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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 12, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021
1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021
1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021
1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021
1 TONEY, PRENTICE LEBRON CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMIT AGG, BURGLARY 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT POSSESSION OF METH 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 04/21/2021

True Bills:

311380 1 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311380 2 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311381 1 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311382 1 BRANHAM, LUCAS STUART AGGRAVATED BURGLARY 04/21/2021
311382 2 BRANHAM, LUCAS STUART BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311382 3 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311383 1 BROUILLARD, MARK ALFRED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311384 1 BRYANT JR, MEL MAURICE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/21/2021
311385 1 CAMPBELL, BRUCE EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 04/21/2021
311385 2 CAMPBELL, BRUCE EDWARD ADULTERATION OF FOOD OR LIQUIDS 04/21/2021
311386 1 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311386 2 CONNORS, JONATHAN CORY TAMPERING WITH EVIDENCE 04/21/2021
311387 1 CRANFIELD, KELVIN LEE VANDALISM 04/21/2021
311388 1 FINLEY, ERIC DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311389 1 HARRIS, SABLE KIMBERLY DISORDERLY CONDUCT 04/21/2021
311389 2 HARRIS, SABLE KIMBERLY SPEEDING 04/21/2021
311389 3 HARRIS, SABLE KIMBERLY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311390 1 HENDERSON, CYNTHIA MARIA VIOLATION OF LIGHT LAW 04/21/2021
311390 2 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVER'S TO EXERCISE DUE CARE 04/21/2021
311390 3 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021

311391 1 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311391 2 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311392 1 JOHNSON, JACK WESLEY OBSTRUCTING HIGHWAY 04/21/2021
311392 2 JOHNSON, JACK WESLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 04/21/2021
311392 3 JOHNSON, JACK WESLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311393 1 MATTHEWS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311394 1 PHILLIPS, JESSICA RENEE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311395 1 MAYS, ERIKA DANIELLE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311396 1 PARKER, ANDI CONDRA CRIMINAL TRESPASSING 04/21/2021
311396 2 PARKER, ANDI CONDRA CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311396 3 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF HEROIN 04/21/2021
311396 4 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/21/2021
311397 1 PEREZ-PEREZ, ROBER UBALDO AGGRAVATED STATUTORY RAPE 04/21/2021
311398 1 RAGLAND, THOMAS JR FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/21/2021
311398 2 RAGLAND, THOMAS JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311399 1 RECTOR JR, BARRY LYNN ASSAULT 04/21/2021
311399 2 RECTOR JR, BARRY LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311399 3 RECTOR JR, BARRY LYNN RESISTING ARREST 04/21/2021
311399 4 RECTOR JR, BARRY LYNN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/21/2021
311400 1 ROBINSON, EDDIE DURRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311400 2 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICITION 04/21/2021
311400 3 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF AMPHETAMINE 04/21/2021

311401 1 RODDY, VINCE EDWARD RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311401 2 RODDY, VINCE EDWARD SEAT BELT LAW VIOLATION 04/21/2021
311401 3 RODDY, VINCE EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311402 1 SIMS, MARKIOUS TAVON FIRST DEGREE MURDER 04/21/2021
311402 2 SIMS, MARKIOUS TAVON POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 04/21/2021
311403 1 SMITH, COBEY L RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311403 2 SMITH, COBEY L RECKLESS ENDANGERMENT 04/21/2021
311403 3 SMITH, COBEY L EVADING ARREST 04/21/2021
311404 1 SMITH, TIMOTHY ANDREW AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311404 2 SMITH, TIMOTHY ANDREW INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 04/21/2021
311405 1 SUTTON, BRUCE WAYNE BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311405 2 SUTTON, BRUCE WAYNE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311406 1 TONEY, PRENTICE LEBRON THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311407 1 WALKER, BRENDA JANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311408 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311409 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311410 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021


May 12, 2021

Red Bank Commissioners May Finally Have Revote On Thornbury Exit Proposal Next Tuesday

May 12, 2021

Chattanooga State To Host Accessibility Awareness Summit May 20

May 12, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


Red Bank Commissioners are still stymied on issues affecting City Manager Tim Thornbury after still another special called meeting on Tuesday night. Mayor Hollie Berry and Vice Mayor Stefanie ... (click for more)

Chattanooga State Community College will host the 3rd Annual Signal Centers Accessibility Awareness Summit, Thursday, May 20, at 10 a.m. This all-digital event, free to all participants, is held ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION ... (click for more)



Breaking News

Red Bank Commissioners May Finally Have Revote On Thornbury Exit Proposal Next Tuesday

Red Bank Commissioners are still stymied on issues affecting City Manager Tim Thornbury after still another special called meeting on Tuesday night. Mayor Hollie Berry and Vice Mayor Stefanie Dalton maintain that a vote on April 26 on a contract to retain Mr. Thornbury on an on-call basis was not legal. They asserted that after City Attorney Arnold Stulce recused himself from ... (click for more)

Chattanooga State To Host Accessibility Awareness Summit May 20

Chattanooga State Community College will host the 3rd Annual Signal Centers Accessibility Awareness Summit, Thursday, May 20, at 10 a.m. This all-digital event, free to all participants, is held in conjunction with Global Accessibility Awareness Day and presented live via Zoom with both captioning and interpreters provided. A series of six breakout sessions featuring accessibility ... (click for more)

Opinion

Please Stop Calling Us “Latinx”

We’re asking nicely, because we think the use of the term has been mostly well-intentioned. But let’s start with some numbers: a mere 3 percent of Americans of Latin-American descent use “Latinx” to describe themselves. This is based on a 2020 Pew Research poll of about 3,000 American Latinos. Those who want for “Latinx” to become the default say it’s preferable because it’s ... (click for more)

Roy Exum: College Is Changing

Over the last few years, I have sensed America’s colleges are changing for the bad. Here is UTC with a reported 50 percent graduation rate and if you send a child to the University of Tennessee it’s being told that if he matriculates for six years, there is a totally unacceptable graduation rate of 60 percent, this where a diploma makes you “a Vol for life.” Far, far worse, American ... (click for more)

Sports

UTC's Weissenbach Earns First Team All-SoCon Softball Nod

After leading the team in multiple offensive categories, Chattanooga Mocs softball graduate outfielder Hayleigh Weissenbach has been named an All-Southern Conference First Team selection, the league office announced Wednesday afternoon. In addition to Weissenbach, junior infielder Emily Coltharp was named to the All-Southern Conference Second Team while freshman infielder ... (click for more)

Mocs Add Lebanon's Porter To Women's basketball Roster

University of Tennessee at Chattanooga head coach Katie Burrows announced the addition of Lebanon's Addie Grace Porter to the 2021-22 roster. Porter helped her team to the TSSAA Final Four with a pull-up jumper against Bradley Central in the quarterfinal with three seconds remaining, capping off a stellar career with the Devilettes. In March, she led Lebanon to a 53-37 ... (click for more)


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