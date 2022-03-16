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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, March 16, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

313084 1 AGUILAR-MORALES, RUDY BENITO ATTEMPTED AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022

313084 2 AGUILAR-MORALES, RUDY BENITO DISORDERLY CONDUCT 03/16/2022

313085 1 BELL, CONAN L DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022

313086 1 BELL, CONAN L EVADING ARREST 03/16/2022

313087 1 BENFORD, NATHAN LEBRON SPEEDING 03/16/2022

313087 2 BENFORD, NATHAN LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022

313088 1 BIVENS, ANGELA CHERIE VANDALISM 03/16/2022

313089 1 WHITENER, HEATHER MICHELLE VANDALISM 03/16/2022

313090 1 BOGGS JR, JOHN WILLIAM ASSAULT 03/16/2022

313091 1 BRADLEY, KEYSHUN DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313091 2 BRADLEY, KEYSHUN DEWAYNE CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313091 3 BRADLEY, KEYSHUN DEWAYNE CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022

313092 1 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK POSSESSION OF HEROIN 03/16/2022

313092 2 BROWNFIELD, STEVEN DERRICK POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313093 1 BUCHANAN, MICAH D CAR JACKING 03/16/2022

313093 2 BUCHANAN, MICAH D ATEMPTED CAR JACKING 03/16/2022

313093 3 BUCHANAN, MICAH D RESISTING ARREST 03/16/2022

313093 4 BUCHANAN, MICAH D EVADING ARREST 03/16/2022

313094 1 COLLAKE, AUSTIN EMANUEL POSS.

OF MDMA FOR RESALE 03/16/2022

313094 2 COLLAKE, AUSTIN EMANUEL POSS. OF TETRAHYDROCANNABINOL FOR RESALE 03/16/2022


313095 1 DANIEL, JOSEPH PRESTON SEXUAL BATTERY 03/16/2022

313096 1 DANIELS, LNORVY QUINTELL POSSESSION OF A FIREARM WITH A PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

03/16/2022

313097 1 DERRICK, TEAIR DAYVON EVADING ARREST 03/16/2022

313097 2 DERRICK, TEAIR DAYVON POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

03/16/2022

313097 3 DERRICK, TEAIR DAYVON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313098 1 DERRICK, TEAIR DAYVON POSS. OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/16/2022

313099 1 ESQUIVEL, EDILBERTO RAPE OF A CHILD 03/16/2022

313099 2 ESQUIVEL, EDILBERTO INCEST 03/16/2022

313100 1 FELIPE-DIEGO, LUIZ FERNANDO AGGRAVATED ROBBERY 03/16/2022

313101 1 GANN, JENNIFER ELAINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022

313102 1 GILBRIDE, MATTHEW JAMES LIGHT LAW VIOLATION 03/16/2022

313102 2 GILBRIDE, MATTHEW JAMES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/16/2022

313102 3 GILBRIDE, MATTHEW JAMES DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022

313103 1 GRESHAM, KEISHA L CUSTODIAL INTERFERENCE 03/16/2022

313104 1 HARRELL, MARKO DOMESTIC ASSAULT 03/16/2022

313105 1 HERMAN, REGINALD ANTONIO BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022

313105 2 HERMAN, REGINALD ANTONIO VANDALISM 03/16/2022

313105 3 HERMAN, REGINALD ANTONIO THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313106 1 HILL JR, RAYMOND ALLEN VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/16/2022

313107 1 HINES, GUY LACING VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 03/16/2022

313108 1 HOLLIDAY, JESSICA RENEE BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022


313109 1 HOLLIDAY, JESSICA RENEE THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313109 2 HOLLIDAY, JESSICA RENEE FAILURE TO APPEAR 03/16/2022

313110 1 HUCKABEE, JAMES BRETT EVADING ARREST 03/16/2022

313110 2 HUCKABEE, JAMES BRETT DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/16/2022

