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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, August 19, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

2 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/19/2020

3 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020

4 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE TINTED WINDOWS VIOLATION 08/19/2020

1 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

2 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE RECKLESS ENDANGERMENT 08/19/2020

3 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE EVADING ARREST 08/19/2020

4 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE RECKLESS DRIVING 08/19/2020

5 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/19/2020

6 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE FAILURE TO SIGNAL TURN 08/19/2020

7 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE LEAVING THE SCENE 08/19/2020

8 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020

9 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

1 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSS.

MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020

1 BROWN, JUMONTE JAMAL POSS.OF WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020

2 BROWN, JUMONTE JAMAL POSSESSION OF A WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020

3 BROWN, JUMONTE JAMAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

4 BROWN, JUMONTE JAMAL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020

1 BROWN, LASHONDA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

2 BROWN, LASHONDA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

3 BROWN, LASHONDA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

1 BRUMFIELD, TYRONE ASSAULT 08/19/2020

2 BRUMFIELD, TYRONE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

1 BRUMFIELD, JARREN JAMAAL ASSAULT 08/19/2020

2 BRUMFIELD, JARREN JAMAAL AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

1 BRYANT, ELLA LOUISE FAILURE TO YIELD 08/19/2020

2 BRYANT, ELLA LOUISE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

3 BRYANT, ELLA LOUISE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020

4 BRYANT, ELLA LOUISE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020

1 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA POSS. MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020

2 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA TINTED WINDOWS VIOLATION 08/19/2020

1 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA POSS. MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020

2 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

3 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA TINTED WINDOWS VIOLATION 08/19/2020

1 CLAY III, KEVIN D POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020

2 CLAY III, KEVIN D POSSESSION OF MARIHUANA 08/19/2020

1 CRISP, NIKKARRA G THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

1 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020

2 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

3 DAVIS, JAMARCUS KISHON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020

1 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF MARIJUANA 08/19/2020

1 HARRIS, DARMECUS POSS. OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020

1 HUBBARD, TREDARIUS J POSSESSION OF A WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020

1 HUBBARD, TREDARIUS J POSSION OF A WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020

2 HUBBARD, TREDARIUS J POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020

3 HUBBARD, TREDARIUS J POSSESSION OF TETRAHYDROCANNABINOL (THC) 08/19/2020

4 HUBBARD, TREDARIUS J POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

1 HUSKEY, NICHOLAS A DOMESTIC ASSAULT 08/19/2020

1 LAWRENCE, JENNIFER H DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

1 LEDBETTER, ANTHONY LOREN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

2 LEDBETTER, ANTHONY LOREN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

3 LEDBETTER, ANTHONY LOREN POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020

1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON WITH INTENT TO GO

ARMED

08/19/2020

2 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSSESSION OF HYDROCODONE 08/19/2020

1 MCCROSKEY, NAKEEHA DEWAYNE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

1 MCKENZIE JR, KENNETH IVERSON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/19/2020

2 MCKENZIE JR, KENNETH IVERSON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

1 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/19/2020

2 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

1 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON RECKLESS ENDANGERMENT 08/19/2020

2 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

3 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR VIOLENT FELONY

OFFENSE

08/19/2020

4 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020

 

5 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/19/2020

6 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

7 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON CRIMINAL SIMULATION 08/19/2020

1 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS RESISTING ARREST 08/19/2020

2 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS DISORDERLY CONDUCT 08/19/2020

3 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/19/2020

4 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

1 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS POSSESSION OF MARIHUANA 08/19/2020

1 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020

2 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/19/2020

3 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/19/2020

4 NGUYEN, TRUNG QUOC DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020

1 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF MARIHUANA 08/19/2020

1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY VEHICULAR ASSAULT 08/19/2020

1 POLLARD JR, KEVIN DEJUAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

1 PRICE, MARTELL DEWANE ALTERATION OF SERIAL NUMBER 08/19/2020

2 PRICE, MARTELL DEWANE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 08/19/2020

3 PRICE, MARTELL DEWANE POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020

4 PRICE, MARTELL DEWANE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020

5 PRICE, MARTELL DEWANE TEXTING WHILE DRIVING 08/19/2020

6 PRICE, MARTELL DEWANE VIOLATION OF WINDOW TINT 08/19/2020

1 SHROPSHIRE, KERRY AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

 

1 SPENCER, BILLIE JO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020

2 SPENCER, BILLIE JO DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020

3 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF HYDROCODONE 08/19/2020

4 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF OXYCODONE 08/19/2020

5 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/19/2020

1 WALKER, ANTHONY JERMANE THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

2 WALKER, ANTHONY JERMANE UNLAWFUL POSSESSION OF HANDGUN 08/19/2020

1 WALKER, ANTHONY JERMANE ACCESSORY AFTER THE FACT 08/19/2020

1 WALKER, ANTHONY JERMANE EVADING ARREST 08/19/2020

1 WATTS JR., PATRICK LAVAR RESISTING ARREST 08/19/2020

2 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020

3 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020

4 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020

 

True Bills:

 

310278 1 AUSTIN, JOSHUA GLENN VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 08/19/2020

310278 2 AUSTIN, JOSHUA GLENN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310279 1 BARBEE, JOHN AARON THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310280 1 BONDS, JAMEY ALISON VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 08/19/2020

310280 2 BONDS, JAMEY ALISON SPEEDING 08/19/2020

310280 3 BONDS, JAMEY ALISON FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020

310280 4 BONDS, JAMEY ALISON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310280 5 BONDS, JAMEY ALISON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310281 1 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/19/2020

310281 2 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

310281 3 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

310282 1 CAMPBELL, KEVIN BOBBY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/19/2020

310282 2 CAMPBELL, KEVIN BOBBY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/19/2020

310283 1 CHILDRESS, BARRY LAMONT BURGLARY OF A BUSINESS 08/19/2020

310283 2 CHILDRESS, BARRY LAMONT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310283 3 CHILDRESS, BARRY LAMONT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310284 1 CHIPPOLETTI, AARON ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310286 1 MAYS, ERIKA DANIELLE THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310285 1 JOHNS, WILLIAM RUPERT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310287 1 CLAY III, KEVIN D POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310287 2 CLAY III, KEVIN D LEFT OF CENTER 08/19/2020

310287 3 CLAY III, KEVIN D VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 08/19/2020

310287 4 CLAY III, KEVIN D VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020

310287 5 CLAY III, KEVIN D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310288 1 COURTER, ROBERT W VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/19/2020

310288 2 COURTER, ROBERT W FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020

310288 3 COURTER, ROBERT W DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310288 4 COURTER, ROBERT W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310289 1 COYNE, TYLER RANDOLPH THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310290 1 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/19/2020

310290 2 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020

310290 3 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310290 4 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020

310290 5 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/19/2020

310290 6 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310291 1 ELLIOTT, THOMAS TREONTA AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310292 1 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

310292 2 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

310293 1 FREEMAN, SONYA LASHELLE OBTAINING CONTROLLED SUBSTANCE BY FRAUD 08/19/2020

310293 2 FREEMAN, SONYA LASHELLE OBTAINING CONTROLLED SUBSTANCE BY FRAUD 08/19/2020

310294 1 GRAHAM JR, JAMES ADAM FOLLOWING TOO CLOSELY 08/19/2020

310294 2 GRAHAM JR, JAMES ADAM VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020

Case NumberCount Name Charge Date

310294 3 GRAHAM JR, JAMES ADAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020

310294 4 GRAHAM JR, JAMES ADAM RECKLESS ENDANGERMENT 08/19/2020

310294 5 GRAHAM JR, JAMES ADAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

310294 6 GRAHAM JR, JAMES ADAM TAMPERING WITH EVIDENCE 08/19/2020

310294 7 GRAHAM JR, JAMES ADAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310295 1 HONORE, JOSHUA LAMARTINE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 08/19/2020

310295 2 HONORE, JOSHUA LAMARTINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310296 1 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN AGGRAVATED ROBBERY 08/19/2020

