 Wednesday, March 3, 2021 Weather

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, March 3, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BUCHANAN, REBEKAH S VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 03/03/2021

1 BUCHANAN, REBEKAH S DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/03/2021

2 BUCHANAN, REBEKAH S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021

1 DAVIS, MARVIN JERMANE POSS.OF FIREARM WHILE IN COMMISSION OF FELONY 03/03/2021

1 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 03/03/2021

1 OWENS, JAYCA WHITNEY VANDALISM OVER 1,000 03/03/2021

1 SIMMONS, DENISHA ANN THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE) UNDER

$1,000.00

03/03/2021

1 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/03/2021

True Bills:

 

311046 1 FLOYD, TAYLOR DREW THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311045 1 ALLISON, JACOB TYLER THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311047 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311048 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE EVADING ARREST 03/03/2021

311048 2 BOWLING, QUADARIUS DEONTE DRIVING LEFT OF CENTER 03/03/2021

311048 3 BOWLING, QUADARIUS DEONTE FAILURE TO YIELD 03/03/2021

311048 4 BOWLING, QUADARIUS DEONTE SPEEDING 03/03/2021

311048 5 BOWLING, QUADARIUS DEONTE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 03/03/2021

311048 6 BOWLING, QUADARIUS DEONTE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/03/2021

311049 1 COLSTON, DEBORA FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY/VULNERABLE ADULT 03/03/2021

311050 1 CONNER, MONICK MONA THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311051 1 DAVIS, MARVIN JERMANE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 03/03/2021

311051 2 DAVIS, MARVIN JERMANE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/03/2021

311052 1 FEAGANS, STACY RAY THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311052 2 FEAGANS, STACY RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/03/2021

311052 3 FEAGANS, STACY RAY POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 03/03/2021

311052 4 FEAGANS, STACY RAY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

03/03/2021

311052 5 FEAGANS, STACY RAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021

311053 1 HARRIS, JAMES LOUIS THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311054 1 HENDERSON, VICTORIA LEE RECKLESS ENDANGERMENT 03/03/2021

 

311054 2 HENDERSON, VICTORIA LEE CHILD NEGLECT 03/03/2021

311055 1 HICKMAN JR, HOBERT DEWARD ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021

311055 2 HICKMAN JR, HOBERT DEWARD AGGRAVATED ASSAULT 03/03/2021

311056 1 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/03/2021

311056 2 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/03/2021

311056 3 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021

311056 4 HOWARD, HEATH EUGENE FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/03/2021

311056 5 HOWARD, HEATH EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/03/2021

311057 1 JONES, JEREMY TERRELL AGGRAVATED BURGLARY 03/03/2021

311057 2 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311058 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311058 2 LEDFORD, ZACHARY BRANDON VANDALISM 03/03/2021

311059 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311060 1 MCHONE, MARY LYNN SECOND DEGREE MURDER 03/03/2021

311060 2 MCHONE, MARY LYNN TAMPERING WITH EVIDENCE 03/03/2021

311060 3 MCHONE, MARY LYNN DELIVERY OF HEROIN 03/03/2021

311061 1 MCHONE, MARY LYNN PROSTITUTION 03/03/2021

311061 2 MCHONE, MARY LYNN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021

311062 1 MOORE, CODY DANIEL LEAVING THE SCENE 03/03/2021

311062 2 MOORE, CODY DANIEL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/03/2021

311062 3 MOORE, CODY DANIEL DRIVING LEFT OF CENTER 03/03/2021

311062 4 MOORE, CODY DANIEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/03/2021

 

311063 1 MORRIS, ED AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021

311064 1 MORRIS, LORENZO JERMAINE AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021

311065 1 MYREE, JACQUELINE THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311065 2 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 3 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 4 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 5 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 6 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 7 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 8 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021

311065 9 MYREE, JACQUELINE BURGLARY OF A BUSINESS 03/03/2021

311066 1 RICHARDSON, DAVID LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/03/2021

311067 1 RICHARDSON, DAVID LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/03/2021

311068 1 SHAW, KEITH LASHUN AGGRAVATED STATUTORY RAPE 03/03/2021

311069 1 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

03/03/2021

311069 2 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021

311070 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311070 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

 

311070 7 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311070 8 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 9 WATTS JR., PATRICK LAVAR ATTEMPT BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 10 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 11 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311070 12 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 13 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021

311070 14 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311071 1 WILLIAMS, LEON MAURICE THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311072 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 03/03/2021

311072 2 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/03/2021

311072 3 WORKS, JAMES ALEXANDER VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/03/2021

311072 4 WORKS, JAMES ALEXANDER EVADING ARREST 03/03/2021

311072 5 WORKS, JAMES ALEXANDER RECKLESS DRIVING 03/03/2021

311073 1 WYNN, DEMETRICK DE'ANDRE AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021

 


March 3, 2021

City Council Precinct By Precinct Results

March 3, 2021

2 Senior Living Facilities In Hixson Sell For Over $34 Million

March 3, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


District 2 LUPTON CITY Tim Gorman 123 Jenny Hill 260 Thomas Lee 188 NORTH CHATTANOOGA 1 Tim Gorman 228 Jenny Hill 358 Thomas Lee 295 NORTH CHATTANOOGA 2 Tim Gorman 79 ... (click for more)

Two senior living facilities in Hixson have sold for over $34 million. Dominion Senior Living at 2143 Northpoint Blvd. sold for $15 million. Everlan of Hixson at 2760 Northpoint Blvd. sold ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BUCHANAN, REBEKAH S VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 03/03/2021 1 BUCHANAN, REBEKAH S DRUGS ... (click for more)



Breaking News

City Council Precinct By Precinct Results

District 2 LUPTON CITY Tim Gorman 123 Jenny Hill 260 Thomas Lee 188 NORTH CHATTANOOGA 1 Tim Gorman 228 Jenny Hill 358 Thomas Lee 295 NORTH CHATTANOOGA 2 Tim Gorman 79 Jenny Hill 151 Thomas Lee 60 NORTHGATE 1 Tim Gorman 48 Jenny Hill 212 Thomas Lee 104 NORTHGATE 2 Tim Gorman 86 Jenny Hill 243 Thomas Lee 144 RED BANK 2 Tim Gorman ... (click for more)

2 Senior Living Facilities In Hixson Sell For Over $34 Million

Two senior living facilities in Hixson have sold for over $34 million. Dominion Senior Living at 2143 Northpoint Blvd. sold for $15 million. Everlan of Hixson at 2760 Northpoint Blvd. sold for $19,250,000. Everlan is a part of Dominion Senior Living. The sales were from Dominion of Hixson LLC to Dominion of Chattanooga Propco, LLC, and from Dominion of Hixson II LLC to ... (click for more)

Opinion

COVID Vaccine: Fomenting Fear And Spreading Disinformation

Tennesseans have proven we are resilient and determined moving through the COVID pandemic response. Getting to this point in our state -- one of only a handful that has economic growth, open schools and an ability to see a light at the end of this proverbial tunnel -- has taken unbelievable effort. Yet, one revelation of many over the last year has been the need to reject those ... (click for more)

Roy Exum: It’s Dr. Seuss’ Turn

There is no question in my mind that evil people are intent and relentless in their ever-emboldened efforts to destroy the United States. According to a myriad of experts, there are various and determined methods the Communists and the Chinese, in particular, intend to do that. The endless effort is to turn us against one another and, man, the far-left and far-right are falling ... (click for more)

Sports

Orange & White Game Set April 24 At Neyland Stadium

First-year Tennessee head coach Josh Heupel will put his Volunteers through 15 spring practices beginning later this month, and spring football will culminate with the Chevrolet Orange & White Game on Saturday, April 24, in Neyland Stadium. Kickoff time and further details about the spring game in accordance with ongoing COVID-19 protocols will be announced in the coming ... (click for more)

2 Chattanooga Residents Participate In 2021 World Rowing Indoor Championship

The World Rowing Indoor Championship has official world championship status. Typically, the race changes venues annually moving around the world showcasing a truly international sport and bringing the best athletes from all corners of the globe. This year, the World Rowing Indoor Championships were held virtually. Anyone with a Concept 2 rowing machine could enter to qualify. The ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors