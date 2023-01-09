Here is the Walker County arrest report for Jan. 2-8:
PATTON JOSEPH ALLEN W/M 42 MISD OFFICER SMITH PROBATION VIOLATION
DEBERRY JEFFERY TAD W/M 33 MISD OFFICER FERGUSON DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
TEETERS JAMES NATHAN W/M 47 FELONY OFFICER ALFORD FUGITIVE FROM JUSTICE
BECK JOHN EDWARD W/M 42 FELONY OFFICER FOUTS FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, SPEEDING, RECKLESS DRIVING, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
DEAN MINDY ANNE W/F 43 MISD OFFICER CAMPBELL DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON TABITHA MICHELLE W/M 25 MISD OFFICER CAPEHART DUI- DRUGS, SPEEDING, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz
LOISEAU MICHELLE MARIE W/F 60 FELONY OFFICER ALFORD THEFT BY TAKING, POSS. OF SCHEDULE II, DRUGS NOT KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, CRIMINAL TRESPASS
BELL GLENN VANCE W/M 41 -- OFFICER AVANS COURT ORDER
MINCY JASON OTT W/M 40 FELONY OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION
SMITH STEVEN ALLEN W/M 41 FELONY OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION
SWAFFORD COURTNEY ANETT W/F 30 -- OFFICER COKER HOLD FOR OTHER AGENCY
MARSH JOHNNY LAMAR B/M 32 FELONY OFFICER YOUNG FTA, PROBATION VIOLATION
MILLIANS HALIE NICOLE W/F 25 MISD OFFICER YOUNG SIMPLE BATTERY- FVA
GOODWIN THOMAS CRAIG W/M 35 MISD OFFICER CAMPBELL DUI
WEST TRAVIS LEE W/M 52 FELONY OFFICER MOSS CONTEMPT OF CIVIL COURT
VAUGHN ARAH JANE W/F 46 MISD OFFICER CARTER FTA – ROSSVILLE WARRANT
PENLAND JAMES CODY W/M 36 FELONY OFFICER WORLEY POSS OF SCH III
BRANNON CHADWICK KEITH W/M 40 FEONY HOLDER PROBATION VIOLATION
JACKSON DESMOND MARKEITH B/M 50 FELONY OFFICER BARRETT POSS OF METH
SIMS RICKY WAYNE W/M 44 MISD OFFICER SIMPSON FTA X2
JACKSON NICHOLAS BRYAN B/M 31 FELONY OFFICER SIMPSON POSS OF FENTANYL SCH II
CHAMBERS STEPHANIE EARLENE W/F 48 FELONY OFFICER DOYLE PROBATION VIOLATION, FTA X2
SHOLTZ GREGORY SCOTT W/M 32 FELONY OFFICER WORLEY FUGITIVE FROM JUSTICE
GOINS JIMMIE ALEXANDER W/M 38 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
FIELDING JERRY BRYAN W/M 32 FELONY OFFICER COKER TERRORISTIC THREATS
FLOOD JULIE BYNN W/F 23 FELONY OFFICER ANDERSON PROBATION VIOLATION
FLOWLER MARK DEWAYNE W/M 55 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
BLAYLOCK MEGAN LASHAE W/F 34 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
FORD PAMELA KAY W/F 30 MISD OFFICER BREWER FTA
JONES KEANDRE OLAIN B/M 22 MISD OFFICER WALTHOUR SUSPENDED LICENSE
WILSON BENJAMIN THOMAS W/M 32 MISD OFFICER MULLIS SHOPLIFTING, GIVING FALSE NAME/INFO TO L.E.O.
