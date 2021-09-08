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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 8, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021
1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/25/2021
2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSS OF FIREARM DURING A FELONY 08/25/2021
4 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021
5 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
6 CRUTCHER, JAVARES KENTREL VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW 08/25/2021
7 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 08/25/2021
8 CRUTCHER, JAVARES KENTREL TINTED WINDOWS VIOLATION 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF LEGEND DRUG 08/25/2021
1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
1 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
2 VALLEY III, ARTHUR FRANK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

True Bills:

312027 1 ARNOLD, TRACY DARRYL AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312028 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312028 2 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312029 1 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312029 2 ARNOLD, TRACY DARRYL EVADING ARREST 08/25/2021
312029 3 ARNOLD, TRACY DARRYL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312030 1 BIVENS, KEVIN TROY THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312031 1 BRIGGS, JESSIE JAMES EVADING ARREST 08/25/2021
312031 2 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO YIELD 08/25/2021
312031 3 BRIGGS, JESSIE JAMES SPEEDING 08/25/2021
312031 4 BRIGGS, JESSIE JAMES VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 08/25/2021
312031 5 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312031 6 BRIGGS, JESSIE JAMES FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312031 7 BRIGGS, JESSIE JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312032 1 BROWN, ROBERT FITZGERALD RECKLESS ENDANGERMENT 08/25/2021
312032 2 BROWN, ROBERT FITZGERALD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312033 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL EVADING ARREST 08/25/2021
312033 2 CRUTCHER, JAVARES KENTREL FELON IN POSSESSION OF FIREAEM WITH PRIOR VIOLENT
CONVICTION
08/25/2021
312033 3 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312034 1 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021

312034 2 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/25/2021
312034 3 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312034 4 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312034 5 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER SPEEDING 08/25/2021
312034 6 DAUGHERTY, STEVEN CHRISTOPHER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/25/2021
312036 1 WEBB, TAYLOR DIANN PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 2 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312036 3 WEBB, TAYLOR DIANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312035 1 ENGLE, ATHENA NICOLE PROMOTING MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 2 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312035 3 ENGLE, ATHENA NICOLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312037 1 JONES, CHRISTOPHER HUNTER VANDALISM 08/25/2021
312037 2 JONES, CHRISTOPHER HUNTER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/25/2021
312037 3 JONES, CHRISTOPHER HUNTER THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312038 1 KELLEY, CORNEA DEONTAE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/25/2021
312038 2 KELLEY, CORNEA DEONTAE TAMPERING WITH TRACKING DEVICE 08/25/2021
312039 1 KING, ZAKARY KARR EVADING ARREST 08/25/2021
312039 2 KING, ZAKARY KARR CRIMINAL IMPERSONATION 08/25/2021
312040 1 LEWIS, GARION DEVILLIAR FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312040 2 LEWIS, GARION DEVILLIAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021
312041 1 MCKEVIE, DESMOND ORANDO FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312041 2 MCKEVIE, DESMOND ORANDO POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
08/25/2021

CONVICTION
312042 1 LOPEZ GARCIA, HECTOR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312043 1 LYNN, MINNIE FAYE SECOND DEGREE MURDER 08/25/2021
312043 2 LYNN, MINNIE FAYE DELIVER A CONTROLLED SUBSTANCE 08/25/2021
312044 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312044 2 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312044 3 NEIGHBORS, SUMMER RENEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/25/2021
312044 4 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312044 5 NEIGHBORS, SUMMER RENEE DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312045 1 NEIGHBORS, SUMMER RENEE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312046 1 WAY, CASSANDRA NICOLE POSSESSION OF METH FOR RESALE 08/25/2021
312047 1 PARSON, CHARLES EDWARD THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312048 1 SAHBAZ, ANEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312048 2 SAHBAZ, ANEL SPEEDING 08/25/2021
312048 3 SAHBAZ, ANEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/25/2021
312048 4 SAHBAZ, ANEL DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312048 5 SAHBAZ, ANEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/25/2021
312049 1 SKILES, GARY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT 08/25/2021
312050 1 SKILES, GARY WAYNE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/25/2021
312052 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312052 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312051 1 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSS. METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/25/2021
312051 2 STATUM, TAYLOR MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021