313110 3 HUCKABEE, JAMES BRETT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313111 1 IZQUIERDO JR, BARBARO

FRANCISCO

HARASSMENT 03/16/2022

313111 2 IZQUIERDO JR, BARBARO

FRANCISCO

VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/16/2022

313112 1 JONES II, KENNETH BERNARD ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313112 2 JONES II, KENNETH BERNARD CRIMINAL SIMULATION 03/16/2022

313112 3 JONES II, KENNETH BERNARD CRIMINAL IMPERSONATION 03/16/2022

313112 4 JONES II, KENNETH BERNARD REPRODUCTION OF FACSIMILE OF DRIVER'S LICENSE 03/16/2022

313113 1 JONES, SAVON JAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

03/16/2022

313114 1 KYLE, ASHLEY TRENNE THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313115 1 KYLE, ASHLEY TRENNE AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022

313116 1 LEWIS, BLAKE MICHAEL POSS. OF METHAMPHETAMINE 03/16/2022

313116 2 LEWIS, BLAKE MICHAEL BURGLARY OF A BUSINESS 03/16/2022

313116 3 LEWIS, BLAKE MICHAEL PUBLIC INTOXICATION 03/16/2022

313117 1 MANSAPHA, VANESSA VATSANA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022

313118 1 MAPLES, MALIK T CAR JACKING 03/16/2022

313119 1 MCCABE, ANGELENA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313119 2 MCCABE, ANGELENA MARIE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/16/2022

 

313119 3 MCCABE, ANGELENA MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/16/2022

313120 1 MORRIS, OSHA TREMELL SPEEDING 03/16/2022

313120 2 MORRIS, OSHA TREMELL TINTED WINDOWS VIOLATION 03/16/2022

313120 3 MORRIS, OSHA TREMELL DRIVING WRONG WAY ON ONE-WAY STREET 03/16/2022

313120 4 MORRIS, OSHA TREMELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/16/2022

313120 5 MORRIS, OSHA TREMELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 03/16/2022

313121 1 MORRIS, OSHA TREMELL THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313122 1 REESE, VINCENT WAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 03/16/2022

313122 2 REESE, VINCENT WAYNE RESISTING ARREST 03/16/2022

313122 3 REESE, VINCENT WAYNE EVADING ARREST 03/16/2022

313122 4 REESE, VINCENT WAYNE POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 03/16/2022

313122 5 REESE, VINCENT WAYNE POSS OF DEADLY WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 03/16/2022

313122 6 REESE, VINCENT WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313122 7 REESE, VINCENT WAYNE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 03/16/2022

313122 8 REESE, VINCENT WAYNE RECKLESS DRIVING 03/16/2022

313123 1 RODRIGUEZ-GOMEZ, BAIRON A THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313124 1 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF ANABOLIC STEROIDS FOR RESALE 03/16/2022

313124 2 ROSENBAUM, ROBERT ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313125 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE EVADING ARREST 03/16/2022

313125 2 RUSSELL, RONALD DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/16/2022

313125 3 RUSSELL, RONALD DEWAYNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/16/2022

313125 4 RUSSELL, RONALD DEWAYNE FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/16/2022


313125 5 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/16/2022

313126 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 03/16/2022

313127 1 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSS. OF COCAINE FOR RESALE 03/16/2022

313127 2 SULLIVAN, ANTONIO DEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/16/2022

313128 1 WALKER, FOREST WINTER ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 03/16/2022

313128 2 WALKER, FOREST WINTER AGGRAVATED ROBBERY 03/16/2022

313128 3 WALKER, FOREST WINTER POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/16/2022

313129 1 WATT, CADAIRYIAN L ESPECIALLY AGGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 03/16/2022

313129 2 WATT, CADAIRYIAN L ESPECIALLY AGGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 03/16/2022

313129 3 WATT, CADAIRYIAN L AGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 03/16/2022

313129 4 WATT, CADAIRYIAN L SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 03/16/2022

