Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 BUCHANAN, REBEKAH S VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 03/03/2021
1 BUCHANAN, REBEKAH S DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/03/2021
2 BUCHANAN, REBEKAH S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021
1 DAVIS, MARVIN JERMANE POSS.OF FIREARM WHILE IN COMMISSION OF FELONY 03/03/2021
1 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 03/03/2021
1 OWENS, JAYCA WHITNEY VANDALISM OVER 1,000 03/03/2021
1 SIMMONS, DENISHA ANN THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE) UNDER
$1,000.00
03/03/2021
1 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/03/2021
True Bills:
311046 1 FLOYD, TAYLOR DREW THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311045 1 ALLISON, JACOB TYLER THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311047 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311048 1 BOWLING, QUADARIUS DEONTE EVADING ARREST 03/03/2021
311048 2 BOWLING, QUADARIUS DEONTE DRIVING LEFT OF CENTER 03/03/2021
311048 3 BOWLING, QUADARIUS DEONTE FAILURE TO YIELD 03/03/2021
311048 4 BOWLING, QUADARIUS DEONTE SPEEDING 03/03/2021
311048 5 BOWLING, QUADARIUS DEONTE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 03/03/2021
311048 6 BOWLING, QUADARIUS DEONTE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/03/2021
311049 1 COLSTON, DEBORA FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY/VULNERABLE ADULT 03/03/2021
311050 1 CONNER, MONICK MONA THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311051 1 DAVIS, MARVIN JERMANE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 03/03/2021
311051 2 DAVIS, MARVIN JERMANE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/03/2021
311052 1 FEAGANS, STACY RAY THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311052 2 FEAGANS, STACY RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/03/2021
311052 3 FEAGANS, STACY RAY POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 03/03/2021
311052 4 FEAGANS, STACY RAY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
03/03/2021
311052 5 FEAGANS, STACY RAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021
311053 1 HARRIS, JAMES LOUIS THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311054 1 HENDERSON, VICTORIA LEE RECKLESS ENDANGERMENT 03/03/2021
311054 2 HENDERSON, VICTORIA LEE CHILD NEGLECT 03/03/2021
311055 1 HICKMAN JR, HOBERT DEWARD ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021
311055 2 HICKMAN JR, HOBERT DEWARD AGGRAVATED ASSAULT 03/03/2021
311056 1 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/03/2021
311056 2 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/03/2021
311056 3 HOWARD, HEATH EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021
311056 4 HOWARD, HEATH EUGENE FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/03/2021
311056 5 HOWARD, HEATH EUGENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/03/2021
311057 1 JONES, JEREMY TERRELL AGGRAVATED BURGLARY 03/03/2021
311057 2 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311058 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311058 2 LEDFORD, ZACHARY BRANDON VANDALISM 03/03/2021
311059 1 LEDFORD, ZACHARY BRANDON THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311060 1 MCHONE, MARY LYNN SECOND DEGREE MURDER 03/03/2021
311060 2 MCHONE, MARY LYNN TAMPERING WITH EVIDENCE 03/03/2021
311060 3 MCHONE, MARY LYNN DELIVERY OF HEROIN 03/03/2021
311061 1 MCHONE, MARY LYNN PROSTITUTION 03/03/2021
311061 2 MCHONE, MARY LYNN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021
311062 1 MOORE, CODY DANIEL LEAVING THE SCENE 03/03/2021
311062 2 MOORE, CODY DANIEL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/03/2021
311062 3 MOORE, CODY DANIEL DRIVING LEFT OF CENTER 03/03/2021
311062 4 MOORE, CODY DANIEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/03/2021
311063 1 MORRIS, ED AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021
311064 1 MORRIS, LORENZO JERMAINE AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021
311065 1 MYREE, JACQUELINE THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311065 2 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 3 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 4 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 5 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 6 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 7 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 8 MYREE, JACQUELINE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 03/03/2021
311065 9 MYREE, JACQUELINE BURGLARY OF A BUSINESS 03/03/2021
311066 1 RICHARDSON, DAVID LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/03/2021
311067 1 RICHARDSON, DAVID LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/03/2021
311068 1 SHAW, KEITH LASHUN AGGRAVATED STATUTORY RAPE 03/03/2021
311069 1 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
03/03/2021
311069 2 WATKINS, JOSEPH CORNELUSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/03/2021
311070 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311070 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311070 7 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311070 8 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 9 WATTS JR., PATRICK LAVAR ATTEMPT BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 10 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 11 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311070 12 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 13 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 03/03/2021
311070 14 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311071 1 WILLIAMS, LEON MAURICE THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311072 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 03/03/2021
311072 2 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/03/2021
311072 3 WORKS, JAMES ALEXANDER VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/03/2021
311072 4 WORKS, JAMES ALEXANDER EVADING ARREST 03/03/2021
311072 5 WORKS, JAMES ALEXANDER RECKLESS DRIVING 03/03/2021
311073 1 WYNN, DEMETRICK DE'ANDRE AGGRAVATED ROBBERY 03/03/2021