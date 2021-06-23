 Wednesday, June 23, 2021 85.0°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 23, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021
1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/16/2021

True Bills:

311612 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021
311611 1 AUTRY, CLAY PATRICK CRIMINAL SIMULATION 06/16/2021
311613 1 AUTRY, CLAY PATRICK POSSESSION OF LEGEND DRUG 06/16/2021
311613 2 AUTRY, CLAY PATRICK THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311614 1 BALES, APRIL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 06/16/2021
311614 2 BALES, APRIL FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/16/2021
311615 1 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED KIDNAPPING 06/16/2021
311615 2 BELCHER, ALVIN LAJUAN AGGRAVATED ROBBERY 06/16/2021
311616 1 BELTRAMO, GRANT PERKINS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311616 2 BELTRAMO, GRANT PERKINS VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 06/16/2021
311616 3 BELTRAMO, GRANT PERKINS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/16/2021
311617 1 BOWMAN, JAMES LAWRENCE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021
311618 1 CAMPBELL, MATTHEW DAVID THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311619 1 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021
311619 2 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021
311619 3 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF LEGEND DRUGS 06/16/2021
311619 4 HARRINGTON, DENNIS BRAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311620 1 HARVEY, STEPHANIE JEAN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311621 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311621 2 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 06/16/2021

311622 1 JACKSON, CHRISTOPHER MALIK CRIMINAL IMPERSONATION 06/16/2021
311622 2 JACKSON, CHRISTOPHER MALIK POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/16/2021
311623 1 JONES, FELICIA YVONNE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311624 1 LAFERRY, ZACHERY DAVID POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021
311624 2 LAFERRY, ZACHERY DAVID POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311625 1 MOYE, PHILIP S AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021
311625 2 MOYE, PHILIP S RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021
311625 3 MOYE, PHILIP S LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/16/2021
311625 4 MOYE, PHILIP S FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/16/2021
311625 5 MOYE, PHILIP S VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/16/2021
311626 1 OLIVER, MITCHELL HAYES POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021
311627 1 REAVES, MITCHELL WILLIAM HARASSMENT 06/16/2021
311628 1 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE TAMPERING WITH EVIDENCE 06/16/2021
311628 2 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE POSSESSION OF HEROIN 06/16/2021
311628 3 SHADDEN, TIFFANIE BROOKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311629 1 SMITH, BRANDON DANELL AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021
311629 2 SMITH, BRANDON DANELL AGGRAVATED ASSAULT 06/16/2021
311629 3 SMITH, BRANDON DANELL RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021
311629 4 SMITH, BRANDON DANELL RECKLESS DRIVING 06/16/2021
311629 5 SMITH, BRANDON DANELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/16/2021
311629 6 SMITH, BRANDON DANELL EVADING ARREST 06/16/2021
311629 7 SMITH, BRANDON DANELL RETALIATION 06/16/2021

311629 8 SMITH, BRANDON DANELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/16/2021
311631 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311630 1 STALYON, MERCEDES DELENE THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311632 1 STALYON, MEREDITH ANN THEFT OF PROPERTY 06/16/2021
311632 2 STALYON, MEREDITH ANN FAILURE TO APPEAR 06/16/2021
311633 1 SUMNER, ERICA JEANNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021
311634 1 TERRY, DONTE ANTONIO FAILURE TO MAINTAIN LANE 06/16/2021
311634 2 TERRY, DONTE ANTONIO DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/16/2021
311634 3 TERRY, DONTE ANTONIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/16/2021
311635 1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF HYDROCODONE 06/16/2021
311635 2 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/16/2021
311635 3 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/16/2021
311635 4 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON VIOLATION OF LIGHT LAW 06/16/2021
311635 5 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/16/2021
311635 6 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON EVADING ARREST 06/16/2021
311635 7 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 06/16/2021
311635 8 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 06/16/2021
311635 9 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 06/16/2021
311636 1 WILSON, ROBERT W RAPE 06/16/2021
311636 2 WILSON, ROBERT W SEXUAL BATTERY 06/16/2021


June 23, 2021

Hamilton County Has 1 More COVID Death, 14 New Cases; State Has 5 More Deaths

June 23, 2021

Georgia Has 22 More Deaths From Coronavirus And 320 New Cases

June 23, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


Hamilton County had 14 new coronavirus cases reported Wednesday, bringing the total to 45,404. There has been one more death from the virus, and the total is at 507 in the county. It is reported ... (click for more)

Georgia state health officials reported on Wednesday there have been 22 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 18,426. There are 320 new cases, as that total reaches ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/16/2021 1 WALKER, CHRISTOPHER LEBRON POSSESSION ... (click for more)



Breaking News

Hamilton County Has 1 More COVID Death, 14 New Cases; State Has 5 More Deaths

Hamilton County had 14 new coronavirus cases reported Wednesday, bringing the total to 45,404. There has been one more death from the virus, and the total is at 507 in the county. It is reported to be man, age 81 or older. The number of those who have recovered from coronavirus in Hamilton County is 44,757, which is 99 percent, and there are 140 active cases. The number ... (click for more)

Georgia Has 22 More Deaths From Coronavirus And 320 New Cases

Georgia state health officials reported on Wednesday there have been 22 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 18,426. There are 320 new cases, as that total reaches 901,723 confirmed cases of coronavirus. Hospitalizations are at 64,773, which is an increase of 76 from Tuesday. Here are the numbers by county: Catoosa County: 5,8956cases, ... (click for more)

Opinion

Digging Up The Dead - And Response

The remains of General Nathan Bedford Forrest and his wife have been dug up from a park in Memphis and moved to a Confederate museum. General Forrest was a grand wizard in the KKK and therefore is hated. How much did that cost the taxpayers? Robert Byrd and his wife remains are in the Columbia Gardens Cemetery in Arlington, Va., very close to Arlington National Cemetery. He was ... (click for more)

Roy Exum: Thanks For Your Service

As we approach the 20 th year since the 9/11 attacks, it may interest you to know 7,057 members of our Armed Forces have been killed in combat-related death. What should be of equal mourning is four times that number – 30,177 to be precise – of our military veterans have died from self-inflicted causes. That’s right, the suicide numbers are higher than they are for the general population, ... (click for more)

Sports

Criswell Goes Distance As Pandas Beat Lookouts 5-2

Byrd Tenerowicz had run far into foul territory and was tracking the ball against the dark night sky. Shortstop Jose Barrero was running step for step with them, the two of them drifting past the third base line to find the ball. The two met at the wall and both had a chance to snatch it out of the air and secure the third and final out with the bases loaded in the eighth inning. ... (click for more)

Baseball Vols Fall To Texas In College World Series

No. 3 Tennessee generated early offense, but could not keep pace with No. 2 Texas Tuesday afternoon at TD Ameritrade Park, falling 8-4 in a season-ending loss to the Longhorns. The Vols finish their record-setting season with a 50-18 overall record, an SEC Eastern Division title and the fifth trip to the College World Series in program history. Liam Spence , Jordan Beck ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors