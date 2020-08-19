Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
2 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/19/2020
3 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020
4 ALLEN, CHRISTOPHER DEWAYNE TINTED WINDOWS VIOLATION 08/19/2020
1 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
2 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE RECKLESS ENDANGERMENT 08/19/2020
3 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE EVADING ARREST 08/19/2020
4 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE RECKLESS DRIVING 08/19/2020
5 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/19/2020
6 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE FAILURE TO SIGNAL TURN 08/19/2020
7 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE LEAVING THE SCENE 08/19/2020
8 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020
9 BALLARD, JAYLAIN SHAQUNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
1 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSS.
MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020
1 BROWN, JUMONTE JAMAL POSS.OF WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020
2 BROWN, JUMONTE JAMAL POSSESSION OF A WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020
3 BROWN, JUMONTE JAMAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
4 BROWN, JUMONTE JAMAL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020
1 BROWN, LASHONDA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
2 BROWN, LASHONDA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
3 BROWN, LASHONDA NICOLE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
1 BRUMFIELD, TYRONE ASSAULT 08/19/2020
2 BRUMFIELD, TYRONE AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
1 BRUMFIELD, JARREN JAMAAL ASSAULT 08/19/2020
2 BRUMFIELD, JARREN JAMAAL AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
1 BRYANT, ELLA LOUISE FAILURE TO YIELD 08/19/2020
2 BRYANT, ELLA LOUISE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
3 BRYANT, ELLA LOUISE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020
4 BRYANT, ELLA LOUISE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020
1 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA POSS. MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020
2 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA TINTED WINDOWS VIOLATION 08/19/2020
1 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA POSS. MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020
2 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
3 CARMICHAEL, TYRONE MARCELLA TINTED WINDOWS VIOLATION 08/19/2020
1 CLAY III, KEVIN D POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020
2 CLAY III, KEVIN D POSSESSION OF MARIHUANA 08/19/2020
1 CRISP, NIKKARRA G THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
1 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020
2 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
3 DAVIS, JAMARCUS KISHON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020
1 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF MARIJUANA 08/19/2020
1 HARRIS, DARMECUS POSS. OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020
1 HUBBARD, TREDARIUS J POSSESSION OF A WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 08/19/2020
1 HUBBARD, TREDARIUS J POSSION OF A WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020
2 HUBBARD, TREDARIUS J POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 08/19/2020
3 HUBBARD, TREDARIUS J POSSESSION OF TETRAHYDROCANNABINOL (THC) 08/19/2020
4 HUBBARD, TREDARIUS J POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
1 HUSKEY, NICHOLAS A DOMESTIC ASSAULT 08/19/2020
1 LAWRENCE, JENNIFER H DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
1 LEDBETTER, ANTHONY LOREN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
2 LEDBETTER, ANTHONY LOREN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
3 LEDBETTER, ANTHONY LOREN POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020
1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON WITH INTENT TO GO
ARMED
08/19/2020
2 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSSESSION OF HYDROCODONE 08/19/2020
1 MCCROSKEY, NAKEEHA DEWAYNE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
1 MCKENZIE JR, KENNETH IVERSON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/19/2020
2 MCKENZIE JR, KENNETH IVERSON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
1 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 08/19/2020
2 MCCULLOUGH, KEVIN DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
1 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON RECKLESS ENDANGERMENT 08/19/2020
2 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
3 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR VIOLENT FELONY
OFFENSE
08/19/2020
4 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020
5 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/19/2020
6 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
7 MCDUFFY, JAMACHAEL DEVON CRIMINAL SIMULATION 08/19/2020
1 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS RESISTING ARREST 08/19/2020
2 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS DISORDERLY CONDUCT 08/19/2020
3 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/19/2020
4 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
1 MENIFEE, TAVARAS DEMETRIUS POSSESSION OF MARIHUANA 08/19/2020
1 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020
2 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/19/2020
3 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/19/2020
4 NGUYEN, TRUNG QUOC DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020
1 NGUYEN, TRUNG QUOC POSSESSION OF MARIHUANA 08/19/2020
1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY VEHICULAR ASSAULT 08/19/2020
1 POLLARD JR, KEVIN DEJUAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
1 PRICE, MARTELL DEWANE ALTERATION OF SERIAL NUMBER 08/19/2020
2 PRICE, MARTELL DEWANE POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 08/19/2020