313129 5 WATT, CADAIRYIAN L SOLICITING SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 03/16/2022

313129 6 WATT, CADAIRYIAN L SOLICITING SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 03/16/2022

313130 1 WILLIAMS, FREDRICK THEFT OF PROPERTY 03/16/2022

313131 1 WRIGHT, TERRENCE LEBRON SEXUAL BATTERY 03/16/2022

313131 2 WRIGHT, TERRENCE LEBRON FAILURE TO APPEAR 03/16/2022

313132 1 YEARBY, TERRELL THEFT OF PROPERTY 03/16/2022


March 16, 2022

Hamilton County Has 1 More COVID Death And 3 More Cases

March 16, 2022

Georgia Has 71 Additional COVID Deaths And 909 New Cases

March 16, 2022

Grand Jury True Bills


The Hamilton County Health Department on Wednesday reported three new positive COVID-19 cases, down from six on Tuesday. The total number of cases in the county now stands at 97,649. There ... (click for more)

Georgia state health officials reported on Wednesday there have been 71 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 30,556. There are 909 new cases reported on Wednesday, ... (click for more)

Here are the Grand Jury true bills: 313084 1 AGUILAR-MORALES, RUDY BENITO ATTEMPTED AGGRAVATED ASSAULT 03/16/2022 313084 2 AGUILAR-MORALES, RUDY BENITO DISORDERLY CONDUCT 03/16/2022 ... (click for more)



Breaking News

Hamilton County Has 1 More COVID Death And 3 More Cases

The Hamilton County Health Department on Wednesday reported three new positive COVID-19 cases, down from six on Tuesday. The total number of cases in the county now stands at 97,649. There were nine more deaths reported on Wednesday by the Health Department, but only one is for this period, for a total of 1,112. Eight of the deaths added on Wednesday are a part of the review ... (click for more)

Georgia Has 71 Additional COVID Deaths And 909 New Cases

Georgia state health officials reported on Wednesday there have been 71 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 30,556. There are 909 new cases reported on Wednesday, as that total reaches 1,920,842 confirmed cases of coronavirus. Hospitalizations with the virus are at 109,329, which is an increase of 123 since Tuesday. Here are the numbers ... (click for more)

Opinion

Kudos To Baylor Tennis Student-Athletes For Their Siskin Fundraiser

I'm writing to express my appreciation to the members of the Baylor Tennis Team. This weekend they hosted a fundraiser for Siskin Children's Institute. These promising young men and women skipped a Saturday morning of sleeping in and/or playing in the snow, and instead volunteered their free time to instruct a charity tennis clinic for members of the Chattanooga community. One hundred ... (click for more)

Roy Exum: Our Raging Inflation

Victor Davis Hanson is one of the smartest columnists in America and I read his work at every opportunity. Last week he penned an opinion article in the Epoch Times on our raging inflation that I believe is a “must read” when it is at a 40-year high in the United States and, quite literally, is already affecting every one of us. Dr. Hanson is a conservative commentator, classicist, ... (click for more)

Sports

"King Versus King" - The Heavyweight Matchup Of Mocs' De Sousa vs Illini's Cockburn

Kofi Cockburn is a massive human being. This is not exactly breaking news, as the 7-0 and 285 pound junior All-American has used his gigantic frame and deft touch to put up 20 and 10 for the Fighting Illini all season. In a matter of months, he will probably hear his name called in the NBA draft, where a team will gamble on that productivity and size translating to the highest ... (click for more)

Lipscomb’s 2 Homers Power Vols Past EKU

With a sublime showing from Trey Lipscomb at the plate and five pitchers combining for a one-hitter, the No. 2 Tennessee baseball team defeated Eastern Kentucky, 7-1, Wednesday evening at Lindsey Nelson Stadium. Zander Sechrist turned in another masterful outing, going five innings and tying a career-high in strikeouts with seven. He only gave up one run, a solo home run in ... (click for more)


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