Here are the Grand Jury true bills:
313084 1 AGUILAR-MORALES, RUDY BENITO ATTEMPTED AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022
313084 2 AGUILAR-MORALES, RUDY BENITO DISORDERLY CONDUCT 03/16/2022
313085 1 BELL, CONAN L DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022
313086 1 BELL, CONAN L EVADING ARREST 03/16/2022
313087 1 BENFORD, NATHAN LEBRON SPEEDING 03/16/2022
313087 2 BENFORD, NATHAN LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022
313088 1 BIVENS, ANGELA CHERIE VANDALISM 03/16/2022
313089 1 WHITENER, HEATHER MICHELLE VANDALISM 03/16/2022
313090 1 BOGGS JR, JOHN WILLIAM ASSAULT 03/16/2022
313091 1 BRADLEY, KEYSHUN DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313091 2 BRADLEY, KEYSHUN DEWAYNE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313091 3 BRADLEY, KEYSHUN DEWAYNE CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022
313092 1 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK POSSESSION OF HEROIN 03/16/2022
313092 2 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313093 1 BUCHANAN, MICAH D CAR JACKING 03/16/2022
313093 2 BUCHANAN, MICAH D ATEMPTED CAR JACKING 03/16/2022
313093 3 BUCHANAN, MICAH D RESISTING ARREST 03/16/2022
313093 4 BUCHANAN, MICAH D EVADING ARREST 03/16/2022
313094 1 COLLAKE, AUSTIN EMANUEL POSS.
OF MDMA FOR RESALE 03/16/2022
313094 2 COLLAKE, AUSTIN EMANUEL POSS. OF TETRAHYDROCANNABINOL FOR RESALE 03/16/2022
313095 1 DANIEL, JOSEPH PRESTON SEXUAL BATTERY 03/16/2022
313096 1 DANIELS, LNORVY QUINTELL POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
03/16/2022
313097 1 DERRICK, TEAIR DAYVON EVADING ARREST 03/16/2022
313097 2 DERRICK, TEAIR DAYVON POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
03/16/2022
313097 3 DERRICK, TEAIR DAYVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313098 1 DERRICK, TEAIR DAYVON POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/16/2022
313099 1 ESQUIVEL, EDILBERTO RAPE OF A CHILD 03/16/2022
313099 2 ESQUIVEL, EDILBERTO INCEST 03/16/2022
313100 1 FELIPE-DIEGO, LUIZ FERNANDO AGGRAVATED ROBBERY 03/16/2022
313101 1 GANN, JENNIFER ELAINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022
313102 1 GILBRIDE, MATTHEW JAMES LIGHT LAW VIOLATION 03/16/2022
313102 2 GILBRIDE, MATTHEW JAMES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/16/2022
313102 3 GILBRIDE, MATTHEW JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022
313103 1 GRESHAM, KEISHA L CUSTODIAL INTERFERENCE 03/16/2022
313104 1 HARRELL, MARKO DOMESTIC ASSAULT 03/16/2022
313105 1 HERMAN, REGINALD ANTONIO BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022
313105 2 HERMAN, REGINALD ANTONIO VANDALISM 03/16/2022
313105 3 HERMAN, REGINALD ANTONIO THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313106 1 HILL JR, RAYMOND ALLEN VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/16/2022
313107 1 HINES, GUY LACING VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/16/2022
313108 1 HOLLIDAY, JESSICA RENEE BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022
313109 1 HOLLIDAY, JESSICA RENEE THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313109 2 HOLLIDAY, JESSICA RENEE FAILURE TO APPEAR 03/16/2022
313110 1 HUCKABEE, JAMES BRETT EVADING ARREST 03/16/2022
313110 2 HUCKABEE, JAMES BRETT DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/16/2022
313110 3 HUCKABEE, JAMES BRETT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313111 1 IZQUIERDO JR, BARBARO
FRANCISCO
HARASSMENT 03/16/2022
313111 2 IZQUIERDO JR, BARBARO
FRANCISCO
VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/16/2022
313112 1 JONES II, KENNETH BERNARD ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313112 2 JONES II, KENNETH BERNARD CRIMINAL SIMULATION 03/16/2022
313112 3 JONES II, KENNETH BERNARD CRIMINAL IMPERSONATION 03/16/2022
313112 4 JONES II, KENNETH BERNARD REPRODUCTION OF FACSIMILE OF DRIVER'S LICENSE 03/16/2022
313113 1 JONES, SAVON JAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