3 PRICE, MARTELL DEWANE POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/19/2020
4 PRICE, MARTELL DEWANE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020
5 PRICE, MARTELL DEWANE TEXTING WHILE DRIVING 08/19/2020
6 PRICE, MARTELL DEWANE VIOLATION OF WINDOW TINT 08/19/2020
1 SHROPSHIRE, KERRY AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
1 SPENCER, BILLIE JO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020
2 SPENCER, BILLIE JO DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020
3 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF HYDROCODONE 08/19/2020
4 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF OXYCODONE 08/19/2020
5 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/19/2020
1 WALKER, ANTHONY JERMANE THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
2 WALKER, ANTHONY JERMANE UNLAWFUL POSSESSION OF HANDGUN 08/19/2020
1 WALKER, ANTHONY JERMANE ACCESSORY AFTER THE FACT 08/19/2020
1 WALKER, ANTHONY JERMANE EVADING ARREST 08/19/2020
1 WATTS JR., PATRICK LAVAR RESISTING ARREST 08/19/2020
2 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020
3 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020
4 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM 08/19/2020
True Bills:
310278 1 AUSTIN, JOSHUA GLENN VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 08/19/2020
310278 2 AUSTIN, JOSHUA GLENN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310279 1 BARBEE, JOHN AARON THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310280 1 BONDS, JAMEY ALISON VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 08/19/2020
310280 2 BONDS, JAMEY ALISON SPEEDING 08/19/2020
310280 3 BONDS, JAMEY ALISON FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020
310280 4 BONDS, JAMEY ALISON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310280 5 BONDS, JAMEY ALISON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310281 1 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/19/2020
310281 2 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
310281 3 BRINKLEY, MICHAEL RAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
310282 1 CAMPBELL, KEVIN BOBBY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/19/2020
310282 2 CAMPBELL, KEVIN BOBBY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/19/2020
310283 1 CHILDRESS, BARRY LAMONT BURGLARY OF A BUSINESS 08/19/2020
310283 2 CHILDRESS, BARRY LAMONT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310283 3 CHILDRESS, BARRY LAMONT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310284 1 CHIPPOLETTI, AARON ALLEN THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310286 1 MAYS, ERIKA DANIELLE THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310285 1 JOHNS, WILLIAM RUPERT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310287 1 CLAY III, KEVIN D POSSESSION OF HANDGUN UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310287 2 CLAY III, KEVIN D LEFT OF CENTER 08/19/2020
310287 3 CLAY III, KEVIN D VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 08/19/2020
310287 4 CLAY III, KEVIN D VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020
310287 5 CLAY III, KEVIN D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310288 1 COURTER, ROBERT W VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/19/2020
310288 2 COURTER, ROBERT W FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020
310288 3 COURTER, ROBERT W DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310288 4 COURTER, ROBERT W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310289 1 COYNE, TYLER RANDOLPH THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310290 1 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/19/2020
310290 2 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020
310290 3 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310290 4 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020
310290 5 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/19/2020
310290 6 DAUGHERTY, DOUGLAS EVERETTE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310291 1 ELLIOTT, THOMAS TREONTA AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310292 1 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
310292 2 ERBY, CARRIE LYNNEASE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
310293 1 FREEMAN, SONYA LASHELLE OBTAINING CONTROLLED SUBSTANCE BY FRAUD 08/19/2020
310293 2 FREEMAN, SONYA LASHELLE OBTAINING CONTROLLED SUBSTANCE BY FRAUD 08/19/2020
310294 1 GRAHAM JR, JAMES ADAM FOLLOWING TOO CLOSELY 08/19/2020
310294 2 GRAHAM JR, JAMES ADAM VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/19/2020
Case NumberCount Name Charge Date
310294 3 GRAHAM JR, JAMES ADAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020
310294 4 GRAHAM JR, JAMES ADAM RECKLESS ENDANGERMENT 08/19/2020
310294 5 GRAHAM JR, JAMES ADAM POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
310294 6 GRAHAM JR, JAMES ADAM TAMPERING WITH EVIDENCE 08/19/2020
310294 7 GRAHAM JR, JAMES ADAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310295 1 HONORE, JOSHUA LAMARTINE OBSTRUCTION OF HIGHWAY 08/19/2020
310295 2 HONORE, JOSHUA LAMARTINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310296 1 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN AGGRAVATED ROBBERY 08/19/2020
310296 2 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/19/2020
310297 1 MONTGOMERY, DIMITRI ALLEN AGGRAVATED ROBBERY 08/19/2020
310297 2 MONTGOMERY, DIMITRI ALLEN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/19/2020
310298 1 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
08/19/2020
310299 1 KING, AUSTIN CHASE AGGRAVATED ROBBERY 08/19/2020
310300 1 MCKELDIN, HUSEN O POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310300 2 MCKELDIN, HUSEN O VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 08/19/2020
310300 3 MCKELDIN, HUSEN O DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310302 1 MILLER, NANCY SCOGGINS AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020
310301 1 MILLER, KENNETH LEE AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020
