TANNER        W/M    18        Officer MULLIS         FAILURE TO APPEAR-ROSSVILLE CITY

SANCHEZ     STEVEN         PAUL H/M    27        Officer STAFFORD   DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

LOVETT         JAMES           WILLIAM      W/M    41        Officer ELLIOTT        RETURN FROM CORNERSTONE

PATEL            RITESH          NATUBHAI   A/M    36        LPD Officer TERRY  DRIVING UNDER THE INFLUENCE

 

RUSSELL       BRADLEY     WARD            W/M    26        Officer WILSON        SIMPLE BATTERY (FVA)

DEANCELLI  RON   SIR GAY        W/M    41        Officer CHANDLER  DRIVING W/OUT A VALID LICENSE (M), DRIVING UNSAFE, REMOVING TAG

FICKERY       RYAN DAVID           W/M    26        Officer GARRISON   SUSP LICENSE, NO INSURANCE, SUSP REGISTRATION

SWANSON    KRISTI           RENEE           W/F     22        Officer AGREDANO SPEEDING, RECKLESS DRIVING, DRIVING W/OUT A VALID LICENSE

SMOLIK        RAYBURN    RAY   W/M    50        Officer LLEWELLYN            FTA (M)

WELLBORN  KEVIN           ASHLEY        W/M    56        Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, THEFT BY RECEIVING (M)

WILSON        BRIAN           ALEXANDER           W/M    55        Officer AGREDANO POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

TOTTEN         SARAH          CHRISTINE   W/F     23        Officer COPPOCK     BATTERY (FVA), CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

EVERETT       TAMMY        ANN   W/F     37        Officer CAREATHERS         FUGITIVE FROM JUSTICE

SHARP           LABRAWN    EUGENE        W/M    37        ***      RETURN FROM GA REGIONAL

BARRETT      TABITHA      COURTNEY  W/F     26        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSSESSION OF DRUG RELEATED OBJECTS

ROSS  LUTHER        SAMUEL       W/M    24        Officer GRIFFIN        POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1OZ, POSSESSION OF DRUG RELEATED OBJECTS

GOSS DRAKE          KENDRICK   W/M    17        ***      RETURN FROM GA REGIONAL

STEPHENS    LYNN LAVONNE    W/M    45        ***      RETURN FROM GA REGIONAL

DEERING      WILLIAM      BARRY          W/M    57        ***      RETURN FROM GA REGIONAL

DAVENPORT           CHRISTOPHER        LEE     W/M    46        Officer SCHRADER  ALTERED LICENSE PLATE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO PROOF OF INSURANCE

HOLT ADRIANNE   CASSANDRA           W/F     38        Officer LAN MORTON         FUGITIVE FROM JUSTICE

HERNANDEZ           HUMBERTO MEDINA        H/M    30        Officer STAFFORD   PROBATION VIOLATION (F)

AUSTIN         JIMMY           THOMAS       W/M    59        Officer ELLIOT          POSSESSION OF SCH IV, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSES, PROHIBITED U-TURN

 

ARMELLINO CHARLENE   ANN   W/F     34        Officer¬ WILSON      SIMPLE BATTERY FVA

FISCHER       MATTHEW    ROBERT        W/M    51        Officer¬ CAREATHERS       ENDANGERING SECURITY INTEREST

NICHOLS      CHELSEA      NICHOLE      W/F     31        Officer¬ CAREATHERS       VIOLATION PROBATION  FELONY

SANTORA     AMBER          NICOLE         W/F     22        Officer¬ CAREATHERS       VIOLATION OF PROBATION FELONY

HOLLOWAY MARTIN        JOEL   W/M    58        HUGGINS     POSSESSION OF MARIJUANA – M, CROSSING GUARD LINE

VEAL CALEB           GAVIN           W/M    17        Officer REESE            DUI –LESS SAFE, CLASS D DRIVER VIOLATION, FTML, TAILLIGHT REQUIREMENT

