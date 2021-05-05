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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, May 5, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021
1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021
1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021
1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021
1 TONEY, PRENTICE LEBRON CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMIT AGG, BURGLARY 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT POSSESSION OF METH 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 04/21/2021

True Bills:

311380 1 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311380 2 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311381 1 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311382 1 BRANHAM, LUCAS STUART AGGRAVATED BURGLARY 04/21/2021
311382 2 BRANHAM, LUCAS STUART BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311382 3 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311383 1 BROUILLARD, MARK ALFRED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311384 1 BRYANT JR, MEL MAURICE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/21/2021
311385 1 CAMPBELL, BRUCE EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 04/21/2021
311385 2 CAMPBELL, BRUCE EDWARD ADULTERATION OF FOOD OR LIQUIDS 04/21/2021
311386 1 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311386 2 CONNORS, JONATHAN CORY TAMPERING WITH EVIDENCE 04/21/2021
311387 1 CRANFIELD, KELVIN LEE VANDALISM 04/21/2021
311388 1 FINLEY, ERIC DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311389 1 HARRIS, SABLE KIMBERLY DISORDERLY CONDUCT 04/21/2021
311389 2 HARRIS, SABLE KIMBERLY SPEEDING 04/21/2021
311389 3 HARRIS, SABLE KIMBERLY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311390 1 HENDERSON, CYNTHIA MARIA VIOLATION OF LIGHT LAW 04/21/2021
311390 2 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVER'S TO EXERCISE DUE CARE 04/21/2021
311390 3 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021

311391 1 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311391 2 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311392 1 JOHNSON, JACK WESLEY OBSTRUCTING HIGHWAY 04/21/2021
311392 2 JOHNSON, JACK WESLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 04/21/2021
311392 3 JOHNSON, JACK WESLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311393 1 MATTHEWS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311394 1 PHILLIPS, JESSICA RENEE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311395 1 MAYS, ERIKA DANIELLE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311396 1 PARKER, ANDI CONDRA CRIMINAL TRESPASSING 04/21/2021
311396 2 PARKER, ANDI CONDRA CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311396 3 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF HEROIN 04/21/2021
311396 4 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/21/2021
311397 1 PEREZ-PEREZ, ROBER UBALDO AGGRAVATED STATUTORY RAPE 04/21/2021
311398 1 RAGLAND, THOMAS JR FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/21/2021
311398 2 RAGLAND, THOMAS JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311399 1 RECTOR JR, BARRY LYNN ASSAULT 04/21/2021
311399 2 RECTOR JR, BARRY LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311399 3 RECTOR JR, BARRY LYNN RESISTING ARREST 04/21/2021
311399 4 RECTOR JR, BARRY LYNN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/21/2021
311400 1 ROBINSON, EDDIE DURRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311400 2 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICITION
04/21/2021
311400 3 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF AMPHETAMINE 04/21/2021

311401 1 RODDY, VINCE EDWARD RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311401 2 RODDY, VINCE EDWARD SEAT BELT LAW VIOLATION 04/21/2021
311401 3 RODDY, VINCE EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311402 1 SIMS, MARKIOUS TAVON FIRST DEGREE MURDER 04/21/2021
311402 2 SIMS, MARKIOUS TAVON POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 04/21/2021
311403 1 SMITH, COBEY L RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311403 2 SMITH, COBEY L RECKLESS ENDANGERMENT 04/21/2021
311403 3 SMITH, COBEY L EVADING ARREST 04/21/2021
311404 1 SMITH, TIMOTHY ANDREW AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311404 2 SMITH, TIMOTHY ANDREW INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 04/21/2021
311405 1 SUTTON, BRUCE WAYNE BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311405 2 SUTTON, BRUCE WAYNE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311406 1 TONEY, PRENTICE LEBRON THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311407 1 WALKER, BRENDA JANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311408 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311409 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311410 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021


May 5, 2021

Tennessee Highway Patrol Arrests 2 Carjacking Suspects On I-24

May 5, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

May 5, 2021

CARTA To Resume Full Service On All Bus Routes On Sunday


The Tennessee Highway Patrol (THP) Chattanooga District responded on Tuesday, to a BOLO from the Georgia State Patrol (GSP) that their troopers were in pursuit of a stolen Rolls-Royce out of ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION ... (click for more)

Beginning on Sunday, CARTA will resume its full-service operation with all bus routes on their regular schedules. CARTA will continue to provide rear door boarding and waive bus fares. Due to ... (click for more)



Breaking News

Tennessee Highway Patrol Arrests 2 Carjacking Suspects On I-24

The Tennessee Highway Patrol (THP) Chattanooga District responded on Tuesday, to a BOLO from the Georgia State Patrol (GSP) that their troopers were in pursuit of a stolen Rolls-Royce out of Georgia. THP Sergeant David McVey observed the stolen vehicle speeding at 177 mph on I-24 westbound in Marion County. The stolen vehicle then passed a Porsche 944 and caused the driver ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021 1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021 1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021 1 TONEY, PRENTICE ... (click for more)

Opinion

Ron Swafford Has Had An Outstanding Career

It has been a pleasure working with Ron Swafford in City Court. Ron has done a great job and has had an outstanding career. During the pandemic Ron and his staff worked tirelessly and courageously to keep the wheels on, even while in court proceedings were cancelled. During our working relations, Ron and I have become good friends. He is a good man with a fine family. I ... (click for more)

Roy Exum: Rufo Explains ‘Theory’

The Tennessee State Legislature, in its final week in session, is working tirelessly to ban “critical race theory” from being taught in the state’s public schools. Mind you, it is just a theory but has become a volatile subject in American politics and there is good reason. Unfortunately, some of the few, the liberal elites, have taken the challenge to advance the “critical race ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Leading Texas Tackler Joining The Vols

Several Tennessee football alums convened a reunion around the Orange & White Game at Neyland Stadium last month. Coach Josh Heupel, who took over the beleaguered program in January, mentioned their presence afterward, singling out one former player in particular: linebacker Al Wilson. “It’s a big year for him, being inducted into the College Football Hall of Fame,” ... (click for more)

Lookouts Home Opener Postponed To Wednesday

The Chattanooga Lookouts postponed their season opener on Tuesday due to rain and unplayable field conditions. Tickets are still available for Opening Day on Wednesday, May 5. Tuesday's game will be made up Thursday (5/6) at 5:15 p.m. as part of a doubleheader with gates opening at 4:30 p.m. Both games will be seven innings and tickets for Thursday’s game will be good for both games. ... (click for more)


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