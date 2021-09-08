Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021
1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/25/2021
2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 08/25/2021
4 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
5 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
6 CRUTCHER, JAVARES KENTREL VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 08/25/2021
7 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/25/2021
8 CRUTCHER, JAVARES KENTREL TINTED WINDOWS VIOLATION 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
1 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
True Bills:
312027 1 ARNOLD, TRACY DARRYL AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312028 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312028 2 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312029 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312029 2 ARNOLD, TRACY DARRYL EVADING ARREST 08/25/2021
312029 3 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312030 1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312031 1 BRIGGS, JESSIE JAMES EVADING ARREST 08/25/2021
312031 2 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO YIELD 08/25/2021
312031 3 BRIGGS, JESSIE JAMES SPEEDING 08/25/2021
312031 4 BRIGGS, JESSIE JAMES VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/25/2021
312031 5 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312031 6 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312031 7 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312032 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD RECKLESS ENDANGERMENT 08/25/2021
312032 2 BROWN, ROBERT FITZGERALD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312033 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL EVADING ARREST 08/25/2021
312033 2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL FELON IN POSSESSION OF FIREAEM WITH PRIOR VIOLENT
CONVICTION
08/25/2021
312033 3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312034 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312034 2 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312034 3 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312034 4 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312034 5 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER SPEEDING 08/25/2021
312034 6 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312036 1 WEBB, TAYLOR DIANN PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 2 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 3 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312035 1 ENGLE, ATHENA NICOLE PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 2 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 3 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312037 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER VANDALISM 08/25/2021
312037 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312037 3 JONES, CHRISTOPHER HUNTER THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312038 1 KELLEY, CORNEA DEONTAE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/25/2021
312038 2 KELLEY, CORNEA DEONTAE TAMPERING WITH TRACKING DEVICE 08/25/2021
312039 1 KING, ZAKARY KARR EVADING ARREST 08/25/2021
312039 2 KING, ZAKARY KARR CRIMINAL IMPERSONATION 08/25/2021
312040 1 LEWIS, GARION DEVILLIAR FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312040 2 LEWIS, GARION DEVILLIAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021
312041 1 MCKEVIE, DESMOND ORANDO FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312041 2 MCKEVIE, DESMOND ORANDO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021
CONVICTION
312042 1 LOPEZ GARCIA, HECTOR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312043 1 LYNN, MINNIE FAYE SECOND DEGREE MURDER 08/25/2021
312043 2 LYNN, MINNIE FAYE DELIVER A CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
312044 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312044 2 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312044 3 NEIGHBORS, SUMMER RENEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/25/2021
312044 4 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312044 5 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312045 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312046 1 WAY, CASSANDRA NICOLE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312047 1 PARSON, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312048 1 SAHBAZ, ANEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312048 2 SAHBAZ, ANEL SPEEDING 08/25/2021
312048 3 SAHBAZ, ANEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312048 4 SAHBAZ, ANEL DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312048 5 SAHBAZ, ANEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312049 1 SKILES, GARY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312050 1 SKILES, GARY WAYNE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312052 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312052 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312051 1 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312051 2 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312053 1 TEASLEY, JOHNNY CHRISTOPHER AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/25/2021
312054 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312054 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312054 3 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/25/2021
312055 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK AUTO BURGLARY 08/25/2021
312055 2 VALLEY III, ARTHUR FRANK THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312056 1 WAY, CASSANDRA NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/25/2021
312057 1 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF HEROIN 08/25/2021
312057 2 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312057 3 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312057 4 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312057 5 WEBB, SAMANTHA MARIE THEFT OF PROPERTY 08/25/2021