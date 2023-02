Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

BELL, PHILLIP DEWAYNE B 48 M 325329 0 1 GS 1863181 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HICKS, MYKHAEL JAMESON W 31 M 325573 0 1 GS 1881097 PUBLIC INTOXICATION

HICKS, MYKHAEL JAMESON W 31 M 325575 0 2 GS 1881099 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

KIRKWOOD, LABRON CLIFTON B 30 M 326731 0 1 GS 1889914 UNL. POSSESSION OF HANDGUN BY JUVENILE

LOPEZ, JORGE LUIS H 23 M 324778 0 1 GS 1858443 IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325563 0 1 GS 1881082 PUBLIC INTOXICATION

UNDERWOOD, DEMETRIUS LEBRON B 42 M 325570 0 1 GS 1881089 PUBLIC INTOXICATION

True Bills:

ABRAHAM, SHAINA Y B 38 F 324800 315039 1 1 CO 22000573 FORGERY

ABRAHAM, SHAINA Y B 38 F 324801 315039 2 1 CO 22000570 IDENTITY THEFT

ABRAHAM, SHAINA Y B 38 F 324802 315039 3 1 CO 22000571 ATTEMPT THEFT

ABRAHAM, SHAINA Y B 38 F 324803 315039 4 1 CO 22000572 CRIMINAL SIMULATION

BELL, PHILLIP DEWAYNE B 48 M 325328 315040 1 2 GS 1863180 POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE

BELL, PHILLIP DEWAYNE B 48 M 325330 315040 2 2 GS 1863184 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

COLLINS, EDDIE REESE B 38 M 325666 315041 1 3 GS 1849696 ASSAULT

COLLINS, EDDIE REESE B 38 M 325667 315042 1 3 GS 1853846 DOMESTIC ASSAULT

COX JR, DANNY LAMAR B 29 M 324742 315043 1 2 GS 1871861 AGGRAVATED ROBBERY

COX JR, DANNY LAMAR B 29 M 315043 2 GS POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR CONVICTION OF

MISDEMEANOR DOMESTIC ASSAULT

324743 2 1871862

HARDAWAY, CHRISTOPHER LEO B 50 M 323885 315044 1 2 GS 1869015 CRIMINAL TRESPASSING

HICKS, MYKHAEL JAMESON W 31 M 325574 315045 1 2 GS 1881098 POSSESSION OF HEROIN

HICKS, MYKHAEL JAMESON W 31 M 325576 315045 2 2 GS 1881100 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HICKS, MYKHAEL JAMESON W 31 M 325577 315045 3 2 GS 1881101 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

KIRKWOOD, LABRON CLIFTON B 30 M 315046 1 GS POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

326730 1 1889913

KIRKWOOD, LABRON CLIFTON B 30 M 326732 315046 2 1 GS 1889915 POSSESSION OF COCAINE

LISTER, MEGAN LEANN W 37 F 324922 315047 1 2 GS 1866945 DOMESTIC ASSAULT

LOPEZ, JORGE LUIS H 23 M 324777 315048 1 2 GS 1858442 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

MOORER, JESSE CORNELIUS B 32 M 326733 315049 1 1 GS 1889917 POSSESSION OF MARIJUANA

MOORER, JESSE CORNELIUS B 32 M 326734 315049 2 1 GS 1889918 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MYHAN, CHARLES JADEN W 19 M 327315 315050 1 2 GS 1872145 CHILD ABUSE

MYHAN, CHARLES JADEN W 19 M 327316 315050 2 2 GS 1872146 CHILD ABUSE

MYHAN, CHARLES JADEN W 19 M 327317 315050 3 2 GS 1872147 CHILD ABUSE

NORWOOD, AMANDA GAYLE W 46 F 326251 315051 1 1 RB 22000589 VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

NORWOOD, AMANDA GAYLE W 46 F 326253 315051 2 1 RB 22000591 SIMPLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

NORWOOD, AMANDA GAYLE W 46 F 326252 315051 3 1 RB 22000590 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

PRINCE, TIMOTHY JACOB W 27 M 324890 315052 1 1 GS 1860270 DRIVING UNDER THE INFLUENCE

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325560 315053 1 2 GS 1881079 POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION



RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325561 315053 2 2 GS 1881080 POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325562 315053 3 2 GS 1881081 POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325564 315053 4 2 GS 1881083 POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325565 315053 5 2 GS 1881084 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325566 315053 6 2 GS 1881085 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325567 315053 7 2 GS 1881086 VIOLATING AUTO REGISTRATION LAW

RAINES, STORMIE DONYELLE W 30 F 325568 315053 8 2 GS 1881087 DRIVING ON SUSPENDED LICENSE

RAMSEY, SHUNICA SHANTELL B 40 F 325679 315054 1 2 GS 1868457 AGGRAVATED ASSAULT

RAMSEY, SHUNICA SHANTELL B 40 F 325680 315054 2 2 GS 1868458 AGGRAVATED ASSAULT

SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE B 49 M 324975 315055 1 2 GS 1875179 DOMESTIC ASSAULT

SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE B 49 M 324976 315055 2 2 GS 1875180 AGGRAVATED TRESPASS

SAXTON DUPREE, VINCENT WAYNE B 49 M 324974 315056 1 2 GS 1870270 DOMESTIC ASSAULT

SIVELS, AALIYAH L B 21 F 325005 315057 1 3 GS 1846695 THEFT OF PROPERTY

STOKES, DAMON CASTEELE W 33 M 325310 315058 1 3 GS 1879137 AGGRAVATED BURGLARY

STOKES, DAMON CASTEELE W 33 M 325308 315058 2 3 GS 1879138 VANDALISM

STOKES, DAMON CASTEELE W 33 M 325307 315058 3 3 GS 1879139 HARASSMENT

STOKES, DAMON CASTEELE W 33 M 325309 315058 4 3 GS 1879456 RECKLESS ENDANGERMENT

STONE, QUENTIN ANTOWN B 21 M 324393 315059 1 1 GS 1844867 AGGRAVATED ASSAULT

STONE, QUENTIN ANTOWN B 21 M 324394 315059 2 1 GS 1844868 RECKLESS ENDANGERMENT

STONE, QUENTIN ANTOWN B 21 M 315059 1 GS POSS. OF (ANY) DEADLY WEAPON DURING NON-DANGEROUS

OFFENSE

324395 3 1844870

STONE, QUENTIN ANTOWN B 21 M 324396 315059 4 1 GS 1844872 RECKLESS DRIVING

THOMAS JR., CEDRIC ALEXANDER B 38 M 325531 315060 1 1 GS 1857221 ASSAULT AGAINST A FIRST RESPONDER

THOMAS JR., CEDRIC ALEXANDER B 38 M 325533 315060 2 1 GS 1857223 DISORDERLY CONDUCT

THOMAS JR., CEDRIC ALEXANDER B 38 M 325532 315060 3 1 GS 1857222 RESISTING ARREST

THOMPSON JR, MAURICE DEWITT B 25 M 326981 315061 1 1 GS 1891058 SECOND DEGREE MURDER

THOMPSON JR, MAURICE DEWITT B 25 M 326982 315061 2 1 GS 1891135 RECKLESS ENDANGERMENT

THOMPSON JR, MAURICE DEWITT B 25 M 315061 1 GS POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

326983 3 1891136

UNDERWOOD, DEMETRIUS LEBRON B 42 M 325569 315062 1 1 GS 1881088 CRIMINAL IMPERSONATION



UNDERWOOD, DEMETRIUS LEBRON B 42 M 325571 315062 2 1 GS 1881090 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

UNDERWOOD, DEMETRIUS LEBRON B 42 M 325572 315062 3 1 GS 1881091 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE