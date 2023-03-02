Here are the Grand Jury no bills and true bills:
No Bills:
1 FINLEY, ERIC DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 03/01/2023
1 FINLEY, ERIC DEWAYNE FALSE IMPRISONMENT 03/01/2023
1 SHEPHERD JR, JAMES EDWARD TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE 03/01/2023
1 THOMAS, WALTER POSS OF FIREARM DURING A FELONY 03/01/2023
1 THOMAS, WALTER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/01/2023
True Bills:
315136 1 ANDERSON, REGINALD DEANDRE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 03/01/2023
315136 2 ANDERSON, REGINALD DEANDRE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 03/01/2023
315136 3 ANDERSON, REGINALD DEANDRE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/01/2023
315136 4 ANDERSON, REGINALD DEANDRE DRIVING ON REVOKED 03/01/2023
315137 1 BALL, TYEREK KAHLIL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/01/2023
315137 2 BALL, TYEREK KAHLIL AGGRAVATED BURGLARY 03/01/2023
315138 1 BEAMON, TYRONE JUNIOR POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/01/2023
315138 2 BEAMON, TYRONE JUNIOR POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/01/2023
315138 3 BEAMON, TYRONE JUNIOR POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 03/01/2023
315139 1 POWELL, QUINETTA LOUISE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/01/2023
315139 2 POWELL, QUINETTA LOUISE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/01/2023
315139 3 POWELL, QUINETTA LOUISE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 03/01/2023
315140 1 BIBBS, JAMES EDWARD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/01/2023
315140 2 BIBBS, JAMES EDWARD DOMESTIC ASSAULT 03/01/2023
315141 1 BOYD, JULIE ELISABETH ANGEL CHILD NEGLECT 03/01/2023
315142 1 FINLEY, ERIC DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 03/01/2023
315142 2 FINLEY, ERIC DEWAYNE INTERFERENCE WITH 911 CALL 03/01/2023
315143 1 JOHNSON, MICHAEL MARTEZ AGGRAVATED ASSAULT 03/01/2023
315144 1 LANSDEN, COREY LEBRON RETALIATION AGAINST PAST ACTION 03/01/2023
315144 2 LANSDEN, COREY LEBRON RETALIATION AGAINST PAST ACTION 03/01/2023
315145 1 LEVY, CHRISTIAN TAURION THEFT OF PROPERTY 03/01/2023
315146 1 RAINES, STORMIE DONYELLE THEFT OF PROPERTY INVOLVING MERCHANDISE 03/01/2023
315146 2 RAINES, STORMIE DONYELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/01/2023
315146 3 RAINES, STORMIE DONYELLE FAILURE TO APPEAR 03/01/2023
315147 1 THOMAS, WALTER POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVCTION
03/01/2023
315147 2 THOMAS, WALTER POSSESSION OF COCAINE 03/01/2023
315147 3 THOMAS, WALTER POSSESSION OF FENTANYL 03/01/2023
315148 1 TORY JR, PATRICK LAMAR POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
03/01/2023
315148 2 TORY JR, PATRICK LAMAR DRIVING WITHOUT A LICENSE 03/01/2023
315149 1 WHITE, ANTONIO JAMAR SIMPLE ASSAULT 03/01/2023
315150 1 WORDLAW JR, VANNESS POSS.
OF MARIJUANA FOR RESALE 03/01/2023
315150 2 WORDLAW JR, VANNESS POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/01/2023
315150 3 WORDLAW JR, VANNESS POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/01/2023
315150 4 WORDLAW JR, VANNESS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/01/2023
315150 5 WORDLAW JR, VANNESS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 03/01/2023