310303 1 MOORE, BRADLEY SCOTT THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310304 1 MOTA, DORIAM ARTURO THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310305 1 ORR, EUGENE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310305 2 ORR, EUGENE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310305 3 ORR, EUGENE LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310305 4 ORR, EUGENE LEBRON POSSESSION OF A WEAPON WITH A PRIOR FELONY OFFENSE 08/19/2020
310306 1 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310306 2 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN FAILURE TO YIELD 08/19/2020
310306 3 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN SEAT BELT LAW VIOLATION 08/19/2020
310306 4 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN RECKLESS DRIVING 08/19/2020
310306 5 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310306 6 OSMUNDSON, DENNIS BRIAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310307 1 PAWELCZYK, LAUREN ANDIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310308 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310308 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING LEFT OF CENTER 08/19/2020
310308 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY TEXTING WHILE DRIVING 08/19/2020
310308 4 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310308 5 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310309 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020
310309 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY LEAVING THE SCENE 08/19/2020
310309 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310309 4 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310310 1 RADER, COULBOURNE THOMAS VEHICULAR ASSAULT 08/19/2020
310310 2 RADER, COULBOURNE THOMAS RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310310 3 RADER, COULBOURNE THOMAS RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310310 4 RADER, COULBOURNE THOMAS LEAVING THE SCENE 08/19/2020
310310 5 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020
310310 6 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020
310310 7 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020
310310 8 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020
310310 9 RADER, COULBOURNE THOMAS VANDALISM 08/19/2020
310310 10 RADER, COULBOURNE THOMAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310311 1 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL RESISTING ARREST 08/19/2020
310311 2 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/19/2020
310311 3 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
310311 4 RICHARDSON JR, DUANE ESTIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
310312 1 ROACH, JAMES TIMOTHY FAILURE TO YIELD 08/19/2020
310312 2 ROACH, JAMES TIMOTHY VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 08/19/2020
310312 3 ROACH, JAMES TIMOTHY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310313 1 SAMMONS, JULIUS BENARD DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/19/2020
310313 2 SAMMONS, JULIUS BENARD POSSESSION OF A WEAPON WITH A PRIOR FELONY OFFENSE 08/19/2020
310314 1 SMITH, MARIO JA'VAIRACE RECKLESS DRIVING 08/19/2020
310314 2 SMITH, MARIO JA'VAIRACE VIOLATION OF SEAT BELT LAW 08/19/2020
310314 3 SMITH, MARIO JA'VAIRACE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/19/2020
310314 4 SMITH, MARIO JA'VAIRACE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310314 5 SMITH, MARIO JA'VAIRACE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020
310314 6 SMITH, MARIO JA'VAIRACE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310315 1 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/19/2020
310315 2 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/19/2020
310315 3 SPENCER, BILLIE JO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/19/2020
310316 1 STONE, JOHN RALPH VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 08/19/2020
310316 2 STONE, JOHN RALPH DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/19/2020
310316 3 STONE, JOHN RALPH DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310316 4 STONE, JOHN RALPH FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/19/2020
310316 5 STONE, JOHN RALPH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310317 1 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES BURGLARY OF AN AUTO 08/19/2020
310317 2 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF IDENTITY 08/19/2020
310318 1 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020
310318 2 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310318 3 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020
310318 4 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310318 5 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020
310318 6 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310318 7 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES AGGRAVATED BURGLARY 08/19/2020
310318 8 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310319 1 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES FRAUDULENT USE OF A DEBIT CARD 08/19/2020
310319 2 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310319 3 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES BURGLARY OF AN AUTO 08/19/2020
310319 4 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310319 5 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF IDENTITY 08/19/2020
310319 6 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES THEFT OF PROPERTY 08/19/2020
310319 7 UNDERWOOD, ORLANDES CORTES BURGLARY OF AN AUTO 08/19/2020
310320 1 VANDERGRIFF, STEPHEN DANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/19/2020
310321 1 WATSON V, JOHN ALVIN SPEEDING 08/19/2020
310321 2 WATSON V, JOHN ALVIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/19/2020
310321 3 WATSON V, JOHN ALVIN DRIVING LEFT OF CENTER 08/19/2020
310321 4 WATSON V, JOHN ALVIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/19/2020
310322 1 WATTS, KYREE DORCELL BURGLARY OF A BUSINESS 08/19/2020
310322 2 WATTS, KYREE DORCELL THEFT OF PROPERTY 08/19/2020