312053 1 TEASLEY, JOHNNY CHRISTOPHER AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 08/25/2021
312054 1 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312054 2 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/25/2021
312054 3 UNDERWOOD III, GEORGE TAYLOR POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/25/2021
312055 1 VALLEY III, ARTHUR FRANK AUTO BURGLARY 08/25/2021
312055 2 VALLEY III, ARTHUR FRANK THEFT OF PROPERTY 08/25/2021
312056 1 WAY, CASSANDRA NICOLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/25/2021
312057 1 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF HEROIN 08/25/2021
312057 2 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/25/2021
312057 3 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/25/2021
312057 4 WEBB, SAMANTHA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021
312057 5 WEBB, SAMANTHA MARIE THEFT OF PROPERTY 08/25/2021


September 8, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

September 8, 2021

Maura Sullivan Takes Post With Nashville Public Schools

September 8, 2021

Collegedale Eases Design Review Restrictions


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER ... (click for more)

Maura Sullivan has taken a position as the newly redefined Chief Operating Officer for Metro Nashville Schools after serving for more than five years in the COO position for the city of Chattanooga ... (click for more)

Collegedale has approved amending the ordinance for commercial and multi-family residential design standards. In the past, said Planning and Economic Development Director Kelly Martin, after ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BRIGGS, JESSIE JAMES UNAUTHORIZED USE OF AUTOMOBILE (JOY RIDING) 08/25/2021 1 CHAMBERS, CHRISTOPHER BRENT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/25/2021 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 08/25/2021 1 CRUTCHER, JAVARES KENTREL POSSESSING A FIREARM WITH INTENT ... (click for more)

Maura Sullivan Takes Post With Nashville Public Schools

Maura Sullivan has taken a position as the newly redefined Chief Operating Officer for Metro Nashville Schools after serving for more than five years in the COO position for the city of Chattanooga for former Mayor Andy Berke. She also brings more than a decade of experience in Memphis and Shelby County as the Deputy Chief Administrative Officer for the city of Memphis, as well ... (click for more)

Opinion

Hire A Local Police Chief - And Response (2)

Re: City Council Approves National Police Chief Search In 7-2 Vote I agree with City Councilwoman Coonrod and City Councilman Byrd. Doing a nationwide search is a waste of money. “Police Chief Executive Research Forum will be paid $60,000.” We need a chief who already understands and loves Chattanooga. We need a chief who has a vested permanent interest in protecting ... (click for more)

Roy Exum: The Good, Bad & Ugly

Maybe it was because last year the uncertainty of COVID caused the college football season to be somewhat disjointed but the most fun I’ve had in awhile came Saturday. I watched 16 hours of my favorite sport over the Labor Day weekend and the games I watched left me eager for more. The Good was obvious, with heavy underdog Tulane taking mighty Oklahoma to the wire before losing ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Johnny Majors Had Same Attack Philosophy As Josh Heupel

When Tennessee announced last month that Saturday’s football game against Pitt would be designated the Johnny Majors Classic, my first thought was bewilderment. I hadn’t forgotten that Majors did two tours of duty as the Panthers’ coach. The first included a national championship in 1976 and, more importantly, two victories over Notre Dame. Any victory over the Irish was always ... (click for more)

Chattanooga Red Wolves Score Late In 1-0 Win Over North Texas

North Texas travelled to CHI Memorial Stadium Wednesday night for a matchup against Jimmy Obleda’s Chattanooga Red Wolves. Both teams came into the match nursing impressive unbeaten streaks, with the home side looking to build on a record-breaking 14 game streak while North Texas looked to get to 10 straight without a loss. The first half of the match saw some stop and go action ... (click for more)


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