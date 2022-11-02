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Grand Jury True Bills

  • Wednesday, November 2, 2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

314650 1 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022
314650 2 ALLEN, DANA N POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022
314650 3 ALLEN, DANA N FOLLOWING TOO CLOSELY 10/19/2022
314650 4 ALLEN, DANA N FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314650 5 ALLEN, DANA N VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/19/2022
314651 1 ATKINS III, VAN WILLIAM RESISTING ARREST 10/19/2022
314651 2 ATKINS III, VAN WILLIAM POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/19/2022
314652 1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT EVADING ARREST 10/19/2022
314652 2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT SPEEDING 10/19/2022
314652 3 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314653 1 BLAINEY, RYAN SCOTT POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314653 2 BLAINEY, RYAN SCOTT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314654 1 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/19/2022
314654 2 BRANUM, AARON WAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314655 1 BURNETTE, KEVIN RAY THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314656 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314656 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN EVADING ARREST 10/19/2022
314656 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS DRIVING 10/19/2022
314656 4 BUSH, KEONTAE LEWAUN FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314656 5 BUSH, KEONTAE LEWAUN IMPROPER PASSING 10/19/2022

314657 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/19/2022
314657 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314657 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF IDENTITY 10/19/2022
314658 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/19/2022
314658 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314658 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW IDENTITY THEFT 10/19/2022
314659 1 CAREY, TRAVIS JAMAL LIGHT LAW VIOLATION 10/19/2022
314659 2 CAREY, TRAVIS JAMAL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314659 3 CAREY, TRAVIS JAMAL FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314659 4 CAREY, TRAVIS JAMAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314660 1 FERRELL, GREGORY ALLEN VIOLATION OF SEAT BELT LAW 10/19/2022
314660 2 FERRELL, GREGORY ALLEN FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/19/2022
314660 3 FERRELL, GREGORY ALLEN FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314661 1 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314661 2 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/19/2022
314661 3 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL THEFT OF FIREARM 10/19/2022
314661 4 GLOVER JR, BERNARD NATHANIEL POSSESSION OF MARIJUANA 10/19/2022
314662 1 GOODWIN, KENDRELL DENARIS SPEEDING 10/19/2022
314662 2 GOODWIN, KENDRELL DENARIS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 10/19/2022
314663 1 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/19/2022
314663 2 HOLLAND, ERIC L POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 10/19/2022
314664 1 JACKSON, GABRIELLE E FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022

314664 2 JACKSON, GABRIELLE E TEXTING WHILE DRIVING 10/19/2022
314664 3 JACKSON, GABRIELLE E DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314665 1 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/19/2022
314665 2 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314665 3 JOHNSON, JAMES THOMAS POSSESSION OF HYDROCODONE FOR RESALE 10/19/2022
314666 1 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/19/2022
314666 2 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/19/2022
314666 3 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314666 4 KEARSE, PERRY LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314666 5 KEARSE, PERRY LAMAR RESISTING ARREST 10/19/2022
314666 6 KEARSE, PERRY LAMAR EVADING ARREST 10/19/2022
314667 1 KROLL, JASPER GEROME POSS.

OF FENTANYL 10/19/2022
314667 2 KROLL, JASPER GEROME DISORDERLY CONDUCT 10/19/2022
314667 3 KROLL, JASPER GEROME POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314668 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314669 1 MILLER, BELINDA GAIL FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314669 2 MILLER, BELINDA GAIL FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314669 3 MILLER, BELINDA GAIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314670 1 PATTON, TYREE LEONARD LEAVING SCENE OF ACCIDENT 10/19/2022
314670 2 PATTON, TYREE LEONARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314671 1 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 10/19/2022
314671 2 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/19/2022

314671 3 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314671 4 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 10/19/2022
314671 5 PERKINS, LLOYD GLENWOOD POSS.OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY OFFENSE 10/19/2022
314671 6 PERKINS, LLOYD GLENWOOD REGISTRATION VIOLATION 10/19/2022
314672 1 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 2 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 3 PEYTON, ELIJAH JOHN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314672 4 PEYTON, ELIJAH JOHN RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314673 1 ROGERS, THERESA PATRICIA VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/19/2022
314673 2 ROGERS, THERESA PATRICIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/19/2022
314674 1 SMITH, ALEXIA NATASHA TAMPERING WITH EVIDENCE 10/19/2022
314675 1 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/19/2022
314675 2 SOUTHERS, LADAQUIS DEWARTAE FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/19/2022
314676 1 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/19/2022
314676 2 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 3 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 4 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 5 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA AGGRAVATED ASSAULT 10/19/2022
314676 6 SPEIGHT, CHELSEA BIANCA RECKLESS ENDANGERMENT 10/19/2022
314677 1 TURNER, DYLAN TIMOTHY EVADING ARREST 10/19/2022
314677 2 TURNER, DYLAN TIMOTHY SPEEDING 10/19/2022
314677 3 TURNER, DYLAN TIMOTHY RECKLESS DRIVING 10/19/2022

314677 4 TURNER, DYLAN TIMOTHY FAILURE TO APPEAR 10/19/2022
314678 1 TURNER, DYLAN TIMOTHY EVADING ARREST 10/19/2022
314678 2 TURNER, DYLAN TIMOTHY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/19/2022
314679 1 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/19/2022
314679 2 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/19/2022
314679 3 WILEY, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314679 4 WILEY, SAMUEL DALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/19/2022
314679 5 WILEY, SAMUEL DALE THEFT OF PROPERTY 10/19/2022
314680 1 WITHEROW, KENDALL RHEA THEFT OF PROPERTY 10/19/2022

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