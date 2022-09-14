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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, September 14, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

314350 1 BIVENS, KEVIN TROY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314350 2 BIVENS, KEVIN TROY POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 08/31/2022
314352 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314352 2 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314352 3 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314352 4 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314353 1 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314353 2 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314353 3 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314353 4 WATKINS, ZACHARY TYLER KEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314351 1 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/31/2022
314351 2 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314351 3 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/31/2022
314351 4 BRYANT, CHRISTOPHER CASEY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/31/2022
314354 1 CHURCH, TYQUAVIOUS AGGRAVATED ASSAULT 08/31/2022
314355 1 DILLARD, TREMAINE MARQUIS CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314356 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF HEROIN 08/31/2022
314356 2 DYER, SECRET SNAY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314357 1 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022
314357 2 DYER, SECRET SNAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022

314358 1 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/31/2022
314358 2 EDGE, STEVEN ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314359 1 FRANKLIN, MONTRELL JAWON CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314360 1 GILLIAM, RODNEY CLINT AGGRAVATED ROBBERY 08/31/2022
314361 1 HALE JR, BOSSIE DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022
314362 1 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314362 2 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314362 3 HART, SHAMIEKA ANQUANETTE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022
314363 1 JACKSON, ALLEN TAYLOR TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314364 1 KAISER, HANNAH COURTNEY TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314365 1 LANGFORD, TIMOTHY JAMES HARASSMENT 08/31/2022
314366 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314367 1 MCNAIR, CHYNA LEIGH THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314368 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314369 1 PENN, TIMOTHY LAMAR ROBBERY 08/31/2022
314370 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314371 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314371 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314371 3 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS.

OF METHYLPHENIDATE FOR RESALE 08/31/2022
314372 1 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSS. OF AMPHETAMINE-DEXTROAMPHETAMINE 08/31/2022
314372 2 PHIPPS, GERALDINE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314373 1 RAYFIELD JR, TONY TRENT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022

314374 1 RUSSELL, RONALD DEWAYNE OPEN CONTAINER LAW 08/31/2022
314374 2 RUSSELL, RONALD DEWAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314375 1 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO EVADING ARREST 08/31/2022
314375 2 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO RECKLESS ENDANGERMENT 08/31/2022
314375 3 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO THEFT OVER $10,000 08/31/2022
314375 4 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO FAILURE TO APPEAR 08/31/2022
314375 5 SANCHEZ, RAFAEL FIGUEREDO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/31/2022
314376 1 SMITH, TERRANCE DANELL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 08/31/2022
314377 1 SPANGLER, MARCUS AARON POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314377 2 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF ADDERALL 08/31/2022
314377 3 SPANGLER, MARCUS AARON CHILD NEGLECT 08/31/2022
314377 4 SPANGLER, MARCUS AARON TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314377 5 SPANGLER, MARCUS AARON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314378 1 THOMPSON SR, MAURICE DEWITT DOMESTIC ASSAULT 08/31/2022
314379 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022
314379 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OVER $10,000 08/31/2022
314380 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE BURGLARY 08/31/2022
314380 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314381 1 TINKER, DOUGLAS WAYNE THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314381 2 TINKER, DOUGLAS WAYNE VANDALISM 08/31/2022
314382 1 TOWNSEND, ADRIANNA L BURGLARY OF AUTO 08/31/2022
314383 1 VAUGHN, LARRY VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 08/31/2022

314384 1 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN HARASSMENT 08/31/2022
314384 2 WALTON, CHRISTOPHER SHAWN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/31/2022
314385 1 WARD, REBECCA ASHLEY FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/31/2022
314385 2 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 3 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314385 5 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY OVER $2,500 08/31/2022
314385 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 1 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 2 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 3 WARD, REBECCA ASHLEY FORGERY 08/31/2022
314386 4 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 5 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 6 WARD, REBECCA ASHLEY IDENTITY THEFT 08/31/2022
314386 7 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314386 8 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314386 9 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/31/2022
314387 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 08/31/2022
314388 1 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314388 2 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314388 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314389 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022

