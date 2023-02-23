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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, February 23, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 ARNOLD, BRANDON DEVON DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/22/2023
1 COOPER III, DAN EDWARD DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023
2 COOPER III, DAN EDWARD FALSE IMPRISONMENT 02/22/2023
3 COOPER III, DAN EDWARD INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 02/22/2023
1 FORTSON, ERICA DENISE VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 02/22/2023
1 GANN, BETSY BIVINS VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 02/22/2023
1 MAYHEW, DAVID TODD DECEPTIVE BUSINESS PRACTICES 02/22/2023
2 MAYHEW, DAVID TODD THEFT OF PROPERTY 02/22/2023
1 MAYHEW, PATSANEE NMN DECEPTIVE BUSINESS PRACTICES 02/22/2023
2 MAYHEW, PATSANEE NMN THEFT OF PROPERTY 02/22/2023
1 MELVIN, MURSHID SHUARA-ALI DISORDERLY CONDUCT 02/22/2023
1 SLAUGHTER, TAMERA MARIE FAILURE TO APPEAR 02/22/2023

True Bills:

315099 1 ARNOLD, BRANDON DEVON POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023
315099 2 ARNOLD, BRANDON DEVON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 02/22/2023
315100 1 BALL, TYEREK KAHLIL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023
315100 2 BALL, TYEREK KAHLIL VANDALISM 02/22/2023
315101 1 BALL, TYEREK KAHLIL FAILURE TO APPEAR 02/22/2023
315102 1 BARBER, AARON ANDREW STALKING 02/22/2023
315102 2 BARBER, AARON ANDREW HARASSMENT 02/22/2023
315102 3 BARBER, AARON ANDREW FALSE IMPRISONMENT 02/22/2023
315103 1 BARBER, AARON ANDREW STALKING 02/22/2023
315103 2 BARBER, AARON ANDREW HARASSMENT 02/22/2023
315104 1 CAPODIFERRO, NOAH JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/22/2023
315105 1 COMBS, KALEIGH MICHELLE DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023
315106 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 02/22/2023
315107 1 HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO CRIMINAL TRESPASSING 02/22/2023
315108 1 HARDIN, DANIEL WESLEY VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/22/2023
315109 1 HEATON, MICHAEL A THEFT OF PROPERTY 02/22/2023
315110 1 JAMES, DUSTIN BLAKE THEFT OF FIREARM 02/22/2023
315110 2 JAMES, DUSTIN BLAKE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
02/22/2023
315111 1 JORDAN, ASKIA TERNAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023
315111 2 JORDAN, ASKIA TERNAE TINTED WINDOWS VIOLATION 02/22/2023

315111 3 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF COCAINE FOR RESALE 02/22/2023
315111 4 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023
315111 5 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF HYDROCODONE FOR RESALE 02/22/2023
315111 6 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023
315111 7 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023
315111 8 JORDAN, ASKIA TERNAE POSS. OF METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE (SCHEDULE 1)
FOR RESALE
02/22/2023
315112 1 KNAUF, CALEB MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/22/2023
315112 2 KNAUF, CALEB MICHAEL THEFT OF PROPERTY 02/22/2023
315113 1 LANDA, XAVIER KAINE EVADING ARREST 02/22/2023
315116 1 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023
315116 2 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023
315116 3 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023
315117 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023
315117 2 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023
315117 3 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023
315115 1 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023
315115 2 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023
315115 3 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023
315114 1 LOPEZ, ROBERT JESUS POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 02/22/2023
315114 2 LOPEZ, ROBERT JESUS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/22/2023
315114 3 LOPEZ, ROBERT JESUS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 02/22/2023
315118 1 LOPEZ, ROBERT JESUS RESISTING ARREST 02/22/2023

315118 2 LOPEZ, ROBERT JESUS POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 02/22/2023
315119 1 MELVIN, MURSHID SHUARA-ALI VANDALISM 02/22/2023
315121 1 SUBLETT, GRAVION DEVONTA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023
315122 1 WATT, GINAIRIAN TRAMMELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023
315120 1 NELSON-WEAVER, SHANAHJ L POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/22/2023
315123 1 PARKER, TRISTEN GLENN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/22/2023
315123 2 PARKER, TRISTEN GLENN FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/22/2023
315124 1 PEREA, JEREMY LEE DOMESTIC ASSAULT 02/22/2023
315125 1 PEREA, JEREMY LEE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/22/2023
315125 2 PEREA, JEREMY LEE STALKING 02/22/2023
315126 1 SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE VIOLATION FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/22/2023
315126 2 SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE DRIVING ON REVOKED 02/22/2023
315126 3 SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/22/2023
315127 1 SUBLETT, GRAVION DEVONTA TINTED WINDOWS VIOLATION 02/22/2023
315127 2 SUBLETT, GRAVION DEVONTA DRIVING WITHOUT LICENSE 02/22/2023
315127 3 SUBLETT, GRAVION DEVONTA FAILURE TO APPEAR 02/22/2023
315128 1 WEAVER, EARL CHRISHONE ROBBERY 02/22/2023

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