KINSEY BRENNAN LEE W/M 22 MISD OFFICER BALLARD DUI
CARROLL SHELLY MARIE W/F 55 MISD OFFICER FERGUSON FTML, HOLD FOR CATOOSA COUNTY
WRIGHT AMBER NICOLE W/F 27 FELONY OFFICER HEAD FUGITIVE FROM JUSTICE
FRASHIER DESTINY ANN W/F 24 FELONY PROBATION PROBATION VIOLATION
SHARBER CHRISTOPHER STEVEN W/M 37 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
JONES CHRISTOPHER DEWAYNE W/M 40 FELONY OFFICER YOUNG CONTEMPT OF CIVIL COURT
SPRAYBERRY RICKEY ALLEN W/M 51 MISD OFFICER BROOME ENDANGERING SECURITY INTEREST, HOLD FOR OTHER AGENCY
FRASHIER LINDSEY ANNETTE W/F 43 FELONY PROBATION VIOLATION
MYERS JUSTIN EUGENE W/M 36 FELONY OFFICER WILSON PROBATION VIOLATION, POSS OF METH, CROSSING GUARD LINE W/DRUGS, LOITERING & PROWLING, OBSTRUCTION
WILSON BENJAMIN THOMAS W/M 33 MISD OFFICER HOUSER LOITERING & PROWLING
WALSTON JAMES LAWERANCE W/M 41 FELONY OFFICER CAMP POSS. OF METH, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
BONNER THOMAS EUGENE W/M 50 FELONY OFFICER BROWN PROBATION VIOLATION
SCRUDGINS KAYLA MARIE W/F 29 FELONY OFFICER YOUNG POSS. OF SCHEDULE II SUBSTANCE x2, POSS. OF DRUG RELATED OBJECTS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, DUI- DRUGS, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HARRELSON DANITA CARRELL W/F 48 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
BIRD BRIAN ANDREW W/M 36 FELONY DTF- ELLENBURG POSS. OF METH, POSS. OF SCHEDULE II SUBSTANCE
WARD TIFFANY IRENE W/F 41 FELONY OFFICER YOUNG THEFT BY TAKING- MOTOR VEHICLE
HOOPER JARROD HEATH W/M 46 MISD OFFICER FOUTS PROBATION VIOLATION (M)
ELLIS JONATHAN LEE W/M 54 MISD OFFICER SMALL DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
PEREZ ELVIS MANUEL B/M 24 MISD OFFICER CARTER FAILURE TO MAINTAIN LANE, DUI- DRUGS, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
HOLDER ISAIAH VILLELA W/M 28 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO TAG
STRONG ETHAN DAKOTA W/M 21 MISD OFFICER BARKLEY BATTERY- FVA
NARRAMORE ZACHAERY LOGAN W/M 19 MISD OFFICER FOUTS DUI- DRUGS, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
LONG TONY MAURICE W/M 50 FELONY OFFICER LEAMON TERRORISTIC THREATS, AGGRAVATED ASSAULT- FVA, WILLFUL OBSTRUCTION, BATTERY- FVA, SIMP
TURLEY BO JAMES W/M 41 -- SELF WEEKENDER
VANCE III DAILE GEORGE W/M 30 MISD OFFICER HUNT DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
ANDERSON ISAAC ANDREW W/M 24 FELONY OFFICER GUTHRIE DUI- DRUGS, TRAFFICKING MARIJUANA, NO LICENSE ON PERSON
COFFMAN JOSEPH LEE W/M 30 -- SELF WEEKENDER
SEALE AMY LASHA W/F 43 MISD OFFICER SPROUSE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE
HENEGAR SEAN EDWARD W/M 37 FELONY OFFICER DURHAM DUI-DRUGS, POSS. OF METH, CROSSING THE GUARD LINE W/ DRUGS
AMOS CHRISTOPHER DALE W/M 39 FELONY OFFICER SMALL TERRORISTIC THREATS (F), SIMPLE ASSAULT-FVA
RICHARDSON CHRISTY LYNN W/F 50 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
TARVER DEANGELO DEWAYNE B/M 30 MISD OFFICER GILREATH DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE STOP SIGN, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, OPEN CONTAINER
LYNCH DONALD MATTHEW W/M 37 MISD OFFICER BARKLEY DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FTA X2
SHELTON CHRISTIAN MICHAEL W/M 25 MISD OFFICER FOUTS CRIMINAL TRESPASS
GOMEZ GABRIEL DIEGO H/M 41 MISD OFFICER THOMAS DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, OPEN CONTAINER, NO HEADLIGHTS