WALLIN        STACEY        LEE     W/M    50        Officer COKER          OBSTRUCTION – M, PUI

STEELE          DOUGLAS    LEE     W/M    28        Officer CAREATHERS         ENTERING AUTO, THEFT BY TAKING – M

SANDERS     CHRISTOPHER        DAVID           W/M    47        Officer FORREST      FTA -  M

CAMPBELL   BOBBY          MICHELLE    W/F     42        Officer CAREATHERS         PROBATION VIOLATION – M

GREEN           JEREMY        DANIEL         W/M    42        Officer DENNY         CRIMINAL TRESPASS

LUGO JORGE           LINARES       H/M    54        Officer CAREATHERS         FALSE STATEMENTS, FORGERY

MATHERLY  SHANNON    MARIE           W/F     37        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

LOWRANCE DANNY         LLOYD          W/M    35        Officer DENNY         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED

GILREATH    JOHNATHAN           LAMAR         W/M    33        Officer SIMPSON      POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, FTA – M

BILLUPS        MALACA      ISMEAL         B/M     18        Officer GALYON      GIVING FALSE INFO, POSSESSION MARIJUANA – M, OBSTRUCTION – M, HOLD FOR HAMILTON COUNTY

CLARK          ALONZO       LEE     B/M     55        Officer HERPTS         DRIVING LICENSE SUSPENDED/REVOKED – F, HABITUAL VIOLATOR, DUI – LESS SAFE, FTML

COOK LEONARD     PARKER        W/M    63        Officer SIMPSON      RETURN FROM HAMILTON MEDICAL

THOMAS       FARRAH       HOPE W/F     40        Officer JEWELL         BURGLARY

PATTERSON AMBER          MARIA          W/F     31        Officer¬ CAREATHERS       FAILURE TO APPEAR FELONY

JOHNSON     LARRY          DAVID           W/M    44        Officer¬ HINCH        DRIVING ON SUSPENDED LICENSE MISD

FRANKLIN   CHRISTOPHER        LYNN W/M    44        Officer¬ SIMPSON   POSSESSION OF METH, NO INSURANCE,  DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

LENTICUM   SHELLY         DANIELLE    W/F     37        Officer¬ SIMPSON   POSSESSION OF METH, POSS MARIJUANA LESS THEN 1 OZ, CROSSING GUARD LINE

BOUDREAUX          ABIGAIL       LYN    W/F     32        GSP GEDDIE NO INSURANCE, EXPIRED TAGS, FOLLOWING TOO CLOSELY, NO LICSENSE, SUSP.

BURGOYNE NIKKI RENEA           W/F     27        MATHIS        THEFT BY SHOPLIFTING MISD

WALLIN        STACEY        LEE     W/M    50        Officer¬ DENNY       DRIVING WHILE LICENSE WAS SUSPENDED

HENDERSON           JESSICA        NICHOLE      W/F     24        FLOYD COUNTY    RETURN FROM COURT

PIERCE          MICHAEL      DALEN          W/M                Officer¬ DAFFRON  BATTERY-FVA

 

STEPHENS    MINDY          PAIGE            W/F     27        Officer SCARBOROUGH     DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE, CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE, POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ

SAAVEDRA  ESTEBAN      SANCHEZ     H/M    44        Officer GRAHAM     DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE

MARSHALL  REBECCA      MICHELLE    W/F     32        Officer HOLLAND    POSSESSION OF METH, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

VENABLE     EDWARD      ALLEN           W/M    41        Officer HOLLAND    FAILURE TO APPEAR-MISDEMEANOR

WILBORN     APRIL DAWN           W/F     35        Officer SCHRADER  CONSPIRACY TO COMMITT BURGLARY

PLAVNIK      MICHELLE    ZANERA        W/F     23        Officer CLARK          SPPEDING, RECKLESS DRIVING, PASSING /DISRUPTING FUNERAL PROCESSION

PATTERSON CRYSTAL      NICOLE         W/F     31        Officer SCHRADER  POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA

NETTLES       DARLENE     MICHELLE    W/F     36        Officer DYE   PROBATION VIOLATION-MISDEMEANOR

SHARP           LABRAWN    EUGENE        W/M    37        Officer WILSON        RETURN FROM CORNERSTONE BY 135 WILSON

WILLIAMS    JOSH  WADE            W/M    34        LPD Officer TERRY  NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

 

 

 

 

 

 


August 11, 2017

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August 7, 2017

Walker County Arrest Report For July 31-Aug. 6

August 7, 2017

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