314389 2 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/31/2022
314389 3 WHITE, KYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314389 4 WHITE, KYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 08/31/2022
314390 1 WHITE, KYLA MICHELLE CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 08/31/2022
314391 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO VANDALISM 08/31/2022
314392 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/31/2022
314392 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/31/2022
314392 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314392 4 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/31/2022
314392 5 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 08/31/2022
314392 6 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 08/31/2022
314392 7 WILLIAMS, DEONTA SHAWN DRIVING WITH METHAMPHETAMINE 08/31/2022
314393 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/31/2022
314393 2 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314394 1 WINSTON, TRISTIAN AJE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/31/2022
314394 2 WINSTON, TRISTIAN AJE LIGHT LAW VIOLATION 08/31/2022
314394 3 WINSTON, TRISTIAN AJE MINOR IN POSSESSION OF FIREARM 08/31/2022
314395 1 WOODS, REGINALD DEWAYNE UNLAWFUL ACTION BY HOME IMPROVEMENT SERVICES PROVIDER 08/31/2022


September 14, 2022

City Council Candidate Marie Mott Curses Police, Claims Racism In Traffic Stop; Video Of Stop Released

September 14, 2022

East Ridge Takes Out $10 Million Loan To Complete 3 Projects; Boardwalk, Fishing Pier Set At Camp Jordan

September 14, 2022

Health Department Announces Bivalent COVID-19 Booster Weekend Events


City Council candidate Marie Mott cursed police and claimed racism during a traffic stop on Cooley Street shortly before midnight on Sunday. Ms. Mott and interim District 8 Councilwoman Marvene ... (click for more)

With the city council approval of a $10 million loan, the city of East Ridge is moving forward with several large projects. The loan agreement with the Public Building Authority of the city of ... (click for more)

The Health Department will offer multiple Bivalent Booster vaccine events on Saturday. On Saturday, Sequuoyah, Ooltewah, and Birchwood Health clinics will be offering the Bivalent COVID-19 ... (click for more)



Breaking News

City Council Candidate Marie Mott Curses Police, Claims Racism In Traffic Stop; Video Of Stop Released

City Council candidate Marie Mott cursed police and claimed racism during a traffic stop on Cooley Street shortly before midnight on Sunday. Ms. Mott and interim District 8 Councilwoman Marvene Noel are in a Thursday runoff. Police said her 2004 Nissan Xterra was stopped because the front passenger light was not working. The officer said Ms. Mott "became agitated and aggressive" ... (click for more)

East Ridge Takes Out $10 Million Loan To Complete 3 Projects; Boardwalk, Fishing Pier Set At Camp Jordan

With the city council approval of a $10 million loan, the city of East Ridge is moving forward with several large projects. The loan agreement with the Public Building Authority of the city of Clarksville will provide funding for three developments. Those projects include building a road from both ends of North Mack Smith Road into the new Gateway development near the Red Wolves ... (click for more)

Opinion

Keep Rheubin Taylor

Let the political follies begin in county government, so the rabbit hole decent begins. At present comes his majesty Wamp ordering the exile of the most seasoned and knowledgeable County Attorney Rheubin Taylor in a forced retirement scenario, citing Taylor’s age and years of service. Last time I checked ordering employees out the door due to age is quite problematic, as Taylor ... (click for more)

Roy Exum: 2 From South Carolina Who Love America

Nikki Haley is one of two South Carolinians who just spoke from the heart. The other is Senator Tim Scott, who is just as put out with an America he doesn’t know, and we’ll meet in a moment. This past weekend Nikki was receiving a Patriot’s Award from the Congressional Medal of Honor Society when she voiced a warning of a fading national pride among our younger generations. The ... (click for more)

Sports

Christian Roa Masterful As Lookouts Win, 6-2

It was a perfect night for baseball at AT&T Field Tuesday night. And the Chattanooga Lookouts responded with perhaps their best game of the season as they defeated the Tennessee Smokies by a 6-2 final. Temperatures were nice and almost cool at times while the humidity was lower than normal. The sparse crowd of just 1,561 fans more than got their money’s worth as the home ... (click for more)

Dan Fleser: Vols Can't Be Lax Against Under-Manned Akron

Akron bears no resemblance to Tennessee’s previous football opponent. So say the oddsmakers and they are emphatic. The Vols are a whopping 46.5-point favorite as of Monday evening. And that’s probably a fair estimation of what will transpire when the Zips visit Neyland Stadium on Saturday night. They are coming off a 52-0 rout at the hands of Michigan State. UT’s fans, ... (click for more)


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