Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 ARNOLD, BRANDON DEVON DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/22/2023

1 COOPER III, DAN EDWARD DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023

2 COOPER III, DAN EDWARD FALSE IMPRISONMENT 02/22/2023

3 COOPER III, DAN EDWARD INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 02/22/2023

1 FORTSON, ERICA DENISE VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 02/22/2023

1 GANN, BETSY BIVINS VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 02/22/2023

1 MAYHEW, DAVID TODD DECEPTIVE BUSINESS PRACTICES 02/22/2023

2 MAYHEW, DAVID TODD THEFT OF PROPERTY 02/22/2023

1 MAYHEW, PATSANEE NMN DECEPTIVE BUSINESS PRACTICES 02/22/2023

2 MAYHEW, PATSANEE NMN THEFT OF PROPERTY 02/22/2023

1 MELVIN, MURSHID SHUARA-ALI DISORDERLY CONDUCT 02/22/2023

1 SLAUGHTER, TAMERA MARIE FAILURE TO APPEAR 02/22/2023

True Bills:

315099 1 ARNOLD, BRANDON DEVON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023

315099 2 ARNOLD, BRANDON DEVON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 02/22/2023

315100 1 BALL, TYEREK KAHLIL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023

315100 2 BALL, TYEREK KAHLIL VANDALISM 02/22/2023

315101 1 BALL, TYEREK KAHLIL FAILURE TO APPEAR 02/22/2023

315102 1 BARBER, AARON ANDREW STALKING 02/22/2023

315102 2 BARBER, AARON ANDREW HARASSMENT 02/22/2023

315102 3 BARBER, AARON ANDREW FALSE IMPRISONMENT 02/22/2023

315103 1 BARBER, AARON ANDREW STALKING 02/22/2023

315103 2 BARBER, AARON ANDREW HARASSMENT 02/22/2023

315104 1 CAPODIFERRO, NOAH JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/22/2023

315105 1 COMBS, KALEIGH MICHELLE DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023

315106 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 02/22/2023

315107 1 HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO CRIMINAL TRESPASSING 02/22/2023

315108 1 HARDIN, DANIEL WESLEY VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/22/2023

315109 1 HEATON, MICHAEL A THEFT OF PROPERTY 02/22/2023

315110 1 JAMES, DUSTIN BLAKE THEFT OF FIREARM 02/22/2023

315110 2 JAMES, DUSTIN BLAKE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

02/22/2023

315111 1 JORDAN, ASKIA TERNAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023

315111 2 JORDAN, ASKIA TERNAE TINTED WINDOWS VIOLATION 02/22/2023



315111 3 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF COCAINE FOR RESALE 02/22/2023

315111 4 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023

315111 5 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF HYDROCODONE FOR RESALE 02/22/2023

315111 6 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023

315111 7 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023

315111 8 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE (SCHEDULE 1)

FOR RESALE

02/22/2023

315112 1 KNAUF, CALEB MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/22/2023

315112 2 KNAUF, CALEB MICHAEL THEFT OF PROPERTY 02/22/2023

315113 1 LANDA, XAVIER KAINE EVADING ARREST 02/22/2023

315116 1 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023

315116 2 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023

315116 3 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023

315117 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023

315117 2 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023

315117 3 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023

315115 1 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023

315115 2 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023

315115 3 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023

315114 1 LOPEZ, ROBERT JESUS POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023

315114 2 LOPEZ, ROBERT JESUS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023

315114 3 LOPEZ, ROBERT JESUS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023

315118 1 LOPEZ, ROBERT JESUS RESISTING ARREST 02/22/2023



315118 2 LOPEZ, ROBERT JESUS POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 02/22/2023

315119 1 MELVIN, MURSHID SHUARA-ALI VANDALISM 02/22/2023

315121 1 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023

315122 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023

315120 1 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023

315123 1 PARKER, TRISTEN GLENN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/22/2023

315123 2 PARKER, TRISTEN GLENN FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/22/2023

315124 1 PEREA, JEREMY LEE DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023

315125 1 PEREA, JEREMY LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/22/2023

315125 2 PEREA, JEREMY LEE STALKING 02/22/2023

315126 1 SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE VIOLATION FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/22/2023

315126 2 SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE DRIVING ON REVOKED 02/22/2023

315126 3 SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/22/2023

315127 1 SUBLETT, GRAVION DEVONTA TINTED WINDOWS VIOLATION 02/22/2023

315127 2 SUBLETT, GRAVION DEVONTA DRIVING WITHOUT LICENSE 02/22/2023

315127 3 SUBLETT, GRAVION DEVONTA FAILURE TO APPEAR 02/22/2023

315128 1 WEAVER, EARL CHRISHONE ROBBERY 02/22/2023