03/16/2022
313114 1 KYLE, ASHLEY TRENNE THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313115 1 KYLE, ASHLEY TRENNE AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022
313116 1 LEWIS, BLAKE MICHAEL POSS. OF METHAMPHETAMINE 03/16/2022
313116 2 LEWIS, BLAKE MICHAEL BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022
313116 3 LEWIS, BLAKE MICHAEL PUBLIC INTOXICATION 03/16/2022
313117 1 MANSAPHA, VANESSA VATSANA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022
313118 1 MAPLES, MALIK T CAR JACKING 03/16/2022
313119 1 MCCABE, ANGELENA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313119 2 MCCABE, ANGELENA MARIE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/16/2022
313119 3 MCCABE, ANGELENA MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022
313120 1 MORRIS, OSHA TREMELL SPEEDING 03/16/2022
313120 2 MORRIS, OSHA TREMELL TINTED WINDOWS VIOLATION 03/16/2022
313120 3 MORRIS, OSHA TREMELL DRIVING WRONG WAY ON ONE-WAY STREET 03/16/2022
313120 4 MORRIS, OSHA TREMELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/16/2022
313120 5 MORRIS, OSHA TREMELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 03/16/2022
313121 1 MORRIS, OSHA TREMELL THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313122 1 REESE, VINCENT WAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 03/16/2022
313122 2 REESE, VINCENT WAYNE RESISTING ARREST 03/16/2022
313122 3 REESE, VINCENT WAYNE EVADING ARREST 03/16/2022
313122 4 REESE, VINCENT WAYNE POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 03/16/2022
313122 5 REESE, VINCENT WAYNE POSS OF DEADLY WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 03/16/2022
313122 6 REESE, VINCENT WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313122 7 REESE, VINCENT WAYNE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 03/16/2022
313122 8 REESE, VINCENT WAYNE RECKLESS DRIVING 03/16/2022
313123 1 RODRIGUEZ-GOMEZ, BAIRON A THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313124 1 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF ANABOLIC STEROIDS FOR RESALE 03/16/2022
313124 2 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313125 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE EVADING ARREST 03/16/2022
313125 2 RUSSELL, RONALD DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/16/2022
313125 3 RUSSELL, RONALD DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/16/2022
313125 4 RUSSELL, RONALD DEWAYNE FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/16/2022
313125 5 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/16/2022
313126 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 03/16/2022
313127 1 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSS. OF COCAINE FOR RESALE 03/16/2022
313127 2 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022
313128 1 WALKER, FOREST WINTER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/16/2022
313128 2 WALKER, FOREST WINTER AGGRAVATED ROBBERY 03/16/2022
313128 3 WALKER, FOREST WINTER POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/16/2022
313129 1 WATT, CADAIRYIAN L ESPECIALLY AGGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 03/16/2022
313129 2 WATT, CADAIRYIAN L ESPECIALLY AGGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 03/16/2022
313129 3 WATT, CADAIRYIAN L AGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 03/16/2022
313129 4 WATT, CADAIRYIAN L SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 03/16/2022
313129 5 WATT, CADAIRYIAN L SOLICITING SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 03/16/2022
313129 6 WATT, CADAIRYIAN L SOLICITING SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 03/16/2022
313130 1 WILLIAMS, FREDRICK THEFT OF PROPERTY 03/16/2022
313131 1 WRIGHT, TERRENCE LEBRON SEXUAL BATTERY 03/16/2022
313131 2 WRIGHT, TERRENCE LEBRON FAILURE TO APPEAR 03/16/2022
313132 1 YEARBY, TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/16/2022