310296 2 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/19/2020

310297 1 MONTGOMERY, DIMITRI ALLEN AGGRAVATED ROBBERY 08/19/2020

310297 2 MONTGOMERY, DIMITRI ALLEN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/19/2020

310298 1 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

08/19/2020

310299 1 KING, AUSTIN CHASE AGGRAVATED ROBBERY 08/19/2020

310300 1 MCKELDIN, HUSEN O POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310300 2 MCKELDIN, HUSEN O VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 08/19/2020

310300 3 MCKELDIN, HUSEN O DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310302 1 MILLER, NANCY SCOGGINS AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020

310301 1 MILLER, KENNETH LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020

310303 1 MOORE, BRADLEY SCOTT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310304 1 MOTA, DORIAM ARTURO THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310305 1 ORR, EUGENE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310305 2 ORR, EUGENE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310305 3 ORR, EUGENE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310305 4 ORR, EUGENE LEBRON POSSESSION OF A WEAPON WITH A PRIOR FELONY OFFENSE 08/19/2020

310306 1 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310306 2 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN FAILURE TO YIELD 08/19/2020

310306 3 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN SEAT BELT LAW VIOLATION 08/19/2020

310306 4 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN RECKLESS DRIVING 08/19/2020

310306 5 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310306 6 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310307 1 PAWELCZYK, LAUREN ANDIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310308 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310308 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING LEFT OF CENTER 08/19/2020

310308 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY TEXTING WHILE DRIVING 08/19/2020

310308 4 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310308 5 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310309 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020

310309 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY LEAVING THE SCENE 08/19/2020

310309 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310309 4 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310310 1 RADER, COULBOURNE THOMAS VEHICULAR ASSAULT 08/19/2020

310310 2 RADER, COULBOURNE THOMAS RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310310 3 RADER, COULBOURNE THOMAS RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310310 4 RADER, COULBOURNE THOMAS LEAVING THE SCENE 08/19/2020

310310 5 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020

310310 6 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020

310310 7 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020

310310 8 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020

310310 9 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020

310310 10 RADER, COULBOURNE THOMAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310311 1 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL RESISTING ARREST 08/19/2020

310311 2 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/19/2020

310311 3 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

310311 4 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

310312 1 ROACH, JAMES TIMOTHY FAILURE TO YIELD 08/19/2020

310312 2 ROACH, JAMES TIMOTHY VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 08/19/2020

310312 3 ROACH, JAMES TIMOTHY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310313 1 SAMMONS, JULIUS BENARD DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020

310313 2 SAMMONS, JULIUS BENARD POSSESSION OF A WEAPON WITH A PRIOR FELONY OFFENSE 08/19/2020

310314 1 SMITH, MARIO JA'VAIRACE RECKLESS DRIVING 08/19/2020

310314 2 SMITH, MARIO JA'VAIRACE VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/19/2020

310314 3 SMITH, MARIO JA'VAIRACE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020

310314 4 SMITH, MARIO JA'VAIRACE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310314 5 SMITH, MARIO JA'VAIRACE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020

310314 6 SMITH, MARIO JA'VAIRACE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310315 1 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020

310315 2 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020

310315 3 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020

310316 1 STONE, JOHN RALPH VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 08/19/2020

310316 2 STONE, JOHN RALPH DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020

310316 3 STONE, JOHN RALPH DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310316 4 STONE, JOHN RALPH FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020

310316 5 STONE, JOHN RALPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310317 1 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES BURGLARY OF AN AUTO 08/19/2020

310317 2 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF IDENTITY 08/19/2020

310318 1 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020

310318 2 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310318 3 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020

310318 4 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310318 5 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020

310318 6 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310318 7 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020

310318 8 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310319 1 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES FRAUDULENT USE OF A DEBIT CARD 08/19/2020

310319 2 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310319 3 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES BURGLARY OF AN AUTO 08/19/2020

310319 4 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310319 5 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF IDENTITY 08/19/2020

310319 6 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020

310319 7 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES BURGLARY OF AN AUTO 08/19/2020

310320 1 VANDERGRIFF, STEPHEN DANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/19/2020

310321 1 WATSON V, JOHN ALVIN SPEEDING 08/19/2020

310321 2 WATSON V, JOHN ALVIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020

310321 3 WATSON V, JOHN ALVIN DRIVING LEFT OF CENTER 08/19/2020

310321 4 WATSON V, JOHN ALVIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020

310322 1 WATTS, KYREE DORCELL BURGLARY OF A BUSINESS 08/19/2020

310322 2 WATTS, KYREE DORCELL THEFT OF PROPERTY 08/19/2020


August 19, 2020

Walden Vice Mayor Seeks To Upend Mayor; Trohanis Favors "Responsible Development"; "Davis Vows To Protect Character Of Town"

August 19, 2020

Chattanooga Downtown Alliance To Abide By Open Records Law

August 19, 2020

Walker County Deputies Shoot And Kill Man Who Pointed Gun At Them


Walden elections are generally pretty ho hum, but not the upcoming vote. Vice Mayor Lee Davis, who has sparred with Mayor Bill Trohanis over a controversial grocery complex at the small Walden's ... (click for more)

Members of the Chattanooga Downtown Alliance voted to act in accordance with the Tennessee Open Records Act during their Wednesday meeting. Chairman Steve Hunt proposed this after being given ... (click for more)

Walker County Sheriff officers shot and killed a man on Wednesday morning after Sheriff Steve Wilson said he pointed a gun at them. The sheriff said he fired at them, but that was later retracted. ... (click for more)



Breaking News

Walden Vice Mayor Seeks To Upend Mayor; Trohanis Favors "Responsible Development"; "Davis Vows To Protect Character Of Town"

Walden elections are generally pretty ho hum, but not the upcoming vote. Vice Mayor Lee Davis, who has sparred with Mayor Bill Trohanis over a controversial grocery complex at the small Walden's Ridge community, is challenging him for mayor. Mayor Trohanis said, “The mandate for thoughtful and committed leadership is critical for the future of our community. I have a five-year ... (click for more)

Chattanooga Downtown Alliance To Abide By Open Records Law

Members of the Chattanooga Downtown Alliance voted to act in accordance with the Tennessee Open Records Act during their Wednesday meeting. Chairman Steve Hunt proposed this after being given legal advice from a local law firm. “I reached out to Rachel Ruiz at Miller and Martin, and she has corresponded with the Tennessee Comptroller’s Office on our behalf,” said Mr. Hunt. “So ... (click for more)

Opinion

Keep CSLA Where It Is

How do you solve a problem like... I bet you thought I was going to say Maria. But I am thinking of another plucky, well loved underdog in a decades long local saga - Chattanooga School for the Liberal Arts. Not unlike many schools and teachers in the county, CSLA teachers have been essentially like Maria making play clothes out of old drapes as they creatively navigate the hurdles ... (click for more)

Roy Exum: The Mail-Vote Dilemma

Put me down as one who opposes mail-in ballots. History is rife with cases of where people from one state to the next will take advantage of the lure of mail fraud, and – believe this -- counterfeit ballots produced in China look better than the originals. Due to the coronavirus, I can see where there is a legitimate need, but I can also understand President Trump’s panic – all ... (click for more)

Sports

Dale Hughes Played Big Role In Establishing Lee University Basketball

It may come as a surprise to those who are not longtime members of the Bradley County and Lee University community that Dale R. Hughes was a solid leader in helping get basketball headed in the right direction. During that period, his Lee clubs were widely known as the Vikings. A native of Canton, Ohio, Dale transferred from Kent State University to Lee College during the 1960-61 ... (click for more)

Cheyanne Tarango Hired As Chattanooga Softball Assistant Coach

The Chattanooga Mocs softball program and head coach Frank Reed have announced Wednesday the hiring of former Tennessee Lady Vol and Mexico National Team standout Cheyanne Tarango as an assistant coach on the staff. Coach. Tarango will work primarily with the pitching staff after a highly successful pitching career across various playing levels in the sport. The Anaheim Hills, ... (click for more)


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